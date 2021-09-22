Кинотавр-2021: Собирайся, поедем на «праздник». Обзор короткометражного конкурса

Конкурс короткометражных фильмов на «Кинотавре» по традиции завершился на третий день фестиваля. Путевку в жизнь получили не только победители, но и авторы всех 26 отобранных картин: выпускники киношкол, режиссеры-самоучки, дебютанты из актеров и журналистов. Конечно, свои фильмы представили и уже состоявшиеся режиссеры, и даже неоднократные участники фестиваля в Сочи. Судя по качеству работ, короткометражное кино в нашей стране перестает быть неприкаянным меньшим братом, которого негде показывать и поэтому снимать не имеет большого смысла. Это подтверждают и стриминговые сервисы, которые потихоньку начинают финансируют производство коротышей и покупают их для показа. Надеемся, что скоро мы доживем до момента, когда, рассказывая о фильмах «Кинотавра», можно будет не испытывать чувство вины, что посмотреть эти картины зрителям просто негде.
Герой этой жанровой работы – мужчина с богатым воображением, который, подрабатывая таксистом, однажды подвозит девушку и ввязывается в криминальную историю с наркотиками и убийствами. Снявшийся в 160 картинах Олег Алмазов решил дебютировать в кино, самостоятельно написав не только сценарий, но и музыку к своей работе, а также числится в титрах монтажером, художником, продюсером и исполнителем главной роли. «Фильм снят без поддержки минкульта, и это видно», - говорится в начальных титрах. К сожалению, видно не только это. Хорошо бы желание показать себя в другом качестве сопровождалось еще и стройной драматургией, смысловым наполнением и хорошим вкусом. Ничего этого в RUBer нет, как и новизны. Фильмы, в которых герой-писатель или герой-режиссер придумывает себе реальность, собеседников и проживает ситуации в своей голове, стали общим местом. К тому же история, которую сочиняет персонаж, как поется в песне, хоть похожа на кино, только все же не кино.
V, реж. Арина Овчинникова, Николай Коваленко, Алина Сорокина
фото: V/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Студенты курса Ивана И. Твердовского в Высшей школе экономики сделали экспериментальный 12-минутный фильм, снятый одним кадром и показывающий одну бесконечную угарную ночь в столичном клубе. В картине нет главного героя – камера движется от одного посетителя к другому, ненадолго фиксируется на нем, потом теряет из виду, переключается на следующего, возвращается к предыдущим. Парень ищет свою девушку, находит ее в туалете целующейся с другой девушкой, ведет себя агрессивно, за нее заступается другой посетитель, получает по морде, идет к бару промочить горло, подходят другие посетители, появляется трансвестит, передает кому-то наркотики… Нет героев, нет сюжета, нет смысловых диалогов, есть лишь только образ – образ жизни. Каждый персонаж словно зациклился: произносит одну и ту же фразу или выполняет одни и те же действия. Люди словно функции в этом странном безумном мире: кто-то обречен весь вечер (или всю жизнь) получать по морде, кто-то стрелять сигарету, остальные – просто танцуют. Что за жизнь такая? Может загробная, а может наша, родимая.
В режиссерском дебюте Саши Петрова (по модной тенденции актер теперь тоже называет себя не Александром, а Сашей) роль Саши Петрова – а точнее неназванного популярного артиста, «танкиста, футболиста, хоккеиста», – играет Иван Янковский. А сам Саша Петров здесь предстает в образе артиста-неудачника Лехи, подрабатывающего аниматором в костюме «розовой пантеры». Леха возмущается, что в российском кино снимают одних и тех же, а ведь сам Леха не хуже – он и заплакать может, и смех Джокера изобразить, но пока приходится только смотреть интервью артистов с Ксенией Собчак и попивать дешевый коньяк. Но жизнь дает Лехе шанс наконец обрести славу – пусть и не за счет таланта, а исключительно по причине того, что он все-таки просто хороший человек. Короткометражка Петрова – своего рода сеанс психотерапии для популярного артиста, очевидно, уже уставшего от бесконечных шуток на тему собственной востребованности. Тем более когда рядом есть актер и уже тоже режиссер Данила Козловский (в «Ангеле» упоминаемый) и Юра Борисов (в фильме игнорируемый).
Странный парень по прозвищу «Вафля» (Сергей Борсук) работает в аварийной бригаде сварщиков, устраняющих протечки в городской канализации. У Вафли наблюдается посттравматическая заторможенность реакций и другие странности поведения, а также развившийся уникальный слух, с помощью которого он может узнать по звукам из люка, в каком месте случилась авария. А еще он слышит голос Черного Сварщика, который, согласно легенде, забирает себе время от времени живых людей в строительных касках. Как и предыдущая картина Шабарова «Как я сбросил кожу» (2017), эта работа тоже снята на студии Андрея Кончаловского. В мастерстве Шабаров преуспел, по жанру фильм можно отнести к мистическому триллеру, смотрится он интересно как по истории, так и по другим параметрам, особенно хочется похвалить художников и созданный ими богатый мир рабочей раздевалки, в который даже хочется отправиться на экскурсию.
фото: "Все смотрят на тебя" / Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Студентка школы «Индустрия» очевидно подпитывалась недавними проектами своих наставников – сериалом Happy End и не так давно вошедшим в съемки новым проектом Евгения Сангаджиева «Балет». В режиссерском дебюте Кузи Васильевой речь идет про юную балерину, которая, чтобы накопить деньги на поездку во Францию, где проходит танцевальный конкурс, идет постигать вебкам. История не самая оригинальная, но снята довольно профессионально. Отдельным открытием становятся исполнители главных ролей – не только Кристина Корбут, выпускница ВГИКа, уже активно снимающаяся в кино, но и начинающий актер Олег Савостюк.
Краткость – сестра талантливой актрисы театра и кино Сони Райзман, которую оценило и жюри конкурса, присудив фильму наградной диплом. Соня училась режиссуре в МШК на курсе Попогребского и Бардина, а в своем дебютном лаконичном фильме сняла в главной роли Григория Добрыгина. Аннотация к фильму тоже короткая: «Незначительный эпизод из жизни русского аристократа». Ехал барин на дуэль, вышел из кареты и присел по-большому. Сжимает в руках подорожник, да волнение мешает облегчиться. Честь честью, а кишечник перед таким ответственным делом должен быть пуст, о чем напоминает друг-секундант. Завязка, кульминация, развязка, - даже анекдот о том, что есть настоящее облегчение, должен быть снят по всем законам драматургии. Хороши также крупные планы Добрыгина.
фото: "Как в Венеции"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Музыкант, режиссер, продюсер, лидер группы «Зоркий», автор спектаклей и организатор мероприятий снял дебютный игровой фильм целиком в формате скринлайф, вложив в него всю боль, накопившуюся за годы работы в сервисе организации досуга. Главный герой фильма – альтер эго режиссера Петр Маслов (Александр Петров) в день своего рождения получает сверхсрочный заказ от олигарха Орехова (Александр Робак) на организацию праздника для его жены Ксюши. Необходим грандиозный карнавал, как в Венеции, – с костюмами, гондолами, Лепсом, Ваенгой, и да - начало сегодня в 20:00. У вас на визитке написано «Возможно всё»? Вот и давайте. Орехов отправляет Маслову задаток на карманные расходы в 500 тысяч рублей, и Петр начинает безумную переписку с командой по немедленной подготовке к празднику. В процесс вмешивается неуправляемая хозяйка вечеринки Ксюша (Аня Чиповская), которая доводит весь коллектив до нервного срыва. Понятно, что весь смак фильмов, действие которых полностью разворачивается на экране компьютера - в диалогах, переписках и маленьких смешных деталях, которые рассказывают что-то важное о характере героев и мире вокруг них. Так, например, главный помощник Пети в телефоне именуется «Леха свет», на его рабочем столе лежат папки «Долги» и «Кинотавр DJ», а в социальных сетях справа вкрапливается контекстная реклама, что-то типа «Данила Козловский – кто он, актер или демон. Жми, если хочешь узнать больше». Остроумные, яркие, динамичные 24 минуты фильма – крик души человека, уставшего от неадекватных клиентов. Да еще и с Петровым в роли себя самого (см. также фильм «Ангел», в котором роль Александра Петрова сыграл Иван Янковский). Замечательный дебют.
Работа преподавателя МШНК, сделанная при поддержке ARTE, рассказывает о школьниках, которым устроили дополнительный урок физкультуры, чтобы они не пошли на митинг. Один из мальчиков, страстно увлеченный протестами, вступает в конфликт с учителем, второй – снимает это на телефон. Школа пытается решить инцидент своими способами, но о происходящем узнают родители второго мальчика, Гриши. Папа с мамой «из этих», - так называет либералов стерва-директриса, в кабинете которой происходит разговор на повышенных тонах, в результате чего Гришу выгоняют из школы, а его друг, устроивший заварушку, отправляется на митинг, не из принципов, а по приколу. Поскольку все участники этой истории в равной степени неприятны, и жалко только Гришу, который стал жертвой политики, просочившейся в нашу обыденную жизнь, думается, что месседж этой картины в том, что лучше оставаться в стороне и ни во что не вмешиваться – целее будешь.
фото: "Мятежный"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Устав от работы в черно-белом мире, шахтер (Никита Павленко) уезжает в Геленджик, где блаженно сидит и пьет вино из горла на берегу моря, потом дает выход накопившейся злости (кричит, бьет воду), потом засыпает. Проснувшись, он видит прелестную женщину в белой шляпке (Арина Шевцова) и, следуя за ней попадает не вечеринку, не то костюмированную, не то в начало прошлого века, как герой «Полночи в Париже» Вуди Аллена. Затем они встречаются с незнакомкой снова на море, между ними происходит какая-то хореография, японский театр кабуки, а в конце девушка-мечта в прозрачном пеньюаре уходит в море. На титрах звучит «Белеет парус одинокий». Остается добавить, что загадочная история любви и несовпадений снята в монохроме, и только сцена элитной вечеринки в стиле 20-х, где за роялем был замечен Кирилл Пирогов, взрывается цветом – вот где жизнь, а не вот это ваше всё.
Выпускник мастерской Алексея Попогребского в «Московской школе кино» Сергей Малкин снял мелодраму о бывших влюбленных. Героиня Дарьи Жовнер ненадолго возвращается из Москвы на малую родину, где встречается со своим бывшим парнем Женей (Данил Стеклов), который так и остался жить в провинции и зарабатывает там ремонтом стиральных машин. Женя, все еще влюбленный в девушку, думает, что это шанс восстановить отношения, хотя она, кажется, спокойно себя чувствует в столице с «каким-то Матвеем». История первой юношеской любви могла получиться более искренней, если бы не бесконечные мытарства Жени, а вместе с ним и режиссера этой 21-минутной короткометражки.
фото: "По грибы"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Режиссер Роман Артемьев, несколько лет назад представлявший в конкурсе «Кинотавра» свой полнометражный дебют «Человек из будущего», в очередной раз доказал, что его предел – короткий метр, естественно, анекдотичный. Будущий тесть (Игорь Жижикин) хочет проучить нерадивого Сергея (Роман Артемьев), который изменяет его дочери, и отвозит его в лес. Сергей долго оправдывается, что женщины на него сами липнут и он с этим ничего поделать не может. Тесть, конечно, не верит. Правда, до поры до времени. Потому что даже привязанный к дереву, Сергей вызывает бурное желание со стороны случайных женщин, пришедших в лес по грибы.
фото: "По разные стороны" / Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Из окна своей квартиры Иван наблюдает участников политических протестов, но стоит ему произнести «Дебилы», как в его квартиру врывается активистка митинга Катя, скрывающаяся от преследования. Поняв, что перед ней не просто обыватель, а сотрудник УГРО, и моральной поддержки у него не получить, Катя желает уйти, но тут в квартиру стучатся пять ОМОНовцев и вежливо просят осмотреть помещение. Кате приходится разыгрывать возлюбленную Ивана, ОМОНовцы остроумно шутят, а когда уходят, между молодыми людьми еще несколько минут продолжается куражливый водевиль. Студентка школы кино «Индустрия» со стажем работы в кино и на различных культурных проектах сняла эту девятиминутную одноактную работу по собственному сценарию, в ней есть мастеровитость, но нет изобретательности и души, впрочем, нацеленность на жанр и зрительское кино и работа крупными мазками – свойство практически всех работ учеников «Индустрии».
фото: "Почти весна"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Выпускница мастерской Бакурадзе МШНК сняла фильм про учительницу, вбрасывающую пачки бюллетеней на выборах. Настя Коркия известна в документальных кругах благодаря фильму «Я счастлива», снятому о своей маме, которая поехала лечиться от рака к шаману в джунглях. Та картина из программы «Лейпцига», обошла затем все основные российские кинофестивали – «Докер», «Послание к человеку», «Артдокфест». Нынешняя работа – игровая, в ней статичной камерой фиксируется несколько немногословных фрагментов из будней простой учительницы литературы, у которой дома больной лежачий муж, телевизор и кастрюля борща на очень маленькой кухне. Основательность художественному высказыванию придает то, что снят фильм на пленку. Героиня то ли спит, то ли живет, и так день за днем, никакого выбора у нее нет. И не будет. И у нас, судя по реальным новостям, тоже.
Сказка – позывной бойца неназванного отряда в неназванной зоне военного конфликта, но подразумевается, конечно, Украина. Он с товарищем отбился от отряда и теперь они догоняют по простреливаемой местности. Приятель ненадолго отлучается, а Сказка (Михаил Тройник) обнаруживает на чердаке одиноко стоящего домика раненую снайпершу противников (Анастасия Попова). Раздумывая, убить или взять в плен, он выясняет, что девушку зовут тоже по-сказочному – Алена, она приехала воевать из Санкт-Петербурга, а он – из Москвы, человеческие чувства перевешивают долг военного, но сказка эта оказывается с несчастливым концом. Режиссер учился в МШК и высшей школе кино «Арка», фильм его с антивоенным гуманистическим посылом, сделан профессионально, но не более того. Из всего разнообразия киноэлементов, лучше всего получилось художественное оформление чердака, оно действительно вышло сказочным и, по крайней мере, запоминается.
фото: "Скрытый космос"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Игровая интерпретация в последнее время популярной в отечественном кино мысли о том, что «мы не можем жить без космоса». Одинокий бизнесмен (Дмитрий Ендальцев) с детства мечтал полететь в космос и зачитывался Киром Булычевым. Только вот не прошел отбор – плохое зрение. И вынужден в итоге влачить земное существование, помогая себе психотерапией (в роли такого доктора здесь режиссер Иван И.Твердовский) и постоянными МРТ, во время которых он наконец может почувствовать себя в невесомости. Эта зависимость заставляет его не только купить свой личный аппарат МРТ, но и найти для него соответствующего врача в исполнении Ани Чиповской. Без любви, как и без космоса, жить непросто.
фото: "Собирайся, поедем на праздник"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Майя (Дарья Мороз) – врач-гинеколог из Москвы, по зову сердца приехавшая работать в небольшое селенье неназванной северо-кавказской республики. Заниматься ей приходится не только ведением беременностей и спасением девушек, которые подпольно делают аборты, но и просвещением местных жителей. Однажды вечером она застает медсестру-мусульманку за процедурой обрезания девятилетней девочки, приходит в ярость и собирается уволить медсестру. Девочке грозит подпольное обрезание, но даже понимая это, врач не может дать согласие на античеловечную процедуру в условиях клиники. Героине Мороз объясняют по очереди медсестра и мать ребенка, как со словами «Поедем на праздник» здесь принято везти девочек туда, где их покалечат ножницами для стрижки овец без анестезии и антисептика. Такова традиция, иначе девушку не выдать замуж. Фильм снят по сценарию Юлии Погребняк при поддержке видеосервиса START, режиссер - опытная кинематографистка Ламара Согомонян, длительное время работавшая на телевидении, а затем в качестве второго режиссера в кино. Как мы видим по последним наградам Венецианского кинофестиваля, запрещенные аборты и как следствие их исполнение в домашних условиях спицами – тема открытая, и прогрессивное мнение на этот счет вполне однозначно. А вот тема обрезания девочек в кино поднималась едва ли. Фильм прекрасно сделан, в сдержанных тонах, вокруг зима, голые горы, прозрачный воздух, холод и пустота, в которых человек совершенно беспомощен.
Парафраз «Груза 200» с похожими типажами, интонациями и отдельными сценами. Участковый Степан (Петр Зубарев) проживает в убогой хрущевке со смертельно-больной уродливой женой и омерзительно-запойным тестем. Слушает не Лозу, но Рому Жукова, рассматривает в мыслях вариант застрелиться, но находит другой способ раскрасить свою жизнь, когда на пороге квартиры появляется девушка Маша из соседнего дома (Александра Баушева) с просьбой зайти поговорить с распускающим руки родителем. Обходительный и вежливый Степан попросит Машу задержаться ненадолго, а там уж и для надежности пристегнет ее к батарее наручниками. Чисто по любви. Выпускник высших курсов режиссуры ВГИКа, участник прошлогоднего короткометражного конкурса с фильмом «Рыба», припомнить который довольно трудно, в этом году привез картину с незабываемым сюжетом 15-летней давности. Очевидно, что над этим «Кинотавром» с открытия летает дух Балабанова.
«Транзит Венеры», реж. Александр Москаленко
фото: "Транзит Венеры"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Поэтическая бессюжетная работа студента мастерской Александра Сокурова в СПбГИКиТ, сделанная в духе фильмов Пелешяна. Открытый для трактовок ассоциативный ряд: замедленные кадры исполняющей танец на льду фигуристки, поезд метро, чайки на набережной, голые шеи влюбленных. Классическая музыка. Отчасти это графомания от кино, в описании сказано, что Венера проходит по краю солнечного диска, почти касаясь его. Так и фильм проходит по краю ощущений зрителя. Кино здесь только в глазах смотрящего. Чем наполнять образы или не наполнять вовсе – зависит от настроения.
фото: "У тебя в голове"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Мужчина пришел в бассейн, чтобы насладиться соблазнительными видами женских поп под водой, а затем обнаружил, что его фантазии видны другим. Муж одной из женщин обвиняет его в слишком смелых мечтах по отношению к его жене и требует компенсацию, а затем и сама дама подсаживается и предлагает повторить. Забавно, что театральный режиссер Георгий Сурков решил дебютировать в кино в тот же самый год, как его мастер по школе-студии МХАТ Виктор Рыжаков (его фильм «День мертвых» показывали в основном конкурсе). Но сам фильм, иронизирующий над темой мужской объективации, не показался нам остроумным и оригинальным.
фото: "Увлечение"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Этот режиссерский дебют — незатейливая экранизация популярного анекдота «Возвращается муж из командировки, а жена с любовником», хотя исполнительница главной роли Надежда Игошина искренне пытается держать лицо в этой не самой смешной компании.
фото: "Уличное освещение"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Митрофан – одинокий молодой парень с синдромом Дауна, приветливый светлый человек, которого любят соседи, дети и собака Пепси. День за днем он совершает одни и те же действия: выходит из дома, садится в трамвай, едет на работу. Митрофан – помощник диспетчера на электрической подстанции, он включает и выключает уличное освещение в городе строго в определенное время. Однажды обстоятельства складываются так, что Митрофан опаздывает на работу, и к своему ужасу понимает, что свет включается и без него, то есть автоматически. Дебют молодого режиссера-самоучки сделан с привлечением неплохого бюджета, что сильно заметно по богатому изобразительному ряду, фактуре, качественной работе художников и декораторов, а также колористов, и, конечно операторско-осветительной группы. Это первое, что бросается в глаза – прекрасная работа со светом в кадре, что для фильма про освещение и «солнечного» человека являлось, надо полагать, в том числе, и смысловой задачей. Того, что кино получилось удивительно красивым, уже было бы достаточно, чтобы считать его состоявшимся. Это могло бы быть и бессюжетное эссе о цикличности жизни особенного человека, умении радоваться и видеть прекрасное. Но Влад Иконников решил не ограничиваться мощным визуалом, поэтому в работе дебютанта-перфекциониста появилась еще и драматургия – история с конфликтом, мотивами, преображением героя и работой с особенным актером. Браво!
Одна из короткометражек музыкального альманаха платформы KION «Шестнадцать+», сценарий для которой написал Александр Цыпкин, затрагивает, как понятно из названия, тему подросткового хейта, который может довести до самоубийства. 13-летняя Майя после такого попала в больницу, а ее властная мать (Виктория Толстоганова) решила наказать виновных. Пользуясь шоковыми, но действенными методами, по мере жесткости, впрочем, мало отличающимися от агрессивных подростковых разборок.
Еще один режиссерский дебют актера театра и кино Даниила Иванова, на этот раз компактная черная комедия про хороших российских полицейских, которые на раздолбанной буханке отправляются на задание – забрать с реки замерзшего насмерть рыбака. Сидящего жмура перетаскивают в салон машины, куда через несколько минут по доброте душевной решают подобрать и трех бедолаг с остановки, потому что автобуса сегодня не будет. В ролях – образцовый российский мент Дмитрий Куличков, король эпизода Павел Ворожцов, великая комедийная актриса Ольга Лапшина, замечательная и тоже очень смешная Анна Слю – идеальный состав артистов для картины про русскую хтонь. На счету продюсера Никиты Владимирова в этом году еще и уже упомянутый «День мертвых» Рыжакова. В том фильме, правда, мертвые и живые ищут сближения, в этом – приходится выбирать между теми и другими.
фото: "Хорошая девочка Лида"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Двадцатилетняя Лида (чудесное новое лицо — Виктория Лемешенко) оправдывается перед мужем Борей за то, что пришла домой пьяная с засосом на шее, наблевала ему на свитер и ничего не помнит. Язык у Лиды без костей, и она, осмысливая случившееся, делает разные предположения, как это все могло произойти, но виноватой себя не считает, хотя это у нее не первый раз. Ей и самой есть, что припомнить супругу в ответ, вспомнить его грехи: «Что ты мне подарил на 8 марта? Бомбочку для ванной». Примирение близко, потому что Лида и Боря все же родные люди, и хорошо им вместе. Получив прощение, Лида строит прекрасные планы дальнейшей жизни: «Закроемся и будем думать, что все дураки, а мы необычные» или «Куплю курицу в "Пятерочке", наварю супа, будем есть его всю неделю, как собаки». Продюсер, актер и студент третьего курса режиссерского факультета ЕГТИ, автор нескольких театральных спектаклей, дебютировал в режиссуре этой светлой и смешной поколенческой историей, снятой в духе сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», и получил за нее Гран-При короткометражного конкурса.
«Части», реж. Ольга Темникова-Журавлева
фото: "Части"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Первая работа режиссерки, монотонностью, повторами в диалогах и установкой на «странность» напоминающая фильмы Ренаты Литвиновой. Абсурдный сюжет: девушка носит в сумке отрубленные руки мужа, рассказывая об этом разным женщинам — полицейской, медику, встречной прохожей, но никто не удивляется и ее не осуждает. Метафоричная история могла бы работать, если бы фильм блистал качественным кадром, но здесь этого нет, начинающей режиссерке помимо курсов второго режиссера обязательно нужно поучиться постоению мизансцен и монтажу.
фото: "Элементы"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Дипломный фильм выпускника ВГИКа, история взросления русского мальчика в Казахстане. У парня, входящего в подростковый возраст, проблемы со сверстниками, его избивают, запугивают и издеваются, держа головой в воде. Страх и нерешительность ребенка демонстрируется так: мальчик не может совершить прыжок в бассейн. Преодолевая слабость и желая отомстить обидчику, он приходит к нему домой. После того, что он там видит, он прощает своего врага. Простить – значит стать сильным. В финале – прыжок в бассейн. С изложением истории автор немного перемудрил, но в целом хорошая получилась работа, кинематографичная, образная и много воздуха в кадре.
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