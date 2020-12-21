«Флаэртиана»-2020: Как люди ищут счастья, и что они находят

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16 декабря

«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра – «Черный снег» или «Зоя»?

О лучшем фильме по мнению жюри 28-го кинофестиваля «Окно в Европу» «Черный снег» и других картинах второй половины смотра