Северный ветер: Самобытные и странные фильмы «Киношока»-2021

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Открытие, песни и первые фильмы фестиваля в Анапе

Всюду жизнь, большая и маленькая: Как проходит юбилейный 30-ый «Киношок»-2021

27 сентября

Кинотавр-2021: Нас других не будет. И российского кино тоже

О чем рассказали и промолчали режиссеры в конкурсных фильмах