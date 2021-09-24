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Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко

Фестивальная колонка >>
24 сентября 2021
Гробы, покойники или хотя бы кладбища, кажется, практически обязательный элемент фильмов 32-го «Кинотавра». Так же, как и артист Юра Борисов, сменивший на посту самых востребованных коллег — красавца Данилу Козловского, у героев которого было «все нормально», и Александра Петрова, погрузившего кинематограф в пучину сильных эмоций фирменным выкриком «Сссука!» (пока еще не входящим в реестр запрещенной нецензурной лексики). Вот и документалист Евгений Григорьев, дебютировавший на этом фестивале с первым игровым полным метром, который вынашивал почти 10 лет, не специально, но точно вписался в тренды. Правда его фильм хотя бы не хтонический и мрачный, а белоснежно-сказочный, почти как аутентичное якутское кино.

Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко
фото: пресс-служба "Кинотавра"

В заброшенный поселок, где в ничего особо нет, кроме снега и тайги, возвращается хороший парень-биатлонист Петр (Юра Борисов), мастер спорта и местная гордость, вместе с женой Анастасией (Елизавета Янковская), которая называет себя декабристкой. Отчего они убежали из большого города, не очень ясно. То ли из-за того, что герой Борисова так не смог развиваться карьеру спортсмена там, где нет снега. То ли потому, что жена его так захотела — родить ребеночка возле подаренной соседями печки в разваливающейся избушке с разбитым окном. Женщинам ведь свойственна жертвенность, об этом не раз говорят фильмы нынешнего «Кинотавра».

Отечественный север (снимали в пермском селе Кын) дик и суров. Еще в маршрутном «пазике» Петя и Настя встречают местные «достопримечательности» – добродушного художника Саню (Константин Балакирев) и ветеринара-шамана по прозвищу Витька-Людоед (Павел Деревянко), поселковая слава которых сводится по большей части к беспробудному алкоголизму. В пылу очередных пьяных посиделок – с участием, кстати, местного мента (без блюстителей правопорядка фильмы «Кинотавра» в этом году тоже не обходятся) — Саня погибает. Кто его убил, кажется, очевидно всем. Кроме – опять же – представителей закона. Но, как говорится в долгой экспозиции фильма, чем у нас хуже, тем лучше. Мстить за случившиеся не собирается никто, кроме сына Сани (Ярослав Могильников), которого берет на поруки хороший парень-биатлонист Петя, уже отвыкший от местных нравов.

Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко
фото: пресс-служба "Кинотавра"

Режиссер-документалист Евгений Григорьев родился в уральской деревне, в съемочных экспедициях объехал все города и веси нашей страны, а в минувший год и вовсе стал креативным продюсером и замом гендира Свердловской киностудии. В своем игоровом дебюте он продолжает исследование быта и нравов заснеженной России, существующей примерно везде. С другой стороны, для своего дебюта он выбирает максимально притчевую форму и рассказывает суровую уральскую сказку с неоднозначным финалом, который кому-то покажется милосердным, а кому-то обескураживающе-пессимистичным.

Для такой истории идеально подошел бы формат малобюджетного якутского фильма, какими были, например, работы Давыдова, победившего на прошлом «Кинотавре» с картиной «Пугало», хотя на этом фестивале и условные якуты, в частности фильм «Нуучча», задают высокую художественную планку и используют долгую экспозицию, отсылая ко всему просмотренному и услышанному в кино, музеях, по радио и телевидению. Как и в «Нуучче», «Подельники» долго погружают зрителей в жерло истории, попутно показывая свинцовые мерзости жизни и национальные скрепы. Сталин, Ленин, Великая Отечественная война – все это проходит по фильму морализаторскими напутствиями. Да, ничего не меняется, балабановская северная «Река» все течет, бежать некуда и в качестве социального лифта только лыжи. А главная нравственная дилемма только в одном — сжечь покойника и тем самым отправить его в ад или пустить в плавание по бесконечным водам, считай, простить.

Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко
фото: пресс-служба "Кинотавра"

Короткая притча – а именно за счет краткости и емкости возник феномен якутского кино – тут сложилась бы наверняка. Еще и с медийными актерами. Дело даже не в Юре Борисове и Елизавете Янковской. В «Подельниках» неожиданно раскрывается Павел Деревянко, кажется, порядком уставший от если даже не комедийных, но гротесково-драматических ролей. И эта кастинг-находка, помимо выдающейся работы оператора Артема Анисимова, – главный плюс фильма. Павла Деревянко в таком неожиданно-драматическом образе мы точно не видели. Тем интереснее, что такую работу с актером провел именно документалист.

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Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко фотографии
Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко фотографии
Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко фотографии
Кинотавр-2021: «Подельники» – долгая притча о жизни замкнутого мира с Борисовым, Янковской и Деревянко фотографии
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