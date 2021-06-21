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Аннеси-2021: Виварий видимости

Фестивальная колонка >>
21 июня 2021
Крупнейший в мире анимационный фестиваль раздал призы

Фестиваль в Анси – не просто один из старейших в мире киносмотров, посвященных мультипликации. В альпийском городе раз в год происходит событие, которое запечатлевает в своих программах образ анимационного будущего. Отражение дальнейшего развития в кристальных альпийских водах не сулит зрителям легкой жизни, но и не гарантирует, что предсказание членов жюри и организаторов киносмотра окажется вещим. Пандемия продолжает влиять на публичные события и в Европе. Закрытость границ вынудила оргкомитет поддержать гибридный режим фестиваля, когда несколько основных конкурсов – короткого метра, студенческой и прикладной анимации – были доступны зарубежному зрителю онлайн. И именно в этих программах происходят поиски, эксперименты и изучение визуальных возможностей анимации.

Аннеси-2021: Виварий видимости

Мировая анимация, если смотреть на неё через призму Анси, перестаёт быть элементом мира развлечений. Зрители, приходящие на сеансы анимационного фестиваля, должны быть готовы погрузиться в непростые психологические и эмоциональные состояния героев, причём часто в этой роли выступают сам режиссёр, во время создания фильма занимающийся своеобразной терапией травматического опыта или жизненного переживания. Также аниматоры не отстраняются от социально-политических проблем, захватывающих современное общество, и вполне серьёзным, даже несколько дидактическим языком выражают своё отношение к разнообразным проблемам бытия. Если же жизнь реального человека режиссёру претит, он углубляется в изучение визуальных возможностей анимации, используя абстрактные и ненарративные формы повествования, не всегда комфортные для зрителя кинозала, но способные перенести анимацию в иные пространства, будь то галерея, музей современного искусства или прикладные территории рекламы и моушн-дизайна. Тем не менее, жюри Анси-2021 смогло в своем выборе одновременно отметить визуально эффектные, но и вполне повествовательные работы, заставляющие зрителя включить эмпатию и пережить опыт другого человека.

Главную награду в конкурсе короткого метра — Кристалл Анси — завоевала швейцарская работа Самуэля Пати и Сильвана Монне «Оболочка» (Écorce, by Samuel Patthey and Silvain Monney). В гористой лесной местности расположен дом престарелых, и время в нем как будто навсегда остановилось. Фильм, идущий долгие 15 минут, основан на карандашных зарисовках рутинной повседневности. События сменяются одно за другим, и ничего не мешает размеренному и во многом безвременному течению быта, в циклическом такте которого жизнь становится лишь видимостью, а по-настоящему эмоционально значимым эпизодом в такой декорации становится только исход.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Оболочка" (Écorce)

Вторую по значимости награду короткометражного конкурса – Приз жюри – получил фильм «Пасхальные яйца» Николя Кеппена (Easter Eggs, by Nicolas Keppens). В картине-участнице Берлинале-2021 рассказывается история о двух друзьях, которые решили поймать и продать экзотических птиц из закрывшегося китайского ресторана. Внешне простой сюжет оборачивается драмой человеческих взаимоотношений, дружбы и эмпатического сосуществования.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Пасхальные яйца" (Easter Eggs)

Специального упоминания жюри за режиссуру в фильме «Дела искусства» (Affairs of the Art) удостоилась Джоанна Куинн (Joanna Quinn) — классик британской анимации, фильмы которой изобилуют драматургическими и в какой-то степени театральными находками, когда монолог главного героя становится не просто поддержкой для раскрытия сюжета, а самой сутью художественного высказывания. Берил — героиня предыдущих фильмов Куинн, в том числе и анимационного шедевра «Девичник» — продолжает своё эксцентричное путешествие по принятию себя, вовлекая зрителя в увлечения своей семьи — от рисования до таксидермии домашних животных.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Дела искусства"(Affairs of the Art)

На фоне тройки фильмов-лидеров, основанных на вполне нарративном повествовании, выделяется франко-бельгийская картина «Держи меня крепко» (Hold Me Tight) Мелани Робер-Турно (Mélanie Robert-Tourneur), ставшая лучшей дебютной работой фестиваля. В глубине темного леса встречаются два силуэта, приближаясь и отдаляясь друг от друга в интимно-дерзком танце-кружении. Режиссер, обращаясь к чувственно-животной стороне человека, позволяет себе уйти от прямолинейной визуальности в хоровод абстрактных образов, которые оказываются более ёмкими для передачи состояния героев.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Держи меня крепко" (Hold me tight)

Кристалл за лучший студенческий фильм ушёл в этом году в Китайскую академию искусств, где был создан «Гиппокамп» режиссера Зехао Ли (Hippocampus, by Zehao Li). Основываясь на детских записях, рассказах родственников и семейных видео, режиссер пытается понять, почему в его городе исчезла смоковница, одновременно исследуя вопросы памяти и забвения.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Хиппокам" (Hippocampus)

Приз жюри в студенческой анимации завоевала работа Марцелла Мостохи (Marcell Mostoha) «Авант» (Avant), созданная в венгерском Университете искусства и дизайна имени Ласло Мохой-Надя. Как будто продолжая дело авангардистов, Мостоха полностью посвящает свой фильм визуальным абстракциям, изучая пространственно-энергетические потоки экранного прямоугольника.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Авант" (Avant)

Ши-Ен Хуан из французской школы ENSAD, автор фильма «Джем из бабочек» (Butterfly Jam), получившая Упоминание жюри «за художественное решение», погружает зрителя в рассказ о своем отце – неудачливом любителе животного мира, пытающемся попеременно завести у себя дома то канареек, то муравьев, но неспособном создать им комфортную для жизни атмосферу. Флюидная тотальная анимация в фильме, тем не менее, постоянно сохраняет у зрителя ощущение его пребывания в квартирной коробке, в которой пусть все и меняется, но обладает несокрушимыми стенами своеобразного вивария, из которого удаётся (удаётся ли?) выйти главной героине.

Аннеси-2021: Виварий видимости
фото: "Джем из бабочек" (Butterfly Jam)

Российское кино в этом году, будучи представленным практически во всех конкурсных программах фестиваля, не удостоилось наград Анси. Тем не менее, российские работы смотрелись включенными в анимационный контекст. «Боксбалет» Антона Дьякова и «Вадим на прогулке» Саши Свирского, «Кибер-Ева» Кати Михеевой и «Собаки пахнут морем» Анастасии Лисовец представляют совершенно разные спектры нашей анимации, но каждая из этих работ органична и современна, чтобы быть по достоинству оцененными на следующих кинофестивалях.

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Аннеси-2021: Виварий видимости фотографии
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