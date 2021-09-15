Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне

Поутихли споры вокруг решений жюри Венецианского кинофестиваля и победы «События» француженки Одри Диван, но фестивальная атмосфера еще не развеялась. Настасья Горбачевская рассказывает о самых любопытных картинах Мостры — как победителях, так и тех, кто остался непобежденным.
ВНЕ КОНКУРСА
«Последняя Дуэль»
Под занавес Венецианского фестиваля сэр Ридли Скотт
поистине стал человеком, который удивил всех. Его «Последняя дуэль» — кино и правда удивительное, но каждое лишнее слово о подробностях сюжета может погубить чудо неподготовленного восприятия (о его переменчивой природе картина и рассуждает). Реальную историю, произошедшую в Нормандии XIV века с сэром де Карружем (Мэтт Дэймон
), его супругой Маргарет (Джоди Комер
) и графом ле Гри (Адам Драйвер
), трио сценаристов Бен Аффлек
, Мэттом Деймон и Николь Холофсенер
выписывают тремя разными красками, перемежая оптику рассказчиков, а Скотт из этой полифонии сотворил полотно великое и даже монументальное. Кто бы мог подумать, что в хронике дня вчерашнего найдутся не только злободневные мотивы, но и наглядное толкование едва ли не самых противоречивых и болезненных тем дня сегодняшнего. Распоряжение женским телом и сексуальное насилие связаны друг с другом колючей проволокой — и узел сей никак не разрубить.
Как будто в бурях есть покой: портрет Ридли Скотта
В прокате: с 28 октября.
«Прошлой ночью в Сохо»
Главная отрада Венецианского кинофестиваля и неоновый сувенир прямиком из центра Лондона. Хулиган и фантазер Эдгар Райт
снял самый нехарактерный для себя фильм, вдобавок — очень сложный по хореографии пространства и времени. 60-е годы века прошлого преломляются в 20-х нашего, мечтательная Томасин Маккензи
— в певице Ане Тейлор-Джой
, день сменяется ночью, а рябь неона тонет в лужах крови. «Прошлой ночью в Сохо» — чистейший образец насыщенного жанрового кино, которое не пытается притворяться ничем другим, но свое знамя несет уверенно, с гордостью прославляя кино как материю, субстанцию или религию. Райт показал себя как настоящего иллюзиониста, а значит, на экране шарлатанство — но глаз оторвать просто невозможно, быть обманутым в этот раз — настоящее зрительское (не)стыдное удовольствие.
Гик-гик, ура! Портрет Эдгара Райта
Подкаст об Эдгаре Райте и «Малыше на драйве»
В прокате: с 3 ноября.
КОНКУРС
«Событие
»
Главный приз Венецианского кинофестиваля, приз молодежного жюри «Арка», премия международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) и приз имени Брайана из Назарета (с 2006 года вручается фильмам, подчеркивающим важность прав человека)
Пожалуй, одновременно самый неожиданный и в какой-то степени самый предсказуемый победитель смотра. Жюри во главе с южнокорейским режиссером, обладателем Каннской «Золотой Ветви» и «Оскара» Пон Чжун Хо
наградили дидактическую картину француженки Одри Диван
о запрете на аборты в 1960-х. Фильмы жанра «ее тело — ее дело» звучат довольно по-разному — и «Событие» расположилось где-то между «4 месяца, 3 недели и 2 дня
» Кристиана Мунджиу
и «Никогда, редко, всегда, иногда
» Элизы Хитман
. Это довольно неброское кино, но с грандиозном актерским подвигом Анамарии Вартоломей
. Кажется, именно артистке не хватило своего «льва», а не постановщице.
Подкаст о фильме «Никогда, редко, иногда, всегда»
«Рука Бога»
Особый приз жюри, премия имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (Филиппо Скотти), три национальные премии Пазинетти за лучший фильм, актрису и актера (Тереза Сапонанджело и Тони Сервилло) и приз молодежного жюри «Арка» лучшему итальянскому фильму
Мелодичная исповедь Паоло Соррентино
— одного из главных режиссеров современной Италии — прозвучала на родине по-особенному. Юность, неаполитанское солнце, путающееся в кудрях мальчишки Фабиетто (Филиппо Скотти
), большая семья и каждое событие — на разрыв аорты: вся жизнь в первый и последний раз. Соррентино снял автобиографическую и наименее графическую свою картину: погрузившись в объятия ностальгии, режиссер стал куда меньше позировать и куда больше тосковать. Чувствуется, что с этим периодом жизни ему никак не хочется прощаться — от того он пытается удержать каждый кадр и продолжить каждую сцену еще хотя бы на мгновение. Совершенно упоительное и нежное кино о взрослении, которому самое место в летнем кинотеатре на пляже, но выйдет фильм под звон рождественских колокольчиков на Netflix.
Политика, футбол и глянцевый экстаз: как снимает Паоло Соррентино
На Netflix: с 15 декабря.
«Пропавшая дочь»
Приз за лучший сценарий
Говоря о полнометражном дебюте Мэгги Джилленхол
, в первую очередь, хочется беззастенчиво хвалить могучих артисток — Оливию Колман
, Джесси Бакли
и Дакоту Джонсон
; велика вероятность, что их имена еще не раз прозвучат в наградном сезоне. На фоне ласковой неги греческих островов женщины говорят о материнстве, которое не всегда лучится всепоглощающим счастьем. «Потерянная дочь» по роману Элены Ферранте — своего рода оживший дневник или эссе (не зря главная героиня — профессорка литературы). Все, что случилось или могло случиться, осталось позади, а теперь пришло время тоску измерить — и с ней примириться. Как и с тем, что «Потерянная дочь» получила лишь награду за сценарий: заслуженно, но будто бы не исчерпывающе.
На Netflix: с 31 декабря.
«Дыра»
Специальный приз жюри
Медитативная и сосредоточенная лента Микеланджело Фраммартино
о спуске в самую глубокую пещеру на юге Италии, Бездну Бифурто. В основе — история реальной экспедиции, произошедшей в 1960-х, главный инструмент — общие планы, которые помогают материи экрана излучать если не веру в обыкновенные чудеса, то почти что суеверное благоговение перед неизвестным. При этом говорить о загадочном и таинственном в центре Земли Фраммартино задумал на языке практически документальном, простом и звучном: в фильме нет ни профессиональных актеров, ни диалогов — в кадре спелеологи, дежурные реплики которых и вовсе не слышны. Но этот аскетизм рождает ощущение таинства и позволяет стать участником другого, куда более важного и (простите за патетику) вечного разговора.
«Фрики на свободе» (Freaks Out)
Неожиданный участник Конкурса — хотя кто закономерный, кроме Соррентино? Фэнтези-блокбастер о шайке циркачей, которые вышли на борьбу с фашистами. Это абсолютно бесстрашное и нахальное кино располагается где-то между «Бесславными ублюдками
» (2009) Квентина Тарантино
и «Лабиринтом Фавна
» (2006) Гильермо Дель Торо
: кровь, фокусы, электрические объятия, поцелуи в стволе пушки и бесконечное движение. Лента, конечно, наивная и сентиментальная, но зато чертовски искренняя во всех дуростях и глупостях, которые с наслаждением вытворяет. Бонус: шестипалый Франц Роговски
в роли фашиста, который играет Radiohead на рояле (I’m a creep). Страшно такое писать, но, кажется, эта сумасбродная сказка стала лучшим блокбастером фестиваля (прости, Дени Вильнев
).
«Капитан Волконогов бежал»
Не без радости и даже патриотической гордости хочется отметить отечественную ироничную сказку с анекдотичной завязкой: энквэдэшника мучает совесть. Картина стала если не откровением фестиваля, то новым акцентом отечественного киноязыка. Наташа Меркулова
и Алексей Чупов
осмысляют болезненные нарывы истории, о которых до сих пор с трудом говорят вслух, без надрыва, но с горьким флером. Внятная артикуляция мысли вообще удается картине лучше всего: в кадре либо молчат, либо говорят конкретно и четко, не мямля перед неудобными пассажами. Из-за этого фильм может показаться излишне прямолинейным, но Юра Борисов
помогает этому проклятому макабру удерживать нужную будто бы несерьезную интонацию.
И тут нас заперли в замкнутом пространстве: рецензия на сериал «Колл-центр»
Ужас пола: рецензия на «Человека, который удивил всех»
Подкаст о фильме «Человек, который удивил всех»
«Мона Лиза и кровавая луна»
На первый взгляд, жанровая безделушка, которую многие критики отказались воспринимать всерьез. Режиссерка иранского происхождения Ана Лили Амирпур
от локальных арт-экспериментов сдвинулась в сторону глобализации: на экране снова ночь, но теперь темень опустилась на Новый Орлеан. Мона Лиза (Чон Джон Со
) не возвращается одна домой
, потому что возвращаться, в общем-то, некуда. Вместо постели у девушки есть суперсила: ей подконтрольна чужая воля — бедняги обречены повторять все жесты капризной кукловодчицы. Будто бы шутливая картина Амирпур лицом к лицу сталкивает мрачные сюжеты Стивена Кинга
и энергичную визуальную манеру Шона Бэйкера
, чтобы немного похулиганить и поговорить на ключевую тему, видимо, года («Титан
» Жюлии Дюкорно
получил главный приз Канн за то же). Тело и власть над ним.
Подкаст о женщинах в хорроре
«Мама, я дома»
Еще один талант с сокуровского
курса покоряет еще один международный фестиваль. Сложно не прибегать к сравнениями, но картина Владимира Битокова
пусть и вырастает из той же земли Северной Кавказа, но сильно отличается по интонации и произношению от работ однокашников. Чудовищную историю о женщине, потерявшей сына на службе в Сирии, он рассказывает иронично и без груза античной трагедии (хотя предмет разговора даже помыслить страшно). Ксения Раппопорт играет одну из лучших своих ролей (в кино так точно), занимая место рядом с МакДорманд
у МакДоны
и Джоли
у Иствуда
(в «Трех билбордах
» и «Подмене
» соответственно). Кухонное и личное, материнское и женское аккуратно вписаны в общие побочные эффекты социальной политики и картотеку отечественной бюрократии. При этом Битоков не уходит в назидательность, лишний раз проговаривая, что человеку всего лишь нужен человек (много ли это, или мало).
О первом фильме Владимира Битокова
Щит случается: рецензия на «Три билборда»
Подкаст о Мартине МакДоне
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