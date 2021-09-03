Неслыханная простота: Обзор второй половины конкурса фестиваля «Окно в Европу»-2021

В 2021 году в программу основного конкурса «Окна в Европу» вошли в общей сложности 11 картин. Это вполне традиционное для фестиваля число фильмов. Скажем, столько же лент было в конкурсе 2020-го и 2019-го (в 2018-м программа включала аж 14 наименований). Еще одна традиция «Окна» — большое число полнометражных дебютов, на этот раз их было семь. Сергей Оболонков завершает рассказ о конкурсной программе смотра.
Драма Галины Уразовой «Капкан», открывшая третий конкурсный день, — тоже дебют в полном метре. Картина рассказывает о супругах, живущих на глухом хуторе; он — егерь, она занимается хозяйством. Потеря ребенка привела к тому, что какие-либо человеческие отношения между героями полностью прервались. Представляя ленту зрителям, Уразова отметила, что хотела передать в фильме «хуторскую атмосферу, которая сильно отличается даже от деревенской». Одна из примет хутора — тишина, близкая к абсолютной. Уразова и ее соавтор Наталья Кудряшова были отмечены сценарным призом; вручавший награду Ашот Джазоян подчеркнул, что сценарий без единого слова сумел его удивить. Между тем, в самом фильме имеются отдельные реплики (они звучат ближе к финалу), поэтому формулировка про бессловесность кажется немного странной (впрочем, это не единственное труднообъяснимое высказывание, прозвучавшее со сцены на церемонии закрытия). Примечательно, что Уразова и Кудряшова и без лишних слов сумели рассказать внятную историю. Единственный условный недостаток «Капкана» — это его хронометраж: лента производит впечатление короткого метра, задерживающегося на отдельных кадрах только для того, чтобы достичь отметки в 60 минут.
фото: "Капкан"
В программе каждого уважающего себя фестиваля должна быть лента, вдохновленная Тарковским и (или) Звягинцевым. На «Окне»-2021 эту нишу занимали сразу два фильма — драмы «Сон» Марии Батовой и «Белый кит» Татьяны Федоровской. «Сон» (благодаря субтитрам выяснилось, что англоязычной аудитории эту работу планируют представить под заголовком «The Dream Is Gone») — рассказ о девушке-подростке Алене; после смерти матери она росла в детоме, а позже решила разыскать отца. Отец оказывается железнодорожным стрелочником, угрюмым одиночкой со склонностью к алкоголизму и посттравматическим синдромом, приобретенным во время войны в Чечне. В «Белом ките» также рассматриваются отношения между родителями и детьми, правда, под совсем другим углом. Главный герой фильма — крайне успешный юрист Филипп. Его жена не может забеременеть, поэтому супруги решают усыновить брата и сестру из детдома. Когда у детей обнаруживается редкое заболевание (как выясняется позже — по всей видимости, передавшееся по наследству), Филипп, привыкший получать от жизни только лучшее, решает сдать их обратно и взять взамен пару новых.
Авторы «Сна» и «Кита» демонстрируют схожее внимание у текстурам (медленный проезд камеры по свалке в ленте Федоровской заставляет вспомнить лежащего в луже Кайдановского) и любят задерживать камеру на деталях. Правда, в «Белом ките» изображение получилась гораздо более выверенным, отшлифованным, да и претензий у картины, пожалуй, побольше. «Сон» по сравнению с «Китом» выглядит неряшливее — и заодно живее. Оператор Владислав Политик снимал некоторые эпизоды, предельно сократив дистанцию между камерой и актерами, из-за чего кажется, что персонажи фильма иногда буквально дышат зрителю в лицо. Такой прием, наверно, понравится не всем, но в Выборге работу Политика отметили дипломом «За умение превратить зрение в драматургию». Еще один любопытный нюанс: «Сон» завершается кавером на песню «Про дурачка» Гражданской обороны, в «Ките» же центральным музыкальным номером является трек «Du Hast» немецкой группы Rammstein.
фото: "Сон"
Заключительный день конкурса удивил программой, на две трети состоявшей из почти жанровых фильмов. «Земун» Эдуарда Жолнина (кстати, еще один полнометражный дебют) — это почти вестерн. Егор когда-то перебрался из деревни в черноземье в большой город, но смерть отца вынуждает его вернуться на родину. Там его ожидают младший брат и наследство: стадо коров, земельный участок и долг в 800 тысяч рублей. Поначалу Егор хочет как можно быстрее избавиться и от собственности, и от задолженности, но в итоге обстоятельства заставляют его встать на защиту брата и имущества. «Земун» — кино с отличным саундтреком, органичным Евгением Ткачуком в главной роли и легким налетом мистики, создающим необычное настроение, в общем, один из самых любопытных фильмов «Окна»-2021. Неудивительно, что картина заняла второе место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» и удостоилась приза Гильдии киноведов и кинокритиков; удивительно, что ленту Жолнина полностью проигнорировало жюри.
фото: "Земун"
Лидером «Выборгского счета» стала следующая лента — работа Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце», почти что спортивная драма. События в фильме разворачиваются в начале 1980-х, место действия — небольшой приморский город. Подросток Артем считает лучшим другом своего отца — и тот отвечает взаимностью, пока однажды во время зарубежных гастролей не решает остаться в Великобритании. Пережить предательство Артему помогает новое увлечение, роликовая доска, которую он сам мастерит вместе с приятелем. Кино в духе «Хорошего мальчика» — еще одна фестивальная ниша, которую в Выборге кто-нибудь да заполняет; в этом году соответствующую функцию взял на себя фильм Хотиненко. К сожалению, на всех «Хороших мальчиков», задуманных российскими кинематографистами, не хватает Семенов Трескуновых. При этом хочется отметить, что из Полины Агуреевой в «Асфальтовом солнце» получилась очень симпатичная мама.
фото: "Асфальтовое солнце"
Конкурс завершился лентой завсегдатая Выборга Виталия Суслина «Рапана». Главным героем картины является актер-неудачник, для разнообразия — москвич (в большинстве лент Суслина действуют персонажи из провинции). Около полутора часов он бесцельно бродит по городу, вяло общается с женой и пожилой матерью, а также иногда подрабатывает таксистом, поскольку остается без работы в театре. В отличие от некоторых предыдущих работ Суслина, в «Рапане» нет элементов документалистики, это постановочное кино. Тем не менее, все ленты кинематографиста складываются в единое высказывание благодаря общему понурому настроению, ощущению безысходности и особенностям работы Суслина с актерами (телефонные разговоры из его картин нельзя спутать ни с чем). Фильм «Рапана» в Выборге отметили дипломом «За талант впадать, как в ересь, в неслыханную простоту». Довольно неожиданная формулировка: состав жюри, конечно, меняется от года к году, но его участники не могут не знать, что Суслин впал в простоту довольно давно.
фото: "Рапана"
Церемония закрытия «Окна в Европу» на этот раз по традиции состоялась на открытом воздухе — во дворе Выборгского замка (декабрьское «Окно» закрывалось в том же помещении, где проходят кинопоказы). За музыкальную составляющую на мероприятия отвечал Петр Налич. Лучшим фильмом назвали «Продление жизни» Дмитрия Фальковича, ему же Гильдия киноведов и кинокритиков вручила диплом «За остроумное продление жизни с помощью кино». Венчурный капиталист Фалькович ранее уже получал фестивальные призы, его первая лента «Иванов» удостоилась главной награды в российском сегменте на «Духе огня» в Ханты-Мансийске. Понятно, что очередная премия действительно продлевает жизнь этого предпринимателя в кинематографе; видимо, именно так и стоит понимать формулировку, с которой Фальковичу дали еще и диплом. Закрытие получилось немного скомканным — в первую очередь из-за погодных условий: хотя в 2021 году фестиваль начался в традиционном августе, завершаться ему пришлось уже осенью.
обсуждение >>