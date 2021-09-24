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Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Фестивальная колонка >>
24 сентября 2021
Кинофестиваль в Торонто закончился победой нового фильма Кеннета Браны «Белфаст» — черно-белой картины, которую режиссер успел снять, пока откладывается прокат «Смерти на Ниле» — продолжения «Убийства в «Восточном экспрессе». Триумфатора смотра определяет зрительское голосование.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Тем, кто подключился к фестивалю онлайн, его не показали. Если в прошлом году почти все хиты смотра были доступны прессе онлайн, то с ослаблением антиковидных мер и открытием кинотеатров большинство прокатчиков предпочло уйти в офлайн (прощайте «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта и фильм-сюрприз Стивена Содерберга). Львиная доля фестивальных жемчужин поменьше, все-таки показанных на сайте TIFF, оказалась доступна с пометкой «Кинорынок» — то есть для потенциальных дистрибьюторов. Поэтому большинство имен и фильмов, о которых с виртуального фестиваля в Торонто можно было бы написать, — в лучшем случае широко известны в узких кругах, а остальные — дебютанты или, как говорится, ноунеймы.

Почему мы любим Эдгара Райта? Узнаете из текста «Гик-гик, ура!»
Содерберг, кстати, всего лишь перемонтировал «Кафку». Почему фильм считается провальным и как он повлиял на карьеру режиссера, читайте в профайле «Великий комбинатор»

Но тем лучше. Торонто-2021 позволило критикам и обозревателям совершить ряд собственных открытий, расставлять приоритеты с большей свободой — не ориентируясь на громкий заголовок. Ни мэтр Терренс Дэвис, ни даже выигравшая четыре года назад Берлинале Ильдико Эньеди не сравнятся по величине информационного потока с новым фильмом Педро Альмодовара и тем более «Дюной» Дени Вильнева.

Зато за судьбу этих небольших и находчивых или трогательных фильмов хочется по-настоящему болеть. Про пять из них Алексей Филиппов рассказывает очень подробно, еще про пять — совсем коротко, чтобы что-то осталось на случай возможной встречи с ними. Еще один важный урок этого смотра в Торонто: нет ничего блаженнее, чем не знать о фильме до просмотра вообще ничего.


«Падение» (The Falls)

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

2020 год. В Тайване, как и везде, пандемия, действуют повышенные меры безопасности. В женской школе камеры фиксируют наличие у учениц масок, но все же бывают случаи заражения. Вот и одноклассница Сяо-Джин (Джингл Ван) заболевает — и весь 12-й класс отправляется на двухнедельную самоизоляцию. Вместе с дочерью, готовящейся к важному экзамену по английскому, остается дома и мать Пин-Вэн (Алисса Чиа), работающая в крупной международной конторе, где недавно начались сокращения из-за финансовых потерь на фоне эпидемии коронавируса. Карантин не укрепит родственные связи, а наоборот, укажет на растущую брешь: дочь будет демонстративно избегать матери и все явственнее выражать пренебрежение.

«Падение» будет длиться долго: Сяо-Джин Ло с матерью живут в высотном здании с суетливым консьержем и видом на строительные леса, возведенные ради ремонта. В ходе пандемии все начало перестраиваться: от бизнеса до человеческих отношений с родственниками и собой, — потому синяя строительная сетка, отгородившая высотку от внешнего мира не только статусом жителей, но и видимой стеной, недвусмысленно рифмуется с медицинской маской. Прежде чем помогать окружающим — нужно разобраться в себе.

А разбираться есть в чем: 12-классница растет без отца, хотя мать продолжает ждать, что супруг, несмотря на развод трехлетней давности, вернется в семью со дня на день. Эта фантомная, параллельная реальность вскоре прорастает в неспешное бытописание с вялотекущим конфликтом поколений, обнажив у Пин-Вэн психоз (хотя сложности с когнитивными связями — еще и симптом/последствие коронавируса). Вообразив, что дочь сбежала в жуткий ливень, нарушив правила самоизоляции, мама отправляется за ней — и вскоре как будто меняется с Сяо-Джин местами. Пока одна делает первые шаги во взрослой жизни — уже не как школьница, а менеджер семейного уклада, — вторая привыкает контактировать с реальностью заново и маленькими шажками узнавать себя в ней.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

За незамысловатым синопсисом прячется богатая на оттенки драма, на что видеоряд указывает раньше сюжета. Привычное для жителей мегаполиса торжество синего и желтого не сливается в пятно сумерек, а делает изображение контрастнее и четче — как взгляд через тонированное стекло. Кстати, оператор фильма — Чун Мунхун, он же — сценарист и режиссер: неудивительно, что драматическое и хроматическое движение фильма синхронизируются. От пандемического триллера о непонимании в синих тонах отчуждения — к слегка абсурдистской трагикомедии, теплой и свежей, как улица в лучах солнца после дождя.

Чун Мунхун последовательно стирает границы непонимания между людьми: как в оптимистичной версии «Паразитов» (2019), семейство Ло спускается из дорогостоящего лофта к своим менее зажиточным и меркантильным согражданам; Сяо-Джин, столкнувшись с бюрократией и ценами за аренду и ЖКХ, начинает ценить акты материнской заботы, а от очной встречи с отцом в его еще более роскошном доме улетучивается таившаяся обида на мать, которая без мужчины будто не чувствовала себя полноценным человеком. (Примечательно, что ослепительную в будничной замотанности Пин-Вэн играет актриса и телеведущая Алисса Чиа, мать троих детей, о которой последние годы СМИ без остановки писали как о примере невероятной юности).

Еще не видели «Паразитов»? Смотрите онлайн!
Хорошо иметь домик в Корее: а вот рецензия на этот фильм

«Падение» фиксируют маленькие шаги новой жизни и громкий шум в ушах от страха что-то менять (в этом смысле The Falls было бы уместно адаптировать как «Перемен!», вторя гимну Виктора Цоя). Однако доверие к окружающим и миру, обретенное в собственной слабости и хрупкости, дарит Сяо-Джин и Пин-Вэн невероятную, как будто магическую силу. И устрашающий финал — который в других обстоятельствах можно было бы счесть чересчур манипулятивным — здесь оказывается высшей точкой этого доверия. Природа настолько очистилась, что люди начали возвращаться к настоящим себе.




«Уховертка» (Earwig)

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Европа после войны. В небольшой квартирке живет 10-летняя Мия (Романа Хемелаэрс), чьим ледяным (!) зубам нужен каждодневный уход. За стоматологические услуги и прочий быт отвечает некто Альберт (Пол Хитон), приставленный опекать Мию, пока голос из телефонной трубки не прикажет готовить ее к отправке. Ранее она не видела, что происходит за порогом квартиры.

«Уховертка» — экранизация одноименного романа Брайана Катлинга, первый за шесть лет полный метр Люсиль Хадзихалилович — самобытной французской постановщицы боснийского происхождения. Компактный и таящий много тайн в туманно-теневом видеоряде, фильм продолжает магистральную линию Хадзихалилович: это мир, похожий на наш, но напитанный мраком и рассматриваемый в масштабе чашки Петри — на примере отдельной квартиры и подобия семьи.

Кстати, прошлую ее работу («Эволюция») можно посмотреть онлайн

Кафкианский сюжет наполнен странностями в духе Линча и жутковатым отношением телесного и технологичного, как у Кроненберга (девочкины протезы напоминают шлем страха из «Пилы»). И если прошлая работа постановщицы — «Эволюция» — показывала страх мальчишек перед хтонью взрослой жизни, на которую их обрекают подозрительные женщины в белых одеяниях, то «Уховертка» — симметричный и куда более леденящий взгляд с позиции девочки, которую держат под тотальным надзором в мужском мире, только что потерпевшим гуманистическое фиаско.




«Дневник Цугуа» (Diários de Otsoga)

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

«День 23» сообщает титр на ярком фоне. Следом — мрак комнатки, где отплясывают трое: Кристина (Кристина Альфайате), Жоа (Жоау Нунеш Монтейру) и Карлоту (Карлоту Котта). В слабом освещении это похоже на вечеринку Викторианской эпохи, где отчего-то знают и ценят семидесятнический хит The Night Фрэнка Валли и The Four season. Вдруг из-за темных окон прорывается свет дискотечных оттенков — розовый, синий, зеленый — и эпоха меняет тон, постепенно вновь погружаясь в сумерки — уже нового тысячелетия. Карлоту выходит в коридор и видит, как Кристина и Ноа целуются. Следующий кадр сообщит о наступлении «Дня 21».

Там трио лежит в минивэне, обсуждая, что неплохо бы устроить вечеринку. Разговор подозрительно напоминает многозначительный диалог из поэтического кино: есть, например, фраза «Не люблю вечеринки: там все разговаривают, и никто не слушает». «День 20» покажет сгнивший гранат и айву, прилегающий к зданию сад и цветные фонари, которые и породят цветомузыку в сцене танцев.

«Дневник Цугуа» отматывает время вспять, разоблачая мимолетное волшебство: в первом эпизоде собрано то, что нередко изображает магию кино. Беззаботность танцующих; эмоция, резонирующая с движением тела и пульсацией звука; задорная ретро-песня; манящий полумрак, окрашиваемый в разные цвета; поцелуй прямо напротив камеры; ну и, конечно, загадка этого поцелуя, который поначалу кажется изменой и отправной точкой для драмы о сотворении и разрушении чувств.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Карантинный фильм экс-кинокритика Мигела Гомеша и документалистки Морин Фазендейро чувствам как раз и посвящен, но в самом широком смысле: от осязания и обоняния (о беге времени разлагающиеся фрукты могут сообщать не только внешне) до такта и восприятия времени. Пандемия поставила на паузу глобальный проект Гомеша, о котором заговорили десять лет назад после премьеры завораживающего «Табу» (2012), поэтому он вместе с единомышленниками решил снять небольшую карантинную зарисовку.

С одной стороны, «Цугуа» — история о петле времени, в которой оказались из-за коронавируса люди творческих и не очень профессий. Про это мы уже видели множество фильмов и сериалов, например, сардоническую «Постановку» с Шином и Теннантом. В то же время — это хроника невозможности разоблачить фокус, магию, жизнь, пока они в движении. Только временной вакуум — скуки или монтажного стола — позволяет разобрать свой нарратив на части и что-то про него понять.

Фильм Фазендейро и Гомеша отчасти кино о кино — в том числе о производственных ковидных ограничениях, обсуждениях сценария на площадке, — но в большей степени — о взаимопроникновении реальности и вымысла, конца и начала, формы и метода, факта и интерпретации. Сконструированная по похожему принципу «Необратимость» (2002) Гаспара Ноэ 20 лет назад сообщала шокированным зрителям, что «Время разрушает все». Перемонтировав фильм в хронологическом порядке, сегодня франко-аргентинский провокатор настаивает, что «Время обнажает все». И оба эти высказывания бесспорны, тем интереснее, что «Дневник Цугуа» укладывает эти мысли в 100 минут без необходимости крутить фильм взад-вперед.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Как кинокритик Гомеш прекрасно знает, что размышление, рефлексию, анализ можно сравнить с гниением, которое обнажает в произведении одни полости, но и создает собственную ткань рассуждения, подобную наростам и прочим признакам истекшего срока годности. Вот и его хронологический перевертыш в декорация португальского августа («цугуа», Tsugua — August наоборот) разоблачает сложную закадровую химию, вместе с тем заново ее конструируя.

«Дневник...» с тем же успехом мог представиться керамикой или скульптурным рядом: перебивка статичных и «ручных» кадров переключает восприятие из созерцательного в эмоциональное (например, во время поисков песика!), а 21-дневная предыстория к последней сцене напоминают форму, в которую будет залит метал или иное вещество, чтобы затем принять контуры фильма. Дав зрителю первую ноту, Гомеш и Фазендейру выкладывают на стол инструменты и составные части своей мозаики, предлагая представить, что еще могло бы получиться с такими вводными.

В каком-то смысле идеальное описание кино воообще: результат некоего коллективного поиска/творчества, которое в руках смотрящего — благодаря предложенным обстоятельствам — принимает форму совершенно иного фрукта. Немного сломанный телефон: кто-то неверно выговорил слово, и август стал цугуа. Такая вот непереводимая игра смыслов.




«Нептун Фрост» (Neptune Frost)

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Афрофутуристический мюзикл, в котором песни о цинизме мирового рынка исполняются на рудниках ценного колтана, а атмосфера рукотворной научной фантастики вызывает ассоциации с советскими сказками о богатырях и о космосе, если бы за декорации и костюмы отвечал Синьи Цукамото, автор «Тэцуо — железный человек» (1989).

«Нептун Фрост» — история о виртуальном царстве, возникающем в Руанде на фоне «диктатуры развития», причудливый коллаж из музыкальных номеров о колониализме и рабстве, полицейском произволе и космической силе, гендерной флюидности и единственной возможности укрыться от творящегося вокруг ужаса — в виртуальной реальности. Проводником по этому миру, где традиции интегрируются в высокотехнологичную современность, а компьютеры собраны из камней, проводов и прочего хлама, выступает юноша Нептун, совершающий одиссею не только в поисках места для жизни, но и самого себя. В процессе происходит перерождение: Нептун обращается женщиной, ставя под сомнение бинарность мира — как для человека, так и государства.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

Фильм сняла руандийская актриса и драматургиня Анисия Узейман, соавтором выступил ее супруг, поэт и музыкант Сол Уильямс (это его режиссерский дебют), а среди продюсеров — главный сегодня по мюзиклам на американском рынке американо-чилиец Лин-Мануэль МирандаГамильтон») и актер-квир Эзра МиллерФантастические твари», «Что-то не так с Кевином»), не идентифицирующий себя как женщину или мужчину.

Вот и «Нептун Фрост» — эклектичная фантасмагория о жизни в Руанде и какой она могла бы быть без кровожадных влияний политики и экономики.




«Грязный Рай» (Paradis sale)

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

В будущем человечество перебралось на планету After Blue, чья атмосфера позволяет жить лишь женщинам — мужчины умирают. Девушка Рокси (Пола Луна) в компании трех насмехающихся над ней подруг находит на берегу закопанную в песок незнакомку (Агата Бузек), которая обещает исполнить три ее желания взамен на свободу. Ее зовут Кейт Буш, первым делом она убьет подруг спасительницы: так ей видится истинное желание Рокси, найденное в глубинах подсознания девы. Это, разумеется, лишь начало: вместе с Кейт на загадочную планету, напоминающую сборник локаций из фильмов о конце света, прибывает зло и насилие. Совет коммуны, в которой Рокси живет вместе с матерью-парикмахершей Золой (Элина Ловенсон), постановляет, что гостью, вдобавок осужденную за ужасные деяния, надобно истребить — и сделать это предстоит виновнице и ее матери. Зола и Рокси отправляются в трип по недружелюбным степям и весям After Blue.

Второй фильм Бертрана Мандико, прославившегося среди синефилов экспериментальными короткометражками, а в 2017-м Cahier du cinema назвали его полнометражный дебют «Дикие мальчишки» фильмом года — и засуетились даже кинокритики. В «Грязном Раю» француз продолжает параллельно размывать гендерные и жанровые границы: это история про будущее и постапокалиптический ландшафт, населенный героинями и образами, выдернутыми из знакомых сюжетов — от вестернов и сказок до фэнтези и сай-фая.

В нашем список отличных фильмов, которые не добрались до проката, «Дикие мальчишки» заняли второе место! И там еще 9 необычных картин

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

На сайте TIFF ленту Мандико остроумно описывают как смесь «XX века» и «Пусть трупы позагорают». Первое — сардоническая канадская лента, вдохновленная историей страны, фрейдистскими образами и визуальной мощью немого кино. Второе — гипер-формалистский фильм-ограбление + перестрелка, снятые в вырвиглазной гамме и таких крупностях, как будто кадр тыкает происходящим в нос зрителю.

Чтобы представить полет фантазии, можете посмотреть «XX век» онлайн
А вот что еще снимают канадские режиссеры сегодня

У Мандино еще веселее: планета женщин населена ведьмами, неведомыми существами и роботами-андрогинами, на неведомых дорожках легко встретить галлюцинации и пророчества, стрелковое оружие носит название в честь известных модельных брендов, а в сумрачном лесу только и говорят, что о сексе да искусстве. В таком хаосе и рождается история Рокси, которая ищет себя в мире тотальной свободы и вечно подстерегающей опасности. Точнее — она сама ее рассказывает, мерцая где-то на фоне звездного неба. Сказка — ложь?




КОРОТКО

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

«Ты не моя мама» (You are not my mother). Полнометражный дебют ирландки Кейт Долан максимально близко сращивает фолк-хоррор и драму семьи, где старшеклассница подозревает, что ее депрессивную маму кем-то подменили. Как психологический триллер работает, пожалуй, лучше, чем современное прочтение ирландских поверий.

«Благословение» (Benediction). Житие поэта, ветерана Первой Мировой и гомосексуала Зигфрида Сассуна (Джек Лауден и Питер Капальди), на закате жизни — убежденного католика. Живой классик Теренс Дэвис представляет биографию Сассуна как коллаж из борьбы и страданий: документальные кадры Первой мировой иллюстрируют его письма и строфы о безжалостности самой войны, но и руководство, которое шлет людей на убой; любовные линии только полны боли, но уже выполнены в формате монотонной драмы роковых страстей с неизбежным разочарованием. Не найдя понимания у закона земного (за гомосексуальные связи в Англии могли посадить, их декриминолизовали только в 1967-м), Сассун вступил в гетеросексуальный брак и обратился в религию, доверившись единственному судье.

«Будущее» (Futura). Документальный проект Пьетро МарчеллоМартин Иден»), Аличе РорвахерСчастливый Лазарь») и Франческо МунциЧерные души»), показывающий обширную галерею итальянской молодежи и их представление о будущем до и после пандемии.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

«Залава» (Zalava). Иранский «Вий» в декорациях цыганского поселения Залава, разыгранный незадолго до революции 1980-х. Это дебют сценариста Арсалана Амири, получивший в Венеции два приза критиков — от ФИПРЕССИ (для параллельных программ) и от недели международной критики.

«Салум» (Saloum). Пока многие европейские режиссеры старались стать Гаем Ричи, режиссер из Конго Жан-Люк Эрбуло снял криминальную драму о неуловимых преступниках на территории Африки (ключевая точка — Салам в Сенегале) так, будто Ричи — уже вчерашний день (что отчасти, конечно же, правда). Пулеметный монтаж и густая социальная подоплека, а также разговор на жестовом языке, едва ли не впервые снятый как натуральная перестрелка.

Отвал башки: самые безумные фильмы Торонто-2021

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