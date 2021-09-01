Его судьба будет твоей: «Совесть» Алексея Козлова показали в конкурсе «Зеркала»

В конкурсной программе фестиваля «Зеркало» режиссер Алексей Козлов представил фильм «Совесть», чья мировая премьера прошла в рамках Шанхайского международного кинофестиваля. Там фильм, демонстрирующая бессилие интеллектуалов перед лицом реальной политической власти, получил три из семи наград: за выдающиеся художественные достижения, лучший сценарий и операторскую работу.
Петроград столетней давности. Смутные времена, хаос, разгул преступности. Преподаватель юриспруденции и сотрудник УГРО Борис Летуш (Владислав Комаров
) расследует убийство младшего брата, известного адвоката, и его жены. Под подозрением находится знаменитый грабитель Лёнька Пантелеев (Александр Кононец
), которого арестовали на месте налета на Гороховой улице и посадили в СИЗО. Вскоре Летуш узнает, что Пантелеев – бывший чекист и секретный агент уголовного розыска. Его банда создана самим УГРО для содействие в деле ликвидации буржуев и устранения неугодных людей. «Если на суде правда вскроется, он нас сдаст», — говорит руководитель УГРО Матвеев (Василий Щипицын
), начальник Летуша. Шеф настаивает на немедленной ликвидации Пантелеева, предлагая разыграть убийство при побеге из СИЗО. Летуш выступает против беззакония, он хочет доказать вину подозреваемого, а затем привлечь его к ответственности, как ему гласит совесть. «Правосудие — это не право судить, а правильный, справедливый суд», — говорит он. Борис вступает в конфликт с системой, наступая на горло собственным убеждениям, и, в конечном счете, понимает, что трагедии избежать не получится.
«Совесть» — основанный на реальных событиях фильм Алексея Козлова, чья предыдущая работа — «Спасти Ленинград
» — вышла в прокат аж в феврале 2019-го. Это стильное черно-белое кино с четкой жанровой конструкцией и сильным драматическим замесом, по сути — нуар
с его депрессивной атмосферой и сложным героем. Такую расстановку сил заявляет уже постер «Совести», где со спины изображен мужчина в сером пальто и шляпе с полями, который идет вперед, противясь тесноте отведенного пространства кадра. Как известно, в российском кино люди не умеют носить шляпы, — но не солирующий в роли Летуша Владислав Комаров, главная находка фильма. В образе человека, который не смог выбрать между совестью и волей, он колоритен, органичен и чем-то напоминает одного из любимых актеров Андрея Тарковского
—Анатолия Солоницына
.
Борис Летуш – сложный герой, созвучный персонажу Жан-Луи Трентиньяна
в «Конформисте
» (1970) Бертолуччи
, и его образ не ограничивается шляпой. Несмотря на то, что он представляет из себя мягкохарактерного интеллигента, Летуш успевает не просто пойти на преступление, чтобы добиться желаемого, но сожрать начальника из УГРО, заключив сделку с еще более страшным драконом – ЧК. Комаров в полной мере демонстрирует и внутреннюю борьбу, и овладевающие героем сложные эмоции — страх, сомнение, панику, боль, решимость, — стремительно сменяющиеся по ходу действия. Его перфоманс усиливает не столько сама история, довольно размытая, сколько визуальные и композиционные решения, которые вряд ли кого-то удивят, но грамотно подчеркивают тему и настроение фильма. Монохром и длиннофокусная оптика с большой глубиной резкости, окружающий ансамбль из преимущественно неизвестных артистов и горизонтальный монтаж, перебрасывающий внимание с одного лица на другое, подчеркивают изолированность и потерянность главного героя. Наконец, черно-белая гамма не просто жанрово оправдана, но и передает давящую депрессивную атмосферу времени и места, заполняя оттенками серого замкнутое пространство, в котором от судьбы не уйдешь.
На фестивале «Зеркало», к сожалению, фильм остался без призов, а вот жюри Шанхайского смотра отметило, что «Совесть» «наследует русской литературной традиции критического реализма с солидной драматургией и глубокими персонажами
». При этом фильм актуален и для нашего времени. «Это фильм об одиночестве честного человека, о его хрупкости и беспомощности перед машиной власти в Советской России 1920-х. И это не только про 20-е годы. И не только про Россию. Это фильм про попытку прожить жизнь, не разрушая в себе достоинство и совесть. Возможно ли это вообще в принципе? На протяжении всей работы у нас было ощущение, что мы делаем фильм про себя
», — говорит Алексей Козлов. С ним соглашается и продюсер картины Аркадий Фатеев: «Наш фильм о том, что быть кристально честным человеком в обществе почти невозможно. Но совесть – этот та система внутреннего контроля, которая не позволяет человеку чувствовать себя честным в тот момент, когда он изменяет себе. Думаю, что наш фильм – это как минимум повод к разговору, который зритель начнет с самим собой. Вопрос в данном случае значительнее, чем ответ
». Действительно, «Совесть» — волнующая трагедия, и ее финал страшен в своей очевидности: сомневающиеся люди умирают от мягкосердечия, ЧК побеждает все.
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