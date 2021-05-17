«Висла»-2021: Что смотреть на московском фестивале польского кино

С 20 по 30 мая в Москве состоится фестиваль «Висла» – четырнадцатый по счету смотр современного польского кино. Ниже десятка фильмов, которые, по мнению редакции Кино-Театр.Ру, никак нельзя пропустить.
Новая работа одной из самых востребованных на европейских кинофестивалях польской постановщицы Малгожаты Шумовской со звездой сериала «Очень странные дела» Алеком Утгоффом в главной роли. Его герой – украинский массажист Женя, родившийся в Припяти спустя семь лет после Чернобыльской аварии, а сейчас работающий в элитном поселке небольшого польского городка. Женя – обладатель особого дара — появляется там под вальс Шостаковича, чтобы своими волшебными руками совершать целительные процедуры. Пальцами он хорошо чувствует боль и умеет снимать ее, а еще на ощупь определяет зависимость пациента от алкоголя, наркотиков, антидепрессантов. Он может отключить человека щелчком пальцев, загипнотизировать и прикосновениями забрать на время все его заботы, одарив потоком бодрости. Клиенты, а чаще клиентки, относятся к тихому чудотворцу приветливо, а также беззастенчиво флиртуют с ним, потому что Женя молод, привлекателен, уравновешен и лучше всех понимает их тело, а своей живительной энергией способен излечить и душу.
Актуальная психологическая драма о том, что скрывается за глянцевой интернет-картинкой, которую видят многочисленные подписчики. Сильвия Заёнц – фитнес-гуру, знаменитость с тысячами фолловеров, которых она мотивирует менять себя к лучшему и легко делится с ними своими ежедневными секретами красоты и стройного тела. Но однажды вместо красочных картинок в Инстаграме она размещает очень личное видео, где признается в собственном одиночестве. Ролик становится вирусным, но вместо сочувствия, поддержки и реальных друзей Сильвия получает странного преследователя, который если и может изменить жизнь блогерки, то только к худшему.
Продуктивная польская постановщица, когда-то начинавшая ассистентом у Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси, стабильно выдает по проекту в год, снимая причем масштабные фильмы и сериалы в копродукции с другими странами. «Шарлатан» сделан в сотрудничестве с Ирландией, Словакией и Чехией и рассказывает о знаменитом чешском целителе и травнике Яне Миколашеке. Он работал и при фашистах, и при коммунистах, лечил богатых и бедных, согласных и несогласных и столь же виртуозно подстраивался под тяжелые исторические события XX века, за что ему, впрочем, пришлось заплатить ценой своей свободы.
Для молодого, но уже востребованного режиссера Петра Домалевского драма «Как можно дальше отсюда» – лишь вторая полнометражная работа, в которой он продолжает исследовать семейные отношения. Мятежный подросток Оля живет без отца и помогает матери заботиться о своем брате с инвалидностью. Все это время Оля поддерживает связь с отцом, который живет в далекой Ирландии, и однажды отправляется к нему. Это путешествие в незнакомую страну на встречу к отцу, который никогда не был рядом, изменит ее отношение к жизни. Посмотреть фильм стоит не только из-за яркой дебютантки Зофьей Стафей, но и из-за собственно Домалевского, который в этом году уже выпустил на Netflix, явно обратившем большое внимание на польское кино, комедийный сериал «Сексификация», а сейчас еще и готовит для стриминг-сервиса триллер «Гиацинт».
Свой полнометражный дебют прославленный польский аниматор Мариуш Вильчиньски снимал 14 лет, в нем он, как и в своих короткометражных работах, затрагивает вовсе не детские темы, а потерю близких, которые навсегда остаются живыми в наших воспоминаниях. Именно в них и скрывается главный герой, своего рода альтер эго самого режиссера, явно вкладывающего свои личные истории в эту картину, наполненную символичными образами и яркими детскими воспоминаниями, которые знакомы и понятны каждому человеку.
Фантастическая комедия Анджея Вайды по пьесе «Существуете ли вы, мистер Джонс?» Станислава Лема, чье столетие отмечается в этом году. Автор сам переработал пьесу для киносценария. В фильме, действие которого происходит в XXI веке, автогонщик съезжает с трассы и сбивает собственного брата. Так как медицина шагнула уже далеко, часть брата трансплантируют в самого главного героя, который, естественно, приобретает черты своего родственника, но есть и дополнительные проблемы со стороны государственной машины, отказывающейся выплачивать страховку, и жены брата. За одной трансплантацией, впрочем, следует другая, и третья. Так, что главный герой становится совсем далеким от своего истинного «я».
«Автор Солярис» (2016)
Режиссер: Борис Ланкош
фото: Пресс-служба кинофестиваля "Висла"
Документальный фильм Бориса Ланкоша о Станиславе Леме наиболее полно реконструирует жизнь знаменитого писателя и мыслителя за счет архивных записей и уникальных фрагментов интервью, представляя не только самый объемный на сегодня творческий портрет автора «Соляриса», но и неоднозначную историческую эпоху, в которой он жил и из которой пытался скрыться в собственных фантастических произведениях.
«Акушерка» (2020)
Режиссер: Мария Стахурска
фото: Пресс-служба кинофестиваля "Висла"
Еще один исторический док, рассказывающий про Станиславу Лещиньску, арестованную в 1943 году и вместе с тремя детьми отправленную в лагерь Аушвиц-Биркенау. Там она становится акушеркой, которой в нечеловеческих условиях приходит дать жизнь трем тысячам новых людей. Ни одного ребенка во время приема родов она не потеряла. Фильм Стахурской рассказывает о необычайной женской силе, которая позволила Станиславе не только не сдаться самой в жутких лагерных условиях, но и не потерять веру в будущее человечества.
«Недетская переделка 2» (2020)
Режиссер: Марта Карвовска
фото: Пресс-служба кинофестиваля "Висла"
Сиквел успешного детского фильма вдохновлен реальной историей кражи единственной картины Клода Моне из Национального музея в Познани. За расследование дела берутся подростки, которые, благодаря множеству приключений, понимают истинное значение дружбы и семьи, готовой поддержать в самых сложных и противоречивых обстоятельствах.
Режиссер студии Мунка Агата Пущ сняла фантастический семейный триллер о мире будущего, где люди нанимают себе членов семьи и друзей. Такое счастье за деньги оказывается, правда, довольно рискованным. Главный герой –10-летний Олаф – участвует в кастинге на друга богатой девочки, которая ищет гостей для своего дня рождения. Но выясняется, что за удачный кастинг придется заплатить слишком высокую цену.
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