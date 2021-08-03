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Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Фестивальная колонка >>
3 августа 2021
В Нижнем Новгороде завершился Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest 2021. Так как прошлым летом мероприятие отменили из-за пандемии, в программу вошли проекты сразу за два года, а смотр стал одновременно и третьим, и четвертым по счету – чтобы быстрее приблизить пятый, юбилейный. И если в 2018-м на первый фестиваль веб-проектов поступило 186 заявок, то на этот раз их было более трех тысяч. Да и после стримингового бума и повсеместного локдауна актуальность формата выросла в десятки раз. Сейчас лучшие отечественные и зарубежные сериалы выходят на стриминговых платформах, но вопрос, что же такое веб-сериал, продолжает волновать. Наш ответ – любой многосерийный контент для показа в интернете, обычно с хронометражем до 30 минут. В этой подборке Кино-Театр.Ру собрал любимые проекты из конкурсной программы Realist. Большая часть из них доступна для бесплатного просмотра.


«Марта», Россия
Режиссеры: Лиза Муха, Кирилл Попович

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Главная героиня этой истории – операционная система, обладающая человеческими чувствами и обликом Лукерьи Ильяшенко. Ее избранником становится хозяин смартфона, и за семь эпизодов Марта проходит все стадии влюбленности. Женское мировоззрение здесь показано на примере мобильного устройства, но история остается универсальной – как и многие, Марта сталкивается с тем, что придуманный ею идеальный образ не соотносится с реальностью. Мужская и женская системы координат не совпадают, не только потому что Марта живет в диджитальном мире, а ее возлюбленный – в реальном, а потому что таковы законы вселенной. Серии идут не больше 3,5 минут, поэтому драматическая составляющая уравновешена комедийной – стендапами Сантаны Новиной (Стаса Круглицкого) в фирменном стиле и парике. На просмотр уйдет не больше двадцати минут, поэтому, если хотите продолжения, включайте самый нескучный разбор «Марты» от Чумы Вечеринки.

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«Дочь коммуниста» (The Communist’s Daughter), Канада
Режиссер: Лия Кэмерон

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Первый режиссерский проект канадской сценаристки Лии Кэмерон забрал главную награду Realist Web Fest, став лучшим веб-сериалом. Действие разворачивается в 1989-м в Торонто, куда переезжает эксцентричная семья коммунистов. Под надзором убежденного отца они живут по законам партии, безуспешно оберегая детей от вредных веяний американской культуры. В гостиной висит портрет Маркса, а в подвале находится эмигрант из России Олег – по словам 15-летней Яши (сокращенное от Дуняши), до некоторого возраста она думала, что у каждой семьи в подвале живет свой Олег. «Дочь коммуниста» – это маленький, продуманный до мелочей и визуально насыщенный мир в духе сказочника Уэса Андерсона. Сейчас сериал доступен для просмотра только на канадском стриминге СВС, но надеемся, что фестивальная история позволит локализовать его в России.

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«Во фритюре» (Fritures), Франция
Режиссер: Джонатан Рио

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Обаятельная французская комедия о том, как в одной фритерии уживаются ворчливый дядя Арчибальд и его молодая племянница. Тридцать лет назад мужчина начал этот бизнес и теперь хочет передать дело всей жизни своей родственнице. А пока им приходится работать вместе, и порой эти двое так заняты выяснением отношений, что даже грабитель устанет направлять в их сторону дуло пистолета, а просто сдастся и насладится тарелкой супа из меню.

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«Последние дни треша», Россия
Режиссеры: Виктор и Виктория Кравченко

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Анимационный сериал от основателей студии Dikidigital рассказывает о приключениях мусорных отходов. Трубочка мечтает вернуться в Швецию, которая в современном мире больше всех преуспела во вторичной переработке, Пакет хочет отомстить за свою любовь и попасть на пластиковый остров, а старый пенопласт Пено – просто смыться со свалки, что ему в итоге удается. Однако теперь мусорной троице предстоит предотвратить экологический апокалипсис. Сатирическое и злободневное высказывание о нашем будущем.

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«Любовь, оружие и новые уровни» (Love, Guns & Level Ups), Австралия
Режиссеры: Эндрю Шенкс, Николас Клири

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Пока дейтинговые приложения для знакомств позволяют больше не привязываться к геопозиции, герои этой истории, живущие на разных концах земного шара, встречают друг друга в видеоигре. С помощью спецэффектов и графики они буквально перевоплощаются в персонажей игры, с головой погружаясь в геймерское пространство, раскрашенное всеми кислотными цветами. Строить отношения между онлайн-перестрелками – весьма необычный концепт ромкома. Ради любви все еще не жаль отдать жизнь, пусть и в видеоигре.

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«Шагом марш!» (Section, Marche!), Швейцария
Режиссер: Фредерик Фавр

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Военная служба в Швейцарии обязательна, но пока не для женщин. Их в армии меньше 1%, что очень мало по сравнению с другими европейскими странами. В документальном веб-сериале «Шагом марш!» показана жизнь группы новобранцев, в числе которых оказывается и одна девушка. Ее истории посвящен первый эпизод, а в каждом следующем появляется новый рассказчик, описывающий свои впечатления от жизни в новых условиях.

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«Ночные ведьмы» (Mystan), Казахстан
Режиссер: Ернар Нургалиев

Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest

Если бы сериалы «Почему женщины убивают» и «Чики» снимали в Казахстане, они могли бы выглядеть так. Три женщины, в разной степени подвергшиеся насилию, попадают в одну тюремную камеру без веских на то причин. В этом столкновении с системой им точно не выстоять, поэтому они решают восстановить справедливость собственными силами.

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