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Почему «Капитан Волконогов бежал» не получил главный приз «Кинотавра»

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25 сентября 2021
32-й Открытый фестиваль российского кино закончился сенсационной победой «Море волнуется раз» Николая Хомерики: жюри выделили фильм под стать неспокойной погоде, наводящей суету в Сочи. Едва ли не главным фаворитом до последнего считали картину Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал», отмеченный в итоге за сценарий и призом зрительских симпатий. Так почему же не главная награда?

Почему «Капитан Волконогов бежал» не получил главный приз «Кинотавра»

Безусловно, главный фильм конкурса нынешнего «Кинотавра», приехавший в Сочи прямиком из Венеции, где он призов не получил, но зато на «Кинотавре» был отмечен зрительской любовью — и сценарным призом. Дуэт Чупова и Меркуловой, в каждом фильме рассуждающих о собственных страхах, в общем-то, и появился здесь, в Сочи – с их первой совместной картиной «Интимные места». Фильм получил приз за лучший дебют и, по сути, создал новую кинематографическую семью: на церемонии закрытия того «Кинотавра» Алексей сделал Наташе предложение руки и сердца. Талантливая пара позже сняла «Человека, который удивил всех», заслужившего приз Венеции (лучшая женская роль «Горизонтов» у Натальи Кудряшовой), – кино безусловно искреннее и талантливое. Теперь — «Колл-центр» спустя — случился «Капитан Волконогов бежал», где форма, кажется, впервые у сценарно-режиссерского дуэта победила содержание.

Смотреть онлайн: «Интимные места»
Рецензия на этот фильм

Кроваво-красный спорткостюм с тонкими белыми лампасами — в альтернативной советской России прошлого выдает всех энкавэдэшников: людей, без мундира и совести топчущих стога сена (чтобы не замарать кровью пол) в тех самых подвалах Лубянки. Погружение в ад, казалось бы, процесс обыденный, отстраненный. Пока с этим самым адом вдруг не встречается Федор Волконогов (Юра Борисов) – молодой и горячий, в рамках отрасли — успешный. У него впереди, кажется, вся жизнь. Но нет – только смерть. Случайная. После нее Федора ждет Ад — уже не в пыточный, а всамделишный, метафизический (есть ли Бог в этой параллельной вселенной? не факт). Избегнуть страшного суда можно, заполучив прощение хоть одного родственника репрессированных. Тех самых «врагов народа», над которыми на протяжении лет вершил свой суд Волконогов. Дарует ли это очищение, или снова страдание – большой вопрос.

Почему «Капитан Волконогов бежал» не получил главный приз «Кинотавра»

Сказка или притча Меркуловой и Чупова выдерживает эстетически-назидательный тон. Стильные энкавэдэшники контрастируют с измученными «врагами народа». Прощения нет никому. Как и сил на новое – светлое – будущее. «Полюшко-поле», перепетое Shortparis, только усугубляет ситуацию. Бойцы – тут натурально красной — армии, как в песне – сильнее всех. Или многих. Перед жерновами истории и взвешиванием для Ада или Рая — бессильны и они. Красный дирижабль – единственный в фильме символ времени с нарочито крупными белыми цифрами «1938» – не спасает.

Смотреть онлайн: «Человек, который удивил всех»
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«Капитан Волконогов бежал» – по сути, парафраз балабановского «Брата». Как и Данила Багров, Волконогов плутает по трамвайным путям Ленинграда в поиске – не справедливости или силы, но прощения. Какое время – такие и герои. Балабановым, впрочем, насмотренность Чупова и Меркуловой не ограничивается: предвидя вопросы о реминисценциях и отсылках, дуэт подготовил список из 50 фильмов и режиссеров, которые на них повлияли. «Чекист» Рогожкина, «Хрусталев» Германа-старшего, «Покаяние» Абуладзе – на самом деле можно продолжать до бесконечности.

И тут нас заперли в замкнутом пространстве: рецензия на сериал «Колл-центр»
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И, кажется, проблема «Волконогова» именно в этом. Режиссеры, как и главный герой, живут по уставу, чужим лекалам, лишь в критические моменты открывая для себя глубину реальной жизни. Понятно, что условный 1938-й — на века, оставил глубинный след в культурной и человеческой памяти, но если мы все будем ждать только красный дирижабль и речь о прощении, ничего же не произойдет. Побежим мы от всего этого, как капитан Волконогов, или нет – не принципиально. Сила по-прежнему в правде.

Почему «Капитан Волконогов бежал» не получил главный приз «Кинотавра»

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