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Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление»

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2 марта 2021
1 марта стартовал 71 Берлинский кинофестиваль, который в этом году происходит онлайн из-за пандемии. Однако даже в период гибридных или новых форматов есть место стабильности — вновь в конкурсе новый фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су. Не считая участия в параллельных программах, это его пятый Берлинале. В прошлом году «Женщину, которая убежала» отметили призом за режиссуру — это первый подобный приз для Хона на большом фестивале. В 2017-м жюри отметили работу Ким Мин Хи в «Ночью у моря одна». Алексей Филиппов рассказывает, как «Вступление» лаконично и умиротворяюще описывают сегодняшнюю жизнь.

Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление»

Даже глобальная пандемия не помешала южнокорейскому гуру Хон Сан Су снять новую картину. Лаконичное во всех смыслах — 66 минут, монохром, неохотно двигающаяся камера, — «Вступление» вдыхает дух времени, не покидая территорию привычной хоновской притчи. Простота здесь — в глазах смотрящего, а повод к разговору — тост за родителей и детей.

I. Корея. Обаятельный юноша Ён Хо (Щин Сок Хо) приходит на работу к отцу (Ким Ён Хо) — состоятельному мужчине, зарабатывающему акупунктурой. Помощница отца (Е Джи Вон) просит его подождать — на столе лежит, утыканный иглами, «театральный бог», популярный актер (Ким Джу Бон).

II. Берлин. Джу Вон (Парк Ми Со) — девушка Ён Хо — вместе с матерью (Со Ён Хва) приезжает в гости к художнице (Ким Мин Хи), которая соглашается приютить будущую студентку, пока та не найдет постоянное жилье. Ён Хо тоже прибывает в город, чтобы сделать подруге сюрприз.

III. Снова Корея. Ён Хо вместе с приятелем (Ха Сон Гук) приезжает в ресторан на берегу моря. Мать (Чо Юн Хи) пригласила его на обед с тем самым актером, который приходил на сеанс иглоукалывания. С момента их первой встречи юноша загорелся идеей стать актером, но довольно быстро пыл его поугас.

Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление»
фото: «Вступление» © Jeonwonsa Film Co.Production

«Вступление», как и обещает название, как будто состоит исключительно из первых глав больших, как жизнь, но остающихся загадкой историй. В искусстве нейминга Хон Са Су почти нет равных: «Женщина, которая убежала» рассказывала буквально о побеге — от мужа, рутины, несбывшихся мечт, порушенных иллюзий; «Листья травы» описывали, из какого сора растут сюжеты и жизни; «Ты сам и твое» — на пальцах описывал, как пролегают границы между возлюбленными.

Читайте рецензию на фильм «Женщина, которая убежала»
Читайте рецензию на «Листья травы»

Первая сцена — молящийся богу отец Ён Хо, просящий о втором шансе. Как в алтарь, его голова практически упирается в большой моноблок Apple, в левом углу — сгрудились проводные телефоны. Сцена, которая обещает чуть ли не фильм Дрейера, отмечена цифрой один, но Хон Сан Су тут же меняет настроение. Ён Хо и Джу Вон идут по дороге. Он просит ее подождать в кафе — и посмотреть пока на телефоне какие-нибудь видео. «Это скучно», — парирует она, и через десяток экранных минут сбежит от тоски в Берлин. Что хотел отец, тоже останется за кадром. В этот визит юноша пообщается только с его помощницей, которая будет предаваться воспоминаниям и рассказывать о знаменитом клиенте. Улица, идет снег. Ён Хо докуривает и обнимает женщину, которую знает практически с рождения.

В Берлине разыгрываются сценки — переломные моменты. Джу Вон собирается поступать и постигать азы взрослой жизни в Европе. Мать рассказывает ей, как все поразились, что художница, к которой они идут, выбрала эту стезю. Элегантная хозяйка квартиры расспрашивает девушку, почему она хочет заняться модельным бизнесом и готова ли она к тяжелому труду. От разговоров о смутном будущем и красоты художницы Джу Вон сбегает к Ён Хо, который планирует вместе с ней переехать в Берлин. Отец должен дать денег — иначе, что он за отец (видимо, он их с матерью бросил).

Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление»
фото: «Вступление» © Jeonwonsa Film Co.Production

Не те же и не там же. Между Берлином и корейским взморьем прошли месяцы или годы. Ён Хо, чью красоту походя отметил заслуженный артист, решил податься в актеры, но сломался на первой же роли — в студенческом фильме ему нужно было поцеловать девушку. Из уважения к чувствам Джу Вон он не смог этого сделать. За бутылочкой соджу «театральный бог» отчитает молодежь (другу-для-поддержки тоже достанется), заметив, что нет разницы между чувством, игрой и подделкой.

Словно вторя ему, к Ён Хо придет похмельный сон, в котором Джу Вон будет жаловаться на болезнь глаз (увеит) и берлинского мужа, который ее бросил. Проснувшись, он бросится в холодную воду, чтобы смыть морок. В финале они обнимутся с другом, да там и останутся на морском берегу.

Окунувшись в морозную воду взрослой жизни с ее моральными выборами и множественными направлениями, и Ён Хо, и Джу Вон наверняка продрогнут. Ни родительские деньги, ни полезные советы не проживут за них жизнь, не сделают сложный выбор. Справятся ли они с выбранным путем или нет — вопрос других глав. Возможно, они захотят свернуть, как героиня Ким Мин Хи. Возможно — осознают ошибку, как отец Ён Хо (в чем бы она ни была). Возможно — достигнут высот, как театральный кумир.

Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление»
фото: «Вступление» © Jeonwonsa Film Co.Production

Хон Сан Су не осуждает героев и не сокрушается их возможной легкомысленности: рвануть одним днем в Берлин, откликнуться на дежурный комплимент карьерным решением, поступить в другую страну, основываясь на смутном увлечении одеждой. «Вступление» — очень бережное кино, в котором все диалоги сопровождаются плавными жестами, словно мысли и чувства перетекают от человека к человеку. Возможно, и море на самом деле не застольная метафора жизни, но эквивалент личности, которая подвержена разным внутренним течениям и смене настроений. Ён Хо занырнул в себя — и кое-что понял, ну или как минимум, почувствовал.

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У Хон Сан Су не целуются, опасаясь фейка, — зато тепло обнимаются, вежливо кивают, отворачиваются, чтобы вдохнуть соджу. Проецируемое моралите здесь вторично по отношению к деликатности — персонажей, камеры, режиссера, обрывающихся вежливым молчанием сюжетов. Всюду жизнь — и в мечте, и в ошибке. Главное — не правота, но объятие, которое могут подарить друг другу люди: разных возрастов и разных гендеров.

В момент, когда отношение поколений движется к эскалации и взаимным отмашкам, южнокорейский режиссер снимает тактичный фильм о том, что одни задают какие-то свои вопросы, а другие пришли к каким-то своим ответам. Потому сегодня выкристаллизовавшаяся форма хоновских фильмов выглядит еще и спайкой двух диаметральных форматов. Аскетичной размеренной притчи и все разъясняющего шустрого тик-тока, по сути — скетча, в несколько секунд смешащего или делящегося лайфхаком. У Хон Сан Су, конечно, лайфхаков не будет: жизнь прожить — не соджу пить.


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Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление» фотографии
Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление» фотографии
Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление» фотографии
Тик-ток для твоих родителей: почему нужно запомнить фильм «Вступление» фотографии
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