Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Фестивальная колонка >>
20 апреля 2021
На российских онлайн-платформах с 21 по 25 апреля проходит третий кинофестиваль «Безграничные возможности». Это серия бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха. Новые отечественные картины будут доступны на Okko, КиноПоиск HD, Premier, START, ivi и more.tv, на них можно перейти через фестивальный сайт.

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

«Главная идея нашего кинофестиваля – интегрировать людей с ограниченными возможностями слуха и зрения в общий социокультурный контекст и познакомить их с фестивальным и зрительским кинематографом. Нынешний онлайн-формат показов позволит нам привлечь большее количество зрителей, ведь теперь мы не ограничиваемся показами в Москве, а расширяем географию по всей стране», — отметила продюсер фестиваля Полина Зуева.

Рассказываем обо всех фильмах, доступных для просмотра.

«Китобой», режиссер – Филипп Юрьев

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Получившая на фестивале в Венеции Гран-при параллельной программы Venice Days и отмеченная на «Кинотавре» призом за лучшую режиссуру, наградой за лучшую мужскую роль и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков, дебютная работа Филиппа Юрьева – кино, прежде всего, об ожидании первой любви, очень чистой и очень чувственной. 15-летний Алешка (Владимир Онохов) из поселка Лорино, что на берегу Берингова моря, мечтает попасть в Америку, а точнее – в Детройт, ведь там живет его любимая девушка Hollysweet_999 (Кристина Асмус). С тех пор, как он увидел ее на сайте вебкам-моделей, сразу полюбил, и он ей, кажется, тоже понравился. Хотя девушка и не говорит об этом прямо, но очевидно все понимает и отвечает нежной приветливой улыбкой. Околдованный Hollysweet_999 парень мечтает перебраться на Аляску (а там уж и до Детройта недалеко), хотя понимает опасность: только вчера хоронили кого-то из местных, подстреленного пограничниками. И все-таки однажды обстоятельства, подстегиваемые сложными для его наивного сердца чувствами, вынуждают парня на отчаянный поступок – бежать через Берингов пролив навстречу неизвестному.
Читать рецензию на фильм «Китобой»


«Глубже!», режиссер – Михаил Сегал

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Комедия с Александром Палем в главной роли получила на «Кинотавре» диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям». Герой Паля работает над выпуском спектакля по вечному Чехову в вечном Главном театре страны. Но время серьезных и тщательных постановок, как кажется худруку театра (Владимир Стеклов), прошло – в поисках свежей крови он приглашает сделать по-настоящему кассовый спектакль «известного режиссера Хачатряна» (Антон Лапенко), который в своих работах не обходится без пошловатой буффонады и «рюмки водки на столе», но зрители на него идут. А Роман Петрович идет сам — куда подальше: худрук его увольняет, обрекая на совсем уж нищенское существование с томиком Чехова в кофейне, где он не может заплатить даже за кофе. Все меняется, когда попавший – пока еще не фигурально – впросак герой Александра Паля встречает своего однокурсника, который снимает пропагандистскую «Правду с Володей» (в роли бессменного ведущего программы – Соловьева и Киселева в одном лице — Сергей Бурунов) на, естественно, главном телеканале страны, а подрабатывает халтурой — съемками порнороликов где-то в Балашихе. Эту-то халтурку он и скидывает на измаявшегося Романа Петровича, который в молодых артистах (Любовь Аксенова и Олег Гаас) наконец-то находит творческую отдушину и глубину.
Читать рецензию на фильм «Глубже!»


«Доктор Лиза», режиссер – Оксана Карас

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Посвященный памяти доктора Лизы Глинки, трагически погибшей 25 декабря 2016 года, фильм отметили своим призом зрители «Кинотавра». Картина начинается с выписки из детской онкологической больницы безнадежно больной девочки и тщетных попыток ее потерявшего покой молодого отца (Филипп Авдеев) получить в районной аптеке труднодоступный морфин в качестве обезболивающего препарата. Отчаявшемуся родителю достаются телефон фонда «Справедливая помощь» и наставления немедленно обратиться к доктору Лизе – она поможет. В это время Лиза Петровна Глинка (Чулпан Хаматова) занята ежедневной текучкой – в ее офисе кучкуются бомжи и алкоголики, люди, которым требуется еда, одежда, медицинская помощь и даже грамота за борьбу с мировым злом. Милосердная Лиза, для которой помощь людям — смысл существования, внимательна к каждому нуждающемуся, выслушивает, направляет страждущих к разным докторам и обещает исполнить каждую просьбу, включая грамоту. У нее много дел, а к вечеру она должна быть дома – приехали ее сыновья из Америки, намечается семейное торжество, но телефонный разговор с отцом больного ребенка расставляет новые приоритеты.
Читать рецензию на фильм «Доктор Лиза»


«Дорогие товарищи!», режиссер – Андрей Кончаловский

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Лучший фильм 2020 года по версии российских кинокритиков и обладатель специального приза Венецианского кинофестиваля. По сути первая большая художественная интерпретация Новочеркасского расстрела. В нем Кончаловский дотошно исследует хронологию тех событий. Работница местного парткома Людмила (Юлия Высоцкая) просыпается в постели начальника – первого секретаря горкома (Владислав Комаров) — и уже готова к новым трудовым будням и маленьким подвигам во славу советской власти. Только вот по городу идет слух, что скоро цены на все товары первой необходимости – даже не на мясо, а, например, молоко – взлетят. Жители с раннего утра оккупируют местный гастроном, куда Люда идет за парткомовским «пайком» с тушенкой, дефицитными сигаретами и даже ликером, от которого чудом отказался местный прокурор, ушедший в завязку после врачебных предписаний. Отец Людки, впитавший дух белых офицеров и свободолюбивых южных казаков, готовится к худшему и даже достает из закромов раритетную икону. Дочь (дебютантка Юлия Бурова), наспех надевшая дырявый носок, выбегает на работу в тот самый НЭВЗ, который спустя несколько часов окажется в центре трагических событий. И жизнь Люды, честной комсомолки, влюбленной в идеалы коммунизма и считающей глобальной ошибкой развенчание культа личности Сталина, при котором все было «правильно», вот-вот навсегда изменится.
Читать рецензию на фильм «Дорогие товарищи!»
Читать интервью с Юлией Буровой


«Трое», режиссер – Анна Меликян

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Как и следует из названия, разыгранная на троих – актерами Викторией Исаковой, Константином Хабенским и Юлией Пересильд – история любви и разбившихся надежд. Переживающий кризис среднего возраста не самый успешный комик Саша Сашин, получив очередную премию, на вручение которой уехал от оставшейся в Москве жены, успешной психологини Златы (Исакова), собирается утопиться, но от опрометчивого шага его спасает девушка с жирно подведенными глазами (Пересильд), водящая артистические экскурсии по Петербургу, а в свободное время пишущая стихи о любви.
Читать интервью с Анной Меликян


«Серебряные коньки», режиссер – Михаил Локшин

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Самый зрелищный дебют 2020-го. Санкт-Петербург, канун 1900 года. Бедный сын фонарщика Матвей (Федор Федотов) лишается работы курьера из-за 20-минутного опоздания к солидному клиенту, и никого не волнует, что задержка случилась из-за того, что полиция перекрыла дорогу для проезда кареты аристократа. Буквально в тот же день Матвей, для пущей скорости гоняюший по городу на коньках, находит новых друзей, присоединившись к шайке карманников-социалистов. Молодые авантюристы подрезают кошельки и часы у буржуев на ледовой ярмарке, и, кстати, тоже используют для быстроты коньки.В это же самое время дочь богатого аристократа Алиса Вяземская (Софья Присс) скучает на уроках этикета, мечтая о равноправии мужчин и женщин и серьезной научной деятельности. Пара случайных встреч Алисы и Матвея заканчивается взаимной симпатией, но, разумеется, по закону романтического жанра, есть еще и богатый жених – граф Аркадий Трубецкой (Кирилл Зайцев), для которого Алиса очень выгодная партия. Ведь ее отец – его босс, и не просто знатный дворянин, а глава силового ведомства, призванного следить за порядком в стране.
Читать рецензию на «Серебряные коньки»
Читать интервью с Федором Федотовым


«Роман», режиссер – Юрий Хмельницкий

«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха

Первая короткометражка студента режиссерского факультета школы кино и ТВ «Индустрия», имеющий опыт работы в качестве оператора-постановщика и режиссера музыкальных клипов, рекламы и документальных фильмов, снял драматичную историю про двойную жизнь и ее последствия, с обнадеживающим многоточием в конце. Полина (Екатерина Агеева) – любовница Егора (Алексей Агранович), и ее 10-летний сын обижен, ведь он очень привязался к маминому другу и не понимает, почему тот не останется насовсем. Мальчика зовут Роман. На следующий день его мама погибнет в автокатастрофе, и он останется совершенно один. Егор наврет жене (Александра Ребенок) и поедет к мальчику, переночует у него, а потом примет решение его усыновить. Казалось бы, это взвешенное решение честного человека. Но мальчик думает иначе.
Читать обзор короткометражного конкурса фестиваля «Кинотавр»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кинофестиваль «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха состоится онлайн
Безграничные возможности: «У нас выросло целое поколение, которое не могло увидеть российское кино»
«Безграничные возможности»: «Аритмию», «Жги!» и другие фильмы «Кинотавра» покажут людям с проблемами зрения и слуха
Поиск по меткам
ivimore.tvPREMIERSTARTКинопоискHDОККО
персоны
Филипп АвдеевЕкатерина АгееваАлексей АграновичЛюбовь АксёноваКристина АсмусЮлия Бурова (II)Сергей БуруновЮлия ВысоцкаяОлег ГаасПолина Зуева (II)Виктория ИсаковаОксана КарасВладислав КомаровАндрей КончаловскийАнтон ЛапенкоМихаил ЛокшинАнна МеликянВладимир ОноховАлександр ПальЮлия ПересильдСоня ПриссАлександра РебенокМихаил СегалВладимир СтекловФёдор Федотов (II)Константин ХабенскийЧулпан ХаматоваЮрий Хмельницкий (II)Филипп Юрьев
фильмы
Глубже!Доктор ЛизаДорогие товарищиКитобойРоманСеребряные конькиТрое

фотографии >>
«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха фотографии
«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха фотографии
«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Ольга Куликова (II)
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Гия Перадзе
Александр Чевычелов
Максим Щёголев
Майкл Брэндон
Криспин Гловер
Слободан Димитриевич
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен