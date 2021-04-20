«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

На российских онлайн-платформах с 21 по 25 апреля проходит третий кинофестиваль «Безграничные возможности». Это серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха. Новые отечественные картины будут доступны на Okko
, КиноПоиск HD
, Premier
, START
, ivi
и more.tv
, на них можно перейти через фестивальный сайт
.
«Главная идея нашего кинофестиваля – интегрировать людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и познакомить их с фестивальным и зрительским кинематографом. Нынешний онлайн-формат показов позволит нам привлечь большее количество зрителей, ведь теперь мы не ограничиваемся показами в Москве, а расширяем географию по всей стране
», — отметила продюсер фестиваля Полина Зуева
.
Рассказываем обо всех фильмах, доступных для просмотра.
«Китобой», режиссер – Филипп Юрьев
Получившая на фестивале в Венеции Гран-при параллельной программы Venice Days и отмеченная на «Кинотавре» призом за лучшую режиссуру, наградой за лучшую мужскую роль и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков, дебютная работа Филиппа Юрьева – кино, прежде всего, об ожидании первой любви, очень чистой и очень чувственной. 15-летний Алешка (Владимир Онохов
) из поселка Лорино, что на берегу Берингова моря, мечтает попасть в Америку, а точнее – в Детройт, ведь там живет его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус
). С тех пор, как он увидел ее на сайте вебкам-моделей, сразу полюбил, и он ей, кажется, тоже понравился. Хотя девушка и не говорит об этом прямо, но очевидно все понимает и отвечает нежной приветливой улыбкой. Околдованный Hollysweet_999 парень мечтает перебраться на Аляску (а там уж и до Детройта недалеко), хотя понимает опасность: только вчера хоронили кого-то из местных, подстреленного пограничниками. И все-таки однажды обстоятельства, подстегиваемые сложными для его наивного сердца чувствами, вынуждают парня на отчаянный поступок – бежать через Берингов пролив навстречу неизвестному.
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«Глубже!», режиссер – Михаил Сегал
Комедия с Александром Палем
в главной роли получила на «Кинотавре» диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям». Герой Паля работает над выпуском спектакля по вечному Чехову в вечном Главном театре страны. Но время серьезных и тщательных постановок, как кажется худруку театра (Владимир Стеклов
), прошло – в поисках свежей крови он приглашает сделать по-настоящему кассовый спектакль «известного режиссера Хачатряна» (Антон Лапенко
), который в своих работах не обходится без пошловатой буффонады и «рюмки водки на столе», но зрители на него идут. А Роман Петрович идет сам — куда подальше: худрук его увольняет, обрекая на совсем уж нищенское существование с томиком Чехова в кофейне, где он не может заплатить даже за кофе. Все меняется, когда попавший – пока еще не фигурально – впросак герой Александра Паля встречает своего однокурсника, который снимает пропагандистскую «Правду с Володей» (в роли бессменного ведущего программы – Соловьева и Киселева в одном лице — Сергей Бурунов
) на, естественно, главном телеканале страны, а подрабатывает халтурой — съемками порнороликов где-то в Балашихе. Эту-то халтурку он и скидывает на измаявшегося Романа Петровича, который в молодых артистах (Любовь Аксенова
и Олег Гаас
) наконец-то находит творческую отдушину и глубину.
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«Доктор Лиза», режиссер – Оксана Карас
Посвященный памяти доктора Лизы Глинки, трагически погибшей 25 декабря 2016 года, фильм отметили своим призом зрители «Кинотавра». Картина начинается с выписки из детской онкологической больницы безнадежно больной девочки и тщетных попыток ее потерявшего покой молодого отца (Филипп Авдеев
) получить в районной аптеке труднодоступный морфин в качестве обезболивающего препарата. Отчаявшемуся родителю достаются телефон фонда «Справедливая помощь» и наставления немедленно обратиться к доктору Лизе – она поможет. В это время Лиза Петровна Глинка (Чулпан Хаматова
) занята ежедневной текучкой – в ее офисе кучкуются бомжи и алкоголики, люди, которым требуется еда, одежда, медицинская помощь и даже грамота за борьбу с мировым злом. Милосердная Лиза, для которой помощь людям — смысл существования, внимательна к каждому нуждающемуся, выслушивает, направляет страждущих к разным докторам и обещает исполнить каждую просьбу, включая грамоту. У нее много дел, а к вечеру она должна быть дома – приехали ее сыновья из Америки, намечается семейное торжество, но телефонный разговор с отцом больного ребенка расставляет новые приоритеты.
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«Дорогие товарищи!», режиссер – Андрей Кончаловский
Лучший фильм 2020 года по версии российских кинокритиков и обладатель специального приза Венецианского кинофестиваля. По сути первая большая художественная интерпретация Новочеркасского расстрела. В нем Кончаловский дотошно исследует хронологию тех событий. Работница местного парткома Людмила (Юлия Высоцкая
) просыпается в постели начальника – первого секретаря горкома (Владислав Комаров
) — и уже готова к новым трудовым будням и маленьким подвигам во славу советской власти. Только вот по городу идет слух, что скоро цены на все товары первой необходимости – даже не на мясо, а, например, молоко – взлетят. Жители с раннего утра оккупируют местный гастроном, куда Люда идет за парткомовским «пайком» с тушенкой, дефицитными сигаретами и даже ликером, от которого чудом отказался местный прокурор, ушедший в завязку после врачебных предписаний. Отец Людки, впитавший дух белых офицеров и свободолюбивых южных казаков, готовится к худшему и даже достает из закромов раритетную икону. Дочь (дебютантка Юлия Бурова
), наспех надевшая дырявый носок, выбегает на работу в тот самый НЭВЗ, который спустя несколько часов окажется в центре трагических событий. И жизнь Люды, честной комсомолки, влюбленной в идеалы коммунизма и считающей глобальной ошибкой развенчание культа личности Сталина, при котором все было «правильно», вот-вот навсегда изменится.
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«Трое», режиссер – Анна Меликян
Как и следует из названия, разыгранная на троих – актерами Викторией Исаковой
, Константином Хабенским
и Юлией Пересильд
– история любви и разбившихся надежд. Переживающий кризис среднего возраста не самый успешный комик Саша Сашин, получив очередную премию, на вручение которой уехал от оставшейся в Москве жены, успешной психологини Златы (Исакова), собирается утопиться, но от опрометчивого шага его спасает девушка с жирно подведенными глазами (Пересильд), водящая артистические экскурсии по Петербургу, а в свободное время пишущая стихи о любви.
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«Серебряные коньки», режиссер – Михаил Локшин
Самый зрелищный дебют 2020-го. Санкт-Петербург, канун 1900 года. Бедный сын фонарщика Матвей (Федор Федотов
) лишается работы курьера из-за 20-минутного опоздания к солидному клиенту, и никого не волнует, что задержка случилась из-за того, что полиция перекрыла дорогу для проезда кареты аристократа. Буквально в тот же день Матвей, для пущей скорости гоняюший по городу на коньках, находит новых друзей, присоединившись к шайке карманников-социалистов. Молодые авантюристы подрезают кошельки и часы у буржуев на ледовой ярмарке, и, кстати, тоже используют для быстроты коньки.В это же самое время дочь богатого аристократа Алиса Вяземская (Софья Присс
) скучает на уроках этикета, мечтая о равноправии мужчин и женщин и серьезной научной деятельности. Пара случайных встреч Алисы и Матвея заканчивается взаимной симпатией, но, разумеется, по закону романтического жанра, есть еще и богатый жених – граф Аркадий Трубецкой (Кирилл Зайцев), для которого Алиса очень выгодная партия. Ведь ее отец – его босс, и не просто знатный дворянин, а глава силового ведомства, призванного следить за порядком в стране.
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«Роман», режиссер – Юрий Хмельницкий
Первая короткометражка студента режиссерского факультета школы кино и ТВ «Индустрия», имеющий опыт работы в качестве оператора-постановщика и режиссера музыкальных клипов, рекламы и документальных фильмов, снял драматичную историю про двойную жизнь и ее последствия, с обнадеживающим многоточием в конце. Полина (Екатерина Агеева
) – любовница Егора (Алексей Агранович
), и ее 10-летний сын обижен, ведь он очень привязался к маминому другу и не понимает, почему тот не останется насовсем. Мальчика зовут Роман. На следующий день его мама погибнет в автокатастрофе, и он останется совершенно один. Егор наврет жене (Александра Ребенок
) и поедет к мальчику, переночует у него, а потом примет решение его усыновить. Казалось бы, это взвешенное решение честного человека. Но мальчик думает иначе.
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