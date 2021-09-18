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Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Фестивальная колонка >>
18 сентября 2021
Открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» в девятнадцатый раз прошел в городе Благовещенске. Вот уже почти два десятилетия фестиваль становится важным событием культурной жизни столицы Приамурья. В этот раз на конкурс в Благовещенск приехало 13 картин, все они — премьерные. Кинообозреватель Анжела Якубовская считает, что в этом году программный директор Александра Жукова собрала объективно лучшие работы, снятые за последние годы в нашей стране.

«Выйти из группы»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

В ленте Марии Тумовой, открывшей фестиваль, главный герой, замкнутый подросток из проблемной семьи, ищет свое место в мире и знакомится в социальных сетях с загадочной организацией, которая с помощью черных масок и спортивных бит, ведет его и ему подобных в «светлую жизнь». Действие происходит в некоем провинциальном городе — обшарпанные, не знавшие ремонта долгие десятилетия дома, ржавые гаражи, заброшенные заводские цеха, темные набережные. Мрачный мир, покинуть который можно только размахивая битой. Герой ждет ночи, для того чтобы разрисовать городские стены черной и кроваво-красной краской и совершить иные подвиги, сняв их на телефон. И тогда, может, и допустят его в вожделенное «Светлое братство», терроризирующее весь город. Подростки, попавшие по наивной глупости в банду, убивают спившихся людей. Зачистка города от «человеческого мусора» свершается под лозунгами из Фридриха Ницше, типа «падающего подтолкни» и прочей чепухе, призывающей сбросить оковы, стать незаурядным, возвысится над толпой. Но на деле за вершителями справедливости стоят некие серьезные люди, которых мы так и не увидим: опустившихся пенсионеров они убивают руками одураченных подростков ради… жилплощади. Хочется отметить виртуозную операторскую работу и монтаж этой картины и то, как легко, динамично и хлестко она снята, специально, чтобы зритель почувствовал напористую агрессию юношей и девушек. В фильме прекрасно работают актеры, как молодые — Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Игорь Стам, так и маститые — Виктория Толстоганова, Михаил Горевой. У картины нет позитивного, жизнеутверждающего финала. Здесь он лишний. Фильм адресован молодежи. В последней сцене главный герой перед смертью записывает видео-обращение к сверстникам: «Не будьте глупыми! Не ведитесь на обещания! Не дайте себя обмануть».


«Кто Чехова читал?»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Режиссер этой ленты Александр Кудренко сам исполнил в нем главную роль — сорокалетнего, но не повзрослевшего человека, который разводится с женой (Мария Валешная), та долго уходит от него, потом возвращается, и снова уходит. Сам мужчина — удачливый актер в театре, востребованный в кино, мучается, страдает, но вернуть ее не пытается. Справляясь с душевной болью, он ищет боль физическую: дерется в парке, ходит на митинги, где не безопасно, вскрывает себе вены. Внешняя, бурлящая жизнь его отовсюду выплевывает, оставляя один на один с собственными горькими размышлениями. Тогда он набирает актерский курс и ставит со студентами «Чайку». Разбирая пьесу, он начинает понимать причины одиночества, инфантилизма, душевной неустроенности. А жена всё уходит и всё возвращается, — нравится ей так мучить своего бывшего мужа. В финале картины герой неожиданно получает от своего психически неуравновешенного ученика удар ножом в живот прямо на репетиции, и тогда к тему приходит облегчение. Он понимает, что жизнь больше, чем его проблемы в личной жизни, и что поколение, идущее следом — это не сорокалетние безобидные инфантилы, а совершенно бездушные люди, у которых отсутствует сочувствие. И врял ли им нужен Чехов.


«Бабки»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Самым ярким фильмом фестиваля стала комедия «Бабки» — режиссерский дебют Никиты Владимирова, внука легендарной Алисы Фрейндлих. Режиссер обратился к совершенно непопулярной теме — старческое одиночество и снял блестящую ироничную комедию. Двум пожилым пенсионеркам в исполнении Ольги Волковой и Анны Алексахиной для того, чтобы отдать долг бандитам, приходиться открыть в квартире принадлежащей одной из них бордель, а полиции — установить за ними слежку. Талантливая игра великолепной Ольги Волковой моментально вовлекает зрителя в череду нелепых действий и острых ситуаций (например, пенсионеркам нужно посетить магазин «Интим»), давая понять, что выход обязательно будет найден. В бизнесе их поддерживает опытная путана Раиса в исполнении Агриппины Стекловой, неузнаваемой в этой роли: ажурные колготки, короткая кожаная юбка, высокий начес — 32 года в деле! В финале героинь ждет встреча с главным злодеем. Наркобарон и притоносодержатель в исполнении Сергея Мигицко оказывается старой любовью одной из наших пожилых героинь. И он «благородно» прощает долг, хотя после этого ему придется ответить за нехорошие дела, чтобы добро победило. Динамичное, легкое и смешное кино убеждает в том, что у нас появился новый молодой, современный «Эльдар Рязанов».


«Детство Чика»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Осетинский режиссер Аслан Галазов выбрал из всего литературного наследия Фазиля Искандера четыре истории о детстве абхазского мальчика по имени Чик, и, будучи отдельными историями, они вошли в его картину, создав художественное единство. Действие фильма происходит в Абхазской ААСР на излете сталинской эпохи, в конце 40-х и начале 50-х годов 20-го века. Чик вместе с семьей живет в приморском городке Мухус и ведет себя как обычный мальчик того времени. Поступки Чика говорят о нем, как о человеке светлом и щедром на душевную теплоту. При этом парень смекалист и остроумен не по годам. Но самое главное качество нашего героя — это его благородство и острое чувство справедливости. В одной из сцен мальчик спасает бродячих собак от живодеров, в другой — заступается за пожилого соседа, которого безмерно уважает, и страдает, когда видит его унижения. В самом начале повествования режиссер знакомит нас с семьей мальчика, затем мы узнаем, что папу арестовали и он исчез, а Чик тоскует по нему, но не теряет надежды, что отец вернется. Чик — это образ чистого, светлого детства, которое надеется и прощает. Съемки фильма проходили в современном Сухуме. Невозможно не отметить, что режиссеру, оператору и художнику-постановщику удалось в кадре мастерски воссоздать Абхазию 50-х и с головой погрузить в нее зрителя. Как приятно побродить в старых залитых солнцем двориках, заросших виноградом и мушмулой, погулять по тенистым паркам, посидеть на столетних скрипучих лавочках под вечными кипарисами. Даже школьные парты в классе, где учится Чик, дореволюционные. Спасибо художнику-постановщику фильма Гарри Дочиа. У абхазцев есть крылатое выражение — «Сделаем все возможное… и невозможное тоже сделаем». Так вот в этой ленте, чтобы одарить зрителя позитивными эмоциями, сделали все невозможное. И даже в финале фильма в кадр попала улыбающаяся местная собака. Как это возможно?


«Лебединое озеро»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Губернатор какой-то не известной и не очень крупной области (его великолепно сыграл Игорь Яцко) желает переизбираться повторно. Чтобы впечатлить избирателей, он просит жену поставить в местном театре народный балет, это должно стать хорошим пиаром его предвыборной компании. Жена, в прошлом балерина (Ольга Цирсен), берется за поставленную перед ней задачу с опаской, ведь творческие дни ее остались в прошлом, а сегодня она живет в сытом, обеспеченным мире. Прохаживаясь мимо яиц «Фаберже», старинных икон и дорогой посуды она обдумывает предложение и соглашается. С трудом набирается балетная труппа из местных жителей — это старики, старушки, дети и маргиналы. Все хотят танцевать на сцене и познавать себя в танце. А если будет возможность увидеть губернатора на репетиции, то можно и вопрос задать, например «когда дорогу построят?» Прима обращается за помощью к бывшему учителю, который давно забыл, что такое балет. Сейчас он собирает мелочь, чтобы похмелиться. Тот сперва отмахивается, но потом под музыку Чайковского меж ними вспыхивают страстные чувства. Ревнивый муж в ярости, и балет в итоге оборачивается дракой.


«Проклятая Земля. Рок»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Якутское кино — особенное. Чем проще история, тем сложнее рассказать ее зрителю интересно. Героиня этой картины — 23-летняя студентка Алена —возвращается из Москвы в Якутск после звонка маминой подруги. Пропала мама Алены, и вот уже три дня о ней ни слуху, ни духу. А до этого много лет назад исчез из семьи отец. Алена обходит соседей и знакомых, обращается в полицию и получает распечатку маминых звонков. Из списка звонков становится понятно, что мама сейчас находится в деревне Сымыр, которую обходят стороной все местные жители. Та земля проклята, и по старинным поверьями там поселились злые духи. Отправляющимся на поиски Алине и ее отчиму необходимо не только найти мать, но и перезахоронить там умершего шамана. Режиссер Степан Бурнашев, давно и серьезно специализирующийся на мистических сюжетах, наполняет и без того таинственную историю неожиданными поворотами событий, снами, питающимися в местных обычиях и суевериях. В финале семью ждет воссоединение, но придется кое-чем и пожертвовать.


«Солнце будет завтра»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Картине Роберта Дэфа больше пошло бы название «Солнца на этой земле не будет никогда». Это история о людях, которые живут на территории никогда не прекращающейся войны. Сорокалетний Вальтер (Кирилл Гребенщиков) давно покинул родную землю и переехал работать в Москву. В его деревне осталась пожилая мама. Однажды по телефону родственник сообщает, что его мама попала в плен.
Вальтер стремительно улетает на родину, и дальше действие разворачивается в жанре бессмысленного военного абсурда: кого-то убил снайпер, кто-то кого-то похитил, кто-то попал в плен. Пленных либо обменивают, либо давят танками. Зритель не успевает следить за событиями, но полудокументальные — полуигровые съемки ручной камерой позволяют почувствовать весь ужас войны. Режиссер не конкретизировал историю, и мы не знаем, в какой стране происходит война. Его задачей было показать, как война становится жизнью. Одни погружены в страдания, другие растят детей для того, чтобы те мстили за погибших. Держаться больше не за что, лишь «за голые скалы и бесплодную землю».


«Пять недель»

Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021

Режиссер Александр Андреев представил на фестивале романтическую комедию — любовную историю о том, как вечно болтающийся по командировкам Сергей (Артем Быстров) во время карантина оказывается «запертым» в квартире своей питерской возлюбленной (Юлия Шубарева), с которой он встречается наездами уже 8 лет. Выход на улицу строго запрещен, так как у парочки подозревают вирус. Оказавшись тет-а-тет в замкнутом пространстве, персонажи фильма узнают друг о друге много нового. Например, выясняется, что Сергей давно женат и у него трое детей. А героине вскоре предстоит стать бабушкой, что тоже не добавляет романтического флёра отношениям. Оба они оказываются нетерпимыми к недостаткам друг друга, хотя когда-то мечтали надолго оказаться вдвоем на необитаемом острове. В двухкомнатной клетке влюбленные, пройдя пять стадий принятия неизбежного, вынуждены в итоге принять себя, друг друга и мир таким, какой он есть. А когда карантин закончится, можно наконец-то разбежаться каждому в свою отдельную жизнь.

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