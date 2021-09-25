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Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора

Фестивальная колонка >>
25 сентября 2021
Важной частью нынешнего «Кинотавра» стала пусть и внеконкурсная, но довольно любопытная сериальная программа смотра, отчасти, кстати, перекликающаяся с основной. Для нее проекты российских платформ отбирались не собственно фестивалем, а самими сервисами – результат получился небезыинтересным. Рассказываем обо всех участниках.


«Товарищ майор», режиссер – Борис Хлебников, платформа – KION

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Товарищ майор"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Пожалуй, самый запоминающийся проект нынешнего «Кинотавра», аккумулирующий в себе и главного теперь отечественного героя – товарища майора, так или иначе появляющегося во всех конкурсных фильмах смотра, и режиссерскую легкость вкупе с гражданской позицией Бориса Хлебникова, и ироничный сценарий, над которым в числе прочих работал Василий Сигарев. Остроумная комедия – пусть и порой даже с перебором – рассказывает про офисный планктон ФСБ. Заслуженный майор Сан Саныч (Евгений Сытый) вынужден следить за все новыми и новыми клиентами. Тут и банкирша-лесбиянка, и священник, по скайпу, вероятно, оказывающий содействие оппозиции, и собственно оппозиционер Лев Дашин (Алексей Агранович), вдруг решивший купить квартиру (с денег Госдепа, конечно, обычный русский человек на квартиру в Москве вряд ли заработает). Но все это Сан Санычу решительно не нравится – только куда уйти от бесконечного черного воронка как главной скрепы отечественной жизни. Коллеги тоже не спасают – молодняк в лице Сопли (Денис Косяков) настроен туповато-решительно, заслуженные работники органов в лице великолепного Тимофея Трибунцева – уставше-многозначительно. «Кровавая гэбня» не дремлет, но, кажется, очень тяготится службой, которая по-прежнему опасна и трудна. Настолько, что судьба сериала «Товарищ майор» пока неизвестна – может, выйдет, а, может, и нет.


«Везет», режиссер – Владимир Щегольков, платформа – ivi

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Везет"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Немного старомодный по режиссуре проект рассказывает про бывшего мотоциклиста Ивана (Евгений Цыганов), после травмы работающего «трезвым водителем». Трезвый, впрочем, сказано громко – коньяк поначалу тут тоже становится практически одним из главных героев. Но в заснеженном севере, где происходит действие картины, Иван все-таки один из самых ответственных людей, готовых приехать по первому зову. На вокзал, правда, нельзя – там орудует своя мафия «трезвых водителей», но в отдаленные микрорайоны – вполне. Именно в таких он встречает разбитную женщину сложной судьбы и пенсионера, пытающегося выстроить диалог со своей семьей. Примечателен проект в первую очередь актерскими работами – не только Цыганова, но и Светланы Ходченковой, а главным образом – Владимира Меньшова, для которого сериал стал последней работой в кино. «Везет» должен выйти на ivi уже осенью.


«Идентификация», режиссер – Владлена Санду, платформа – Premier

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Идентификация"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Сериал Владлены Санду, чья короткометражка «Кира» была шесть лет назад отмечена дипломом на фестивале «Кинотавр», путешествует по международным смотрам уже не первый год, но полноценно выйдет на Premier только в начале 2022-го. «Идентификация» занимательно и, главное, органично сочетает в себе напряженные сюжеты, будто из разных проектов. Здесь и межнациональные конфликты, и мощная драма, и затягивающий детектив на популярную тему «скелетов в шкафу», которые скопом вываливаются после загадочного преступления. Главная героиня – сирота Валерия в исполнении звезды Happy End Лены Трониной – работает на рынке сразу с двумя братьями-киргизами: властным женатым Бакиром и нежным Аманом, который ей и делает предложение. Валерия становится благочестивой мусульманкой и выходит замуж за Амана, только во время свадебной церемонии в туалете находят мертвым Бакира со следами множественных ранений – предположительно осколками мыльницы. Платье Валерии, что не сразу заметно, тоже в крови, поэтому она и становится главной подозреваемой. Проблема только в том, что принявшая новую веру молодая женщина вовсе не та, за кого себя выдает.


«Манюня», режиссер – Арман Марутян, платформа – Okko

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Манюня"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Экранизация детского бестселлера Наринэ Абгарян о дружбе двух девочек на фоне Армении 1980-х олицетворяет собой в прямом смысле детство кинематографа. Режиссер Арман Марутян под руководством продюсеров Гевонда и Сарика Андреасянов не пытается создать новый киноязык, а сочно иллюстрирует книжку Абгарян практически журналом «Ералаш». Спасает эту на самом деле довольно наивную историю только детский кастинг во главе с прекрасными Кариной Каграманян (Абгарян) и Екатериной Темновой (Манюня), здесь перекрашенной в рыжий. Отчасти примиряет с залакированно-сказочной действительностью и закадровый голос Чулпан Хаматовой.


«Последний министр-2», режиссер – Роман Волобуев, платформа – КиноПоискHD

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Последний министр-2"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

В отличие от других сервисов, КиноПоискHD решил не экспериментировать и просто представил в сериальной программе свой главный околофестивальный сериал «Последний министр», снятый и написанный Романом Волобуевым. Министр Тихомиров в исполнении Яна Цапника все еще пытается вопреки всему сделать жизнь людей лучше. Но, как и в первом сезоне, какими-то проблесками в этом деле не пахнет. Так же, как и в специфически высоколобой и морализаторской сатире Волобуева.


«Самка богомола», режиссер – Нурбек Эген, платформа – START

Кинотавр-2021: Идентификация товарища майора
фото: "Самка богомола"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Отечественный ремейк французского сериала «Богомол», практически парафраза, пусть и женского «Молчания ягнят», снят, как свойственно Нурбеку Эгену, жирными мазками. Серийную убийцу Жанну Дронову (Ирина Розанова), когда-то сознавшуюся в восьми особо тяжких убийствах, жертвами которых стали педофилы, насильники и неверные мужья, привлекают к расследованию нового дела. В городе появился подражатель (или подражательница) Жанны. Преступника при этом пытается найти сын Дроновой (Павел Чинарев), с которым они не общались 20 лет. Сериал выйдет на видеосервисе START уже 14 октября.

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