Как меня зовут: Что посмотреть на фестивале «ДОКер»-2021

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь» в седьмой раз пройдёт «ДОКер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. Главная тема смотра — самоопределение, поиск собственной идентичности. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 50 фильмов. Среди них есть как совсем новые премьерные работы, так и участники недавних престижных киносмотров в Берлине, Венеции, Торонто, и крупнейших фестивалей неигрового кино — IDFA, «Hot Docs», Dok Leipzig и многих других. Помимо Москвы, показы фильмов из программы «ДОКер»-2021 пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле. С полной программой и расписанием показа можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля, а мы выбрали для вас из всего многообразия 6 интереснейших картин — по одному из каждой секции. Билеты на все сеансы можно купить здесь.
ПОРТРЕТ, режиссер Билли Минтц, Канада Программа: Специальные события Показ в Москве: 18 июня, 20:00
Невероятная по напряжению история, разворачивающаяся вокруг художественных полотен. Главный герой картины – молодой человек Роман Лапшин, потомок русских эмигрантов, в настоящее время проживающий в Канаде. Он пытается выяснить судьбу пропавших картин своего покойного дедушки, художника Владимира Дворкина. Полный решимости Роман расспрашивает мать, дядю и бабушку и узнает о мрачной семейной тайне, которая сопровождала всю жизнь его предков и вытаскивать на божий свет которую никто из них не желает. Дело в том что в 70-е годы, когда дедушка только переехал в Израиль, он пошел на сделку с влиятельным художником Озом Алмогом и, чтобы прокормить семью, написал тому за деньги порядка тысячи портретов известных евреев. Алмог присвоил авторство картин себе и провел шумную выставку, о чем можно и сейчас прочитать в Википедии. И вот Роман пытается подобраться к человеку, который использовал его деда, поговорить с ним, увидеть утраченные картины деда, которые тот, впрочем, перед тем, как отдать навсегда, старательно фиксировал на видеокамеру. Роману противостоит вся семья, особенно бабушка, она просто в ужасе от желания внука разворошить прошлое, они боятся мести Оза Алмога. Парень мучается, преодолевает не только внутренний страх и давление родственников, но и границы пяти стран на трех континентах, чтобы разобраться в том, что случилось. Для него это не просто попытка восстановить справедливость, но и желание снять с души тяжелый крест, обрести вновь ушедшего близкого человека, узнать его и самого себя. Меж тем, режиссер Билли Минтц ведет параллельный рассказ, снимая самодовольного и зловещего Оза в его мастерской. Его последняя задумка – устроить художественную акцию по сжиганию портретов евреев.
В 2015 году министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом Кино запустило программу по строительству и восстановлению в малых городах и селах страны современных 3D кинотеатров. Спустя пять лет Владимир Головнев отыскал несколько из них и понаблюдал, как кинематограф меняет жизнь соотечественников. Фильм состоит из трех последовательных частей, снятых в Омской и Тульской областях и республике Коми. Есть еще и сквозная линия – путешествие чиновника, следящего за выполнением процесса кинофикации и рассуждающего, как кино формирует массовое сознание и какую роль играет в жизни человека вообще. Он требует от руководителей учреждений показателей посещаемости. Меж тем на местах дела обстоят неважно. В клубе «Современник» в западносибирском поселке Москаленки работает рукастый закодированный киномеханик, который может не только кино показать, но и видеомагнитофон починить, телевизор настроить, ржавую антенну реанимировать. Афиши пишет рукописные, как в старые добрые времена. И верит в то, что кино никогда не умрет. В зале два человека. «Два значит два». А один значит один. А если никто не пришел – фильм можно показать внуку. В поселке Теплое Тульской области, всего в 270 км от Москвы, дела идут побойчее, там киномеханик молодой, но тоже уже закодированный. Начинал еще звукооператором в клубе, а потом увлекся кино, «даже сигарету курил, как герои в фильме», а теперь и сам снимает сериал про свое детство с односельчанами в главных ролях. А еще он музыку пишет, выступает в сельских клубах на дискотеках и мечтает стать знаменитым. Но путь к мечте труден и заковырист. Поселок Воргашор, что в Коми, сам как декорация к кино, к триллеру «Послезавтра», — кругом лед и разбитые окна. Здесь закрываются школы, больницу уже закрыли, вымирают и вымерзают целые многоэтажные жилые дома. Но на днях открывают современный 3D-кинотеатр на сотню мест. Ходить туда почти и некому. Плоть фильма – бытовые зарисовки, разговоры и размышления людей, таких разных и таких похожих друг на друга, об обыденном, житейском, о любви, желаниях. «Дальний план» на самом деле кишит деталями и полон мягкой иронии и внимания к бытовым мелочам, разговорам об обыденном, житейском. Люди в разных частях страны вроде бы такие разные, но жизнь их одинаково не устроена и полна лишений, которые вряд ли способно заменить кино. Да и сами они гораздо в большей степени кино, чем то, что им привозят на показ.
Также в основной конкурсной программе рекомендуем фильм «Мамонт» — вольное, но не менее интересное продолжение великой картины «Генезис 2.0» (правда, от совершенно других авторов) о поисках останков мамонта для последующего клонирования.
30-минутный фильм петербургской документалистки Татьяны Чистовой посвящен жизни россиян в период прошлогоднего весеннего локдауна. Миллионы людей оказываются заперты в квартирах, у некоторых из них нет близких родственников, доступа к лекарствам и даже еде. Для тех, кто в этой чрезвычайной ситуации нуждается в помощи, создана муниципальная «горячая линия». В «Будьте здоровы» задокументированы сотни звонков, ежедневно поступающих на эту линию. За 30 минут мы успеваем прослушать сотни вопросов и очень конкретных просьб о помощи, на большую часть из которых оператор отвечает отказом: «К сожалению, я ничем не могу вам помочь». Противовесом к избыточному ошеломляющему звуковому ряду выступает визуальная часть картины, она предельно проста – длинные планы пустых питерских улиц и видов из окон, стоящие на приколе машины, пролетающие мимо окон птицы. У фильма Чистовой мощный накопительный эффект, к концу просмотра переживания людей, оказавшихся в беспомощной ситуации, эмоционально пробивают даже самый холодный ум. Но полтора года, прошедшие с тех пор, добавляют и другие мысли после просмотра – о короткой памяти и отсутствии здравого смысла большинства россиян. Все уже позабыли, как сидели дома и молились на то, чтобы поскорее изобрели вакцину против COVID-19, которая нас всех спасет. И что теперь? Вакцина есть, и не одна, они бесплатны, доступны, но количество привитых в стране 10%, и конца пандемии не видно.
Также в конкурсе короткого метра стоит посмотреть новый фильм Михаила Горобчука «Трудно быть другом», в котором трехлетняя девочка, подражая взрослым, учится разным житейским вещам, а также ответственному отношению к другому существу и дружбе. Существо — плюшевый кот Басик — всячески ей в этом помогает.
ПОЙМАНЫ В СЕТИ, реж. Вит Клусак, Барбара Халупова, Чехия-Словакия Программа: Конкурс Let it Doc Показ в Москве: 19 июня, 21:30
Задумавшись о сетевой безопасности собственных дочерей, «чешский Майкл Мур» — режиссер и продюсер Вит Клуссак, известный своими яркими провокационными работами — и его коллега Барбара Халупова задумывают проект, в котором съемочная группа совместно с юристами и психологами будут ловить онлайн-педофилов «на живца». Для этого они нанимают трех совершеннолетних актрис, которые выглядят на 12-13 лет, строят в студии декорацию – три милых детских комнаты — и заводят три фейковых профиля в нескольких социальных сетях: Facebook, Skype, lide.cz, snapchat, Omegle. Десять дней Сабина, Анежка и Тереза будут жить в этих комнатах без четвертой стены под именами Ники, Тинка и Мишка, отвечать на звонки незнакомцев и на собственном примере показывать, какие хищники поджидают девочек в интернете. Установлены правила их поведения: актрисам нужно вести себя скромно, ни в коем случае нельзя флиртовать и провоцировать собеседников. Результат вас шокирует: за это время три девушки получили суммарно 2458 звонков от сексуальных маньяков, 60 из них довели дело до личной встречи (которые тоже, разумеется, были зафиксированы на соответствующую аппаратуру). Смотреть картину неприятно и даже страшно. Сложно сказать, как сами актрисы выдержали такое количество эрегированных пенисов, мастурбации, любовно высланных им фото детского порно, а также прямых угроз, запугивания, настойчивых предложений раздеться и шантажа. Причинные места авторы на экране замыливают, как и лица выходящих на охоту мерзавцев, в последнем случае это выглядит еще и зловеще – перед нами маски чудовищ из фильмов ужасов, на которых четко видны только глаза и рты. Каждому собеседнику юные Лолиты задают один и тот же вопрос: «Зачем ты это делаешь, мне же 12, ничего тебя не смущает?». В конце картины группа целиком приходит к дому одного из онлайн-педофилов (одна из дам, работающих консультантом на проекте, узнала в нем организатора детских лагерей), и там случается совершенно эпический диалог. Этот пугающий откровенностью фильм, ставший хитом как у себя на родине, так и на множестве международных фестивалей, четко раскрывает схему действий сексуальных маньяков и призван обезопасить молодых людей, пользующихся интернетом, и предупредить об опасности их родителей.
Я ЛЮБИЛ/А ТЕБЯ, реж. Роза Ханна Циглер, Германия Программа: Док терапия Показ в Москве: 23 июня, 20:20
фото: кадр из фильма "Я любил/а тебя"
Очаровательный камерный фильм о кризисе отношений, в котором многие могут увидеть себя, покажут в специальной программе, где после каждого фильма пройдет обсуждение с психологом. Катарина и Бен — молодая пара, они много спорят, пытаясь решить накопившиеся конфликты, расходятся и мирится. Он раздражен на то, что она игнорирует его сообщения и недостаточно проявляет свою привязанность, она холодна и пытается отстраниться, и мы не сразу понимаем, что случилось между ними и почему эта связь так ранит обоих. Вытеснять память о недавнем прошлом, не позволять к себе приближаться – способ Катарины сохранить себя, кроме того она постоянно публикует видео в TikTok, в которых превращается в персонажей фильмов и аниме и вживается в роли, которые сильно отличаются от ее поведения в повседневной жизни. В то же время Бен импульсивен, желает анализировать каждую неудачу и, забивая боль, самостоятельно делает себе содержательные татуировки. Фильм поражает предельной степенью близости автора к своим героям, иногда кажется, что такая интенсивная откровенность в замкнутом пространстве невозможна при постороннем человеке с камерой, и диалоги постановочны, однако это не так. «Я любил/а тебя» — честный фильм об общении, преодолении и необратимости, о хрупкости любви, которая внезапно может обернуться болью и отчаянием.
Также в программе «Док терапия» смотрите канадскую ленту «Свободные», о программе реабилитации бывших заключенных, которых устраивают работать на лесообрабатывающий комбинат, приглашают на занятия с психологами и всячески помогают приспособиться к жизни на свободе. Интересная может получиться дискуссия в свете последнего предложения российского ФСИН использовать труд заключенных на стройках.
Повседневная жизнь, тренировки и борьба за кубок «Кожаный мяч» команды по женскому футболу девочек из Адыгеи — сюжет нового фильма Насти Тарасовой, мировая премьера которого пройдет в рамках «ДОКера». Северный Кавказ – самый консервативный российский регион, и главный конфликт фильма – противоречия между желаниями девочек играть в футбол и общественными традициями, согласно которым Аллахом женщине предопределено лишь в муках рожать детей и в общем-то больше ничего. Тренер Виталий – мужчина в расцвете лет – так не считает, и благодаря ему в Адыгее существует эта удивительная команда и меняется общественный настрой. Виталий не только тренирует подростков, но и ходит по общественным организациям и занимается популяризацией женского футбола. Фильм очень красиво снят и заряжен оптимизмом и нежностью, акцент в нем сделан не столько на спорт, сколько на бытовые детали и разговоры девочек друг с другом и родителями, обсуждение обрядов – что можно женщинам на Кавказе, что нельзя. В начале фильма занятиям футболом противопоставляются уроки народными танцами, в которых девочки одеты не в спортивные шорты и майки, а в красивые национальные костюмы и двигаются плавно и величественно, не то, что на поле с мячом. Разумеется, это мнимая оппозиция – в конце фильма одна из танцовщиц записывается в секцию, решая примерить на себя роль голкипера сборной.
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