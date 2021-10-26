«Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля

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21 октября

Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале

«Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре