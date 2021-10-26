«Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля

22-й фестиваль фильмов «Новое британское кино» привез в Россию главные новинки английского проката. Сказывается дух времени — «Бритфест», фестиваль с многолетней историей, в 2021 году проходит в гибридном формате с 26 октября. К обычным сеансам в более чем двадцати городах России прибавился онлайн. Главные принципы, впрочем, неизменны. «Новое британское кино» было и остается территорией воспетого в обаятельных стереотипах «английского стиля». Фестивальным неофитам стоит морально к этому подготовиться. «Новое британское кино» показывает ленты исключительно на языке оригинала с русскими субтитрами, сохраняя для зрителя фирменные особенности акцента и интонаций. Это не только дань уважения к артистам, но и прививка от расхожих представлений об английской чопорности. В этом году фестиваль представляет целую жанровую палитру, от социальных драм до комедий и комикс-триллеров. Рассказываем, чем кинематографисты Туманного Альбиона будут удивлять и обольщать российского зрителя.
Фильм открытия и флагман программы фестиваля. Британия шестидесятых. Пенсионер Кемптон (Джим Бродбент) решается на отчаянный поступок и крадет портрет герцога Веллингтона из Лондонской национальной галереи. Он требует от властей выкуп, но не для себя — деньги должны пойти на помощь пожилым англичанам, о которых государство явно заботится не в должной мере.
История кражи портрета национального героя Великобритании является подлинной. «Герцог» Роджера Мишелла — тот случай, когда жизнь сама подкидывает сюжеты для комедийного сценария. Историю нужно лишь правильно разыграть, и лента использует для этого неоспоримые козыри.
Дуэт Джима Бродбента и Хелен Миррен (оба являются лауреатами «Оскара») уже покорил англоязычных критиков и Венецианский кинофестиваль. И хотя сами авторы картины называют ее «ретро-комедией», «Герцог» сегодня как никогда актуален.
Немного вздорный и не от мира сего Кемптон требует от государства освободить пенсионеров от налогов на телевидение. Прошло более полувека, а британцы продолжают недоумевать: почему они должны платить деньги за то, что, может, даже и не смотрят? Критика «налога на BBC» — частный случай недовольств, которые граждане часто адресуют официальному Лондону из-за работы служб социальной поддержки.
«После любви»
фото: "После любви"
Принявшая ислам после замужества Мэри (Джоанна Скэнлан) много лет прожила с Ахмедом. Когда он умирает, выясняется, что Мэри многого не знала о его тайнах. Ответы на вопросы кроются всего в 20 милях от дома. После похорон шестидесятилетняя женщина отправляется на встречу с неприятной, но очищающей правдой.
Алим Хан, режиссер и сценарист картины, исследует непростую для современного общества, не только британского, проблему идентичности: религиозной и индивидуальной. Используя расхожий стереотип о моряках (у которых, как известно, «в каждом порту по жене»), он сталкивает совершенно разные миры. Острая драма, в которой видится не только трагедия семей, но и тень дискуссий о Brexit, препрятала ещё один неожиданный бонус для российского зрителя — случайные параллели с недавним отечественным триллером «Текст».
«Шоу»
фото: "Шоу"
В поисках артефакта сыщик Флетчер Деннис (Том Берк) оказывается в сюрреалистичном мире английского городка Нортгемптон, будто бы расположенного на границе между сном и явью. Расследование ведет его в параллельный мир, населенный эксцентричными духами.
Бурлескное фэнтези режиссера Митча Дженкинса («Шоу» стал для него дебютом в полнометражном кино) снято по сценарию Алана Мура — культового сценариста, автора «Хранителей» и «V значит Вендетта». Яркий стиль визуального романа соседствует с классическими детективными тропами, отсылающими зрителя к эпохе расцвета жанра нуар. Сам Мур также появится на экране, сыграв не в меру жуткого и странного потустороннего старика. Ко всему прочему, «Шоу» — это двухчасовой аттракцион операторского мастерства от Саймона Тиндела, ранее работавшего над сериалом «Отбросы».
«Последний автобус»
фото: "Последний автобус"
Старый британец Том (Тимоти Сполл) овдовел. В знак прощания с супругой, он едет через всю страну, повторяя маршрут, с которого когда-то началась их семейная жизнь. Он пользуется только местными автобусами — в них действует его социальная транспортная карта. Дорожное приключение Тома охватывает Англию от края до края, и в дороге ему открывается вся страна, многообразие лиц и ситуаций.
Драма Гиллиса МакКиннона в программе «Бритфеста» выполняет неожиданную роль — она выступает «перевертышем» для фильма «После любви». Формально схожая завязка сюжета ведет кино совсем в другую сторону. Оттого и восприятие фильмов выходит кардинально разным. Если Алим Хан играл на поле Андрея Звягинцева, то МакКиннон снял что-то в духе «Простой истории» Дэвида Линча — очень уютную и трогательную ленту о человеколюбии и светлой грусти.
«Убийственный ланч Пола Дуда»
фото: "Убийственный ланч Пола Дуда"
Пол Дуд (Том Митен) жаждет славы, которая сможет вырвать его из повседневной рутины. В судьбоносный день конкурса талантов, на котором Пол хотел выступить, все идет не по плану. Теперь он намерен расправиться с каждым, кого считает виновным в своей неудаче и заодно заработать популярность в интернете.
Трагикомедия об артисте-неудачнике и его преступлениях — кажется, что после «Джокера» Тодда Филлипса тема закрыта. Однако все может сыграть по-новому, если добавить немного британского черного юмора. За него в фильме отвечает Том Митен — известный комик, успевший поработать с секстетом «Майти Буш».
Стиль «Убийственного ланча» может показаться чуточку знакомым, и это не наваждение. В британской комедии очень много переплетений с «Типа крутыми легавыми» Эдгара Райта. Только теперь прочувствовать историю об убийствах в декорациях британского города предлагается с иной точки зрения — как оказалось, не менее смешной.
«Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре
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