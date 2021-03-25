Безобразные пятна: Лучшие российские мультфильмы на фестивале в Суздале

Очередной Открытый российский фестиваль анимационного кино прошел на минувшей неделе в городе Суздале, а также в режиме онлайн, как это стало принято во времена пандемии. Интересующиеся, к слову, смогли посмотреть не только кинопрограммы фестиваля, но также и наблюдать за разного рода суздальскими мероприятиями в режиме live: питчингом анимационных проектов, круглым стол, посвященным онлайн-кинотеатрам, церемониями открытия и закрытия фестиваля – в общем, полный обзор на 360 градусов. Сегодня уже очевидно, что эта новая традиция, возникшая не от хорошей жизни, все же сработала по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло» и привлекла дополнительное общественное внимание к фестивалям: благодаря онлайн-формату, совмещенному с офлайн-мероприятиями, фестивали (и Суздальский не исключение) получили более широкий охват и стали по-настоящему важными событиями нынешней карантинной жизни.
На самом смотре народу было тоже немало: члены профессионального сообщества были рады встретиться после долгого перерыва и аккуратно сообщали за полтора метра, у кого антитела, а у кого прививка. И, разумеется, как обычно программа была увлекательной: лучшие российские мультфильмы, снятые за последний год – от жестких экспериментальных короткометражек до сериалов, рекламы и полнометражных мультфильмов из большого проката. Традиционно в суздальском обзоре речь пойдет в первую очередь об авторских короткометражных фильмах, которые соревновались в нескольких категориях: студенческие фильмы, дебютные фильмы, короткометражные фильмы.
Итак, что же представляет собой российская авторская короткометражная анимация 2020-21-х годов? Начнем с того, что ее много. Не то что в 1990-х, когда Суздальский фестиваль был еще Тарусским, а анимационное сообщество насчитывало едва несколько сотен человек. Если в те незапамятные времена на фестиваль попадало все, что создавалось отечественными аниматорами (потому-то он и получил название «Открытого»), то теперь фильмы проходят строгую селекцию – и лучшие делятся на конкурсную программу (они конкурируют за призы) и внеконкурсную (их фестиваль просто показывает, чтобы дать фестивальному зрителю панорамный обзор). Решения селекции, разумеется, обсуждаются (и порой осуждаются) – это один из интереснейших аттракционов для профессиональных участников. Например, в этом году дискуссии (впрочем, не скандального характера) возникли из-за мультфильма «Алиса» (реж. Алексей Сухов), который в конкурс не попал, но произвел впечатление на часть зрителей. Еще бы: кого оставят равнодушным эротические грезы крокодила над кипящей картошкой фри (в фильме «картошка-фрик»)… Впрочем, селекцию понять можно, ибо «Алиса» — жесткий трэш, который странно бы смотрелся в довольно интеллигентском (порой даже слишком) Суздальском конкурсе. Однако трэш – очень изобретательный, остроумный, яркий и умелый – такой не каждый день встретишь, так что поклонники данного направления непременно заценят этот блестящий дебют.
Жизнь такая жизнь
Помимо того, что за последние годы короткометражных фильмов стало много, наша анимация потихоньку становится весьма и весьма разнообразной. Она живет уже не только детскими сказками в национальном стиле, русской классикой и милыми анекдотами (так выглядели суздальские показы лет 15 назад), но и непростыми темами, социальными историями и даже анимадоком (анимационно-документальными фильмами), который теперь активно пришел в Россию (при том, что в Европе моден уже лет 10), в том числе благодаря активной пропаганде этого жанра анимационным критиком и куратором фестивальных программ Дины Годер. Дина не только регулярно собирает программы анимадока (в том числе для «Большого фестиваля мультфильмов»), но и проводит в рамках фестиваля дебютного документального кино «Рудник» недельный интенсив по анимадоку, во время которого режиссеры создают маленькие фильмы под руководством самой Дины, режиссера Евгении Жирковой и сценариста Александра Родионова. Один из таких фильмов был и в нынешнем Суздальском конкурсе: короткометражка Марии Коган-Лернер «За забором» начиналась именно на «Руднике», где Маша сняла первый небольшой эпизод. Речь идет о жизни ПНИ (психоневрологического интерната), которую Маша знает не понаслышке, так как регулярно проводит занятия по анимации в одном из московских интернатов. «За забором» сделан с помощью металлической проволоки, а литературной основой для него стали дневники Татьяны Внукевич-Багдасарьян, которая до 35 лет жила в одном из подобных интернатов.
фото: кадр из фильма "За забором"
Еще одна яркая документальная работа – «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой – рассказывает о бездомном, проживающем на скамейке на железнодорожной платформе. Одноногий, больной, совершенно никому не нужный, герой фильма месяцами просто умирал в полном забытьи, и Варе в своей неподражаемой, жестковатой художественной манере удалось до дрожи передать атмосферу этого ужаса. Финал фильма – трагичен, однако на деле эта история имела относительно счастливый конец, благодаря Варе и ее мужу художнику Станиславу Метельскому. Впрочем, это уже другая история.
Обе эти короткометражки получили на фестивале награды: «За забором» - специальный приз жюри с формулировкой «за лаконичность формы и глубину содержания», а «Жизнь-паскуда» - диплом в категории «дебютный фильм» с формулировкой «за сочувствие и сострадание».
А вот третий заметный анимадок призами на фестивале отмечен не был, хотя заслужил высокую оценку у многих представителей сообщества: студенческая короткометражка Анастасии Лисовец «У всех мужчин должны быть туфли» рассказывает об опыте девочки, которая не чувствует себя девочкой. Работа Лисовец – первый российский анимадок о трансгендерности и несомненно сильная режиссерская работа, которая наверняка получит еще признание и множество фестивальных призов.
фото: кадр из фильма "Жизнь-паскуда"
Смех да слезы
Нет, разумеется, мультфильмы на Суздале не только сложные и проблемные. Здесь есть и светлое, и комедийное кино. Хотя… что есть комедия, как не драма, над которой нам удалось посмеяться. Например, как в фильме «ЗАГС» Софико Бадаловой, рассказывающем о злополучном учреждении, куда люди приходят сплошь разводиться. Или как в романтической комедии «Пожарник» замечательной Юлии Ароновой, краткое содержание которой звучит так: «он хотел потушить все, что тлеет, дымится или горит. Даже Солнце. Пока не вспыхнул сам… от любви». Этот удивительный фильм, в котором прекрасно все, даже официальный синопсис, рассказывает о горе-пожарном, который очень-очень-очень любил свою работу, и в своем профессиональном фанатизме вместо того, чтобы спасать мир, становился источником неприятностей.
Два же главных героя комедийной рубрики этого года: Иван Максимов и Андрей Кузнецов. Оба – известные анимационные режиссеры, чьих фильмов фестивальный зритель ждет каждый раз с нетерпением. Максимов представил в конкурсе сногсшибательный фильм-калейдоскоп «О, неееет!» состоящий из крошечных комических сценок, в которых разные герои переживают разного рода неудачи, от совершенно обыденных до фантастически абсурдных. А новая работа Кузнецова рассказывает о пандемии и смерти... Ну да, какие времена, такой и юмор. В «Заговоре» трое друзей придумывают план, как прогнать большую хмурую смерть, нещадно собирающую души зараженных вирусом в увесистый металлический ящик.
фото: кадр из фильма "О, неет!"
Детские истории
А вот как раз детского кино на фестивале становится все меньше. Оно и понятно: желающие работать в этом жанре все чаще уходят в индустрию на сериалы и полные метры. Последних не так пока много в российской анимации, а ТВ-шоу расплодились в последние годы в несметном количестве, затягивая в себя всех талантливых авторов детского контента. И тут нужно отвесить поклон студии «Союзмультфильм», которая поддерживает традицию, выпуская ежегодно с десяток (а то и больше) авторских детских короткометражек. Вот и в нынешнем конкурсе «Союзмультфильм» был представлен очень хорошо: это и «Под облаками» — дебютная работа Василисы Тикуновой, и «Мурка» Инги Коржневой по знаменитому стихотворению Анны Ахматовой, и пластилиновый «Снеговичок» Алексея Почивалова, и исполненный в технике предметной анимации «Большой и маленький» Натальи Грофпель, и «Колыбельная» Марины Карповой – в общем, целая галерея артистичных детских работ.
Наряду с «Союзмультфильмом» продолжает неспешно делать свои «самоцветы» студия «Пилот». И среди них заметнее всего выделяются пластилиновые фильмы Сергея Меринова и его команды: в последнее время пластилиновый цех увлекается потешками, и в нынешнем конкурсе была очередная серия на эту тему – «Идет коза рогатая». Периодически работы для детей прилетают из Екатеринбурга (например, «Белая змея» Полины Федоровой) или из Белоруссии («Как медведь друга искал» Игоря Волчека).
фото: кадр из фильма "Снеговичок"
Ну, и наконец, иногда фильмы на грани детских и взрослых создаются в школе-студии «Шар». Именно такова «Дылда» Анастасии Жакулиной, получившая приз в категории «детский фильм». Настина короткометражка рассказывает про очень высокую девочку, которая после долгих мытарств обрела свое место в мире.
Фильмы странные и не очень
Анимадок и комедия, драма и детское кино, фантастика и экшн – потихоньку на Суздальском фестивале появляется все. Однако зачастую жанры фестивального кино определить почти невозможно. И именно такие – внежанровые — фильмы нередко становятся главными фаворитами фестивальной публики. Так «10 000 безобразных пятен»Дмитрия Геллера можно, наверное, назвать роуд-муви, так как речь в нем идет о двух друзьях, которые едут на встречу друг к другу. Но с тем же успехом – экспериментальным кино, потому что весь фильм строится на игре форм, ассоциациях, цитатах… или анимационным стихотворением: графика в китайском стиле, лирическое настроение, яркие образы. Но, как ни назови, Дмитрий Геллер сделал очередной маленький шедевр – красивое, утонченное, изысканное кино о лете, душевной близости и простом счастье бытия. Жюри оставило картину без наград (оно в некотором смысле и правильно: их у Геллера столько, что уже как-то даже неприлично), зато фильм получил приз первое место в зрительском голосовании (разумеется, голосует за понравившиеся фильмы на Суздале профессиональная публика) и приз от кинокритиков.
фото: кадр из фильма "10 000 безобразных пятен"
Еще один мастер неопределенного жанра – Александр Свирский – в этом году был с фильмом «Вадим на прогулке». Вообще, фильмы Свирского принято считать экспериментальными, и этого-то у них не отнимешь, однако в Сашином кино всегда есть какой-нибудь подвох. То за якобы абстрактной анимацией скрывается что-нибудь фигуративное и нарративное, то вдруг – замысловатое интеллектуальное кино о творчестве… Вот и «Вадим на прогулке» — с одной стороны, эксперимент, а с другой – печальная повесть о человеке, который редко ходит гулять из-за большого количества работы и, хотя, выйдя на прогулку, он чувствует себя газелью, которая прыгает туда и сюда, покорность работодателю, ответственность и чувство долга влекут его обратно в комнату-клетку. Кто знает, тот поймет.
«Начало света» Анастасии Мелиховой существует на грани сказки, мифа, бытовой зарисовки, абстракции и чего-то трудно-уловимо-трансцедентного. Он то ли рассказывает о зарождении Солца и Луны, то ли о жизни семьи, где мать-одиночка растит детей-близнецов, то ли вообще ни о чем не рассказывает, а просто завлекает в странное движение форм: полоски, линии, круги, мелькнули глаза – это тигр? Или померещилось? Ветер сорвал косынку с головы мамы, серая бессолнечность сменяется густой ночной темнотой. И, наконец, по экрану разливается солнечный свет, внося предельную ясность в этот слегка тревожный и не очень понятный мир. Фильм не получил призов – ну да, еще не вечер: Мелихова – несомненно один из самых ярких, самобытных и интересно развивающихся молодых художников, так что призов в ее жизни будет еще достаточно.
фото: кадр из фильма "Вадим на прогулке"
И конечно, в разговоре о внежанровых фильмах нельзя не упомянуть «Ба!» Светланы Филипповой, получивший приз в категории «короткий метр». Это как бы драма, с элементами комедии и лирики, плюс немножко оперы, детектива и хоррора, сложной семейной истории и чего-то еще – уж и не разберешься в хитросплетениях режиссерской мысли – все это замешано на экспериментальный сторителлинг, рассказано в авторском ритме да еще и хитро смонтировано… Так, что получается совершенно уникальное, ни на что не похожее кино, очень во всех смыслах подлинное и лишенное совершенно какого бы то ни было автоматизма.
День грядущий
Как и на любом фестивале, главная интрига Суздаля – это новые имена, которые в основном собраны здесь в студенческой программе. Главным фаворитом из нее стал Кирилл Хачатуров со своим фильмом «Голый». Этот фильм многие посмотрели задолго до, потому что он был и на конкурсе в Анси (где, к слову, получил престижную награду), и на многих других фестивалях, так что сюда приехал не безымянным студентом, а вполне себе звездой. Впрочем, и не зная этой предыстории, фильм сложно было не заметить. Он рассказывает о молодом человеке, который в результате эксперимента получил суперсилу – проходить сквозь стены. Супергероем он, впрочем, не стал. Зато наладил личную жизнь, что тоже немало. Представляя свой фильм, Кирилл рассказал, что собирался делать игровое кино, но лень было подбирать подходящую натуру. На ленивого режиссер, правда, не похож: фильм довольно трудоемкий, но «Голый» и впрямь во многом живет по законам игрового кино, что отмечали многие зрители.
фото: кадр из фильма "Голый"
Порадовал – уже не впервые – Иван Ханжин, который сделал забавнейшую короткометражку «Набор для создания мышки». Она, в отличие от «Голого», как раз очень анимационная, хоть и сделана при помощи натурной съемки (пиксиляция, объектная анимация).
А вот реальным сюрпризом стал фильм Дарьи Мельниковой – «Я – рыба». Он был сделан как диплом в СПбУКиТ (институт, видавший лучшие времена, а нынче редко поставляющий на фестивали классное кино) и порадовал как яркой графикой, так и интересной образностью. «Я – рыба» рассказывает о женщине, в доме которой поселилось чудовище: под гнетом постоянного абьюза, главная героиня потихоньку превращается в рыбку. И, пожалуй, это один из самых необычных фильмов о домашнем насилии, какие можно увидеть на фестивальных просторах.
Заговор не таких
фото: кадр из фильма "Нос, или Заговор не таких"
Как уже говорилось в начале, внимание Суздальской публики обычно сосредоточено именно на короткометражном кино, в котором и проявляется обычно искусство анимации, в отличие от полных метров, в основном создаваемых в коммерческом духе. Однако на любое правило есть свои исключения. И в этом году венцом суздальской программы стал именно полнометражный фильм – «Нос, или Заговор не таких» Андрея Юрьевича Хржановского. Ему-то достался и гран-при фестиваля – такое решение жюри не противоречит регламенту, однако необычно с точки зрения традиции, ибо всегда главный приз уходит именно короткому метру.
Жюри можно понять: грандиозную работу 80-летнего классика, создавшего невероятный фильм-коллаж, трудоемкий, сложный, остро-политический и пронзительно-лирический одновременно, невозможно было отметить каким-то проходным призом в категории. Как и любое авторское высказывание, фильм Хржановского не обязан нравиться всем. Однако несомненно «Нос» - самое яркое событие в авторской анимации минувшего года – достйное того, чтобы ради него и пойти против традиции, и даже изменить регламент.
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