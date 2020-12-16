Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
TV1000 Русское кино #2
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?

Фестивальная колонка >>
16 декабря 2020
В Выборге завершился 28-й кинофестиваль «Окно в Европу». Обзор первой части смотра можно почитать здесь, а в этом материале Сергей Оболонков специально для Кино-Театр.Ру рассказывает о впечатлениях от второй части смотра и подводит итоги фестиваля.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?

Вторая половина конкурса XXVIII «Окна в Европу» открылась еще одним абсолютно зрительским фильмом — комедией Павла Ходнева «Папа закодировался». Содержание фильма полностью соответствует заголовку: главный герой – «зашившийся» алкоголик из провинции. В трезвом состоянии он оказывается еще большей обузой для общества. Как говорит один из сыновей героя, Толя (впрочем, всех троих отпрысков зовут Анатолиями, поскольку отец оказался не в состоянии запомнить имена), раньше папа был смешнее. Ходнев снял удивительно бестактное кино о чувстве меры и приправил его дешевыми спецэффектами (после расставания с водкой герою мерещатся инопланетяне). Малочисленной публике фестиваля, впрочем, фильм пришелся по вкусу. Если бы показы проводились в привычном открытом формате, закодировавшийся папа почти наверняка оказался бы фаворитом зрительского конкурса «Выборгский счет» (в этом году голосование было анонсировано на открытии, но итоги решили не подводить).

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Папа закодировался"

Следующая лента, напротив, не старается завоевать массового зрителя. Фильм Дмитрия Рудакова «Сентенция» посвящен Варламу Шаламову, но ни в коем случае не является биографией. Это медленное черно-белое кино, больше заинтересованное в создании настроения, а не в пересказе фактов. Правда, фильм получился неоднородным — он будто сложен из двух отдельных лент. В одной из них (с участием Павла Табакова) события разворачиваются в реальном мире, и даже присутствует довольно неубедительная романтика. Вторая лента, более абстрактная, — попытка забраться в голову Шаламова; ее составляющие — воспоминания, страхи, боль, сбивчивые диалоги. Неоднородность «Сентенции» вызывает странные ощущения; довольно сложно представить зрителя, которого в одинаковой степени захватят обе линии.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Сентенция"

«Черный снег» – еще один жанровый фильм конкурса, на этот раз — хоррор. Или, если быть более точным, torture porn в прочтении якутских кинематографистов. Это простая история о дальнобойщике Гоше, зарабатывающем на спивающихся жителях родной деревни. Он ездит по безлюдным трассам на старом КАМАЗе с надписью «Полярная звезда»; однажды при попытке поменять колесо рука Гоши оказывается придавленной к земле многотонной машиной. Продолжительные сцены мучений дальнобойщика сдобрены парой лобовых метафор. Любопытно, что режиссер Степан Бурнашев в этом году представлял в Выборге два фильма: собственный «Черный снег» и «Пугало» Дмитрия Давыдова. Вторая лента, над которой Бурнашев работал как монтажер, на «Окне в Европу» была показана вне конкурса, а ранее в сентябре взяла главный приз «Кинотавра». В Выборге же лучшим фильмом по версии жюри стал именно «Черный снег».

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Черный снег"

Представляя собственную работу со сцены, Бурнашев подчеркнул, что это очень честное кино. То же определение, наверно, уместно и в случае с лентой Виталия Суслина «Папье-маше». Иван Лашин играет Ивана Лашина, парня из деревни, влезшего в авантюру и набравшего кредитов в фильме Суслина 2017 года «Голова. Два уха»; теперь его преследует коллектор, но денег нет. Суслин знаком с не являющимся профессиональным актером Лашиным давно, в самом начале 2010-х режиссер выпустил две короткометражки с участием Ивана. Собственно, в основу сценария «Головы» положена история из жизни самого Лашина. «Папье-маше» – второй фильм этой почти не придуманной дилогии. Правда, фильм «Седьмой пробег по контуру земного шара», с которым Суслин приезжал в Выборг год назад, тоже вполне укладывается в этот цикл. Все три картины – зарисовки из жизни провинции, в целом хмурые, местами ироничные. С тем, что это честное кино, спорить бессмысленно, но при этом создается ощущение, что Суслин отражает в своих работах какой-то очень отдельный мир — и мир весьма герметичный: в нем царит единство тем и настроений, а ситуации повторяются снова и снова (скажем, персонажи фильмов регулярно приторговывают металлоломом). Выхода из этого мира нет. В этом смысле логототип в начале фильма — грецкий орех, на котором выбит портрет режиссера — кажется крайне уместным.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Папье-маше"

«Пальмира» Ивана Болотникова, напротив, выглядит довольно фальшивой. Завязка интересная: пожилой житель дагестанского села считает, что его дочь учится в вузе в Санкт-Петербурге, девушка, между тем, была завербована ближневосточными террористами и уехала в Сирию. Заняв денег на поездку у знакомых, отец отправляется на поиски ребенка. Болотников начинал как документалист, свой постановочный дебют «Хармс» он представил именно в Выборге в 2017-м; «Пальмира» – его второй художественный полный метр. Лента обладает некоторыми достоинствами, видимо, связанными с навыками автора в сфере документалистики: здесь попадаются потрясающие видовые съемки и любопытные сценки из быта горских деревень. Когда же дело доходит до работы с актерами, Болотников не справляется. Диалоги написаны и прочитаны предельно неубедительно; ситуацию усугубляет назойливый сентиментальный саундтрек. Отдельный вопрос — как два человека без паспортов сумели попасть из Сирии в российский аэропорт, но Болотников, видимо, отметет подобные аргументы, сказав, что «Пальмира» – притча, и не стоит воспринимать ее буквально.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Пальмира"

Завершился конкурс психологическим триллером Олега Асадулина «Презумпция виновности» (любопытно, что в документальном конкурсе была еще одна лента с таким же названием — ей в итоге достался спецприз жюри). Речь в картине идет об эксперименте с участием нескольких студентов-юристов и преподавателя. Подопытных закрывают в изолированном помещении и заставляют взаимодействовать с искусственным интеллектом, заточенным под работу в судебной системе. Довольно быстро из шкафов начинают выпадать скелеты, и в участниках мероприятия просыпается желание вцепиться друг другу в глотки. В числе поднимаемых в фильме тем — изнасилование, самоубийство и депрессия. Асадулину, к сожалению, не хватило такта, чтобы серьезно поговорить на любую из них, а также фантазии (или ресурсов), чтобы сделать крепкое жанровое кино.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Презумпция виновности"


***

Церемония закрытия «Окна в Европу» обычно проходит во дворе Выборгского замка, но декабрь не очень располагает к проведению мероприятий на открытом воздухе, да и замок продолжают реставрировать. Поэтому победителей фестиваля объявляли в том же зале, где проводятся показы. Зато на церемонию пригласили специальных гостей; одним из них стал фронтмен «АукцЫона» Леонид Федоров. Он исполнил несколько песен в перерывах между объявлением лауреатов — и в буквальном смысле вдохнул жизнь в церемонию. Вторым важным гостем стал Владимир Мединский; его появление на одной сцене с Федоровым - пожалуй, самая большая неожиданность фестиваля в этом году.

Присутствие Мединского было обусловлено в том числе тем, что «Окно в Европу» закрылось фильмом «Зоя», снятым при поддержке Российского военно-исторического общества. В целом лента о Зое Космодемьянской - довольно типичное современное российское военное кино, но даже с учетом обстоятельств в нем можно найти некоторые огрехи. Старшеклассников почему-то играют актеры под 30, озвучка временами не соответствует мимике и движению губ; кроме того, отдельные сцены, пожалуй, не очень укладываются в заявленный рейтинг 12+. Впрочем, «Зоя» выходит на экраны еще через полтора месяца, так что авторы могут что-то подчистить до релиза. В любом случае, фильм несколько подпортил эффект от фестиваля, в конкурсе которого попадались как минимум любопытные ленты. Хочется верить, что именно они, а не «Зоя», станут основой для кинопрогноза на завтра.

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?
фото: Кадр из фильма "Зоя"

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесен на декабрь
Поиск по меткам
Окно в ЕвропуРоссийские фильмыСергей Оболонков
персоны
Олег АсадулинИван БолотниковСтепан БурнашевДмитрий Рудаков (III)Виталий СуслинПавел ТабаковЛеонид ФедоровПавел Ходнев
фильмы
ЗояПальмираПапа закодировалсяПапье-машеСентенцияЧёрный снег

фотографии >>
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»? фотографии
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»? фотографии
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»? фотографии
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.
Наталия Кугель
14 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Наталия Кугель.
Валентин Гафт
12 декабря ушёл из жизни актёр Валентин Гафт.

День рождения >>

Нина Алисова
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Тарас Цымбалюк
Александр Шаврин
Ксандер Беркли
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен