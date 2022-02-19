Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью

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Россия и Китай в топе

Инопланетяне, миллениалы и ар-нуво: 10 фильмов Роттердамского фестиваля на любой вкус

«Московская премьера»-2021: Как страшно жить, но надо

15-й Большой фестиваль мультфильмов покажет свою программу онлайн с 28 октября по 8 ноября

26 октября 2021

«Новое британское кино»: «Герцог» и другие события старого доброго фестиваля

Фирменные комедии, остросоциальные драмы и арт-детектив — в российских кинотеатрах и онлайн с 26 октября