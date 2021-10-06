Дорогу осилит идущий: 5 интересных инди-фильмов фестиваля AMFEST-2021

16-й фестиваль американского кино AMFEST пройдет с 7 по 23 октябряв смешанном формате — на большом экране картины можно будет посмотреть в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь», а часть фильмов будет доступна онлайн. Фестиваль откроется российской премьерой фильма Клинта Бентли «Жокей» из программ фестивалей в Торонто и «Сандэнса», всего же AMFEST покажет 13 картин, из них Кирилл Букетов выбрал пять наиболее интересных.
Начать подборку хочется не с фильма открытия, а с этой душевной короткометражной картины, в которой режиссер Эльвира Линд задает непростые вопросы: Где пролегает граница между личной и общественной ответственностью? Имеем ли мы право незаметно вмешиваться в чужую жизнь? Достоен ли каждый человек любви? Герой фильма — работник тюрьмы Ричард в минималистическом ключе сыгранный Оскаром Айзеком. Из общей когорты коллег он выделяется дружелюбием, в том числе потому, что спокойно может разговаривать о книгах и фильмах с сидельцами из камер-одиночек. Начальница тюрьмы замечает трудолюбие Ричарда и дает ему долгожданное повышение, однако вместо работы с заключенными героя прячут в каморку и делают ответственным за почту. Теперь он тот самый цензор из рассказов советских диссидентов, только в провинциальной Америке. Проверяя очередные весточки с воли, он натыкается на пленяющее красотой письмо, где некая Розита изъясняется в любви к убийце Крису, осужденному на смертную казнь. Тот не отвечает на ее письма, а Ричард постепенно проникается творчеством девушки. Ему предстоит осознать границы своих полномочий и сделать важный выбор.
В некоторой мере «Комната писем» предстает тюремной версией «Амели». Как и экзотическая француженка, Ричард из благих побуждений пытается доставить радость людям, пускай они и преступники. Фильм Линд отличается той легкостью, что редко присуща фильмам о тюрьме. Режиссерка умело сочетает игривую комедию с меланхоличной драмой, и даже без сложных сюжетных поворотов радует душу простыми и приятными вещами. Фильм доступен онлайн до 10 ноября
Пэт Питсенбаргер (Удо Кир), завершает жизнь в доме престарелых. В прошлом шоумен-стилист, «Либераче из Огайо», он жил веселой жизнью со своим мужем и слыл главной звездой маленького округа – Сандаски. Режиссер Тодд Стефенс будто укачивает зрителя в завязке истории, плавно подводя к моменту, когда Пэту сделают предложение о последней работе на 25 тысяч долларов: ему нужно соорудить погребальную прическу для умершей подруги и республиканской политикессы – Риты. Поломавшись, он отправится в путь, без гроша в кармане и в прикиде, больше похожем на наряд сбежавшего сумасшедшего. Поход по местам предыдущей славы возродит в нем дух того самого шоумена и звезды сцены, каким он когда-то был.
В этом атмосферном роуд-муви на пути к гордости Пэта ждут не препятствия, а смена настроений и частые психоделические флэшбеки, от которых нет покоя. В качестве основных инструментов режиссер использует музыку и крупный план. Они — лакмусовые бумажки настроения героя. Ирония сменятся грустью, но даже в самый тягостный момент фильма хочется верить в то, что Пэт остался счастлив, исполнив свою лебединую песню. Фильм доступен онлайн до 10 ноября
У Адама (мамблкор-икона Марк Дюпласс) — день рождения. Муж-афроамериканец дарит ему 100 онлайн-уроков испанского, чтобы тот подтянул навык и заодно вспомнил, как в детстве разъезжал с родителями по мексиканским городам. Сюрприз ставит в неловкое положение и именинника, и его преподавательницу — ослепительную Кариньо (постановщица Натали Моралес), которая помогает Адаму не только вспомнить детство, но и пережить внезапную смерть супруга. «Уроки языка» — разговорная десктоп-трагикомедия, дебют актрисы Моралес, которая много снималась в проектах братьев Дюпласс — больших любителей поддержать начинающих кинематографистов. Здесь все по заветам мамблкора: много обаятельной и как будто бы случайной болтовни, скачущая от смеха в слезы драматургия, россыпь социальных комментариев — от классового неравенства до проблем ЛГБТК и тяжелых потерь. Однако ключевой урок в фильме, конечно же, в том, что два человека всегда могут найти общий язык: не потому что один хочет другого спасти, а из простой симпатии, которая рождается в незначительных, казалось бы, разговорах. (А.Ф.)
В недалеком 2035 году скромный налоговый работник Джеймс (Кентуккер Одли) отправляется по очередному заданию. Ему нужно проверить, сколько штрафа не уплачено у одинокой писательницы, Изабеллы (Пенни Фуллер), живущей на отшибе. В будущем мире ретрофутуризма люди платят налоги даже за свои сны, и Джеймс, приезжая к странной незнакомке, поначалу не понимает, что она делает. Ее окружение выглядит как «привет 60-м», впрочем, и фильм сам выглядит так, будто его снимали в то же время.
Тайны, что хранит человеческое подсознание, уже давно перестали быть личной собственностью, их захватили бренды и реклама. Создавая жесткую и местами страшную сатиру на современность, авторы фильма отлили ее в радикальную форму. Для пущей эффектности они не стесняются использовать пластилиновую и стопмоушен анимацию, создавать подчас абсолютно кислотные трипы и подобия театральных сцен. «Земляничный особняк» — радикальное, но при этом все еще очень доброе кино, полное надежды, что у человечества не все еще потеряно. Фильм доступен онлайн до 10 ноября
Хоррор о приверженцах культов — популярный поджанр, поэтому завязка «Долины чудес» выглядит прозаично и скучно. В ней фотограф Дэвид (Грег Сестеро) отправляется с девушкой в путешествие ради фотографии редкого серебряного орла. По местной легенде его кровь — единственное, что способно лечить и восстанавливать справедливость. Конечно, не все так просто, и пару, отношения в которой и без того начали трещать по швам, ждут серьезные проблемы.
«Долина чудес» — дебютный фильм режиссера Грега Сестеро. Пускай не с самым оригинальным сюжетом и идеей, но визуально и динамически это один из лучших фильмов фестиваля. Постепенно от мамблкор-ужастика картина переходит в формат расследовательского триллера, и тут Сестеро чувствует себя гораздо лучше. Стильная картинка и хорошая актерская игра делают из «Долины чудес» интереснейший американский инди-хоррор.
обсуждение >>