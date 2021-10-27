БФМ-2021: Волнующие мультфильмы

28 октября начинается 15-й Большой фестиваль мультфильмов. Изначально планировалось, что БФМ будет проходить параллельно онлайн и офлайн, однако пандемия внесла свои коррективы, и офлайн-версию пришлось перенести из-за карантина в Москве (предварительно на 1-15 декабря). И, конечно, невозможно не сокрушаться по этому поводу, потому что 15-й фестиваль – юбилейный, и очень хотелось провести его празднично. Однако онлайн-показы состоятся, как и планировалось, так что неожиданную каникулярную неделю постоянные и новые зрители БФМ смогут провести за просмотрами анимационных фильмов. Благо посмотреть есть что: афиша БФМ, как всегда, очень велика.
фото: "Привет, бабульник"
Актуально и разнообразно
Главное, чем поражают (особенно с непривычки) сборники современной анимации – это разнообразием. Жанры, темы, техники и визуальные стили: в современной анимации можно обнаружить их огромный диапазон, от простеньких незамысловато визуализированных анекдотов до шикарных дорогих постановок, экспериментальных ненаративных короткометражек и социальных зарисовок.
Чтобы увидеть максимальное разнообразие, на какое способна современная мультипликация, стоит посмотреть, в первую очередь, конкурсные программы БФМ: Международный конкурс, Международный конкурс студенческой анимации и российский конкурс тоже: благо с каждым годом российская анимация все больше ориентируется на международные тренды и инновации.
За конкурсные фильмы можно будет проголосовать: в результате зрительских оценок в финале онлайн-фестиваля будет присужден приз зрительских симпатий.
фото: "Последний автобус"
Вечные темы на злобу дня
За два десятилетия 21 века в далекое прошлое ушли представления об анимации как об искусстве, имеющем дело исключительно со сказкой и фантазией. И сегодня в фестивальной мультипликации таких даже не большинство: куда актуальнее оказались для мультипликации социальные темы, анимадок (анимационная документалистика), проблемы, связанные с особенностями развития, гендером, фемнизмом, политикой… да, в общем, все то, чем бурлит и кипит общество в последние годы. И Большой фестиваль мультфильмов традиционно отдает дань лучшим из таких работ, собирая отдельные документальные и тематические программы. В этом году программный директор Дина Годер составила целых четыре великолепных сборника.
«То, что нас волнует» — это программа анимадоков на самые различные темы: от взрыва в бельгийском метро до проблем миграции, бездомных, домов престарелых.
Программа с говорящим названием «Личные истории» — это сборник небольших зачастую импрессионистичных фильмов, повествующих о неординарном (а иногда и весьма обычном) личном опыте и переживании своих реальных героев. Подборка «Только для женщин», вопреки названию, адресована вовсе не только женщинам, однако рассматривает темы и проблемы, волнующие в большей степени женщин: состояние после родов, аборты, гнет патриархального общества, ну, и полные бедра, как же без этого. А вот проблемы, о которых говорится в фильмах из программы «За забором» касаются и волнуют не многих (первое – к счастью, второе – к сожалению): это особенности развития и ментальное здоровье (то есть его отсутствие). Фильмы-наблюдения, фильмы-исследования, фильмы-воспоминания – в последние несколько лет появилось очень много ярких анимационных работ, авторы которых пытаются исследовать внутренний мир и внешнюю жизнь людей с особенностями.
фото: "За забором"
Фильмы для детей: маленьких и взрослых
Хоть БФМ и не является детским фестивалем, есть, разумеется, в его афише и большое количество мультфильмов для детей. Children-friendly работы попадаются и во взрослых программах (как известно, маркировки ставятся по старшему фильму сборника, в то время как он может содержать работы и 0+), так что – слава онлайн-формату – ответственные родители могут отдельные фильмы выбрать из любых программ. Но часть подборок сделана специально для детей. «Международный конкурс фильмов для детей» представляет яркие фестивальные короткометражки со всего мира, три программы «Международного конкурса анимационных сериалов» — известные и не очень сериальные эпизоды, а «Детская программа» — сборники российских фильмов для детей последних лет.
Впрочем, если взрослые программы часто обозначены как взрослые весьма условно, так и детские могут быть интересны не только детям. В конце концов, сказки, забавные истории, притчи и милые герои нравятся не только маленьким деткам, но и совсем взрослым детям вплоть до 99 лет, а иногда даже старше.
фото: "Девочка-птичка"
Большое кино на Большом фестивале
До сих пор речь шла о короткометражном кино, но также на БФМ представлена и объемная программа полнометражных фильмов. Основная часть премьер будет показана в офлайне – только в декабре, но в онлайне зато можно посмотреть подборку лучших полных метров, показанных на БФМ в предыдущие годы. ТОП-10. Из детских: комедийная сказка «Большой злой лис и другие сказки», трогательная повесть о маленькой собаке «Удивительная история Мароны», городское фентези «Якоб, Мими и говорящие собаки», и приключенческое кино об одном трудном путешествии «Далеко на Север». Для более взрослой аудитории: пронзительное и гротескное кино от Билла Плимптона «Идиоты и ангелы», перемешанная с индийским эпосом бытовая драма «Сита поет блюз», джазовая история любви «Чико и Рита» и, наконец, знаменитый анимадок Анки Дамиан «Крулик: дорога в загробную жизнь», который так точно и остро говорит о судебной и пенитенциарной системе, что, увы, слишком часто приходится к слову в отнюдь не киношном контексте.
Из новых полнометражных лент в онлайне будет показана экспериментальная работа «Кровь генеалогического древа» Кристин Панушки. Бессюжетный красивый фильм составлен из коротеньких секвенций, перетекающих друг в друга, дополняющих друг друга и друг с другом рифмующихся: такая вот образная медитация на тему семейных уз, наследственности и передаваемых от поколения к поколению травм. Из детских новых фильмов в онлайне можно будет увидеть историю песика Веника: мультфильм «Пес Веник: счастливая жизнь в Париже» также составлен из новелл, которые также складываются в единую повесть о глупой, но очень славной и забавной бездомной собачке и ее друге-коте.
фото: "Пес Веник: счастливая жизнь в Париже"
Классная классика
В этом году ретроспектив на БФМ меньше обычного. Тем не менее, нельзя не упомянуть о большой программе, посвященной 70-летнему юбилею Марии Муат. Два сборника мультфильмов составлены из десятка работ, созданных Марией Андреевной, начиная с 1998-го года – с легендарной «Влюбчивой вороны». В программе — несколько замечательных кукольных экранизаций русской классики: «Метель» Пушкина, «Снегурочка» Островского и «Он и Она» — лучшая, на мой вкус, постановка и интерпретация «Старосветских помещиков» Гоголя. Рядом – немного классики британской: «Двенадцатая ночь» Шекспира. И еще – детской: «Желтухин» (Алексей Толстой), «Про мышонка» (Маршак), «Девочка Люся и дедушка Крылов» (про басни Крылова).
Программы будут особенно интересны тем, кому интересна кукольная анимация, как, впрочем, и тем, кто ее не любит, ибо с куклами Муат работает удивительно, разнообразно, необычно. Нежное, пронзительное, забавное, зачастую очень романтичное и в то же время наполненное теплой иронией, ее кино заставляет совершенно по-новому взглянуть на возможности кукольной анимации. И отдельно в этом контексте нельзя не упомянуть постоянного соавтора Марии Андреевны – художника Марину Курчевскую, которой герои большинства перечисленных фильмов обязаны как своими замечательными нарядами, так и безграничным кукольным обаянием.
фото: "Он и она"
Треп, разговоры, дискуссии
Помимо показов, Большой фестиваль мультфильмов организует также добрых два десятка трансляций с участием режиссеров и авторов перечисленных фильмов. Эти беседы можно будет посмотреть в прямом эфире, задавая вопросы (в письменном виде), а также позже – в записи. Преимущественно беседы будут касаться фильмов конкурсной программы: программные директора будут задавать конкурсантам вопросы, а те – рассказывать, что именно они хотели сообщить своей работой, как она задумывалась и создавалась, какие технологии, ноухау и уникальные методы пошли в ход. В финале же – 8 ноября – на онлайн-подмостки выйдет международное жюри для более общей дискуссии: о программе, трендах и проблемах современной фестивальной анимации.
«Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре
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