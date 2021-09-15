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Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Фестивальная колонка >>
15 сентября 2021
Поутихли споры вокруг решений жюри Венецианского кинофестиваля и победы «События» француженки Одри Диван, но фестивальная атмосфера еще не развеялась. Настасья Горбачевская рассказывает о самых любопытных картинах Мостры — как победителях, так и тех, кто остался непобежденным.


ВНЕ КОНКУРСА

«Последняя Дуэль»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Под занавес Венецианского фестиваля сэр Ридли Скотт поистине стал человеком, который удивил всех. Его «Последняя дуэль» — кино и правда удивительное, но каждое лишнее слово о подробностях сюжета может погубить чудо неподготовленного восприятия (о его переменчивой природе картина и рассуждает). Реальную историю, произошедшую в Нормандии XIV века с сэром де Карружем (Мэтт Дэймон), его супругой Маргарет (Джоди Комер) и графом ле Гри (Адам Драйвер), трио сценаристов Бен Аффлек, Мэттом Деймон и Николь Холофсенер выписывают тремя разными красками, перемежая оптику рассказчиков, а Скотт из этой полифонии сотворил полотно великое и даже монументальное. Кто бы мог подумать, что в хронике дня вчерашнего найдутся не только злободневные мотивы, но и наглядное толкование едва ли не самых противоречивых и болезненных тем дня сегодняшнего. Распоряжение женским телом и сексуальное насилие связаны друг с другом колючей проволокой — и узел сей никак не разрубить.
Как будто в бурях есть покой: портрет Ридли Скотта
В прокате: с 28 октября.


«Прошлой ночью в Сохо»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Главная отрада Венецианского кинофестиваля и неоновый сувенир прямиком из центра Лондона. Хулиган и фантазер Эдгар Райт снял самый нехарактерный для себя фильм, вдобавок — очень сложный по хореографии пространства и времени. 60-е годы века прошлого преломляются в 20-х нашего, мечтательная Томасин Маккензи — в певице Ане Тейлор-Джой, день сменяется ночью, а рябь неона тонет в лужах крови. «Прошлой ночью в Сохо» — чистейший образец насыщенного жанрового кино, которое не пытается притворяться ничем другим, но свое знамя несет уверенно, с гордостью прославляя кино как материю, субстанцию или религию. Райт показал себя как настоящего иллюзиониста, а значит, на экране шарлатанство — но глаз оторвать просто невозможно, быть обманутым в этот раз — настоящее зрительское (не)стыдное удовольствие.
Гик-гик, ура! Портрет Эдгара Райта
Подкаст об Эдгаре Райте и «Малыше на драйве»
В прокате: с 3 ноября.



КОНКУРС

«Событие»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Главный приз Венецианского кинофестиваля, приз молодежного жюри «Арка», премия международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) и приз имени Брайана из Назарета (с 2006 года вручается фильмам, подчеркивающим важность прав человека)

Пожалуй, одновременно самый неожиданный и в какой-то степени самый предсказуемый победитель смотра. Жюри во главе с южнокорейским режиссером, обладателем Каннской «Золотой Ветви» и «Оскара» Пон Чжун Хо наградили дидактическую картину француженки Одри Диван о запрете на аборты в 1960-х. Фильмы жанра «ее тело — ее дело» звучат довольно по-разному — и «Событие» расположилось где-то между «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана Мунджиу и «Никогда, редко, всегда, иногда» Элизы Хитман. Это довольно неброское кино, но с грандиозном актерским подвигом Анамарии Вартоломей. Кажется, именно артистке не хватило своего «льва», а не постановщице.
Подкаст о фильме «Никогда, редко, иногда, всегда»


«Рука Бога»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Особый приз жюри, премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Филиппо Скотти), три национальные премии Пазинетти за лучший фильм, актрису и актера (Тереза Сапонанджело и Тони Сервилло) и приз молодежного жюри «Арка» лучшему итальянскому фильму

Мелодичная исповедь Паоло Соррентино — одного из главных режиссеров современной Италии — прозвучала на родине по-особенному. Юность, неаполитанское солнце, путающееся в кудрях мальчишки Фабиетто (Филиппо Скотти), большая семья и каждое событие — на разрыв аорты: вся жизнь в первый и последний раз. Соррентино снял автобиографическую и наименее графическую свою картину: погрузившись в объятия ностальгии, режиссер стал куда меньше позировать и куда больше тосковать. Чувствуется, что с этим периодом жизни ему никак не хочется прощаться — от того он пытается удержать каждый кадр и продолжить каждую сцену еще хотя бы на мгновение. Совершенно упоительное и нежное кино о взрослении, которому самое место в летнем кинотеатре на пляже, но выйдет фильм под звон рождественских колокольчиков на Netflix.
Политика, футбол и глянцевый экстаз: как снимает Паоло Соррентино
На Netflix: с 15 декабря.


«Пропавшая дочь»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Приз за лучший сценарий

Говоря о полнометражном дебюте Мэгги Джилленхол, в первую очередь, хочется беззастенчиво хвалить могучих артисток — Оливию Колман, Джесси Бакли и Дакоту Джонсон; велика вероятность, что их имена еще не раз прозвучат в наградном сезоне. На фоне ласковой неги греческих островов женщины говорят о материнстве, которое не всегда лучится всепоглощающим счастьем. «Потерянная дочь» по роману Элены Ферранте — своего рода оживший дневник или эссе (не зря главная героиня — профессорка литературы). Все, что случилось или могло случиться, осталось позади, а теперь пришло время тоску измерить — и с ней примириться. Как и с тем, что «Потерянная дочь» получила лишь награду за сценарий: заслуженно, но будто бы не исчерпывающе.
На Netflix: с 31 декабря.


«Дыра»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Специальный приз жюри

Медитативная и сосредоточенная лента Микеланджело Фраммартино о спуске в самую глубокую пещеру на юге Италии, Бездну Бифурто. В основе — история реальной экспедиции, произошедшей в 1960-х, главный инструмент — общие планы, которые помогают материи экрана излучать если не веру в обыкновенные чудеса, то почти что суеверное благоговение перед неизвестным. При этом говорить о загадочном и таинственном в центре Земли Фраммартино задумал на языке практически документальном, простом и звучном: в фильме нет ни профессиональных актеров, ни диалогов — в кадре спелеологи, дежурные реплики которых и вовсе не слышны. Но этот аскетизм рождает ощущение таинства и позволяет стать участником другого, куда более важного и (простите за патетику) вечного разговора.


«Фрики на свободе» (Freaks Out)

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Неожиданный участник Конкурса — хотя кто закономерный, кроме Соррентино? Фэнтези-блокбастер о шайке циркачей, которые вышли на борьбу с фашистами. Это абсолютно бесстрашное и нахальное кино располагается где-то между «Бесславными ублюдками» (2009) Квентина Тарантино и «Лабиринтом Фавна» (2006) Гильермо Дель Торо: кровь, фокусы, электрические объятия, поцелуи в стволе пушки и бесконечное движение. Лента, конечно, наивная и сентиментальная, но зато чертовски искренняя во всех дуростях и глупостях, которые с наслаждением вытворяет. Бонус: шестипалый Франц Роговски в роли фашиста, который играет Radiohead на рояле (I’m a creep). Страшно такое писать, но, кажется, эта сумасбродная сказка стала лучшим блокбастером фестиваля (прости, Дени Вильнев).


«Капитан Волконогов бежал»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Не без радости и даже патриотической гордости хочется отметить отечественную ироничную сказку с анекдотичной завязкой: энквэдэшника мучает совесть. Картина стала если не откровением фестиваля, то новым акцентом отечественного киноязыка. Наташа Меркулова и Алексей Чупов осмысляют болезненные нарывы истории, о которых до сих пор с трудом говорят вслух, без надрыва, но с горьким флером. Внятная артикуляция мысли вообще удается картине лучше всего: в кадре либо молчат, либо говорят конкретно и четко, не мямля перед неудобными пассажами. Из-за этого фильм может показаться излишне прямолинейным, но Юра Борисов помогает этому проклятому макабру удерживать нужную будто бы несерьезную интонацию.
И тут нас заперли в замкнутом пространстве: рецензия на сериал «Колл-центр»
Ужас пола: рецензия на «Человека, который удивил всех»
Подкаст о фильме «Человек, который удивил всех»


«Мона Лиза и кровавая луна»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

На первый взгляд, жанровая безделушка, которую многие критики отказались воспринимать всерьез. Режиссерка иранского происхождения Ана Лили Амирпур от локальных арт-экспериментов сдвинулась в сторону глобализации: на экране снова ночь, но теперь темень опустилась на Новый Орлеан. Мона Лиза (Чон Джон Со) не возвращается одна домой, потому что возвращаться, в общем-то, некуда. Вместо постели у девушки есть суперсила: ей подконтрольна чужая воля — бедняги обречены повторять все жесты капризной кукловодчицы. Будто бы шутливая картина Амирпур лицом к лицу сталкивает мрачные сюжеты Стивена Кинга и энергичную визуальную манеру Шона Бэйкера, чтобы немного похулиганить и поговорить на ключевую тему, видимо, года («Титан» Жюлии Дюкорно получил главный приз Канн за то же). Тело и власть над ним.
Подкаст о женщинах в хорроре


«Мама, я дома»

Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Еще один талант с сокуровского курса покоряет еще один международный фестиваль. Сложно не прибегать к сравнениями, но картина Владимира Битокова пусть и вырастает из той же земли Северной Кавказа, но сильно отличается по интонации и произношению от работ однокашников. Чудовищную историю о женщине, потерявшей сына на службе в Сирии, он рассказывает иронично и без груза античной трагедии (хотя предмет разговора даже помыслить страшно). Ксения Раппопорт играет одну из лучших своих ролей (в кино так точно), занимая место рядом с МакДорманд у МакДоны и Джоли у Иствуда (в «Трех билбордах» и «Подмене» соответственно). Кухонное и личное, материнское и женское аккуратно вписаны в общие побочные эффекты социальной политики и картотеку отечественной бюрократии. При этом Битоков не уходит в назидательность, лишний раз проговаривая, что человеку всего лишь нужен человек (много ли это, или мало).
О первом фильме Владимира Битокова
Щит случается: рецензия на «Три билборда»
Подкаст о Мартине МакДоне

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ВенецияНастасья Горбачевская
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Ана Лили АмирпурБен АффлекДжесси БаклиВладимир БитоковЮра БорисовШон БэйкерАнамария ВартоломеиДени ВильнёвГильермо Дель ТороМэгги ДжилленхолАнджелина ДжолиДакота ДжонсонПон Джун ХоОдри ДиванАдам ДрайверМэтт ДэймонЖюлия ДюкурноКлинт ИствудСтивен КингОливия КолманДжоди КомерМартин МакдонаФрэнсис МакДормандТомасин МаккензиНаталья МеркуловаКристиан МунджюЭдгар РайтКсения РаппопортФранц РоговскиРидли СкоттФилиппо СкоттиАлександр СокуровПаоло СоррентиноКвентин ТарантиноАня Тейлор-ДжойМикеланджело ФраммартиноЭлиза ХиттманНиколь ХолофсенерАлексей Чупов
фильмы
4 месяца, 3 недели и 2 дняБесславные ублюдкиДевушка возвращается одна ночью домойДыраКапитан Волконогов бежалЛабиринт ФавнаМама, я домаМона Лиза и кровавая лунаНикогда, редко, иногда, всегдаПодменаПоследняя дуэльПропавшая дочьПрошлой ночью в СохоРука БогаСобытиеТитанТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

фотографии >>
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне фотографии
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне фотографии
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне фотографии
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне фотографии
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