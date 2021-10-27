БФМ-2021: Волнующие мультфильмы

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26 октября «Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля Фирменные комедии, остросоциальные драмы и арт-детектив — в российских кинотеатрах и онлайн с 26 октября

21 октября Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале «Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре

17 октября Все начинается с короткого метра: советы дебютантам от профессионалов киноиндустрии Что важно учесть при написании сценария, подготовке к питчингу и для дистрибьюции готового проекта