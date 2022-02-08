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Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Фестивальная колонка >>
8 февраля 2022
Главная награда 51-го Роттердамского фестиваля досталась фильму из Парагвая — «Эами» режиссерки Пас Энсины, что выглядит по-своему правильно и предсказуемо. В конкурсе и параллельных программах Роттердама также показали сразу пять картин из России («Медея» Александра Зельдовича и «Кто тебя победил никто» Любови Аркус уже удостоились высокой оценки критиков). Максим Ершов рассказывает о других отечественных представителях и других наиболее интересных фильмах огромной программы смотра.


СЕКЦИЯ HARBOUR

«Казнь», реж. Ладо Кватания

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Следователь по особо важным делам Исса Давыдов (Нико Тавадзе) посадил за решетку маньяка, терроризировавшего сразу несколько южный регионов страны. Внезапно в деле появляется выжившая жертва, которая знает настоящего убийцу. Давыдов с коллегами ловят почти что Чикатило — мужчину средних лет в очках, шляпе и плаще в исполнении образцово-подозрительного Даниила Спиваковского. Стражам порядка задуматься бы, почему все так легко выходит, хотя нет нет вещественных улик, указывающих на этого интеллигентного вида гражданина.

Премьера «Казни» состоялась на прошлогоднем фестивале Fantastic Fest в Остине, а затем триллер показали в конкурсе Ситжеса — одного из ведущих смотров жанрового кино. Поэтому в Роттердаме дебют Ладо Кватании оказался в параллельной секции Harbour, рядом с хитами Канн, Венеции и Локарно (здесь же была «Медея» Александра Зельдовича). Кватания снимал запоминающиеся клипы для Хаски, Оксимирона, Дельфина, Манижи — и его кинодебют был лишь вопросом времени. «Казнь» — мрачный и стильный ретро-триллер в духе «Воспоминания об убийстве» Пон Джун Хо или «Семи» Дэвида Финчера, где антураж позднего СССР не служит смертным приговором разваливающейся стране, как в «Грузе 200». Картина поделена на семь глав — и в каждой зрителей ждут сюрпризы.

Читать Хороший, плохой, долбанутый: кто такой Пон Джун Хо


СЕКЦИЯ BIG SCREEN COMPETITION

«Штурм», реж. Адильхан Ержанов

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Неизвестные в пугающих масках при полном попустительстве директора и преподавателей захватили школу в ауле Каратас вместе с учениками одного класса. Родители и учителя сами берут в руки оружие и готовятся к штурму — дорогу замело снегом, спецназ приедет только через два дня, а промедление – смерти подобно.

Неутомимый и плодовитый Адильхан Ержанов за неполные четыре года успел снять восемь фильмов, чьи премьеры состоялись в параллельных программах Канн, Венеции и теперь Роттердама. Все — в разных стилистике и жанрах (от комедийного неонуара до криминальных драм). Так, «Штурм» сюжетно напоминает второй «Отряд самоубийц», только экшн заменен притчеватым спектаклем. У захватчиков нет никаких требований, они взялись из ниоткуда и уйдут в никуда, спровоцировав жителей Каратаса на непростой разговор. О том, что и в наше время насилие побеждает только насилие.

Читать Обзор «Штурма» — казахстанского фильма о штурме школы и безразличии мира


СЕКЦИЯ BRIGHT FUTURE

«Рядом», реж. Тамара Дондурей

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

30-летняя Кира (Екатерина Ермишина) работает в архитектурном бюро и живет с молодым человеком Ваней (Илья Маланин), с которым у них нет эмоциональной близости. Девушка собирается сделать уже второй аборт и не хочет ничего ему говорить. При этом Ваня трудится в центре помощи слабовидящим: он тренирует будущих собак-поводырей и помогает подопечным найти пуговицу или кисточку. Для этого им нужно просто позвонить ему и включить камеру телефона, а Ваня обязательно подскажет. Страшная трагедия заставляет Киру пересмотреть отношение к жизни и близким людям.

Тамара Дондурей — выпускница Школы документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, — а соавтором сценария выступил Антон ЯрушТеснота», «Разжимая кулаки», «На близком расстоянии»), который знает толк в тихих семейных драмах. Полнометражный игровой дебют постановщицы следует заветам неигрового: наполнен крупными планами, а вместо длинных диалогов, раскрывающих персонажей, здесь — касания, едва уловимые движения и недосказанности. «Рядом» — портрет растерянных и апатичных жителей столицы в возрасте 30-35 лет (ровесники Дондурей), которые предпочитают собственным квартирам — съемное жилье, машинам — каршеринг, а решительным шагам в жизни — сомнения и смирение. Та же Кира ужасно напоминает мать (эффектная Ингеборга Дапкунайте), с которой не хочет общаться. Слишком страшно увидеть свое отражение.

Читать Обзор фильма «Разжимая кулаки» по сценарию Антона Яруша

«Положение человека», реж. Андерс Эмблем

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Журналистка Аста живет в портовом Олесунне вместе с темнокожей возлюбленной Ливе. Их мир гармоничен: пара вместе ремонтирует старую мебель в стиле модерн, Ливе играет минималистичные электронные композиции, Аста завороженно ее слушает, домашний уют дополняет непоседливый котенок. Аста пишет в местную газету заметки о спортивных соревнованиях и музейных выставках, берет интервью у работников порта и даже участвует в митингах за сохранение культурных памятников. Все это уже стало рутиной, но вскоре Асту по-настоящему взволнует тема очередной заметки. Она начинает исследовать странную принудительную депортацию беженца, и это встряхнет Асту от дремы последних лет.

После картины молодого норвежского режиссера Андерса Эмблема страшно хочется поехать в Олесунн с его архитектурой ар-нуво, длинными белыми ночами и очаровательными крохотными улочками. Сонные пейзажи отражают внутреннее состояние Асты: в созерцательно-меланхоличной атмосфере «Положения человека» есть что-то неуловимое от лучших работ Хон Сан Су. В этом умиротворяющем фильме, для которого характерны недосказанность и длинные паузы, драма и конфликт кажутся чем-то из ряда вон выходящим, разительно контрастирующим с реальностью маленького портового городка. Как и критика социального устройства одной из самых богатых и думающих о своих граждан стран мира.

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«Путешествие на Запад», реж. Кон Дашань

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Странноватый Тан Чжыцзюнь окончательно потерял связь с реальностью после исчезновения дочери. Теперь он одержим поиском инопланетян и знаков, которые они оставили таким неравнодушным землянам, как он. Загадочная антенна на показывающем одни помехи телевизоре должна связать его с пришельцами (пока безуспешно). Тан в психушке читает лекции об инопланетянах и с огромным трудом содержит редакцию журнала о космосе и его обитателях. Выложенное в интернет видео заставляет уфолога отправиться в горы на юго-западе страны, прихватив с собой команду из циничной коллеги, пьяницы и девушки, страдающей от бессонницы. Сельский поэт с кастрюлей на голове регулярно общается с пришельцами, но верит ему, естественно, только Тан.

Дебют китайского режиссера Кона Дашаня начинается как абсурдистская комедия, продолжается как роад-муви, а заканчивается семейной драмой. Фильм недаром снят в жанре мокьюментари: во-первых, съемка дрожащей камерой и как бы неуклюжий монтаж только усиливают поначалу комедийный эффект, а во-вторых, китайский режиссер фокусирует внимание на вполне житейской проблеме. На что только не готов пойти человек, лишь бы заглушить внутреннюю боль, не думать о тяжелой утрате?! Шарлатаны не нужны, истина где-то рядом.

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КОНКУРС

«Эами», реж. Пас Энсина
Главный приз

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Эами — пятилетняя девочка, которая в состоянии транса превращается в богиню-птицу и рассказывает трагическую историю своего народа, племени айореа-тотобиегосоде. До середины XX века они жили вдали от цивилизации в тропических лесах Парагвая, пока их не обнаружили миссионеры. Многие соплеменники Эами после появления непрошенных гостей (они называют это «вторжением») превратились в черепах. Жизнь остальных изменилась раз и навсегда: сегодня родные леса племени вырубаются с рекордной скоростью, и этнос рискует остаться без дома.

Пас Энсина — самая известная постановщица из Парагвая, при том что «Эами» — лишь второй ее игровой фильм после дебютного «Парагвайского гамака», показанного в «Особом взгляде» Канн почти 16 лет назад. В течение трех лет Энсина жила с айореа-тотобиегосоде, изучая их религию, обычаи и язык (на нем фильм и снят). Хочется верить, что он станет предостережением, а не последним свидетельством существования редких лесов. Пока за кадром мы слышим голос богини-птицы и звуки дикой природы, на экране предстают удивительной красоты пейзажи, которых, возможно, лет через 30-50 уже не будет.

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«Излишки спасут нас», реж. Морган Дзюрла-Пети
Спецприз жюри

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Картина Морган Дзюрла-Пети начинается абсурдно: несколько лет назад маленькая деревушка Вильро на севере Франции встала на уши из-за угрозы террористических атак. Одному богу известно, зачем кому-либо взрывать забытое им местечко, но жители распереживались. Это и послужило поводом для молодой режиссерки вернуться в родные края. Так начинается не только ее полнометражный дебют, но и одноименный короткий метр 2019-го, из которого «Излишки спасут нас» вырос.

Дзюрла-Пети не только показала родственникам и знакомым короткометражный фильм с их участием, но и отвезла папу с мачехой на премьеру в Клермон-Ферране (другие персонажи фильма трехлетней давности посмотрели его дома). В полном метре к старым действующим лицам добавляются актеры, которые дополняют и без того яркую реальность этой мало чем примечательной (если не присматриваться) деревушки. Соседи враждуют, влюбляются, веселятся, а иногда и переезжают. Благодаря кино Вильро становится центром небольшого мира, из которого сама режиссерка когда-то сбежала. И все же приятно иногда вернуться на малую родину — пусть и ненадолго.

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«Призрачно-белый», реж. Мария Игнатенко

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Сельский дурачок Марис (Георгий Бергал, фотограф и звезда клипа на песню «Татарин» группы «Аигел») во время Второй мировой вслед за старшим братом идет служить во вспомогательные отряды к немцам. Лишь имена дают понять, что место действия — Прибалтика. В монастыре, где расположена казарма, Марис встречает красавицу-еврейку Лию (Клавдия Коршунова), и вот молодой человек уже бежит через леса и болота с девушкой на плечах.

Эта абсурдная фабула напоминает «Сына Саула» Ласло Немеша, в котором член зондеркоманды хотел похоронить сына по всем правилам его религии. «Призрачно-белый» — вторая режиссерская работа Марии Игнатенко, выпускницы и преподавательницы Московской школы нового кино, — медитативная военная сказка, оставляющая все батальные ужасы за кадром. Должно быть, так же смотрит на мир вокруг и Марис. Сероватая дымка (иногда изображение почти переходит в монохром) позволяет ему не рефлексировать и сохранять себя. Картина Игнатенко трудно воспринимать как еще один современный фильм о Великой отечественной: как и в дебютном «Город уснул», действие фильма протекает на границе реальности и дремы, где разыгрывается поэтичная история одного человека в нечеловеческих условиях.

Смотреть онлайн «Город уснул» Марии Игнатенко

«Равнины», реж. Дэвид Истил

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Дебютный полный метр австралийского режиссера Дэвида Истила длится почти 3 часа и, за исключением нескольких эпизодов, состоит из кадров, снятых на статичную камеру. Находится она на заднем сидении машины 50-летнего Эндрю, который живет в Мельбурне и работает юристом. Каждый будний день в районе пяти часов вечера он едет домой, и камера следит за его обратной дорогой. Эндрю звонит жене Шери и 95-летней маме, которая страдает деменцией и живет в доме престарелых (чаще трубку берут медсестры), подвозит молодого коллегу Дэвида (режиссера, автора сценария, монтажера и продюсера картины) или просто слушает радио. Больше в «Равнинах» решительно не происходит ничего.

Истил фиксирует прозу жизни — те будничные события, которые обычно не становятся фабулой кино: его фильм рождается вроде бы в нарушении всех драматургических законов, на стыке документального и художественного. Фактически все персонажи «Равнин» играют самих себя: Дэвид и Эндрю действительно вместе работают в юридической фирме, родственники водителя также не выдуманы. Противовесом вечному возвращению домой (Эндрю — современный Одиссей) выступают снятые дроном кадры бескрайних австралийских равнин. Сюда рвется протагонист: о ранчо в прериях он с упоением рассказывает Дэвиду, который запирает жизнь Улисса в салоне машины. Есть в этом и трагедия современного человека, и радость — ведь где-то в конце пути его дома ждет любимая жена.

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«Серебряная птица и радужная рыба», реж. Лей Лей

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

Лей Лей — документалист-экспериментатор, родившийся в Китае, но уже давно проживающий в Лос-Анджелесе. Как и в дебютном полном метре «Бездыханные животные», он обращается к истории родной страны, но на сей раз выбирает более личный подход. «Серебряная птица и радужная рыба» рассказывает о злоключениях родственников режиссера во времена Культурной революции. Аудиозаписи разговоров с членами семьи сопровождаются пластилиновой анимацией, семейными фотографиями и коллажами, собранными из обрывков газет, карикатур и телерепортажей 60-летней давности. Главным героем становится дедушка автора.

Конечно, у Лей Лея свой режиссерский почерк, но сам подход к документальному материалу заставляет вспомнить близкие тематически фильм китайца Ван Бина «Воспоминания Фенмин» и «Мертвые души», а также визуально авангардное «Исчезнувшее изображение» камбоджийского автора Рити Панха. Лей Лей едва ли считает раскрываемую историю уникальной: на семейных фотографиях лица родственников закрывают пластилиновые кружки со схематичными глазами, носом и ртом. Китай хранит множество частных трагедий на фоне глобальной истории, о которых говорят лишь редкие авторы, чьи фильмы на родине все равно не выйдут в широкий прокат. Удел Ван Бина и Лей Лея — европейские фестивали.

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