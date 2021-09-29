Всюду жизнь, большая и маленькая: Как проходит юбилейный 30-ый «Киношок»-2021

У анапского фестиваля «Киношок» в этом году юбилей: он проводится в тридцатый раз. Соседний «Кинотавр» отметил ту же дату два года назад, выборгское «Окно в Европу» отстает на год. Впрочем, «Киношок» с самого начала отличался от своих почти ровесников. Если «Кинотавр» и «Окно» посвящены российскому кинематографу, то анапский смотр был создан «с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей». О том, как проходит фестиваль, рассказывает Сергей Оболонков.
фото: Союз Кинематографистов / Гости церемонии открытия
Сама церемония по традиции проходила на сцене «Летняя эстрада». «Киношок» — открытый кинофестиваль, его мероприятия могут посещать не только представители индустрии, но и жители Анапы. По всей видимости, открывающую смотр церемонию планировали с учетом именно их пожеланий. Развешенные по городу постеры (выполненные в эстетике, схожей с попадающимися кое-где афишами концертов Ирины Круг в Анапе) рекламировали звезд — Наталью Громушкину, Ксению Алистратову, Евгения Дятлова и Ивана Замотаева. Аудитория особенно тепло встретила последнего: когда Замотаев исполнял зажигательную песню о том, что на санкции предпочитает отвечать танцами, зрители захлопали в такт. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, тоже поднявшийся на сцену во время церемонии открытия, «аудитория любит фестиваль за народность».
Программа основного конкурса «Киношока» в этом году включает 12 фильмов. Согласно заранее оглашенным планам, первой должны были показать эстонскую ленту «Рейн», но из-за технических неполадок ее перенесли на более позднюю дату. В итоге место «Рейна» заняла вполне народная лента — казахская мелодрама Жениса Туматаева «Большая маленькая жизнь». Героиня картины — Аяла, мать-одиночка и по совместительству вполне успешная бизнес-леди. Она уже многие годы не может справиться с эмоциями, вызванными смертью любимого мужчины, но самоотверженно продолжает ходить на свидания, чтобы найти дочери «нового папу». «В чем настоящее женское призвание — любить и помнить или отпустить прошлое и быть любимой?» — задается вопросом каталог «Киношока». Создатели «Большой маленькой жизни» дают более-менее четкий ответ: женщине — хоть хрупкой и слабой, хоть самостоятельной и свободолюбивой — следует отыскать себе мужчину. Телевизионная картинка с красивостями («БМЖ» — мелодрама поджанра «обеспеченные тоже плачут») и слащавый саундтрек придутся по вкусу ценителям кино- и ТВ-продукции о непростой женской доле. Отпугнет зрителя разве что не вполне складная манера повествования; сами создатели фильма с готовностью признают сценарные огрехи. Туматаев, между тем, уже вовсю работает над новой лентой, получившей название «Больше чем любовь». Картину снимают совместно с Грузией, исполнителем одной из ключевых ролей является Вахтанг Кикабидзе.
фото: кадр из фильма "Большая маленькая жизнь"
Казахская лента — единственная работа из первой половины конкурса, претендующая на народность. В остальном же программа состоит из вполне предсказуемого фестивального кино. Скажем, в один день с «Большой маленькой жизнью» аудитории была представлена драма Григория Коломийцева «Чупакабра». События фильма разворачиваются в Краснодарском крае, главный герой — девятилетний мальчик Андрей, которого мать планирует сдать в интернат. По словам Коломийцева, это «тотальный дебют» — не просто его первый полный метр, а фильм, в котором практически все актеры появляются на большом экране впервые (единственное исключение — Олег Ягодин). Для дебюта «Чупакабра» — вполне достойная работа, местами эффектная, пускай и довольно рыхлая зарисовка из жизни ненужного ребенка. На посвященной фильму пресс-конференции Коломийцева представили как второго (после Наталии Мещаниновой) кубанского участника «Киношока» за долгие годы; режиссер, в свою очередь, признался, что показанный в его фильме Краснодарский край снимался в районе Керчи.
фото: кадр из фильма "Чупакабра"
Конкурс продолжился башкирской лентой «Двое видели козу», поставленной Андреем Носковым. Это история о встрече сводных братьев: Андрей — интроверт, переехавший в город и живущий в квартире с вечным ремонтом, Айдар — балагур, оставшийся в деревне. Айдар без предупреждения навещает Андрея, прихватив с собой козу (животному понадобилась помощь ветеринара, что и стало поводом для поездки в город). За встречей следуют пьянка, сеанс армреслинга, цитаты из «Мимино», катание на велосипеде по квартире и мини-роман с соседкой (по всей видимости, сотрудницей какого-то ЧОП); козу, кстати, зовут Анджелина. В пересказе лента Носкова кажется зажигательным анекдотом, но на деле это до невозможности заторможенная драма, где основной цвет — серый, а саундтреком служат гаммы, которые практически без перерыва играет на фоно кто-то из соседей Андрея. На пресс-конференции режиссера спрашивали, вдохновлялся ли он медлительностью Тарковского или чудиками Шукшина; Носков в ответ заявил, что во время съемок ни думал ни о том, ни о другом, а жанр фильма и вовсе для себя не определял.
фото: кадр из фильма "Двое видели козу"
Якутская лента «Вертолет» Михаила Лукачевского буквально месяц назад была показана на «Окне в Европу», а теперь добралась и до Анапы. Это триллер напополам с драмой, история о молодой семье из Якутска, отправившейся в глубинку навестить родителей мужа и попавшей западню: ребенок серьезно заболевает, получить помощь не от кого, выбраться из деревни практически невозможно. «Вертолет» — крепкая, но вторичная работа, заставляющая вспомнить другие (пожалуй, более запоминающиеся) якутские ленты последних лет — например, «Пугало» или «Черный снег». В Выборге фильм остался без наград, в Анапе же, судя по реакции околофестивального сообщества, у него неплохие шансы. Кроме всего прочего, Михаил Лукачевский, приехавший на «Киношок», чтобы представить фильм, на пресс-конференции продемонстрировал свои впечатляющие певческие данные, исполнив народную песню. А в Анапе, как уже отмечалось выше, принято любить за народность.
фото: кадр из фильма "Вертолет"
«Домашний очаг» — еще одна казахская лента в конкурсе «Киношока»-2021. Ни режиссер и сценарист Алишер Жадигеров, ни продюсеры представлять ленту не приехали. «Домашний очаг» — драма о дисфункциональной семье, живущей в сельской местности: отец в лучшем случае равнодушен по отношению к детям — те же в ответ хотя бы пытаются демонстрировать теплоту или как минимум отзывчивость. У каждого это получается по-разному: старший сын, собирающийся в армию, пытается насобирать денег на автомобиль, чтобы дать папе возможность зарабатывать на жизнь, дочь подкармливает отца куриным супом. Еще один сын, младшеклассник, выступает скорее в качестве наблюдателя. «Домашний очаг» — довольно типичное фестивальное кино, хмурое и беспросветное; здесь есть алкоголизм (сразу три персонажа указаны в титрах как пронумерованные алкаши) и унылый быт, ментовской произвол и убийство, и даже попытка изнасилования бутылкой на пустыре, усеянном бараньими скелетами. Если фильм чем-то и удивляет, так это избирательно запиканным матом — нецензурщину кое-где убрали, но довольно часто она доносится более чем отчетливо. При всем при том «Домашний очаг» — жуткое и запоминающееся высказывание о созависимости с эффектным (пускай и безнадежным) финалом.
фото: кадр из фильма "Домашний очаг"
Первая половина основного конкурса завершилась азербайджанской лентой «Билясувар». Премьера фильма Эльвина Адыгозела состоялась на Пусанском кинофестивале еще прошлой осенью (в программе «Киношока» вообще не так много премьерных показов). Как говорит сам автор, он пытался снять нарративное и одновременно ненарративное кино. В итоге вышла полуторачасовая зарисовка из жизни обитателей Билясуварского района, расположенного примерно в двухстах километрах от Баку. Картина разбита на пять «новелл», названием каждой служит реплика одного из персонажей. Мостики между главами — порой очевидные, порой совсем условные: дружеские связи и знакомства, имена и песни. Интересно, что почти все актеры — не профессионалы, а местные жители, их герои даже носят те же имена, что и они сами. Играют они более-менее себя, но в ситуациях, придуманных автором фильма. Профессиональный актер в «Билясуваре» всего один, и тот специально провел в регионе длительное время, чтобы свыкнуться с местным бытом. Лента Адыгозела работает в первую очередь как полудокументальная зарисовка. Полные пафоса цитаты из Алиева соседствуют с диалогами, позволяющими составить точные представления о ценообразовании (зарплата учителя — 150 манат, поездка на такси из райцентра в деревню — 5, съемки клипа провинциальной певицы — 500). К сожалению, регулярно «Билясувар» переключается в режим «говорящие головы» — режиссер заставляет актеров играть драму, выходит не очень; кроме всего прочего, диалоги на азербайджанском сложно воспринимать еще и из-за крайне неряшливых субтитров.
фото: кадр из фильма "Билясувар"
На церемонии открытия текущего «Киношока» отмечалось, что в начале 1990-х фестиваль задумывался как «непокорное дитя», готовое идти против устоев и традиций, другими словами — шокировать. Фестиваль, празднующий 30-летие, вряд ли можно считать ребенком, да и программа, судя по ее первой половине, вряд ли способна шокировать или всерьез удивить зрителя, хотя бы немного знакомого с постсоветским фестивальным кино. При этом народной ее тоже не назовешь — что отражает малая заполненность зала на кинопросмотрах. Очевидно, широкой аудитории милее фильмов открывавшее фестиваль шоу со звездами и образцовым ансамблем казачьей песни «Соловейко».
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