«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?

В Выборге завершился 28-й кинофестиваль «Окно в Европу». Обзор первой части смотра можно почитать здесь, а в этом материале Сергей Оболонков специально для Кино-Театр.Ру рассказывает о впечатлениях от второй части смотра и подводит итоги фестиваля.
Вторая половина конкурса XXVIII «Окна в Европу» открылась еще одним абсолютно зрительским фильмом — комедией Павла Ходнева «Папа закодировался». Содержание фильма полностью соответствует заголовку: главный герой – «зашившийся» алкоголик из провинции. В трезвом состоянии он оказывается еще большей обузой для общества. Как говорит один из сыновей героя, Толя (впрочем, всех троих отпрысков зовут Анатолиями, поскольку отец оказался не в состоянии запомнить имена), раньше папа был смешнее. Ходнев снял удивительно бестактное кино о чувстве меры и приправил его дешевыми спецэффектами (после расставания с водкой герою мерещатся инопланетяне). Малочисленной публике фестиваля, впрочем, фильм пришелся по вкусу. Если бы показы проводились в привычном открытом формате, закодировавшийся папа почти наверняка оказался бы фаворитом зрительского конкурса «Выборгский счет» (в этом году голосование было анонсировано на открытии, но итоги решили не подводить).
фото: Кадр из фильма "Папа закодировался"
Следующая лента, напротив, не старается завоевать массового зрителя. Фильм Дмитрия Рудакова «Сентенция» посвящен Варламу Шаламову, но ни в коем случае не является биографией. Это медленное черно-белое кино, больше заинтересованное в создании настроения, а не в пересказе фактов. Правда, фильм получился неоднородным — он будто сложен из двух отдельных лент. В одной из них (с участием Павла Табакова) события разворачиваются в реальном мире, и даже присутствует довольно неубедительная романтика. Вторая лента, более абстрактная, — попытка забраться в голову Шаламова; ее составляющие — воспоминания, страхи, боль, сбивчивые диалоги. Неоднородность «Сентенции» вызывает странные ощущения; довольно сложно представить зрителя, которого в одинаковой степени захватят обе линии.
фото: Кадр из фильма "Сентенция"
«Черный снег» – еще один жанровый фильм конкурса, на этот раз — хоррор. Или, если быть более точным, torture porn в прочтении якутских кинематографистов. Это простая история о дальнобойщике Гоше, зарабатывающем на спивающихся жителях родной деревни. Он ездит по безлюдным трассам на старом КАМАЗе с надписью «Полярная звезда»; однажды при попытке поменять колесо рука Гоши оказывается придавленной к земле многотонной машиной. Продолжительные сцены мучений дальнобойщика сдобрены парой лобовых метафор. Любопытно, что режиссер Степан Бурнашев в этом году представлял в Выборге два фильма: собственный «Черный снег» и «Пугало» Дмитрия Давыдова. Вторая лента, над которой Бурнашев работал как монтажер, на «Окне в Европу» была показана вне конкурса, а ранее в сентябре взяла главный приз «Кинотавра». В Выборге же лучшим фильмом по версии жюри стал именно «Черный снег».
фото: Кадр из фильма "Черный снег"
Представляя собственную работу со сцены, Бурнашев подчеркнул, что это очень честное кино. То же определение, наверно, уместно и в случае с лентой Виталия Суслина «Папье-маше». Иван Лашин играет Ивана Лашина, парня из деревни, влезшего в авантюру и набравшего кредитов в фильме Суслина 2017 года «Голова. Два уха»; теперь его преследует коллектор, но денег нет. Суслин знаком с не являющимся профессиональным актером Лашиным давно, в самом начале 2010-х режиссер выпустил две короткометражки с участием Ивана. Собственно, в основу сценария «Головы» положена история из жизни самого Лашина. «Папье-маше» – второй фильм этой почти не придуманной дилогии. Правда, фильм «Седьмой пробег по контуру земного шара», с которым Суслин приезжал в Выборг год назад, тоже вполне укладывается в этот цикл. Все три картины – зарисовки из жизни провинции, в целом хмурые, местами ироничные. С тем, что это честное кино, спорить бессмысленно, но при этом создается ощущение, что Суслин отражает в своих работах какой-то очень отдельный мир — и мир весьма герметичный: в нем царит единство тем и настроений, а ситуации повторяются снова и снова (скажем, персонажи фильмов регулярно приторговывают металлоломом). Выхода из этого мира нет. В этом смысле логототип в начале фильма — грецкий орех, на котором выбит портрет режиссера — кажется крайне уместным.
фото: Кадр из фильма "Папье-маше"
«Пальмира» Ивана Болотникова, напротив, выглядит довольно фальшивой. Завязка интересная: пожилой житель дагестанского села считает, что его дочь учится в вузе в Санкт-Петербурге, девушка, между тем, была завербована ближневосточными террористами и уехала в Сирию. Заняв денег на поездку у знакомых, отец отправляется на поиски ребенка. Болотников начинал как документалист, свой постановочный дебют «Хармс» он представил именно в Выборге в 2017-м; «Пальмира» – его второй художественный полный метр. Лента обладает некоторыми достоинствами, видимо, связанными с навыками автора в сфере документалистики: здесь попадаются потрясающие видовые съемки и любопытные сценки из быта горских деревень. Когда же дело доходит до работы с актерами, Болотников не справляется. Диалоги написаны и прочитаны предельно неубедительно; ситуацию усугубляет назойливый сентиментальный саундтрек. Отдельный вопрос — как два человека без паспортов сумели попасть из Сирии в российский аэропорт, но Болотников, видимо, отметет подобные аргументы, сказав, что «Пальмира» – притча, и не стоит воспринимать ее буквально.
фото: Кадр из фильма "Пальмира"
Завершился конкурс психологическим триллером Олега Асадулина «Презумпция виновности» (любопытно, что в документальном конкурсе была еще одна лента с таким же названием — ей в итоге достался спецприз жюри). Речь в картине идет об эксперименте с участием нескольких студентов-юристов и преподавателя. Подопытных закрывают в изолированном помещении и заставляют взаимодействовать с искусственным интеллектом, заточенным под работу в судебной системе. Довольно быстро из шкафов начинают выпадать скелеты, и в участниках мероприятия просыпается желание вцепиться друг другу в глотки. В числе поднимаемых в фильме тем — изнасилование, самоубийство и депрессия. Асадулину, к сожалению, не хватило такта, чтобы серьезно поговорить на любую из них, а также фантазии (или ресурсов), чтобы сделать крепкое жанровое кино.
фото: Кадр из фильма "Презумпция виновности"
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Церемония закрытия «Окна в Европу» обычно проходит во дворе Выборгского замка, но декабрь не очень располагает к проведению мероприятий на открытом воздухе, да и замок продолжают реставрировать. Поэтому победителей фестиваля объявляли в том же зале, где проводятся показы. Зато на церемонию пригласили специальных гостей; одним из них стал фронтмен «АукцЫона» Леонид Федоров. Он исполнил несколько песен в перерывах между объявлением лауреатов — и в буквальном смысле вдохнул жизнь в церемонию. Вторым важным гостем стал Владимир Мединский; его появление на одной сцене с Федоровым - пожалуй, самая большая неожиданность фестиваля в этом году.
Присутствие Мединского было обусловлено в том числе тем, что «Окно в Европу» закрылось фильмом «Зоя», снятым при поддержке Российского военно-исторического общества. В целом лента о Зое Космодемьянской - довольно типичное современное российское военное кино, но даже с учетом обстоятельств в нем можно найти некоторые огрехи. Старшеклассников почему-то играют актеры под 30, озвучка временами не соответствует мимике и движению губ; кроме того, отдельные сцены, пожалуй, не очень укладываются в заявленный рейтинг 12+. Впрочем, «Зоя» выходит на экраны еще через полтора месяца, так что авторы могут что-то подчистить до релиза. В любом случае, фильм несколько подпортил эффект от фестиваля, в конкурсе которого попадались как минимум любопытные ленты. Хочется верить, что именно они, а не «Зоя», станут основой для кинопрогноза на завтра.
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