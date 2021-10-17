Все начинается с короткого метра: советы дебютантам от профессионалов киноиндустрии

На этой неделе завершился II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии, где помимо основного конкурса, специальных программ и лекций впервые состоялось важное индустриальное мероприятие – KINOLABORATORIA для начинающих режиссеров короткого метра, организованная в рамках программы поддержки отечественного кинематографа «Hennessy Перспективы». Из 180 заявок в лабораторию было отобрано 8 разножанровых и преимущественно экспериментальных проектов – от деконструкции мужских архетипов в студии «Голубого огонька» до фильма-эссе о жизни в горах Северной Осетии после схода селевого потока с ледника Колка. В течение четырех дней зарубежные и российские менторы консультировали авторов, чтобы помочь им грамотно презентовать проекты на питчинге, по итогам которого три режиссера получили гранты на создание своих картин. Кино-Театр.Ру побывал на смотре и собрал рекомендации спикеров для дебютантов и тех, кто еще в начале пути.
фото: Пресс-служба МФДКНГ
СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО
Маттье Тапонье – сценарист и монтажер картины «Сын Саула», отмеченной «Оскаром» как лучший фильм на иностранном языке. Получил магистерскую степень в области кинопроизводства в Университете Нью-Йорка и изучал сценарное консультирование по программе Script&Pitch в TorinoFilmLab, после чего начал преподавать на различных семинарах, включая Next Step на «Неделе критики» в Каннах.
фото: Пресс-служба МФДКНГ
«Когда идея зарождается, в воображении автора возникают фрагменты, ситуации, образы – как яркие вспышки. В них содержится большая сила и энергия будущего короткометражного фильма. Важно не отклониться от первоначального замысла уже в процессе работы. Например, в подобной лаборатории ты так или иначе взаимодействуешь с другими талантливыми участниками, получаешь множество рекомендаций от менторов на разных этапах производства – а что, если переписать открывающую сцену, поменять пол главного героя и тому подобное. Но в процессе проработки деталей и усложнения сюжета нужно всегда держать в голове то, с чего всё начиналось, и сделать ключевые компоненты неприкосновенными.
Если мы говорим о нарративном фильме, то он вряд ли изменится радикально после кинолаборатории, потому что есть классические приемы редактирования, позволяющие сделать проект сильнее. Иногда на питчинге он может выглядеть и ощущаться совсем по-другому, но изначальная концепция, история и типажи сохранятся. В случае с более концептуальными работами бывает иначе. Режиссеры приходят с определенной идеей, но в процессе обсуждений начинают рассматривать новые подходы для ее реализации. Конечно, сложно перепридумать проект в течение трех-четырех дней наших сессий, но можно задать импульс».
«Я выделяю три главных блока информации, которые необходимо осветить в презентации. Во-первых, это краткое изложение сюжета. Второй аспект – ваш опыт, образование и информация о предыдущих работах. И наконец актуальность, хотя для авторского экспериментального кино этот пункт бывает менее значим.
Формат питчинга, когда необходимо уложиться в 3-7 минут, позволяет структурировать информацию, отсечь все лишнее и сконцентрироваться на главном, самому в процессе расставляя акценты. В случае с жанровой конвенциональной историей многие вещи можно не проговаривать, так как слушающий знает законы жанра и понимает, о чем речь. Но если режиссер представляет ненарративный проект, ему потребуется больше смекалки и красноречия для изложения мысли – важно донести до жюри свою оригинальную идею, которая часто не укладывается в знакомые рамки или шаблоны. Продвигать и питчить авторские проекты всегда сложнее. Но все зависит от формата питчинга и его целей. Подходы к презентации жанровых и экспериментальных проектов отличаются, но есть и достаточно много общего».
Маргарида Мош — директор дистрибьюторской компании Portugal Film, представляющей португальские кинопроекты по всему миру, а также куратор программы короткометражных фильмов Международного кинофестиваля IndieLisboa.
фото: Пресс-служба МФДКНГ
«Правильная дистрибьютерская стратегия может продлить жизнь вашего фильма, и чем раньше вы начнете ее разрабатывать, тем лучше. Если вы отправляете проект за рубеж, важно понимать, способен ли он заинтересовать аудиторию в других странах. Отборщики фестивалей принимают даже незавершенные работы. С одной стороны, это хорошо, так как в момент подачи заявки вы вовлечены в процесс и горите своим фильмом, потому что дистрибуция – это самый долгий и чисто технический процесс, когда нужно заполнить множество бумаг. С другой стороны, отборщику сложнее получить представление о картине, и есть определенный риск.
При подаче заявки учитывайте дату премьеры. Начните с фестивалей класса «А» (Каннский и Венецианский кинофестивали, Берлинале) для мировой премьеры вашей работы. Это всегда большая конкуренция, но и марка качества. Есть вариант мировой премьеры, когда фильм презентуют вне страны, где он был произведен, а также первые показы в Европе или Азии. Национальная премьера может быть полезна в плане локального освещения в прессе.
Дебютантам я советую не посылать свои работы сразу на всевозможные фестивали, а подойти к вопросу избирательно. Помогает знание специфики конкретного смотра, так как комитет отборщиков в отличие от жюри не меняется из года в год. Если внутренне вы понимаете, что ваш проект не вписывается в программу, лучше не тратить деньги, ведь участие в зарубежных фестивалях обходится недешево, особенно в США.
Можно воспользоваться услугами дистрибьюторских агентств. Однако крупные компании зачастую продают права на фильм в другие страны во время фестивалей и забывают о проектах, особенно если это короткометражки. Если в течение первого года вы не заключили договор о продаже прав, то дальше вами не будут заниматься. Есть вариант передать короткометражный проект на стриминговую платформу или телеканал, организовать показы во внеконкурсных программах кинофестивалей, также работа может заинтересовать библиотеки или музеи».
обсуждение >>