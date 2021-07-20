Титаны в гриппе. Контекст: 18 фильмов минувшего Каннского кинофестиваля

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Мы все равны нулю: в Каннах показали фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

14 июня

Как меня зовут: Что посмотреть на фестивале «ДОКер»-2021

Ловля педофилов «на живца», женский футбол на Северном Кавказе, короткая память россиян, жизнь провинциальных кинотеатров и другие истории