Кинотавр-2021: Нас других не будет. И российского кино тоже

Дух Бодрова, а вместе с ним и Балабанова витал над всем «Кинотавром» с самого начала – фестиваль открылся документальной лентой «Нас других не будет» Петра Шепотинника. Как нельзя лучше отразившей в своем названии главную тенденцию нынешнего смотра – российское кино во всех его интерпретациях, кажется, лишь зафиксировало стагнацию времени, своеобразную эпоху застоя. Чаще всего зритель «Кинотавра» обнаруживал себя в дремучем лесу и среди могильных плит, а среди героев фильмов наиболее частым персонажем стал товарищ майор, появляющийся во все большем количестве отечественного кино и сериалов. Альтернативой родной истории, о которой нельзя говорить открыто, а лишь иносказательно или с отсылками к тем же Бодровым и Балабанову и их последователям из «нулевых» и «десятых», становятся только романтичные личные хроники жизни, которые и одерживают победу. Несмотря на то, что и они в своем киноязыке опираются, в общем-то, на ранее не раз пройденное. Кинооткрытий и свежих решений в нашей неизменяемо-стабильной стране, как и другого российского кино, увы, нет.
фото: пресс-служба "Кинотавра" / кадр из фильма "Владивосток"
Сначала о личном – о победителе смотра Николае Хомерики, одном из представителей так называемой «новой волны», как раз за счет «Кинотавра» и сложившейся во второй половине «нулевых». Собственно уже в своих первых фильмах «977» и «Сказка про темноту» он на примере героев – ученого закрытого НИИ (Федор Лавров) или сотрудницы по делам несовершеннолетних (Алиса Хазанова) – задавался вопросом, можем ли мы все-таки стать другими. Но уже в «Сердца бумеранг», кажется, отказался от этой идеи – там герой Александра Яценко, у которого обнаружили смертельную болезнь, уже не пытался что-то изменить, а жил, как раньше, пусть и больше размышлял о жизни. Потом Хомерики почти на 10 лет выпал из отечественного артхауса, снимал кино коммерческое – сериалы «Синдром дракона» и «Тайны города Эн», масштабный «Ледокол», успешный по меркам артмейнстрима «Селфи», не выстреливших «Девятую» и «Белый снег». Пытался безуспешно найти выход в советском героизме, не забывая, впрочем, про беспросветную отечественную хтонь. В «Море волнуется раз» он, вроде бы, возвращается к своим истокам как режиссера исключительно авторского кино, но с другой – выступает в несвойственной для себя эстетике любовной мелодрамы. К тому же, юношеской.
Подростки Коля (кажется, имя главного героя, которого играет дебютант Валерий Степанов, неслучайно отсылает к самому Хомерики) и Саша (Ольга Бодрова) после большой лекции о любви, о которой большинство их сверстников, как в принципе и они сами, пока не понимают ничего, решают проверить свои чувства, уединившись в южном лесу. Коля до этого, судя по всему, несколько раз говорил Саше, что у него там оставшийся от бабушки дом. Только вместо дома – лачуга без душа и каких-то признаков цивилизации, что Сашу отчасти пугает. К такой проверке чувств она не подготовилась, просто признаний в любви недостаточно, и даже не двинувшаяся с места семейная лодка готова сразу же разбиться о быт. Еще и ночные кошмары – как раз с наводнением, – которые постоянно снятся Саше. Она, впрочем, несмотря на возраст, ведет себя как типичная (для большинства конкурсных фильмов) душная женщина. Но Коля все терпит. А потом юная пара и вовсе встречает местных и уже возрастных Адама и Еву в исполнении Андрея Смолякова и Юлии Ауг, отношениях которых так напоминают им собственные.
фото: пресс-служба "Кинотавра / кадр из фильма "Море волнуется раз"
Назвать примечательным двухчасовой фильм о трудностях отношений, рассмотренных через прием с разновозрастными двойниками, конечно, сложно. Оттого и решение жюри «Кинотавра» во главе с Чулпан Хаматовой многих расстроило. «Море волнуется раз», впрочем, что заметно, кино личное, сделанное без оглядки на модные тренды, хотя и не сказать, что эстетское, поражающее философскими смыслами или глубиной изображения, за которое, кстати, отвечал Николай Желудович, получивший операторский приз, правда, за другую ленту – «Молоко птицы» дебютанта Евгения Марьяна. Еще одну подростковую судьбу, драматургически и смыслово решенную по законам традиционного отечественного артхауса (тут есть даже игравшая в «Левиафане» Елена Лядова, которая теперь уже не распутная жена, а благообразная мать) и обязательной Библии. 16-летний Андриан (Виталий Назаренко) хочет вырваться из маленького городка в Приднестровье, но через конфликты с семьей, сверстниками и друзьями, так и не может найти путь в свое светлое будущее.
Хоть какая-то надежда на открытие границ есть разве что в «Дунае» Любови Мульменко. Там русская девушка с говорящим именем Надя (Надежда Лумпова) едет в отпуск в Белград, чтобы немного отдохнуть от надоевшей работы (большим количеством необязательных звонков затягивающей и в отпуске) и наконец почувствовать вкус свободы и, конечно, любви. Но вывезти девушку из России можно, но Россию из нее, к сожалению, не всегда. Хоть режиссерский дебют Любови Мульменко и не рисует мрачные картины из жизни отечественной провинции, а даже играет с жанром, пытаясь порой превратиться в полновесное европейское драмеди, собственно режиссерского мастерства дебютантке, в основном использующей приемы из ранее снятых по своим сценариям фильмов, пока недостаточно.
фото: пресс-служба "Кинотавра / кадр из фильма "Дунай"
Другим путем пошел другой дебютант – опытный оператор Роман Васьянов, работавший над голливудскими «Яростью» и «Отрядом самоубийц» и отечественными «Одессой» и «Стилягами». Свое ретро он, в отличие от Валерия Тодоровского, выводит мрачными красками, экранизируя жесткую книгу Алексея Иванова «Общага-на-крови», где писатель нарочито не указывал время действия. Васьянов решил на примере уральской общаги образца 1984 года показать, что в принципе в нашей жизни ничего не меняется. Замалчивание насилия, партсобрания как самосуд и череда компромиссов – все еще неотъемлемая часть нашей «общаги».
Но если Васьянов подбирается к сложной теме, используя литературную основу и довольно зрительские приемы, то другая дебютантка Лена Ланских с ее фильмом «Ничья», в последний день «Кинотавра» получившим гран-при программы «Новые режиссеры» фестиваля в Сан-Себастьяне, намеренно погружает зрителей в дебри лютого артхауса, воспитанного уже не столько Балабановым (художником-постановщиком ленты выступил, кстати, его сын Петр), сколько Валерией Гай Германикой и даже Иваном И.Твердовским. «Ничья» и начинается практически как его «Подбросы» – с младенца, которого хочет отдать взрослой семье 14-летняя Вика (Анастасия Струкова), тоже, кстати, девчонка с Урала. Младенец – собственный ребенок Вики, которого пытается скрыть не только она, но и вся ее семья. Этой маленькой женщине нужно еще пожить своей юной, как будто бы беззаботной жизнью, – сходить на танцы, потусоваться с подружками и сделать непростой выбор: сохранить или нет страшную семейную тайну до конца.
фото: пресс-служба "Кинотавра / кадр из фильма "Ничья"
Другая сильная маленькая женщина (и это, пожалуй, единственная тенденция, вписывающаяся на «Кинотавре» не в рамки исключительно отечественного, но мирового кино) – в «Герде», втором режиссерском опыте Натальи Кудряшовой, актрисы, шесть лет назад дебютировавшей с «Пионерами-героями» о потерянном поколении 30-40-летних, ищущем место для подвига. Герда – такой псевдоним для работы в стриптизе берет провинциальная студентка Лера, пытающаяся заработать на жизнь и помощь маме с лунатизмом, от которой не так давно ушел муж (кстати, товарищ майор). Ученица соцфака, Лера проходит практику на соцопросах, но как ее респонденты не могут ответить на вопросы, «Считаете ли вы президента сексуальным мужчиной?» и «Чувствуете ли вы себя счастливыми?», так и девушка не может определиться с тем, кто она и зачем живет. Тусклая жизнь, расцветающая только в красных софитах стриптиз-клуба, —вряд ли идеальная картинка счастья. Ситуацию не спасает и просто хороший парень, мастеровитый гробовщик (Юра Борисов), а счастье есть только в лериных снах, которые так и манят уйти ее из реальной жизни. Ну или хотя бы сделать шаг навстречу собственной, не привязанной к родительской, возможно, свободной жизни.
Юра Борисов – тоже как своего рода спаситель затерянной в снегах глубинки, живущей по тюремным понятиям, – в триллере «Подельники», отмеченным призом за мужскую роль как раз не Борисова, чей герой пытается в этих снегах выжить и остаться человеком, а Павла Деревянко, которому неожиданным образом подошел драматический образ главного злодея, невольного хозяина этих снегов Витьки-людоеда, то ли ветеринара, то ли шамана, то ли убийцы, носителя суровых законов севера, то ли жертвы, которую одну и можно отдать на преклонение местным богам. Вдруг спасут других, выживших в этих неимоверных условиях.
фото: пресс-служба "Кинотавра / кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Спастись нельзя, будущего в России нет, есть суровое настоящее, подпитанное не менее суровым прошлым. Пусть из параллельной реальности, от которой можно только бежать, как все тот же Юра Борисов в «Капитане Волконогове» (фаворит конкурса, отмеченный лишь наградой за сценарий) – герой нашего вечного безвременья, энкавэдэшник, ищущий прощения где-то между адом и раем. Или из этнических глубин, как в медитативной якутской «Нуучче» (лучший режиссер смотра – Владимир Мункуев), где русский каторжник (русский и есть «нуучча», его роль исполняет Сергей Гилев) заводит в приютившей его якутской семье свои порядки.
На межнациональной почве, но при этом на настоящем времени, в период самоизоляции, развивается и вторая полнометражная режиссерская работа актера и режиссера Григория Добрыгина «На близком расстоянии». Героиня этой ленты — известная актриса в исполнении Ксении Раппопорт — в разгар пандемии оставляет у себя дома курьера-мигранта из Средней Азии и полегоньку начинает пиариться за счет такой благодетельности. Роднят фильмы Мункуева и Добрыгина не только долгая, высокохудожественная экспозиция, но и, несмотря на совершенно разные времена действия, тематика. Колониализм, как и колонии, – еще один маркер конкурсных фильмов «Кинотавра».
фото: пресс-служба "Кинотавра" / кадр из фильма "На близком расстоянии"
Надежда на будущее появляется в самой как минимум по цветовой гамме яркой картине «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, где главная героиня (Виктория Короткова) буквально в первые минуты выходит из тюрьмы. Но дома ее ждут властная мать (Анна Михалкова) и хулиганистая дочь(потрясающий дебют Софьи Круговой), а в соседнем доме бывший муж с одним глазом (Александр Яценко), которого она сама и покалечила, и ясно, что светлое будущее в такой компании решительно невозможно. Соколов не стесняется бойко пародировать Тарантино, и хотя бы такая жанровая смелость визуально выделяет его фильм на фоне других конкурсантов, ответственных на «Кинотавре» не за арт, а за зрелищность, мейнстрим.
фото: пресс-служба "Кинотавра" / кадр из фильма "Нас других не будет"
К классике не французского кино, но к греческой трагедии, претендуя на лавры Йоргоса Лантимоса, но тоже в режиме мелодрамы выступает Александр Зельдович со, спасибо, что не трехчасовой, «Медеей». Здесь тоже пересказ сюжета вряд ли кого-то удивит. Сам Зельдович, для которого это первый за десять лет после «Мишени» фильм, вновь выигрывает за счет эстетского изображения и, надо отметить, интересных актерских работ – не только Евгения Цыганова, но главным образом Тинатин Далакишвили, эффектно сменяющей образ восторженной юной возлюбленной на одержимой любовью женщины, готовой на все. Некая доля театральности в режиме условной рок-оперы, в фильме, впрочем, присутствует. Как и в первой, и по иронии судьбы последней картинах конкурса – «Дне мертвых» Виктора Рыжакова и «Портрете незнакомца» Сергея Осипьяна.
Худрук «Современника» Рыжаков намеренно помещает сугубо личную и лиричную пьесу в формат своего первого кино – несовершенного с точки зрения режиссуры, даже в каком-то смысле простоватого. Вся драматургия тут в словах, но как-то по-настоящему искренне проговоренных исполнителями главных ролей Агрипинной Стекловой и Александром Палем, которые играют мать и сына, отправляющихся по могилам родственников. В этом тексте – срез поколений, противоречий между старшими и младшими, живыми и мертвыми, и главное, жизнь, которой так не хватает во многих, сконцентрированных исключительно на визуальной эстетике, картинах конкурса. И потому не менее важным становится и закрывший конкурс «Портрет незнакомца», где главный герой – работник радио (Юрий Буторин), начитывающий вместе с командой аудиоспектакли — низкопробную шпионскую беллетристику, а его «двойник» – писатель (Кирилл Пирогов), которому удаются исключительно куски, основанные на его собственных военных воспоминаниях. Советская богема 1970-х во главе как раз с героями Буторина и Пирогова (кстати, всех остальных здесь сыграли исключительно артисты «Мастерской Петра Фоменко») мается между пробами на очередное военное кино, бесконечными читками произведений, прославляющих КГБ, реальными кагэбэшниками и, конечно, собственными, близкими к графомании, философскими мыслями. Куда без них в кино – советском или российском, старом или новом. Ружье стреляет, но часики тикают, как в «Медее», кажется, уже в обратном направлении.
фото: пресс-служба "Кинотавра" / кадр из фильма "Портрет незнакомца"
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