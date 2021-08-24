В чем сила, бро: Лучшие короткометражки фестиваля «Короче-2021»

В Калининграде завершился IX фестиваль короткометражного кино «Короче», полностью вернувшийся к очному формату. Так как короткий метр может стать путевкой в большое кино, смотр традиционно остается главным для продюсеров, которые ищут здесь новые кадры. В этом году в основном конкурсе было представлено 36 фильмов – от работ студентов-дебютантов до новой картины мэтра анимации Гарри Бардина. Кино-Театр.Ру отсмотрел программу и кратно номеру смотра выбрал девять заметных короткометражек.
«Авако», режиссер Ксения Пчелинцева (приз за операторскую работу – Антон Дорушенков)
Школьница Аня делает новую засечку на ростомере – ей исполняется 13 лет. Она меланхолично слушает МакSим, клеит накладные ресницы и планирует провести этот день не так, как обещала родителям, уехавшим на дачу. За ней оставляют присмотреть соседа, 18-летнего панка Арсения с красным ирокезом и повесткой в военкомат (о которой Аня еще не знает). Девочка уговаривает взять ее с собой в компанию «Авако» и изо всех сил пытается стать старше в глазах парня, ведь она влюблена в него с пятого класса. Юная актриса Маша Лобанова
, почти ровесница своей героини, передала все оттенки девчачьих переживаний, а выпусник ГИТИСа Максим Некрасов
обратил на себя внимание не только благодаря неформальному образу. Режиссеру Ксении Пчелинцевой удалось детально воссоздать мир подростков, оттого в ее работе столько ностальгического, правдивого и заставляющего сказать – всё так и было.
«Бродяга Бро», режиссер Петр Тимофеев (диплом жюри за создание «Героя нашего времени»)
Те, кто живет и горит музыкой, ищут вдохновение везде. Молодой рэпер решает слиться с городом и дать голос людям, которые обычно выносятся за скобки социальной жизни. Парень общается с бездомными, записывая их слова на телефон. В фильм вошли истории реальных людей – кто-то потерял близких, кто-то был свидетелем того, как подожгли человека. Такие рассказы о нескладной жизни парень превращает в песни. Но любому музыканту нужна своя студия и безымянный герой нашего времени отправляется на поиски автомобиля, чтобы возить в нем бездомных по городу. «Бродяга Бро» подарил еще одну яркую актерскую работу и открыл 20-летнего Антона Рогачева
, в котором так много энергии и жизни, что не страшно расплескать.
«БоксБалет», режиссер Антон Дьяков (приз за лучший анимационный фильм)
Новая картина уже опытного аниматора Антона Дьякова, снятая на петербургской студии «Мельница». Это зрительская, теплая и талантливая работа о притяжении противоположностей — хрупкой балерины и грузного боксера. Она тонкая и утонченная любительница искусства, он грузный и прямолинейный спортсмен, напоминающий груду мышц. Сюжет и чувства развиваются стремительно как исполнение балетного фуэте. И в финале Дьяков продолжает играть на контрасте, вписывая романтический сюжет в контекст истории страны, застав героев за просмотром «Лебединого озера» в дни августовского путча 1991 года.
«Женщина, Мужчина, Мужчина и еще одна Женщина», режиссер Сергей Овечко
Первая игровая картина выпускника МШК Сергея Овечко, избравшего карьеру режиссера после окончания биофака МГУ. Его фильм рассказывает о супругах, которые хотят освежить чувства, но секс с другой парой на поверку оказывается не лучшим средством для укрепления брака. Эту ситуации мы видим глазами женщины (Мария Селезнева
), растерянной и пытающейся найти смысл в отношениях, где еще есть любовь — когда границы измены размываются.
«Как разжечь потухший огонь», режиссер Сергей Филатов (приз за лучший фильм)
В январе 2020 года актер Кирилл Фролов
завел инстаграм-профиль @izobrentin
, перевоплотившись в скромного изобретателя Валентина. Помимо своего фирменного образа (полосатая рубашка на все пуговицы, редкая прямая челка и пронзительный взгляд), он подарил миру множество полезных в быту вещей. У него на счету предохраняющая насадка для мизинцев, безотказно действующий задув свечей на торте, рама для безопасного мытья посуды, автоматический переворачиватель подушки и многое другое. В какой-то момент было решено сделать Валентина героем короткого метра, поэтому в его истории не обошлось без любовной коллизии. Он избегает определения «бывшая» относительно жены (Аглая Тарасова
) и надеется вернуть чувства, пока та живет в другой квартире со своим
временным
мужем. Для этого Валентину предстоит сделать, возможно, самое важное открытие, сконструировав возвращатель бывших на стропной тяге. Заслуженный главный приз смотра за изобретательную комедию.
«Мой друг тигр», режиссер Татьяна Киселева
Трогательная анимационная лента в духе драм «Мысли о свободе
» и «Миа и белый лев
», посвященных дружбе человека и дикого зверя, точнее неизбежной конечности такой дружбы. А пока озорная девчушка еще не знает об этом и мчится куда глаза глядят на велосипеде – с маленьким тигром в придачу. Они всегда вместе, но город вот-вот станет зверю мал, и на горизонте уже брезжит расставание. Шумный индустриальный мегаполис останется домом для одного из них, полусказочный лес – для другого. Поэтическое кино, где все понятно без слов.
«Пой», режиссер Сергей Швыдкой
Юная Люда хочет славы и думает, что готова на все ради карьеры певицы. Даже согласиться на предложения сладострастного музыкального продюсера, который для отвода глаз вещает про искусство. У сценаристки Ольги Бердниковой
получился актуальный и честный женский разговор о том, какой на самом деле бывает дорога к фабрике грез.
«Фаза», режиссер Кирилл Лукин (спецприз жюри с формулировкой «Чтобы не повторять»)
«Каждый человек старшего поколения для меня – портал в прошлое, и, к сожалению, когда человек уходит из жизни, этот портал закрывается
», – говорит Кирилл Лукин, студент журфака в Екатеринбурге. Для него «Фаза» стала дебютным документальным фильмом. Главным героем он сделал дедушку своего друга – ветерана афганской войны Александра Федоровича Фомина, позывной «Фаза». Рассказ мужчины о тех событиях болезненный, честный, задевающий за живое. Тогда первым делом по приезде на место боевых действий, он подписал завещание, спустя год с тяжелым ранением попал в госпиталь, а после возвращения во сне кричал по ночам. Александр Федорович не смотрит фильмы о войне и не хочет о ней вспоминать. Документальная съемка перемежается здесь с образными вставками – на одной из них автомат на ковре из белых хризантем. Потому что цветы лучше пуль.
«…змеи в унитазе», режиссер Алена Саакян
Яркое трехминутное приключение розовой змеи, которая прыгает в канализацию – подобно белому кролику в нору – и оказывается в странном мире, где вместо синей гусеницы можно встретить лягушку с волшебным дымом. Из анимационного конкурса работу студентки Школы Дизайна ВШЭ Алены Саакян выделяет кислотная цветовая гамма и нарочитая искусственность 3D-анимации с людьми-манекенами.
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