«Артдокфест» после чумы: Десять лучших фильмов программы 2020/21 года

С 2 по 9 апреля в Москве и с 3 по 10 — в Санкт-Петербурге пройдет отложенный с декабря «Артдокфест» - крупнейший в стране смотр актуальной документалистики. В обеих столицах фестиваль откроется фильмом «Расторгуев», сделанным Евгенией Останиной («Белая мама»). Она жена трагически погибшего летом 2018 года документалиста. Закроется же «Артдокфест» новой работой Веры Кричевской («Слишком свободный человек», «Дело Собчака») F@ck this Job. Билеты на оба показа проданы, как и на многие другие сеансы, а всего в программе более 100 неигровых работ разных жанров и тематики. Часть фильмов будет показана в России впервые, мировых премьер тоже немало. Мы приготовили краткий гид по самым заметным фильмам конкурсной и внеконкурсной программы, на которые реально попасть. Также существует две онлайн-секции, эти работы можно посмотреть прямо сейчас, как конкурсную (21 фильм), так и внеконкурсную (15 фильмов).
КОНКУРСНЫЕ:
«Байконур», режиссеры Дмитрий Громов, Ангел Ангелов, Украина Жанр: приключения Расписание и билеты
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Байконур"
Два украинских авантюриста отправляются в опасную экспедицию: им предстоит пересечь около 50 км негостеприимной пустыни, чтобы незаконно проникнуть в охраняемые ангары Байконура и понаблюдать за пуском ракеты. Они берут с собой видеокамеру и фиксируют каждый свой шаг. Жара, обезвоживание, голод, физическое и психологическое истощение – не единственные трудности на пути к Байконуру. Главное, что ребята рискуют попасть в тюрьму, если их обнаружат российские военные. Цель сталкеров — не выведать страшные российские секреты и не опорочить честь Роскосмоса: это происходит совершенно естественно, само собой, как только в кадре появляются ржавые и облезлые ангары с разбитыми стеклами, в которых — ух ты — с 90-х годов стоят без дела настоящие космические корабли. Парнями движет жажда приключений (это не первая их опасная вылазка , в интернете можно найти и другие видео дуэта), они чувствуют себя внутри компьютерной игры и довольно внятно объясняют, почему они здесь. Обветшалый Байконур выглядит как в сказке про какое-то заснувшее 100 лет назад королевство, это зрелище завораживает, особенно, когда рассинхроном с видео звучит восхищенный шепот искателей приключений, которые, кажется, никакой гнилости и не замечают: «Я всю жизнь мечтал побывать внутри ракеты. Моя мечта сбылась».
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Котлован"
Картины, высвечивающие черные дыры и белые пятна нашего общества — бедность, проблемы с коррупцией, милитаризмом, низким уровнем экономики и беззаконием — занимают в программах «Артдокфеста» важное место (хотя думать, что фестиваль ограничивается только политическими работами в корне неверно). В этом году наиболее яркой в этом тематическом секторе является фильм Андрея Грязева, независимого режиссера, автора фильмов «День шахтера» (2010), «Завтра» (2012) и ряда других. «Котлован» смонтирован из разных по настроению видеобращений людей к президенту Путину, выложенных в YouTube самими авторами. Отчаявшиеся граждане, устав ждать помощи от местных властей, вопрошают, жалуются, гневаются, вскипают, кричат, говоря о самом наболевшем, пытаются показать главе страны, как они живут на самом деле, и щедро комментируют свои мысли на счет разнообразных законов и положения дел в их населенных пунктах. Иногда это выглядит комично, но в конце-концов вырисовывается неутешительная неподдельная картина жизни в регионах России. Отдельно хотелось бы подчеркнуть отличное название фильма, не спроста отсылающее к одноименному произведению великого писателя Андрея Платонова.
«Кит из Лорино», режиссер Мачей Цуске, Польша Жанр: Этнографический Расписание и билеты (только один показ)
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Кит из Лорино"
Если вы уже посмотрели вышедший в этом году в российский прокат игровой фильм Филиппа Юрьева «Китобой», ставший победителем этого года на Венецианском фестивале в секции Giornate degli autori («Дни Венеции») и выигравший приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на Кинотавре, то роскошный (и получивший огромное количество призов) док поляка не просто осчастливит вас превосходным качеством съемки, но и углубит представления о Чукотке. Хочется порекомендовать смотреть эти дополняющие друг друга, сходящиеся во встречном движении фильмы в паре, ибо сняты они в одном и том же поселке и буквально с одними и теми же людьми, и в обоих кит — сильный художественный образ. Мачей Цуске наблюдает за китовой охотой чукчей не только с этнографическим интересом. Для него важно показать столкновение двух миров — первобытного охотника, который добывает себе пропитание и только таким образом может выжить, и огромного мистического животного, воплощающего стихию дикой природы, неподвластной человеку.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Тени твоего детства"
Михаил Горобчук зарабатывает на жизнь операторским мастерством, в котором он изрядно преуспел, режиссура же для него — скорее отдушина, неспешное творчество, в котором можно выразить собственное мироощущение. Михаил не любит многословности и тяжеловесных визуальных образов, поэтому все его авторские работы легки, приятны и удивительно добры. Фильм «Тени твоего детства» успел побывать на престижном фестивале в швейцарском Нионе, затем в Лондоне и Аргентине, а также украсил конкурс короткометражных лент на киносмотре операторского искусства Cameraimage в Польше, получил в декабре национальную премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший артфильм» (выиграл у «Котлована» и «Праздника», также представленных в этом анонсе), а уже в начале 2021-го был признан лучшим доком на фестивале в финском Тампере. Фильм показывает мир глазами полуторагодовалого ребенка, главня героиня — дочь режиссера Стефания, а вокруг нее раскинулся огромный, непонятный и немножко опасный в духе «Сказки сказок» мир — с театром теней, мелькающими огнями электрички и выходящей на охоту совой. На «Артдокфесте» «Тени» покажут на одном показе с фильмом Ежи Сладковского «Горькая любовь», первым по счету.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Мальчик"
23-летний Виталий Акимов, никогда не видевший своего отца, отыскав его в провинциальном городе Арсеньев, решил снять о нем фильм. В прицел камеры попала вся новая семья родителя, а в главные герои невольно выбился десятилетний Степан, пасынок его сводного брата Славы. Мальчик выступает в роли проводника в этой мрачной обители, снятой в строгих черно-белых тонах. Отсутствие красок символично фиксирует социальное днище, в котором дети остаются чистыми созданиями, но, увы, до поры до времени. Степан занимается гитарой, ласково играет со своим младшим сводным братом, но при этом является свидетелем другой стороны жизни, в которой вечно пьяная родня, побои и матерщина для него уже являются нормой. Тем не менее, пока он всего навсего ребенок, и весело рассказывает об ужасных событиях своей жизни, а также с непосредственностью и легкостью делится своими глубокими мыслями о мироустройстве и справедливости. Фильм участвовал в конкурсной программе среднеметражного кино на фестивале IDFA в Амстердаме. На Артдокфесте будет показан в паре с фильмом Николая Н. Викторова «Чермет».
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Обнаженность"
Это не ремейк «Легко ли быть молодым?», хотя на вступительных титрах посвящение Юрису Подниексу. Олеся Фокина – это всегда особая интонация, особое, чуткое, ласковое (иначе не назовешь) внимание к герою. В галерее портретов молодых людей есть те, кто сидит за решеткой и кто ходит на митинги, кто прославляет военно-патриотическое воспитание или занимается экологическим активистом. И дело не в том, легко им или нет, а в том, что Фокина, и мы вместе с ней, горячо любим этих прежде незнакомых юношей и девушек и от души верим, что все у них будет хорошо. Ощущение очень странное, но именно благодаря ему «Обнаженность» — возможно, лучший коллективный портрет поколения, снятый у нас за последние лет десять.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Шаман"
Корнелиу Порумбою в 2014 году выпустил удивительный фильм: он и его отец за кадром обсуждали полную запись футбольного матча 1988 года, где отец был судьей. «Шаман» устроен похоже, тут пожилой отец и сын смотрят хронику сталинских времен, в основном, 30-х годов, и спорят. Отец скорее оправдывает Сталина, сын – убежденный либерал, да еще и мистик, как потом оказывается. И все бы хорошо, только слишком быстро зритель понимает, что отец и сын выдуманы, а диалог написан сценаристом и прочитан актерами. Поэтому это не «Вторая игра» и не «Перед судом истории», и хроника тут в итоге интереснее, интенсивнее, чем слова за кадром. Особенно синхроны самого вождя – они так завораживают, что полностью оправдывают название фильма.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Катя и Вася идут в школу"
Много лет назад «Гармаев и другие» Самария Зеликина, не слишком известный сиквел «Шинова и других», рассказал о том, как молодой советский учитель попытался общаться детьми как с личностями, а не просто зубрить с ними учебники. И как огреб за этой по полной, не хуже Шинова. А вот и ремейк нашего времени – столичные юноша и девушка поехали в провинциальную школу работать учителями. Он преподает географию, она – литературу. Оба стараются найти подход к подросткам, научить их мыслить, рассуждать и сомневаться. В общем, понятно, чем в современной России это может закончиться, хотя шиновы и гармаевы почти везде и всегда не слишком приветствуются. «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший неигровой фильм», призы в Кракове и на «Послании к человеку», вообще, симптоматичный, важный, хотя и не безупречный док, после которого хочется пересмотреть Зеликина еще раз.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Праздник"
В сегодняшней ревизии 90-х много говорят о романтике криминала, музыки, политики, бизнеса, но все как-то забыли о самой главной – романтике поиска, мысли. Удивительное время, когда в книжных были толпы у полок с русской религиозной философией, и имена Бердяева или Флоренского звучали чаще, чем Ельцина и Березовского. Когда все меняли одну секту на другую, панки стриглись в монахи, а медитирующие буддисты на следующий день оказывались истовыми мусульманами. «Праздник» — о маленькой компании именно таких людей, которые пили и спорили вместе, а потом в Карелии построили храм, и один из них, Аркадий, так и остался навсегда там служить. И был все эти годы островком из той эпохи метаний и метаной (μετάνοια), так что к нему не столько приезжали в гости, сколько паломничали. Это поистине Россия, которую мы потеряли, а герои фильма – нет.
фото: пресс-служба Артдокфеста / кадр из фильма "Горбачев. Рай"
Чего мы ждем от фильма о Горбачеве? Конечно, ответов. Пусть он наконец-то все как следует объяснит, а то мы до сих пор не поняли. И Виталий Манский, усаживая перед собой последнего генсека, тоже рассчитывает на то же самое. Но получает в итоге что-то совсем иное. Вечность, которая смотрит на него сквозь тело, глаза Михаила Сергеевича. Получает Историю, получает ХХ век, Ленина, которым по-прежнему восхищается Горбачев, толпы людей на улицах Союза, тающего на глазах, превращающегося в бывший. Разрушаемую Берлинскую стену, бронетранспортеры, ползущие из Афганистана, Чернобыль с Арменией. В «Твин Пиксе» был момент, когда за лицом героини обнаруживалась бездна. В эту бездну долго всматривается Манский, и бездна смотрит на него в ответ. И ее обрамляют, как положено, бытовые детали: песни на украинском, встречи с Хаматовой и Мироновым, новогоднее поздравление Путина, водка под пельмени, походы в гости, тихие перемещения по темной служебной даче. Может, рай и должен быть внутри нас, но внутри Горбачева что-то другое. И это точно не ответы, которых мы хотели.
обсуждение >>