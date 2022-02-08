Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Главная награда 51-го Роттердамского фестиваля досталась фильму из Парагвая — «Эами» режиссерки Пас Энсины, что выглядит по-своему правильно и предсказуемо. В конкурсе и параллельных программах Роттердама также показали сразу пять картин из России («Медея» Александра Зельдовича и «Кто тебя победил никто» Любови Аркус уже удостоились высокой оценки критиков). Максим Ершов рассказывает о других отечественных представителях и других наиболее интересных фильмах огромной программы смотра
.
СЕКЦИЯ HARBOUR
«Казнь
», реж. Ладо Кватания
Следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе
) посадил за решетку маньяка, терроризировавшего сразу несколько южный регионов страны. Внезапно в деле появляется выжившая жертва, которая знает настоящего убийцу. Давыдов с коллегами ловят почти что Чикатило — мужчину средних лет в очках, шляпе и плаще в исполнении образцово-подозрительного Даниила Спиваковского
. Стражам порядка задуматься бы, почему все так легко выходит, хотя нет нет вещественных улик, указывающих на этого интеллигентного вида гражданина.
Премьера «Казни» состоялась на прошлогоднем фестивале Fantastic Fest в Остине, а затем триллер показали в конкурсе Ситжеса — одного из ведущих смотров жанрового кино. Поэтому в Роттердаме дебют Ладо Кватании оказался в параллельной секции Harbour, рядом с хитами Канн, Венеции и Локарно (здесь же была «Медея
» Александра Зельдовича
). Кватания снимал запоминающиеся клипы для Хаски
, Оксимирона
, Дельфина
, Манижи — и его кинодебют был лишь вопросом времени. «Казнь» — мрачный и стильный ретро-триллер в духе «Воспоминания об убийстве
» Пон Джун Хо
или «Семи
» Дэвида Финчера
, где антураж позднего СССР не служит смертным приговором разваливающейся стране, как в «Грузе 200
». Картина поделена на семь глав — и в каждой зрителей ждут сюрпризы.
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Хороший, плохой, долбанутый: кто такой Пон Джун Хо
СЕКЦИЯ BIG SCREEN COMPETITION
«Штурм
», реж. Адильхан Ержанов
Неизвестные в пугающих масках при полном попустительстве директора и преподавателей захватили школу в ауле Каратас вместе с учениками одного класса. Родители и учителя сами берут в руки оружие и готовятся к штурму — дорогу замело снегом, спецназ приедет только через два дня, а промедление – смерти подобно.
Неутомимый и плодовитый Адильхан Ержанов за неполные четыре года успел снять восемь фильмов, чьи премьеры состоялись в параллельных программах Канн, Венеции и теперь Роттердама. Все — в разных стилистике и жанрах (от комедийного неонуара до криминальных драм). Так, «Штурм» сюжетно напоминает второй «Отряд самоубийц
», только экшн заменен притчеватым спектаклем. У захватчиков нет никаких требований, они взялись из ниоткуда и уйдут в никуда, спровоцировав жителей Каратаса на непростой разговор. О том, что и в наше время насилие побеждает только насилие.
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Обзор «Штурма» — казахстанского фильма о штурме школы и безразличии мира
СЕКЦИЯ BRIGHT FUTURE
«Рядом
», реж. Тамара Дондурей
30-летняя Кира (Екатерина Ермишина
) работает в архитектурном бюро и живет с молодым человеком Ваней (Илья Маланин
), с которым у них нет эмоциональной близости. Девушка собирается сделать уже второй аборт и не хочет ничего ему говорить. При этом Ваня трудится в центре помощи слабовидящим: он тренирует будущих собак-поводырей и помогает подопечным найти пуговицу или кисточку. Для этого им нужно просто позвонить ему и включить камеру телефона, а Ваня обязательно подскажет. Страшная трагедия заставляет Киру пересмотреть отношение к жизни и близким людям.
Тамара Дондурей — выпускница Школы документального кино Марины Разбежкиной
и Михаила Угарова
, — а соавтором сценария выступил Антон Яруш
(«Теснота
», «Разжимая кулаки
», «На близком расстоянии
»), который знает толк в тихих семейных драмах. Полнометражный игровой дебют постановщицы следует заветам неигрового: наполнен крупными планами, а вместо длинных диалогов, раскрывающих персонажей, здесь — касания, едва уловимые движения и недосказанности. «Рядом» — портрет растерянных и апатичных жителей столицы в возрасте 30-35 лет (ровесники Дондурей), которые предпочитают собственным квартирам — съемное жилье, машинам — каршеринг, а решительным шагам в жизни — сомнения и смирение. Та же Кира ужасно напоминает мать (эффектная Ингеборга Дапкунайте
), с которой не хочет общаться. Слишком страшно увидеть свое отражение.
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Обзор фильма «Разжимая кулаки» по сценарию Антона Яруша
«Положение человека», реж. Андерс Эмблем
Журналистка Аста живет в портовом Олесунне вместе с темнокожей возлюбленной Ливе. Их мир гармоничен: пара вместе ремонтирует старую мебель в стиле модерн, Ливе играет минималистичные электронные композиции, Аста завороженно ее слушает, домашний уют дополняет непоседливый котенок. Аста пишет в местную газету заметки о спортивных соревнованиях и музейных выставках, берет интервью у работников порта и даже участвует в митингах за сохранение культурных памятников. Все это уже стало рутиной, но вскоре Асту по-настоящему взволнует тема очередной заметки. Она начинает исследовать странную принудительную депортацию беженца, и это встряхнет Асту от дремы последних лет.
После картины молодого норвежского режиссера Андерса Эмблема страшно хочется поехать в Олесунн с его архитектурой ар-нуво, длинными белыми ночами и очаровательными крохотными улочками. Сонные пейзажи отражают внутреннее состояние Асты: в созерцательно-меланхоличной атмосфере «Положения человека» есть что-то неуловимое от лучших работ Хон Сан Су
. В этом умиротворяющем фильме, для которого характерны недосказанность и длинные паузы, драма и конфликт кажутся чем-то из ряда вон выходящим, разительно контрастирующим с реальностью маленького портового городка. Как и критика социального устройства одной из самых богатых и думающих о своих граждан стран мира.
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«Путешествие на Запад», реж. Кон Дашань
Странноватый Тан Чжыцзюнь окончательно потерял связь с реальностью после исчезновения дочери. Теперь он одержим поиском инопланетян и знаков, которые они оставили таким неравнодушным землянам, как он. Загадочная антенна на показывающем одни помехи телевизоре должна связать его с пришельцами (пока безуспешно). Тан в психушке читает лекции об инопланетянах и с огромным трудом содержит редакцию журнала о космосе и его обитателях. Выложенное в интернет видео заставляет уфолога отправиться в горы на юго-западе страны, прихватив с собой команду из циничной коллеги, пьяницы и девушки, страдающей от бессонницы. Сельский поэт с кастрюлей на голове регулярно общается с пришельцами, но верит ему, естественно, только Тан.
Дебют китайского режиссера Кона Дашаня начинается как абсурдистская комедия, продолжается как роад-муви, а заканчивается семейной драмой. Фильм недаром снят в жанре мокьюментари: во-первых, съемка дрожащей камерой и как бы неуклюжий монтаж только усиливают поначалу комедийный эффект, а во-вторых, китайский режиссер фокусирует внимание на вполне житейской проблеме. На что только не готов пойти человек, лишь бы заглушить внутреннюю боль, не думать о тяжелой утрате?! Шарлатаны не нужны, истина где-то рядом
.
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КОНКУРС
«Эами», реж. Пас Энсина
Главный приз
Эами — пятилетняя девочка, которая в состоянии транса превращается в богиню-птицу и рассказывает трагическую историю своего народа, племени айореа-тотобиегосоде. До середины XX века они жили вдали от цивилизации в тропических лесах Парагвая, пока их не обнаружили миссионеры. Многие соплеменники Эами после появления непрошенных гостей (они называют это «вторжением») превратились в черепах. Жизнь остальных изменилась раз и навсегда: сегодня родные леса племени вырубаются с рекордной скоростью, и этнос рискует остаться без дома.
Пас Энсина — самая известная постановщица из Парагвая, при том что «Эами» — лишь второй ее игровой фильм после дебютного «Парагвайского гамака», показанного в «Особом взгляде» Канн почти 16 лет назад. В течение трех лет Энсина жила с айореа-тотобиегосоде, изучая их религию, обычаи и язык (на нем фильм и снят). Хочется верить, что он станет предостережением, а не последним свидетельством существования редких лесов. Пока за кадром мы слышим голос богини-птицы и звуки дикой природы, на экране предстают удивительной красоты пейзажи, которых, возможно, лет через 30-50 уже не будет.
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10 фильмов для приключений
«Излишки спасут нас», реж. Морган Дзюрла-Пети
Спецприз жюри
Картина Морган Дзюрла-Пети начинается абсурдно: несколько лет назад маленькая деревушка Вильро на севере Франции встала на уши из-за угрозы террористических атак. Одному богу известно, зачем кому-либо взрывать забытое им местечко, но жители распереживались. Это и послужило поводом для молодой режиссерки вернуться в родные края. Так начинается не только ее полнометражный дебют, но и одноименный короткий метр 2019-го, из которого «Излишки спасут нас» вырос.
Дзюрла-Пети не только показала родственникам и знакомым короткометражный фильм с их участием, но и отвезла папу с мачехой на премьеру в Клермон-Ферране (другие персонажи фильма трехлетней давности посмотрели его дома). В полном метре к старым действующим лицам добавляются актеры, которые дополняют и без того яркую реальность этой мало чем примечательной (если не присматриваться) деревушки. Соседи враждуют, влюбляются, веселятся, а иногда и переезжают. Благодаря кино Вильро становится центром небольшого мира, из которого сама режиссерка когда-то сбежала. И все же приятно иногда вернуться на малую родину — пусть и ненадолго.
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«Призрачно-белый», реж. Мария Игнатенко
Сельский дурачок Марис (Георгий Бергал
, фотограф и звезда клипа на песню «Татарин» группы «Аигел») во время Второй мировой вслед за старшим братом идет служить во вспомогательные отряды к немцам. Лишь имена дают понять, что место действия — Прибалтика. В монастыре, где расположена казарма, Марис встречает красавицу-еврейку Лию (Клавдия Коршунова
), и вот молодой человек уже бежит через леса и болота с девушкой на плечах.
Эта абсурдная фабула напоминает «Сына Саула
» Ласло Немеша
, в котором член зондеркоманды хотел похоронить сына по всем правилам его религии. «Призрачно-белый» — вторая режиссерская работа Марии Игнатенко, выпускницы и преподавательницы Московской школы нового кино, — медитативная военная сказка, оставляющая все батальные ужасы за кадром. Должно быть, так же смотрит на мир вокруг и Марис. Сероватая дымка (иногда изображение почти переходит в монохром) позволяет ему не рефлексировать и сохранять себя. Картина Игнатенко трудно воспринимать как еще один современный фильм о Великой отечественной: как и в дебютном «Город уснул
», действие фильма протекает на границе реальности и дремы, где разыгрывается поэтичная история одного человека в нечеловеческих условиях.
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«Город уснул» Марии Игнатенко
«Равнины», реж. Дэвид Истил
Дебютный полный метр австралийского режиссера Дэвида Истила длится почти 3 часа и, за исключением нескольких эпизодов, состоит из кадров, снятых на статичную камеру. Находится она на заднем сидении машины 50-летнего Эндрю, который живет в Мельбурне и работает юристом. Каждый будний день в районе пяти часов вечера он едет домой, и камера следит за его обратной дорогой. Эндрю звонит жене Шери и 95-летней маме, которая страдает деменцией и живет в доме престарелых (чаще трубку берут медсестры), подвозит молодого коллегу Дэвида (режиссера, автора сценария, монтажера и продюсера картины) или просто слушает радио. Больше в «Равнинах» решительно не происходит ничего.
Истил фиксирует прозу жизни — те будничные события, которые обычно не становятся фабулой кино: его фильм рождается вроде бы в нарушении всех драматургических законов, на стыке документального и художественного. Фактически все персонажи «Равнин» играют самих себя: Дэвид и Эндрю действительно вместе работают в юридической фирме, родственники водителя также не выдуманы. Противовесом вечному возвращению домой (Эндрю — современный Одиссей) выступают снятые дроном кадры бескрайних австралийских равнин. Сюда рвется протагонист: о ранчо в прериях он с упоением рассказывает Дэвиду, который запирает жизнь Улисса в салоне машины. Есть в этом и трагедия современного человека, и радость — ведь где-то в конце пути его дома ждет любимая жена.
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Не въезжай, убьет: 6 режиссеров из Австралии
«Серебряная птица и радужная рыба», реж. Лей Лей
Лей Лей — документалист-экспериментатор, родившийся в Китае, но уже давно проживающий в Лос-Анджелесе. Как и в дебютном полном метре «Бездыханные животные
», он обращается к истории родной страны, но на сей раз выбирает более личный подход. «Серебряная птица и радужная рыба» рассказывает о злоключениях родственников режиссера во времена Культурной революции. Аудиозаписи разговоров с членами семьи сопровождаются пластилиновой анимацией, семейными фотографиями и коллажами, собранными из обрывков газет, карикатур и телерепортажей 60-летней давности. Главным героем становится дедушка автора.
Конечно, у Лей Лея свой режиссерский почерк, но сам подход к документальному материалу заставляет вспомнить близкие тематически фильм китайца Ван Бина
«Воспоминания Фенмин
» и «Мертвые души
», а также визуально авангардное «Исчезнувшее изображение
» камбоджийского автора Рити Панха
. Лей Лей едва ли считает раскрываемую историю уникальной: на семейных фотографиях лица родственников закрывают пластилиновые кружки со схематичными глазами, носом и ртом. Китай хранит множество частных трагедий на фоне глобальной истории, о которых говорят лишь редкие авторы, чьи фильмы на родине все равно не выйдут в широкий прокат. Удел Ван Бина и Лей Лея — европейские фестивали.
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6 неигровых фильмов с анимацией
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