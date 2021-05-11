Шесть медуз: Как подростки учились снимать кино на «Краю света»

Второй международный кинофестиваль «Край света. Запад» объявил имена победителей конкурсной программы, но на этом его работа не закончилась. Невидимый фронт калининградского смотра – творческие мастерские для подростков – продолжит свою работу в течение года, заручившись финансовой поддержкой со стороны области. Кино-Театр.Ру побывал на фестивале и узнал о работе лабораторий художественного, документального и анимационного кино.
Генпродюсер смотра Алексей Агранович шутил, что если Ольга Привольнова начнет снимать документальный фильм про ритуальные услуги, то без страха полежит в гробу. Ее метод – полное погружение в историю. «Форма – опасная штука. Если ты на берегу что-то придумал, то потом начинаешь игнорировать эту реальность, а она может предложить более удачный вариант», — рассказывает режиссер. Собственно, реальность ежедневно корректировала и работу самой мастерской. В этом году на «Краю света» Привольнова впервые поработала с подростками, предложив им стать участниками мастерской Док.Хаус (а-ля «тикток-хаус»).
Ребята от 13 до 17 лет пришли с разным бэкграундом, ничего не зная о документалистике, поэтому первые занятия были разговорными, буквально о том, чем документальное кино отличается от игрового. Потом они получили задание снимать друг друга в течение дня, чтобы на монтаже вместе с куратором отыскать в этом хаосе (кто-то приносил шестичасовые исходники) драматургию жизни. В итоге полученные материалы стали заделом для будущих 15-минутных короткометражек, над которыми участники продолжат работу в течение года.
На закрытии «Края света» Док.Хаус презентовал тизер, куда вошли фрагменты подростковых фильмов и съемки кипучей жизни внутри мастерской. Надо понимать, что само задание разбиться по парам уже способно породить конфликт, и подростки собрались абсолютно непохожие – открытые или застенчивые, а порой взрывоопасные. «Родители не совсем понимают, почему я поздно прихожу домой после наших занятий. Но я их убедила – так надо», — говорит одна из участниц мастерской.
фото: Владислав Щорс
Монтировали тизер семь «старичков» из первой мастерской, которым удалось сохранить связь с первого фестиваля в 2019 году. Тогда набор был взрослый – от 18 лет. Участники работали над проектом об улице Левитана – одном из неблагополучных районов Калининграда, где живут бывшие выпускники детских домов. На закрытом показе второго «Края света» Ольга Привольнова представила черновой вариант этой работы. Несмотря на технические огрехи (о чем совершенно забываешь после первых минут), это очень честное и живое высказывание, к работе над которым подключились и сами герои, доверившие свои истории-исповеди.
Во время пандемии, хоть фестиваль и не состоялся, участники продолжали общаться и решили сделать фильмы, отправной точкой для которых стала тема изоляции. Если говорить о взрослых участниках мастерской, то у многих из них есть основная работа, а документальное кино остается хобби. В этом смысле подростки более свободны в своем выборе.
Ольга Привольнова уверена, что люди приходят в мастерские с каким-то внутренним запросом: «Если у человека ничего не кипело, и он не вынашивал потребность высказаться, его вряд ли зацепит. Просто ты иногда не формулируешь, а потом кто-то говорит, и ты осознаешь: "О, а я оказывается не странненький, я документалист"».
Вопросы – признак интеллекта: анимационные мастерские
фото: Владислав Щорс
«За неделю мы можем сделать полноценный мультфильм. Но нам надоело», – сказали кураторы анимационной мастерской для подростков, изначально решив представить на закрытии «Края света» только тизер. Идея та же – продолжить работу мастерской после интенсивных занятий на фестивале. Ее ведущими стали педагоги студии «Да» Мария Дубровина, Екатерина Шрага, Анна Алтухова и Полина Заславская.
Их мастерская – тоже своего рода мультфильм. Если вы видели снимки, как аниматоры Disney вертятся перед зеркалом, чтобы правильно передать выражение лиц персонажей, то без труда поймете, о чем речь. Педагоги «Края света» перед зеркалами не сидят, но по такому же принципу объясняют, почему, к примеру, персонаж без бровей выглядит странно. Не зря рисунок на стене гласит: «Вопросы – признак интеллекта».
фото: Владислав Щорс
За пару месяцев до начала фестиваля у преподавателей появилась идея сделать мультфильм по мотивам повести Андрея Битова «Птицы, или Оглашение человека» о Куршской косе. Знакомство с произведением стало элементом отбора. На первых встречах кураторы предоставили ребятам полную свободу: они зачитывали фрагменты текста, а подростки рисовали на бумаге все, что приходило в голову. Затем вся работа происходила на компьютерах. Подростки освоили базовые программы, чтобы создать своих «персов» (так преподаватели называют персонажей) в технике покадровой рисованной анимации.
«А над нами звезды горят, а под нами птицы парят», — пела группа «АукцЫон» в песне «Мимо», под которую был смонтирован тизер. А на экране смешались птицы, люди, сон, явь, идеи мастеровитых аниматоров и тех, кто только начинает свой путь. «В этой мастерской мы впервые можем себе позволить более-менее индивидуальные проекты ребят в рамках коллективного производства. Растянутость процесса позволит не пропускать какие-то шаги. Да и самим сюжетам неплохо отлежаться», – отметила художница Екатерина Шрага. Такой подход поможет подросткам освоить все стадии создания кино, попробовав себя в разных ролях.
В этом году на фестивале работала еще одна анимационная мастерская — для детей от 8 до 11 лет, а курировали ее три художницы студии «Да» Настя Тузлукова, Полина Чернявская и Саша Пивоварова. Вместе с ребятами они создали обаятельную историю в технике бумажной перекладки. В центре сюжета оказались колоритные представители несуществующих профессий — музыкальный баскетболист, боевой художник и велобалерина, рассказавшие о себе детскими голосами в формате интервью.
Манифест поколения: кинолаборатория Лены Ваниной и Кирилла Кулагина
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Край света. Запад»
Кураторы этой мастерской не первый год работают с подростками. Четырежды они делали кинолаборатории на сахалинском «Крае света», а работы их учеников уже успели покататься по фестивалям. На этот раз Ванина и Кулагин хотели собрать большую группу (пришло 30 человек), чтобы поговорить с ребятами, кто такие подростки, и сделать каждого из них одновременно автором и героем небольшого документально-игрового фильма.
«В первый день я сразу сказала ребятам, что в нашем названии не зря есть слово лаборатория. Самое важное здесь — создать максимально свободное пространство, где каждый сможет выразить себя», — рассказывает Лена Ванина. — Часто в школьном классе у ребят уже есть социальные роли, которые они привыкли играть. А нам хотелось, чтобы на время наших встреч всё изменилось».
фото: Пресс-служба кинофестиваля «Край света. Запад»
Подросткам предложили написать манифест своего поколения, разбившись на группы, и разработать для него визуальные образы. Ребята затронули темы буллинга, обменялись со взрослыми стереотипами друг о друге и рассказали, за что любят свою юность. Съемки стали для участников мастерской самым увлекательным периодом. Они успели побывать у моря, поснимать песни под гитару и даже впустили кураторов к себе домой.
За неделю преподавателям было важно максимально раскачать ребят, показав, что творчество возможно вне зависимости от обстоятельств и места, где ты живешь: «Общество навязывает множество стереотипов в духе «искусство для избранных», «ты пробьешься только в Москве». А на самом деле прелесть мира подростков в том, что он более DIY (do it yourself – сделай сам). У тебя уже есть телефон, на который можно снять фильм. Просто не нужно бояться. Многие подростки, которые начинают заниматься кино, пытаются выдумывать фантастические сюжеты. А мы говорим – вот ваша жизнь, ваши проблемы, говорите про это, тогда вы будете крутыми, честными, трогательными и настоящими».
Так появилась лента «6+», представленная на закрытии. Готовый ролик скачивался прямо во время церемонии, а его название Ванина выкрикивала из зала, поэтому «6+» превратился в «6 медуз». Агранович заверил, что второй вариант точно лучше продается. Вот и проверим.
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