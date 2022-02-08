Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

анонс

«Московская премьера»-2021: Как страшно жить, но надо

15-й Большой фестиваль мультфильмов покажет свою программу онлайн с 28 октября по 8 ноября

Фирменные комедии, остросоциальные драмы и арт-детектив — в российских кинотеатрах и онлайн с 26 октября

«Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля

21 октября 2021

Трудности роста: Российские подростки, якутская деревня и женщины со всего мира на Варшавском кинофестивале

«Ыт» Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, «Межсезонье» Александра Ханта, «#хочувигру» Анны Зайцевой и «Болезнь роста» Эллен Роднянской – отечественные фильмы, премьера которых прошла на польском смотре