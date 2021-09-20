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Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

Фестивальная колонка >>
20 сентября 2021
С 24 по 30 сентября в Москве пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК». Смотр с большой «региональной» историей впервые перебирается на столичные площадки — в кинотеатры «Иллюзион», «Октябрь», ЦДК и Новую Третьяковку. В программе 20 полнометражных авторских картин о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии, человеческих страхах и взаимоотношениях. Кино-Театр.Ру выбрал пять самых интересных фильмов ФАНКа, которые, возможно, изменят ваши представления о настоящем и будущем.

«В погоне за гедонией», Дания

Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

Насколько далеко может зайти нейрохирургия на пути изменения наших эмоций и личных качеств? Если получение удовольствия будет зависеть лишь от нажатия кнопки, захотите ли вы ее нажать? Озвученный Тильдой Суинтон фильм рассказывает о технологиях глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на сознание людей. Эти разработки, направленные на облегчение депрессии, ОКР, посттравматического стрессового расстройства и расстройств пищевого поведения с помощью вживления в мозг крошечных пульсирующих электродов, способны кардинально изменить психиатрию. Фильм датской режиссерки Пернилле Роуз Гренкьер основательно подходит к теме, рассматривая историю вопроса, положительные и отрицательные стороны исследований не понятого в свое время доктора Роберта Хита и, конечно, опасения, связанные с развитием этой области науки. На фестивале можно посмотреть еще один фильм Гренкьер, которая занимается научно-популярным кино уже много лет: «Решения» — о группе ученых, удалившихся в пустыню на 10 дней, чтобы разработать программу выживания человечества, которое, по их мнению, катится в пропасть.


«Мозг», Швейцария

Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

Известный режиссер Жан-Стефан Брон снимает острое и актуальное кино разных жанров: в России на большом экране демонстрировались его «Парижская опера» и «Казус Блохера». На этот раз он погружает зрителей в научный мир, озабоченный созданием искусственного интеллекта: пятеро ученых из разных стран в пяти отведенных им главах рассказывают о своих разработках в сфере нейролептики. Они пытаются воссоздать человеческий мозг с помощью компьютера, изучают язык животных, записывают ответы на вопросы, возникающие в мозгу полностью обездвиженных людей и строят роботов, которые вскоре повсеместно заменят людей. Акцент в картине Брона делается не на разработках, а на носителями необычных идей, которые поглощены своими многолетними исследованиям. Иногда даже кажется, что все эти люди либо абсолютные романтики, либо пересмотрели научно-фантастических фильмов и убеждены, что машины вот-вот начнут манипулировать нами, а человечество обречено на вымирание. «Мозг» не ставит задачей напугать зрителей и заронить зерно страха к технологиям будущего, но поднимает интересные вопросы и предлагает на них подискутировать.


«Робот, я люблю тебя?», Россия

Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

В России про мозг и сопредельные вопросы уже несколько лет увлеченно снимает режиссер Юлия Киселева. Ее дилогия «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция» — пожалуй, самое известное за последние годы отечественное научное кино. «Робот» в доступной форме рассказывается о новейших разработках в области робототехники, а центральной темой оказывается психологический аспект внедрения антропоморфных существ в нашу жизнь. Самая любопытная часть картины – записанные на камеру разговоры людей разного возраста с робоПушкиным. Эмоции взрослых и детей, закрытых с андроидом один на один, колеблются от любопытства до страха, хотя в основном испытуемые ведут беседу ответственно и серьезно, лишь с легкой тенью превосходства отвечая на поставленные вопросы: например, «В чем между нами разница?» В фильме присутствуют и другой ИИ: бытовые помощники, секс-роботы и говоруны, напоминающие мультипликационных персонажей. Как люди их воспринимают, действительно заслуживает всестороннего и глубокого изучения. А один из героев сам оказывается «наполовину андроид»: так самоопределяется мужчина со вшитым нейростимулятором. Вопросы, станут ли роботы неотличимы от людей, или мы сами скоро превратимся в киборгов, — уже не кажется шуточными после просмотра фильма.


«Хлеб: повседневное чудо», Австрия-Германия

Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

Чтобы вы не подумали, что научно-популярное кино – это только истории про мозг и роботов, вот вам замечательный и познавательный фильм-путешествие в мир хлеба.

Экскурсию по полям, пекарням и лабораториям проводят фермеры, выращивающие зерновые культуры, и пекари из разных стран Европы (Австрии, Германии, Франции, Бельгии). Они демонстрируют секреты своего мастерства, разные виды злаков и заквасок, из которых получается столько всевозможной выпечки – батонов, багетов, пористых заварных буханок с корочкой, круассанов. Каждый мастер считает свой продукт лучшим, самым вкусным и экологически чистым, и доказывает это, проводя сравнения своих методик и промышленного производства хлеба. Хруст французской булки и других немагазинных мучных изделий на экране мгновенно вызывает слюноотделение и воспоминания о пьянящем запахе свежего хлеба, поэтому ни в коем случае не смотрите фильм на голодный желудок. Это очевидно, как и то, что картина переворачивает наше представление об одном из наиболее потребляемых в мире продуктов, затрагивая сред прочего такие глобальные вопросы, как влияние хлеба на Землю, развитие сельского хозяйства, стимуляцию спроса на пестициды и ископаемое топливо.


«Пространство Лобачевского», Россия-Германия

Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК

Екатерина Еременко — выпускница мехмата МГУ и мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе — продолжает серию фильмов о математике и математиках («Чувственная математика», «Буквальная геометрия»), в которых ученые из разных стран говорят о сложной и невероятно увлекательной науке. Герой нового фильма — великий российский математик Николай Лобачевский, создатель неевклидовой и гиперболической геометрии. Речь в фильме идет не только о научных открытиях, а вынесенное в заглавие «пространство» – не только плод воображения и предмет исследования Лобачевского. Это еще и мир, в котором он жил и работал, общался, творил и не находил отклика. Фильм наполнен потрясающе живыми историями, тесно связанными с сегодняшним днем. Лобачевский жил в Казани и возглавлял первый в России университет, поэтому в фильме появляется и нынешний ректор — довольно колоритный мужчина, демонстрирующий сознание современного управленца, во многом противоположное свободному уму ученого XIX века. Обаятельнейшие эксперты из Берлина и Гёттингена с улыбкой демонстрируют, как открытия нашего математика влияют на современную науку, и даже если не всегда понятно, о чем они толкуют, удивительно приятно смотреть на увлеченность этих редких обаятельных людей. А Лобачевский после просмотра вообще становится как родной.

С полной программой можно ознакомиться на сайте смотра.

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Фестиваль научного кино «ФАНК» впервые пройдет в Москве
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Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК фотографии
Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК фотографии
Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК фотографии
Что всему голова: 5 интереснейших научно-популярных фильмов фестиваля ФАНК фотографии
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