Канны-2021: «Дело» Алексея Германа-младшего — политический заповедник русской интеллигенции

На Каннском фестивале во второй по значимости параллельной программе «Особый взгляд» показали фильм «Дело» Алексея Германа-младшего. О том, как в новой работе режиссера «Довлатова» и «Бумажного солдата» рифмуются политическое и поэтическое, размышляет Анна Стрельчук.
Новый фильм Алексея Германа-младшего «Дело» ограничен в пространстве и времени домашним арестом: в глубинке идет судебное разбирательство по делу университетского профессора-филолога Давида. В главной роли — Мераб Нинидзе
, постоянный спутник Алексея Германа в кино, который тут один из немногих, кто действительно исполняет роль; остальные, скорее, изображают актерскую игру. Нетрудно догадаться, что дело фиктивное и политическое: профессор слишком много и громко говорил о коррупции мэра, да еще и посмел выложить в фейсбуке карикатуру, где тот изображен в компрометирующем взаимодействии со страусом.
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В отличие от предыдущих фильмом режиссера, «Дело» не тяготеет к формальным изыскам на тему советского прошлого, а обращается — сюжетно и визуально — к среднестатистическому настоящему. Российская актуальная действительность — фактура неподатливая, но Герман решается делать еще и почти квазидокументальную картину с однозначным прототипом — Кириллом Серебренниковым
(его «Петровы в гриппе
», напомним, — в основном конкурсе Канн, но из-за приговора он не смог приехать).
По экрану разливается сладость познания, свойственная фильмам о «русской интеллигенции»: стихи, песни под гитару, сигареты, алкоголь (водка с сантехником, водка со следователем…). В общем, все по (Петру) Лаврову: Россию приведет к светлому будущему критически мыслящее меньшинство. Давид — специалист по Серебряному веку, который он все еще исследует так, будто авангарда не существовало, а XX век — тот же XIX-й, но поунылее. Зато знает шесть языков, каллиграфически выводит на досуге иероглифы и коллекционирует вещи, рядящие его квартиру в подобие богемного жилища.
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Вообще фильму свойственен праздный пафос и ученический пиетет, который задает в самом начале эпиграф из «Мух» Сартра. Герои «Дела» носятся с портретиком Ахматовой и непонятым художником Клюге, а Герман иронизируют, что плебс наивно полагает, мол, «Преступление и наказание» — роман Пушкина. Словно предчувствуя, что всех, если не сожрут, то как минимум уволят, они, трепеща, размышляют о Мандельштаме, чье «особое чувство» в Давиде разглядывает его студентка-китаянка, и на полном серьезе обсуждают «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Хотя, например, «Чиполлино» в тему политических репрессий и домашнего ареста пришелся бы больше ко двору. Тем более у них с Давидом (и Мандельштамом) есть биографические сходства и одинаково критические представления о мире (впрочем, кто в России не сидел).
Филолог, к слову, не один попал под внезапные локальные репрессии: под домашним арестом также находится преподавательница русской словесности. Всем шьют одинаково бестолковые политические преступления: кражу то ли 15, то ли 12 стульев, или денег, выделенных на научную конференцию (учитывая, что за научные конференции, как правило, вообще не платят ни участникам, ни организаторам, это сумма, вероятно, исчисляется тысячами, если не сотнями рублей). Что касается мэра, желающего посадить Давида, он украл чуть поболее: речь идет о пяти миллионах, отложенных в бюджете на памятник Петру I.
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Давид человек принципиальный, но, главное, — ученый (словами Лосева: idiot savant). Вину признавать и бороться за смягчение приговора он не хочет и намерен идти до конца, как бы ни склоняли, и давили окружающие: от докторши (Светлана Ходченкова
) до следователя (Александр Паль
) и бывшей жены (Анастасия Мельникова
) с дочерью (Александра Бортич
). Даже мать его в лице Розы Хайруллиной
, главной Матери в современном российском кино, вторит, чтобы он образумился. И единственная делает это из любви. Впрочем, о том, насколько «Дело» является реальным политическим высказыванием, можно спорить. Баланс между совестью и карьерой здесь грамотно соблюден, влияние на ситуацию в России фильм вряд ли окажет, а значит, спокойно получит прокатное удостоверение и найдет своего немногочисленного зрителя.
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