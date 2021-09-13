Исламский мир: репортаж с Казанского кинофестиваля мусульманского кино

В Казани завершился ХVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Главный приз получил фильм казахстанского режиссера Фархата Шарипова «18 килогерц», который во многом выглядит документом времени. Именно поэтому председатель международного жюри фестиваля, азербайджанский режиссер театра и кино Эльчин Мусаоглу, перед тем, как объявить обладателя Гран-при, вспомнил Юриса Подниекса и его фильм 1986 года «Легко ли быть молодым». Редкий случай, когда документальная лента била все рекорды в прокате, настолько она была актуальной и волнующей. Игровой фильм «18 килогерц» тоже имеет большой успех и в родном прокате, и на крупных международных кинофестивалях. В прошлом году впервые в истории казахстанского кино лента получила главную награду Варшавского МКФ.
фото: кадр из фильма "18 килогерц"
«18 килогерц» (на экране название «18 kHz» читается как «Казахстан») – это алматинские дворы конца 90-х годов, неприкаянные подростки, наркота, ночные клубы, безденежье, воздух непривычного времени и веяние близкой свободы, с которой так трудно бывает справиться. Первые дружбы, любови, разочарования и надежды. Искушение новыми соблазнами и опасностями, так часто подстерегающими совсем юных людей, не умеющих еще понять себя, свои желания и возможности. Статистика утверждает, что Казахстан лидирует по количеству суицидов, особенно среди подростков. Возраст взросления в резко меняющемся мире переживается особенно остро. Об этом — бестселлер скрипачки, журналистки, писательницы Зары Есенаман «Хардкор», ставший основой сценария. Фархат Шарипов работал над фильмом около трех лет, в алматинских дальних районах искал и нашел своих героев. Непрофессиональные актеры полностью сжились со своими ролями, они точны и естественны в каждом эпизоде, движении, интонации. Сейчас режиссер работает над новым фильмом о современном поколении подростков. Это будет совсем другая история, но вместе с «18 килогерц» получится дилогия о молодых.
Азербайджанский «Билесувар» (режиссер Эльвин Адыгозел) – тоже максимально достоверно снятый окраинный, безрадостный район, герои, которые, хотя и не так чтобы очень молоды, но все равно не чувствуют себя устойчиво и надежно в привычно-тусклом течении будней. Они рвутся изменить свою жизнь. Талантливая актриса Гюнель Зульфугарлы играет самодеятельную певицу так выпускло, разнообразно, с тонким чувством юмора, что хотелось бы отметить ее призом за лучшую роль. Но повезло другой актрисе, тоже очень достойной. Награду получила Кристина Янева, сыгравшая в болгарском фильме «Страх» (режиссер Ивайло Христов). Встретились два одиночества: печальная преподавательница сельской школы и экзотический темнокожий доктор из Мали в очках и с туго заплетенными черными косичками, которого по стечению обстоятельств занесло в глухую болгарскую провинцию. Они вынуждены обороняться от внезапно сплотившихся недоброжелателей. От озлобившихся, переполненных страхом, раздражением и непониманием жителей деревни, убежденных, что чужаков надо изгонять, а тех, кто, как учительница, протягивает им руку помощи, можно только презирать и изводить. Тема мигрантов присутствовала во многих фильмах, это популярный тренд, но зачастую воплощается он прямолинейно и спекулятивно.
фото: кадр из фильма "Страх"
Ивайло Христов сделал стильный фильм-притчу с изысканным изображением, с ненавязчивой, но внятной моралью. В финале в черно-белых кадрах стылого заснеженного леса, сквозь который едут на телеге герои фильма, покидая деревню, появляется золотисто-оранжевый верблюд, как видение далекой Африки. И напоминание о том, что закрыться от огромного мира не получится, он проницаем и безграничен.
Приз за лучшую мужскую роль получил мальчик, которому еще только предстоит
стать настоящим актером. В трогательном «Хранителе брата» турецкого режиссера Ферита Карахана замечательно сыграл школьник Самет Йылдыз. Один брат спасает второго, когда тот заболел, а рядом не оказалось никого из родных и близких, да и просто умных, сочувствующих взрослых. Мальчишка проявил мужской, твердый и сильный характер, оказался настоящим защитником. Кстати, имя у призера говорящее: Йылдыз в переводе с турецкого означает «звезда», Самет – «бесконечность». Так что иного пути у него нет – будет бесконечной звездой.
фото: кадр из фильма "Хранитель брата"
Пока Самет подрастает, в Казань приехал и собрал нешуточную толпу фанатов турецкий звездный актер Али Бурак Джейлан. В Татарстане он очень популярен, здесь постоянно смотрят сериалы с его участием, особенным успехом пользуется остросюжетная драма «Черная любовь». Этот улыбчивый симпатичный парень сходу всех очаровал. На встрече со зрителями подбежал обнять незнакомую пожилую женщину, сказал: «Ты так похожа на мою родную тетю!» Рассказал, что начинал с того, что обожал лошадей, занимался лечением с помощью лошадиной терапии. Его и позвали сначала в кино поработать с лошадьми, а уж потом пригласили сниматься. Теперь съемки и новые роли стали делом жизни: «Я актер, моя работа – понимать людей, показывать их так, чтобы зрители их тоже почувствовали и поняли изнутри. Актерство учит: никого не суди, ни на кого не сердись. Каждый человек может ошибаться, всегда есть свои причины, в них нужно разобраться».
По впечатлениям от фестиваля мусульманское кино вроде бы ничем не отличается от общечеловеческого. Как объясняет специалист по кинематографу мусульманских стран, киновед Сергей Анашкин: «Мусульманское» не означает, что на фестиваль попадают фильмы непременно и только на религиозные темы. Это кино, отражающее культурную специфику и психологию народов, живущих в мусульманских странах».
фото: Казанский фестиваль / актер Али Бурак Джейлан
Эту мысль подтвердил афганский фильм «Прошлой ночью собаки не спали» в программе «Россия – Исламский мир». Режиссер-дебютант Рамин Расули — уроженец Афганистана, кино снимал в копродукции с Ираном, а живет в Норвегии. Одна из героинь ленты — 33-летняя учительница, которая учит детишек у себя во дворе (школу сожгли). Однажды женщина узнает в новом губернаторе бывшего военоначальника-талиба, участвовавшего в казни ее мужа. Замуж она выходила в 15 лет, через год стала вдовой, с тех пор вот уже 17 лет мечтает о мести Это вполне обычное кино не особо выдающихся художественных достоинств приобрело неожиданную актуальность с приходом к власти талибов в Афганистане. В киноистории выражена простая мысль: талибы врагов не прощают.
«Это можно спроецировать на будущее страны, — говорит Сергей Анашкин, куратор программы «Россия – Исламский мир», — но надо понимать, что талибы не навсегда». Он рассказал, что живущие в Европе режиссеры Аттих Рахими и Сиддик Бармак при участии всемирно знаменитого Мохсена Махмальбафа, сумели вытащить из Афганистана более двухсот кинематографистов и телевизионщиков. Тем самым спасли их: «Теперь афганское кино может существовать как кино в изгнании. Талибы будут делать только агитки».
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