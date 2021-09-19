Братья и сестры: Как открывался фестиваль «Кинотавр»-2021

В Сочи открылся 32-ой «Кинотавр». Сдержанная торжественная часть: красная дорожка без ликующих по бокам зрителей, минимальное количество фотографов, строгие правила рассадки, преобладающий черный цвет в нарядах гостей — нынешние реалии не придушили атмосферу радости от того, что главный в стране фестиваль все же состоялся вживую. Ответственное решение по отношению к отечественной киноиндустрии — проведение фестиваля — было принято, несмотря на строгие санитарные меры, действующие в Краснодарском крае, и эта серьезность хоть и несколько сбила торжественный флер с долгожданного события, но при этом, кажется, сделала собравшихся более открытыми и чуткими друг к другу. Очень важно, что «Кинотавр» продолжает быть, тем более в этом году в нем представлена невероятно сильная программа. 15 конкурсных фильмов отобраны из рекордного количества заявок: их было 104. Добавилась программа сериалов. А еще будет несколько важных, ожидаемых внеконкурсных премьер, питчинг сериальных проектов, образовательные мероприятия и дискуссии.
фото: пресс-служба "Кинотавра"
Вначале залу зачитали стандартные приветствия от президента Путина и премьер-министра Мишустина, в которых главы страны и правительства уверили публику, что тоже считают смотр важным для культуры и общества. После этих традиционных формальностей началось собственно шоу, как всегда блестяще срежиссированное Алексеем Аграновичем, драматургически целостное и визуально эффектное. Центральной темой этого мини-спектакля стала «активизация женщин». Актрисы Алиса Хазанова, Анна Шепелева и Дарья Екамасова изображали поначалу робких чеховских Трех сестер в белых одеждах, неуверенно причитающих: «Надо жить», «Буду работать», «Если бы знать». Их полной противоположностью стала ворвавшаяся в пространство сцены еще одна участница церемонии — певица Манижа, икона российского феминизма, одна из самых ярких женщин в современной культуре. Манижа пела, а на трех экранах над ней в это время показывали фото и видео любимых киногероинь из нашего советского детства: Надежда Румянцева из «Девчат», Вера Алентова из «Москва слезам не верит», Ирина Муравьева из «Карнавала», Маргарита Назарова из «Полосатого рейса». Все больше и больше: Нонна Мордюкова, Фаина Раневская, Лия Ахеджакова, Анастасия Вертинская, Людмила Гурченко. Еще и еще: Вера Глаголева, Маргарита Терехова, Инна Чурикова… много, очень много.
фото: пресс-служба "Кинотавра"
Обращение к корням согрело, зарядило, наполнило гордостью за женщин, как зрительниц в зале, так и героинь программы. Активированные таким образом, воспрявшие от морока неопределенности, Три сестры после песни сняли белые туники, переоделись в черное и модное и устроили ток-шоу «Сестры», в рамках которого обсудили, какое отношение к нашей родине имеет общемировая тенденция по росту лидирующих позиций женщин: «Мы как зрители на это смотрим, а не как участники». Между репликами они представили конкурсную программу фестиваля и членов двух жюри — полного и короткого метра. И тут важно заметить, что оба жюри «Кинотавра» в этом году возглавляют женщины, две актрисы Театра Наций Ингеборга Дапкунайте (конкурс короткометражек) и Чулпан Хаматова (основной конкурс).
фото: пресс-служба "Кинотавра"
В последней сцене звучащие вначале чеховские фразы переформатировались в «Надо жить осознанно», «Буду работать над собой» и «Если бы знать, чего я хочу.» Сестры говорили об ответственности, а одна из них (Екамасова) прошла в своем сознании символический путь от «Хочу, чтобы все были такие как я» до «Мир — это другие, и эти другие — разные». Для наглядности она переоделась в скафандр и вышла в зрительный зал — в открытый космос. Она сравнила себя с людьми в партере и выразила идею о том, что «космос состоит из невероятных различий». «Космос — открытый, а мы нет», — поняла наконец она. После этого на сцене появился президент фестиваля Александр Роднянский, чтобы объявить, что «Кинотавр», как и космос, — открыт. Открыт в том числе ко всему новому, не даром в этом году 60% фильмов — дебюты, открыт к современным дискуссиям и преобразованиям. И просто открыт, начался. Роднянский поблагодарил партнеров и спонсоров, которые помогли фестивалю в этом году состояться: мультимедийный сервис Okko, компании Mercury, Max Factor, Wella, Hennessy и Petroglyph, а также генеральных партнеров – Министерство культуры и фонд развития современного кино «Кинопрайм» Романа Абрамовича.
фото: пресс-служба "Кинотавра"
В заключительном акте представления Роднянскому осталось лишь объявить лауреата первой награды — им стал продюсер Сергей Сельянов, которому вручили почетный приз с формулировкой «За уникальное продюсерское чутье и поддержку талантов». После длинной нарезки из фильмов, вышедших благодаря Сельянову, среди которых особенно выделялся балабановский «Брат», он поднялся на сцену. Лауреат был заметно взволнован и произнес небольшую речь, из которой выделялись короткие фразы «Мы стараемся», «Я тронут» и «Берегите себя».
фото: пресс-служба "Кинотавра"
А после перерыва Сельянов вернулся к зрителям уже в качестве одного из главных героев фильма открытия. «Кинотавр» начался документальной картиной Петра Шепотинника «Нас других не будет», снятой по идее ее продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова к 50-летию со дня рождения актера и режиссера Сергея Бодрова, а заодно уж и к будущему 20-летию со дня его гибели. Вечно молодой, рано ушедший, вспыхнувший, как яркая звезда, — образ Бодрова будоражит и отзывается в сердцах российских зрителей и сегодня. Полуторачасовая лента предпринимает попытку переосмыслить феномен Бодрова, призывая в свидетели близких ему людей — художника кино Надежду Васильеву, оператора Сергея Астахова, композитора Вячеслава Бутусова, продюсера Сергея Сельянова, других коллег и друзей, среди которых и Алексей Балабанов, придумавший и запечатлевший грандиозный образ Данилы Багрова. Не раз появляется перед камерой и сам Сергей Бодров, общаясь с собеседниками на съемках «Брата-2» и своего режиссерского дебюта «Сестры», в Венеции, куда на фестиваль приезжала эта картина, в других локациях. Он размышляет о своей главной роли в кино, о природе Данилы Багрова и о личном с ним взаимоотношении.
фото: пресс-служба "Кинотавра"
Конечно, ничего нового ни о «Братьях», ни о Бодрове, мы из этого фильма не узнаем. Материалов осталось немного. Шепотинник пытается брать интонацией и деталями, превращая фильм в посиделки на поминках. Фильм-воспоминание к памятной дате, наверное, и не может быть другим. Несколько забавных и малозначимых фактов, голос Сергея и живые воспоминания, ощущения тех, кто его знал. Комната, в которой Данила Багров ел суп — в ней Балабанов писал сценарий «Брата», рубашка клетчатая и растянутый свитер — тоже в какой-то степени «наследство» режиссера, он такие любил. «Не понимали, что мы снимаем» — это Сельянов про «Брата», «Он не хотел быть актером» — тоже Сельянов, и он же чуть позже про бешеный успех «Брата 2», когда казалось, что кинотеатр «Пушкинский» рухнет от аплодисментов. БольшАя часть картины посвящена событиям в Кармадонском ущелье — даже не обстоятельствам гибели группы Бодрова, а тоже — ощущению растерянности, которое его сопровождало. «Вот тут они стояли, а вот наша гора», — такими словами, обрывками речи сопровождается видео необъятной взгляду толще селевых отложений ледника Колка, поглотившими группу 20 сентября 2002 года. Да, это поминки, в которых могут поучаствовать и зрители, которые любят и помнят Бодрова, Багрова, «Братьев», «Сестер». Я узнал, что у меня есть огромная семья. И нынешнему строгому «Кинотавру» в черном другого фильма открытия и не нужно. Начало фестиваля не только продемонстрировало нам открытый космос, но и напомнило, как все мы скучаем по близости и родственности душ.
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