«Московская премьера»-2021: Как страшно жить, но надо

анонс

27 октября БФМ-2021: Волнующие мультфильмы 15-й Большой фестиваль мультфильмов покажет свою программу онлайн с 28 октября по 8 ноября

26 октября «Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля Фирменные комедии, остросоциальные драмы и арт-детектив — в российских кинотеатрах и онлайн с 26 октября

21 октября Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале «Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре