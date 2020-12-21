«Флаэртиана»-2020: Как люди ищут счастья, и что они находят

20-й фестиваль «Флаэртиана» состоялся в новом для киносмотра гибридном формате: показы конкурсных программ прошли онлайн и были доступны зрителям по всей России, в то время как в кинотеатрах Перми шли внеконкурсные спецпоказы.
Для кого-то фильмы международного и национального конкурса стали окном в параллельные вселенные, для кого-то оказались взглядом на себя со стороны, при этом став ускользающим напоминанием о жизни до COVID-19. Важными темами для юбилейного фестиваля стала жизнь молодых людей накануне совершеннолетия, конфликт поколений и поиск любви. Юлия Кузищина поделилась с нами впечатлениями о самых интересных фильмах из программ «Флаэртианы».
Международный конкурс
«Горькая любовь», реж. Ежи Сладовский, Швеция
фото: "Горькая любовь"
В речном круизе по реке Волге встречаются люди с самыми разными жизненными историями. Объединяет их одиночество и желание с ним поскорее расстаться. Пассажиры знакомятся друг с другом и пытаются влюбиться, но романтика упорно не задается. Шведский поляк Ежи Сладковский не первый (и даже не второй) раз снимает кино о провинциальной российской жизни: в 2010 режиссер выпустил докуфикшн «Водочный завод» о работницах завода, мечтающих найти свое счастье, и с тех пор российская душа его манит. В «Горькой любви» мотив поиска счастья очевидным образом повторяется, хотя герои теперь стали более разнообразными ― пара средних лет, не решающаяся пожениться, гадалка, которая заводит дружбу с женщиной, годящейся ей в матери, женатый мужчина, решивший приударить за одной из пассажирок. Камера наблюдает за их беседами, и режиссера интересуют не столько личные истории каждого из пассажиров, сколько их взаимодействие друг с другом, часто полное нереалистичных ожиданий, комическое и одновременно навевающее меланхолию своей обреченностью ― в том числе и потому, что многие зрители узнают в них себя. Фильм получил Гран-при фестиваля.
Свой второй фильм белорусский режиссер Андрей Кутило посвятил жизни необычного тандема на окраине Минска. Стриптизер Анатолий живет с дедом, бывшим военным, руководящим местными ветеранами. Анатолий разъезжает по Минску с концертами, а в свободное время озабочен постановкой номеров и репетициями, в которые вкладывает всю свою творческую энергию. Дед ездит по школам, рассказывает о войне и беспокоится, поможет ли внук в этом году копать картошку. Кутило снимает портрет двух поколений, которые говорят на непонятных друг другу языках, но живут в одном доме и вынуждены идти на уступки. Ссоры героев вызывают улыбку, но в их отношениях много теплоты ― постоянно пилящий непутевого внука дед на самом деле принимает его выбор, а внук хоть и ждет момента, чтобы обрести независимость, готов помогать. Все это происходит на фоне не менее странного мира, как локального, так и глобального, за которым локальный не поспевает. Пока дед и внук спорят о смысле жизни, по Минску катаются танки, а в соседней Литве, куда Анатолий ездит на заработки, кажется, не осталось стриптизеров, кроме белорусов. На Флаэртиане фильм был отмечен специальным упоминанием жюри.
«Секретарь по идеологии», реж. Юрий Пивоваров, Россия
фото: "Секретарь по идеологии"
Шестнадцатилетний Ваня Комендантов ощущает себя и выглядит старше своего возраста. У него хорошие отношения с одноклассниками, но учебы ему недостаточно ― хочется посвятить себя чему-то великому. В свободное время Ваня ищет себя на политическом поприще и примеряет роль секретаря по идеологии в одной из районных ячеек московского комсомола. Такая деятельность помогает ему ощутить себя частью сплоченного сообщества, вот только в чем она заключается, сам Ваня понимает не всегда. По пути еще приходится решать обычные подростковые проблемы: общаться с родителями, думать о ЕГЭ и выяснять, что важнее: отношения или призвание. «Секретарь по идеологии» ― удачный дебют Юрия Пивоварова, успевший побывать в программе фестиваля IDFA. За своим героем режиссер наблюдает, включаясь в игру: в то время как портрет Вани все же комический, к его возможности показать свою версию событий Пивоваров подходит ответственно. Иногда сквозь слаженную историю о запутавшемся подростке прорывается серьезность: например, когда Ваня уговаривает мать отпустить его в поездку на Донбасс, или когда организовавший встречу идеологических соратников подросток пугается того, что тема встречи выходит у него из-под контроля. Фильм интересно рассматривать как более широкий портрет нового поколения: пока одногодки Вани мечтают стать популярными блогерами, такие как он могут искать и чего-то другого ― реальные последствия совокупности этих интересов нам еще только предстоит узнать. Фильм отмечен специальным упоминанием жюри.
«Одиноки вместе», реж. Майя Тиберман и Кинерет Хей-Гиллор, Израиль
фото: "Одиноки вместе"
Главная героиня картины израильского дуэта ― пятидесятилетняя Равит из Тель-Авива, которая провела половину жизни в армии, а теперь вышла на раннюю пенсию и занимается волонтерством. Днем она готовит еду для бездомных, каждого из которых знает по имени, а вечером ― обнимает в роддоме младенцев , которых некому забрать. На первый взгляд Равит почти не рассказывает о себе в кадре ― лишь однажды обменивается со знакомой парой реплик о своем одиночестве ― но быстро становится ясно что в ней огромное количество терпения, внутренней силы и нерастраченной любви. В какой-то момент зрители оказываются включенными в ее очень личные переживания: Равит думает о том, хочет ли она усыновить ребенка для себя, но переживает, что новая ответственность помешает ей волонтерить. Ее рассуждения о собственной жизни, роли в обществе и человеческая нежность не оставляют равнодушными: неудивительно, что на «Флаэртиане» кино получило приз зрительских симпатий.
«Король круиза», реж. Софи Дрос, Нидерланды
фото: "Король круиза"
Фильм нидерландского режиссера Софи Дрос невозможно не заметить в программе «Флаэртианы»: во-первых, он привлекает внимание своей яркостью, а во-вторых его герой выделяется на фоне остальных. В то время, как большинство фильмов программы посвящены обычным «маленьким» людям, в «Короле круиза» на сцену выходит барон Рональд Буш Райзингер Иннеринский, который, впрочем, признает, что его баронство ― это самое интересное, что в нем есть. «Я ― развлечение», говорит барон. Он проводит время на борту дорогого круизного лайнера и ищет лекарство от одиночества подобно людям из «Горькой любви». Но тяга испытать людей признанием своего высокого статуса и сказочного богатства постоянно выстраивает дистанцию, с которой герой почти смирился. Яркие цвета и четкая композиция в кадре превращают жизнь барона в телешоу ― и герой, кажется, видит ее так же, представляя себя вечным актером, отыгрывающим роль. Что у него внутри, мы так и не узнаем, но самоиронию барона сложно не оценить.
«Черта характера», реж. Лиза Манделуп, США
фото: "Черта характера"
Пока 16-летний секретарь по идеологии Ваня Комендантов мечтает возродить «правильный» коммунизм, его американский ровесник Остин Тестер интересуется тем, что кажется более типичным для современного тинейджера. Остин ведет канал в Тик-Токе, а на стримах в основном общается с такими же подростками, как и он. Во время глобальной помешанности на социальных сетях установить с кем-то живое общение оказывается не так-то и просто ― видимо, этим и объясняется растущая популярность юного стримера: Остин симпатичный, приветливый и готов регулярно подбадривать своих подписчиков и подписчиц. Режиссер-дебютантка Лиза Манделуп немного отстраненно наблюдает за парнем в тот момент, когда он пытается сделать блог своей работой, попадает к продюсеру, разочаровывается и возвращается домой. Собирая интервью с полным надежд Остином, его не менее оптимистичными коллегами-блогерами, их слегка более взрослым продюсером, утверждающим, что он ― просто бизнесмен и профессионал, Манделуп создает картину, созвучную нетфликсовскому доку 2015 года Hot Girls Wanted, где молодые девушки разочаровываются в порноиндустрии. По всей видимости, такие истории еще только набирают силу, и скоро будут актуальны и в России.
Журналистка «Русского Репортера» и радио «Свобода» Юлия Вишневецкая сняла документальную картину о двоих молодых учителях, участвующих в программе «Учитель для России». Катя хочет преподавать русский язык и литературу, Вася ― любимую географию, и оба полны планов и ожиданий, когда отправляются на два года в небольшую школу в Калужской области. Коллеги радостно встречают их в надежде, что полная энтузиазма молодежь из Москвы сможет немного расшевелить устаревший школьный уклад. Дальше начинается реальная жизнь. Снимать кино про школы ― трудная задача, так как в процесс оказывается вовлечена жизнь очень многих людей, а школы в России чаще всего ― закрытые от посторонних системы. Поэтому даже в гостеприимной школе, где Вишневецкая снимает свое кино, материал ограничен: учителя начинают жаловаться на усталость и выгорание, но немногое в кадре указывает на причины: напряженный график работы, сложности на уроках или затрудненную коммуникацию с коллегами. При этом видны теплые отношения, которые получается строить у молодых учителей с некоторыми учениками. В результате вышел симпатичный, но явно не очень подробный портрет, в котором проблемы смутно угадываются, но не обозначены напрямую. При этом оптимизм и надежда на лучшее будущее пробивается даже тогда, когда ни Катя, ни Вася не остаются работать в школе. Фильм также побывал в программе фестиваля документального кино «Послание к человеку», а в начале декабря был удостоен национальной премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм».
Елена Ласкари ― опытный режиссер-документалист, чьи фильмы про российскую жизнь регулярно попадают в программы «Артдокфеста» или «Послания к Человеку». Она часто выбирает для своих картин ярких героев или непривычные ситуации: в 2016 году сняла кино о профессиональной суррогатной матери «Татьяна и ее дети», а до этого ― о похоронной индустрии. Тем неожиданнее, что новой темой для документального фильма Ласкари выбрала жизнь самой обычной девушки Наташи из провинциального городка. Наташе скоро восемнадцать, она живет с бабушкой и с недееспособной старшей сестрой, читает дневник, который вела пару лет назад и не очень хорошо представляет, что ждет ее впереди. Наташа хотела бы быть целеустремленной, но вот только ни с одной из перспектив, доступных ей, не складывается: заводить серьезные отношения с мужчинами мешает молодость, учеба оказывается непосильной. Ласкари подходит к героине очень близко и относится к ней с полной серьезностью ― в результате получается простое и прямолинейное кино о повседневной безнадеге с грустью, но без надрыва: жизнь у Наташи такая же, как у бесконечного количества девушек в стране, и кажется, изменений пока не предвидится.
Картина Наталии Кадыровой рассказывает о девочке Юле, родившейся в тюрьме. Первые три года она живет с матерью, потом должна отправиться в детский дом, но попадает в благополучную приемную семью, готовую стать ей родной, пока Юлина мама остается в заключении. Через некоторое время девочку забирает мамина сестра: семья боится, что опекунша слишком привыкнет к ребенку. В шесть лет Юля переезжает к маме, которая вышла из тюрьмы, но с трудом адаптируется к нормальной жизни. Кадырова наблюдает за тремя женщинами, каждая из которых считает, что может быть лучшей матерью. Постановщица старается показывать их на равных ― однако в фильме все-таки проскальзывает прохладное отношение к биологической маме, которой, по всей видимости, самой нужна поддержка. Кадырова старается снять объективное кино о том, как сложилась судьба конкретной девочки, но, возможно, чувства матерей в напряженной ситуации, где они на самом деле хотят друг для друга хорошего, пошли бы картине на пользу. И тем не менее «Мама для Юли» раскрывает редкую тему женской тюремной жизни, а также судьбы их детей ― при почти полном отсутствии конкурентов уже выбор заслуживает внимания.
«Хенд-мейд» ― коллективная картина, собранная Евгением Григорьевым («Про рок») из новелл разных режиссеров (Мария Козлова, Андрей Ананин, Никита Добрынин, Юлия Бывшева и Владимир Головнев). Каждая из глава посвящена людям, работающим руками: фермеру, мебельщику, авиаконструктору и врачу-реаниматологу — и каждый герой оказался на своем месте после уникального пути. Например, фермер ― обрусевший американец, пришедший за мечтой в алтайской глубинке, а врач ― еще и священник, постоянно сталкивающийся с неодобрением коллег. Герои рассказывают о работе, которой увлечены, несмотря на ее сложность и ответственность. Восхищение трудом и упорством — ядро фильма, где человеческая работа приравнивается к самой жизни. В итоге «Хенд мейд» ― одна из самых жизнеутверждающих картин программы, готовая искать романтику в преодолении трудностей.
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