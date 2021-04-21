Порно с Эйзенштейном: Что смотреть на ММКФ-2021

С 22 по 29 апреля пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль. Всего полгода назад состоялся предыдущий смотр, перенесенный с апреля на осень 2020-го, но и за этот срок на живых или онлайн-фестивалях показали немало примечательных фильмов. Кураторы разных секций ММКФ собрали интересную программу, в которую вошли участники и призеры Берлинале, Торонто, Sundance, Роттердама, Сан-Себастьяна и Венеции. Не обошлось и без фирменных ретроспектив. Редакция Кино-Театр.ру рассказывает, на что в программе ММКФ стоит обратить внимание.
Долгожданный и сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Книга написана в эвакуации во время Великой Отечественной войны и охватывает период с конца XIX до середины XX века. Это пестрая и переменчивая гирлянда эпизодов из жизни писателя, исторических событий и философских размышлений. Как экранизировал ее фантазер Федорченко, увидеть можно будет не только на фестивале, где состоится премьерный показ: уже 5 мая картина выходит в российский прокат. По словам режиссера, ракурс в картине изменен: мы будем смотреть на события не глазами Зощенко и его современников, а из нашего XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем он. В фильме заняты уральские артисты, прежде всего из «Коляда-театра». Интервью с Алексеем Федорченко Рецензия на «Войну Анны»
Капиталисты, как известно, пьют все соки рабочего класса. Синемарксист Юлиан Радльмайер с метафорами пошел дальше — представил, что они пьют у бедных пролетариев и кровь (буквально — вампирически). В новой работе автора «Зимней сказки пролетариата» и «Самокритики буржуазного пса» смешались не только правда и вымысел, но и эпохи. Хоть время действия — 1928 год, а место — Северная Европа и частично Россия, герои спокойно себе пьют колу на завтрак, разъезжают по проселочным дорогам на современном мотоцикле, а Москва и подавно показана в том виде, в каком она есть сейчас. Ну а вдобавок, в этой кукольной фантасмагории появляются знакомые лица кинокритиков и киноведов (в массовке на съемках у Эйзенштейна) с социалистической хмуростью во взглядах. Читайте рецензию на «Самокритику буржуазного пса»
Сюжет «Неудачного траха...» — триумфатора онлайн-Берлинале — трагическая история, ставшая данностью и даже печальным архетипом в развитую интернет-эпоху. Стыд, физиологический аскетизм, пуританство и монашеские принципы — обязательные условия работы педагога по мнению почти любого родителя. Радикал и варвар Раду Жуде, конечно, превращает эту историю в фарс с элементами эксплотейшна и заунывной, но остроумной проповеди. За открывающей сценой натуралистичного секса, после которой прокатчики едва ли рискнуть показывать фильм широкой публике, — розовый экран с цитатой из «Махабхараты» и заголовком «Скетч популярного фильма» под издевательски потешную и неуместную песенку Боби Лапуанта. После — триптих из метаний главной героини по Бухаресту в ожидании родительского собрания; самого собрания, больше похожего на сцену словесного линчевания (но не только); и словаря антипрогрессивной румынской действительности, энциклопедии восточноевропейской жизни по версии режиссера. Читать подробную рецензию Читать о «Прописных буквах» и «Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары»
Гран-при жюри Беринале, фильм режиссера «Счастливого часа» и «Асако 1 и 2», в котором неожиданные знакомства приводят к причудливым ситуациям. В первой главе девушка, ни о чем не подозревая, влюбляется в бывшего парня подруги. Во второй — изменяющая мужу со студентом учительница пытается соблазнить профессора литературы, недавно опубликовавшего хитовый роман. В третьей — две женщины на эскалаторе решают, что они знакомы, хотя на самом деле одна приняла вторую за школьную любовь. Визуально незамысловатое, «Колесо» не отвлекает художественными финтами от дымчатых, постоянно обрастающих психологическими нюансами историй, в которых любовь оказывается холоднее смерти и иллюзорнее объятия. Человеку нужен человек, но всегда ли эта встреча возможна — и помогут ли тут субституты, которыми могут стать незнакомцы, литература, фантазии? У Хамагути нет ответа — есть только поэтический сборник притч, где американские горки диалогов и мимическая драматургия становятся самостоятельным аттракционом.
Олдос Хаксли, а за ним и многие рок-группы призывали во второй половине XX столетия приоткрыть двери восприятия — и впустить в свою жизнь экстремальный, психоделический опыт. Именно в Калифорнии на стыке расслабленных 1960-х и 1970-х на измене происходят события «Криптополиса» — одиссеи по сознаю народов мира. За закрытой дверью оказываются мифические существа — от птицы Алконост до Медузы Горгоны. Дэш Шоу и команда художников, работавших над мультфильмов четыре года в ручном режиме, соединяют ЛСД-эстетику и стиль андеграундных комиксов 60-х с богатой иконографией мировых мифологий и не уступающих им теорий заговора. Люди в военной форме, ведомые оскалом капитализма, охотятся на Баку — слоника-химеру, питающегося мыслями, а главная героиня — создательница криптозоопарка — стремится его спасти. В этом умеренно психоделическом сюжете встречаются вечная инаковость мыслей и фантазий с попыткой их подчинить чьей-то воле: государства, армии, корпорации, поп-культуры.
В уединенном доме во французской глуши живут двое — юный Тео с синдромом Дауна (он предпочитает называть себя То) и его отец. То чуток и восприимчив к миру вокруг и к себе. Он избрал путь самурая: каждый день тренируется и медитирует, проводит гипнотические сеансы, наблюдает за природой и играет с пойманным в лесу зайцем. Все меняется, когда отец уезжает (впрочем, То достаточно правдоподобно воображает, что убил его). В одиночестве юноша разочаровывается в собственном мировоззрении, приручает змею и представляет себя рядом с возлюбленной-императрицей. Жизнь То и игры его мироощущения, связанные с болезнью, режиссер Дамьен Одуль показывает на манер «Уолдена» Генри Торо. С той лишь разницей, что первопричина ухода от цивилизации для него не так важна: почему сын с отцом уехали в лес, мы так и не узнаем. Важнее и не рациональные выводы, которые в сравнении сделал Торо, а само восприятие мира, его отблески в сознании юноши и те интерпретации, которые он пытается дать окружающим его явлениям.
«ВКУС», реж. Ле Бао, Вьетнам-Сингапур-Франция-Таиланд-ФРГ-Тайвань Программа: 8 ½ фильмов
фото: "Вкус"
Спецприз жюри в программе Encounters Берлинского фестиваля, дебют вьетнамского режиссера Ле Бао, в котором довольно сложно проследить сюжет. Но это, быть может, и не столь обязательно: происходящее на экране достаточно гипнотично и самобытно, чтобы завлекать само по себе. В полузаброшенных помещениях тренируются полуголые футболисты, ткут женщины, кто-то надувает большой воздушный шар или массирует кому-то стопы, герои бегают и занимаются сексом, изредка заявляется свинья — ее моют и взвешивают. Сутолока перформативного действа подхватывается отрешенной камерой, которая превращает картину одновременно в фиксацию какого-то обряда и произведение совриска.
В Греции — а быть может и мире — бушует эпидемия амнезии: люди забывают себя, люди забывают все. Сотрудник афинской скорой помощи Арис ехал по делам, а приехал в тупик, прошел курс лечения — не помогло, попробовал экспериментальный — с перечнем заданий на магнитофоне, — но лучше бы не пробовал, чтобы не узнать, что потерял. Дебют Христоса Нику, учившегося странности греческой новой волны на «Клыке» Йоргоса Лантимоса вторым режиссером, тоже играет в пятнашки с культурными кодами и духом времени. «Яблоки» — скромные и странные, как заглавный плод, умещающий в названии историю цивилизации от Райского сада до бренда Джобса, — стремятся жить в доайфонову эпоху, но лишь дробят его функционал на главы. Фотоснимки как родная память. Голос из магнитофона как социальные предустановки, тренинги, аудиокниги, подкасты и просто информационный шум. Список контактов как список знакомств. Чекин — как точное свидетельство, что ты где-то был и с тобой что-то было. Арису отформатировало память, разъяв его на несколько невеселых функций, но это не новый старт и не попытка пойти своим путем, а лишь детектив с известным итогом.
Новое полотно Лава Диаса — филиппинскго режиссера, изучающего историю и жизнь в темпе их самих. Известный эпичным хронометражем — обычно четыре, шесть или восемь часов, — в этот раз он ограничился зарисовкой на два с половиной. Трио шахтеров возвращаются домой, обмениваясь мыслями о религии и политике, суевериях и как жить дальше. Диаса интересуют человеческие ритуалы — выживания и взаимодействия, — которые он рассматривает с хладнокровием этнографа или даже зоолога. «Из рода зверей» показали в прошлом году в Венеции, где он получил приз за режиссуру в секции «Горизонты».
ГЕРР БАХМАН И ЕГО КЛАСС, реж. Мария Шпет, Германия Программа: Свободная мысль
фото: "Герр Бахман и его класс"
Трехчасовой документальный фильм Марии Шпет, рассказывающий о нетрадиционных педагогических методах преподавателя начальной школы, участвовал в основном конкурсе Берлинале этого года и заслуженно получил приз жюри. Несмотря на огромный хронометраж и неторопливость, это один из тех фильмов, смотреть которые не надоедает — он оказывает целебное воздейтсвие и восстанавливает веру в человечество и показывает, на каких основаниях учитель может быть авторитетом в своем классе. Господин Бахман руководит школой в небольшом промышленном городе Германии. В ней учатся в основном дети-мигранты, которым в первую очередь нужно улучшить знания немецкого и английского языков, чтобы они могли перейти в среднюю школу и учиться на равных с местными. Но не только продуманная образовательная стратегия приносит Бахману любовь его подопечных, а человеческая забота, выходящая за рамки его социальных функций, открытость к детям, уважение их стремлений и мечтаний и искреннее желание помочь. Неплохо было бы взять на вооружение каждому, кто считает себя педагогом.
У этой чилийской картины о частном детективе, расследующим дело в доме престарелых и внедряющего туда 83-летнего агента под прикрытием в качестве постояльца, потрясающая фестивальная история. Впервые она была показана на фестивале в Сандэнсе в 2020 году, где получила Большой приз жюри в категории World Cinema. Затем был приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм в Сан-Себастьяне, номинация на испанскую премию Гойи и наконец «Агент-крот» вошел в пятерку номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Эта документальная драма не только проливает свет на чилийскую систему «доживания», но из детективного расследования быстро, благодаря доброму юмору и искреннему очарованию главного героя превращается в пронзительную историю о старении и незащищенности современного человека.
Звезда Ким Ки Дука, ушедшего от нас в минувшем году из-за Covid-19, зажглась на стыке тысячелетий: режиссера приветил Венецианский кинофестиваль в качестве лица странного южнокорейского кино – дикого, но симпатичного. За 20 лет насыщенной деятельности статус Кима неоднократно менялся: от яркой звезды до мыльного пузыря. Среди его работ тем временем хватает небезынтересных вещей: какими бы топорными ни были иные работы Кима, он как никто мог подыскать внутреннему состоянию физиологическую метафору. Апофеозом этого приема можно считать «Остров» — болезнетворный триллер про молчаливую женщину, которая днем сдает рыбакам плавучие домики на плотах, а ночью — свое тело. В «Острове» Ким Ки Дук емко и ярко описал, что на самом деле любовь — это (буквально) попасться на чей-то крючок и периодически испытывать кровавые муки.
Дебют Вертмюллер — живой иконы итальянского кино — отличается скромным хронометражем и лаконичным названием (последующие будут очаровывать и протяжной буквописью). «Василисков» она сняла сразу после работы помрежем на самых известных картинах Феллини — «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» (кстати, лауреат ММКФ), хотя по духу история ближе к неореализму. Трое юных итальянцев мучается от тоски и бесперспективности, пока одного из них не выручит богатая тетушка. Для остальных все станет еще прискорбнее.
Психологическая драма, главными героями которой становятся бывший нацист, теперь работающий ночным портье Максимилиан (Дирк Богард), и бывшая заключенная концлагеря Люция (Шарлотта Рэмплинг). Молодая женщина заселяется в отель и узнаёт в портье своего мучителя. Между ними почти мгновенно вспыхивает мучительная и болезненная страсть, которой они не могут противостоять. Актер, сыгравший XX век: портрет Дирка Богарда
Екатерина Визгалова, Дарья Тарасова, Алексей Филиппов
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