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Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью

Фестивальная колонка >>
19 февраля 2022

В этом году Берлинский фестиваль решил не отставать от своих собратьев-конкурентов – Канн и Венеции – и пройти в привычном, оффлайн-формате. Правда, фестиваль укоротили до недели. Официально Берлинале шел, как всегда, 10 дней, но последние четыре дня отвели только под показы для публики – на фестивальных показах в этом году были только аккредитованные. Это придало Берлинале неожиданно грустную ноту – ведь именно этот фестиваль всегда славился своим демократизмом, и длинные очереди за билетами рядом с Берлинале Палас были своего рода визитной карточкой. Сейчас все было по-другому – никакой публики, никаких очередей, журналистов было аккредитовано почти в три раза меньше, чем обычно, а билеты заказывались заранее по интернету через специальную программу. Словом, было непривычно пусто и не празднично. Но что поделаешь – пандемия… Ко всему прочему, приходилось сдавать тест на ковид каждый божий день – без них не пустят ни на один показ, - а еще цепляли на запястье бумажные браслетики, дающие право на проход в фестивальные точки. В этой почти казарменной обстановке фильмом Франсуа Озона «Петер фон Кант» - лирически-ироническим переложением знаменитой картины Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант» на другую гендерную основу – и начался очередной, чуть-чуть хромой, Берлинале.

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: Открытие Берлинале/berlinale.de

Обычно к середине почти всякого крупного фестиваля всплывает одна и та же тема: «Какой ужасный конкурс в этом году!» Эти разговоров, как правило, не удается избежать ни Берлину, ни Каннам, ни Венеции. Если вы не слышите этих разговоров – значит, просто все умерли. Нынешний Берлинале преподнес нам конкурс такого необычно низкого уровня, что даже не вызвал распрей – несогласных не было. Причиной тому в первую очередь пандемия – где-то застопорилось производство, кто-то не стал отдавать Берлину свой фильм, побоявшись, что фестиваль опять пройдет онлайн. А может, просто таким образом сошлись обстоятельства.

Фильм, получивший «Золотого медведя», «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон, вовсе не так плох, как его попытались представить многие наблюдатели, болевшие за другие картины. Алькаррас – название местечка, где живет большая фермерская семья. Они собираю персики и инжир, а старший сынок любовно выращивает еще и каннабис. Старики в этой семье обожают своих внуков, внуки обожают стариков, природу и персики. Но владелец этих плодородных земель задумал вырубить персиковую рощу, чтобы на ее месте поставить солнечные батареи. Слышится звук топора. Антон Павлович Чехов радуется, что его «Вишневый сад» пошел в испанский народ. Нет-нет – фильм очень мил, ей-богу, и непрофессиональные актеры органичны, и щемящее чувство несправедливости здесь сродни легкому катарсису. Но сколько мы видели таких фильмов? Сто? Тысячу? Две тысячи? Разве «Золотой медведь» не заслужил чего-то более свежего?

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Алькаррас"

Но это еще полбеды. Настоящая беда – «Серебряный медведь» за режиссуру Клер Дени. Ее фильм «С любовью и решительностью» можно без любви, но с решительностью назвать худшим в карьере этой парадоксальной режиссерки. Красивая любовь двух немолодых людей, разыгранная Венсаном Линдоном и Жюльет Бинош, разбивается о коварство бывшего бойфренда героини Бинош, заронившего в ее сердце прежнее чувство. Параллельно герой Линдона мучается с переходным возрастом своего сына-мулата, которого растит один, а Бинош в эфире радио, где она работает, пытается разобраться с проблемами расизма. Все это плохо складывается в единую картину, одна тема не дополняет другую, а сцены радикального секса только добавляют путаницы. Но, очевидно, жюри во главе с режиссером М. Найтом Шьямаланом разглядели в этой картине что-то, чего не довелось простым смертным.

Милая черно-белая фенечка корейского режиссера Хон Сан Су «Фильм романистки», сконструированный в виде разговоров главной героини с разными людьми, удостоился Гран-при жюри. Довольно остроумная, довольно изящная работа, но от нее веет такой необязательностью, что присуждение ей второй по значимости награды заставляет усомниться в зорком глазе членов жюри. А то и в зрении вообще. Потому что есть еще третий по значимости приз – приз жюри, а он достался Наталии Лопес Гальярдо за картину «Мантия из драгоценных камней», мутную драму о коррупции в полиции, об абьюзе и вообще обо всем, о чем сейчас принято говорить. Лопес Гальярдо – жена Карлоса Рейгадаса, мексиканского без пяти минут классика авторского кино со своим узнаваемым, не всегда простым, но всегда определенным и точным стилем. Почерпнув у мужа зачатки стиля, Лопес Гальярдо забыла почерпнуть все остальное – например, самостоятельность художественных решений, соответствие стиля режиссерскому замыслу, наконец – умение построить кадр так, чтобы не оставалось сомнений: по-другому мизансцена выглядеть не могла бы.

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Мантия из драгоценных камней"

«Серебряный медведь» за сценарий отдали Лайле Штилер за фильм немецкого режиссера Андреаса Дрезена «Рабие Курназ против Джорджа Буша» о попавшем в Гуантанамо турке – неплохой, даже очень качественной работе с превосходной актрисой в главной роли. Немецкая актриса турецкого происхождения Мельтем Каптан, воплощение витальности, сыграла мать героя, которая вместе с адвокатом вытаскивает сына из тюрьмы. И хотя отличных женских работ на Берлинале было немало, «Серебряный медведь» Мельтем за лучшую роль выглядит справедливо. Напомним, что с некоторых пор Берлинале перестал разделять роли на мужскую и женскую, зато учредил награду за лучшую роль второго плана. Видимо, тут как на фронте: нет мужчин и женщин — все тут лишь бойцы. За роль второго плана «Медведя» получила актриса Лаура Басуки, сыгравшая в индонезийском фильме «Нана».

И в целом можно было бы смириться и с таким раскладом – без радости, без охоты, но смириться, - если бы не одно существенное «но» жюри напрочь не заметило и никак не отметило действительно лучшие картины конкурса. Кому-то они понравились больше, кому-то – меньше, но тот факт, что они на голову выше награжденных, не решится оспаривать никто. Так, 90-летний Паоло Тавиани, казавшийся неотделимым от своего брата Витторио, снял свой первый самостоятельный фильм после смерти брата – «Прощай, Леонора» Поразительно молодой, ясный и четко выстроенный фильм для режиссера в таком возрасте, к тому же не привыкшего работать одному, - из области чудес. Эстетский фильм, элегантный и страшный в своей последней части – тоже из области чудес, хоть и откровенно дурацких. Картина начинается со сцены получения Нобелевской премии Луиджи Пиранделло (по его рассказам братья Тавиани в свое время сняли два фильма). Потом сцена смерти Пиранделло, снятая глазами его самого. Несмотря на завещание писателя похоронить его на родине, после его смерти прах оставляют в Риме и уже только после войны перевозят на Сицилию. Путешествие праха Пиранделло — отдельная часть фильма, живая, наполненная изящным черноватым юмором. Действие то и дело перемежается кадрами из фильмов Антониони, Росселини, братьев Тавиани.

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Прощай, Леонора"

Прощание с Пиранделло выливается в прощание с прошлым вообще – с тем прошлым, в котором были фильмы Паоло и Витторио, других великих итальянских режиссеров, с тем прошлым, в котором было место высоким устремлениям. И последняя часть — экранизация рассказа Пиранделло «Гвоздь», трагическая история убийства парнем девушки Леоноры. «Прощай, Леонора» — пример того кино, что построено на метафорах, на зыбких образах, на аллегориях и на тех тонких авторских эмоциях, что и отличают (в том числе) авторское кино от коммерческого. Непонятно, как можно было пройти мимо этого фильма.

Как, кстати, и мимо китайской картины «Возвращение в прах» Ли Жуйцзюня – фильма, наполненного визуальной поэзией, удивительной нежностью по отношению к слабым мира сего. В центре рассказа – странная пара, два изгоя в деревушке. Он – самый бедный здесь, она – местная юродивая. Их сводят вместе для фиктивного брака – вдвоем буде легче преодолевать тяготы крестьянского быта. Постепенно отношения двух странных людей наполняются уважением, взаимная приязнь растет, и вот-вот фиктивный брак превратится в настоящий. Но трагические события нарушают благостный ход событий. В отличие от многих награжденных фильмов, «Возвращение в прах» – Кино с большой буквы, выстроенное на метафорах, на аллегориях, которые по ходу дела наполняют повествование множеством смыслов – начиная с рассуждения о природе любви и кончая раздумьями о трагическом отрыве человека от земли (в конце фильма герой вынужден переехать в город, который ему ненавистен и страшен).

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Возвращение в прах"

Российских фильмов в основном конкурсе в этом году не было. Но в короткометражном конкурсе главную награду получил фильм «Трэп» 27-летней выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино Анастасии Вебер о молодых людях с экстремальной «манерой чувствования». Анастасия уже побеждала на международных конкурсах – в частности, на престижном конкурсе короткометражного кино в Оберхаузене.

А в программе Encounters («Встречи») показали дебютный фильм «Продукты 24» молодого режиссера Михаила Бородина. В основе сюжета – громкая история «гольяновских рабов», прогремевшая десять лет назад в Москве. Тогда полиция накрыла магазин, где в скотских условиях содержались рабочие из Узбекистана и Таджикистана, – без паспортов, регулярно избиваемые. Людей освободили, но прокуратура не нашла в действиях «рабовладельцев» состава преступления. Фильм построен на смеси натурализма и сюрреализма. И то, и другое кажется преувеличенным, но именно эта гиперболизация добавляет фильму ощущение беспредельного ужаса и отчаяния. Здесь и правда преувеличено буквально все — и злобность магазинной бандерши, и жестокость ментов, и действенная эмпатия москвички, взявшей сбежавшую от истязаний Мухаббат (отменная работы Зухары Сансызбай) под свое крыло и помогшей ей уехать на родину. Такие круглосуточные продуктовые магазинчики встречаются на каждом шагу, и каждый из нас время от времени там отоваривается. Мы видим гастарбайтеров, порой фыркаем из-за их нерасторопности, но не задумываемся – а что там в подсобке? Фильм несколько нестройный, но во-первых, для дебютанта это простительно, а во-вторых, та эмпатия, с какой сделан фильм, смелость в выборе темы и попытка рассказать о сегодняшних страшных проблемах языком кино искупает все ошибки.

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Продукты 24"

Другой российский фильм – «Брат во всем» Александра Золотухина – в целом тоже страшный, хотя на первый взгляд такой мирный, такой нежный. Два брата-близнеца, Митя и Андрей (близнецы Сергей и Николай Журавлевы) — летчики-курсанты где-то на юге России. Братья — единое целое. Когда собираются комиссовать Митю, Андрей решает уйти с ним — друг без друга им никуда. Родственная связь становится тормозом на пути к мечте, но из фильма ясно, что режиссер все-таки на первое место ставит не мечту. Мечты уходят, родственные связи остаются. Тема близких связей, проблема телесного всегда была важной для учителя Золотухина – Александра Сокурова, которому он наследует пока очень откровенно. В предыдущей своей картине, «Мальчик русский», премьера которой тоже прошла в Берлине, это влияние было даже слабее. У Золотухина физическая нежность, превратившаяся у братьев в зависимость, показана через бесконечные крупные планы ребят, через легкие, как дыхание, их прикосновения друг к другу. И не самый внимательный зритель может даже не разглядеть за всеми этими телесными откровениями другой, более важный посыл – антимилитаристский. Мирные будни летной части время от времени нарушаются вторжением неожиданных деталей, которые могут показаться артефактами, — например, мы видим окровавленных раненых солдат. Откуда их привозят, с какой войны? Мы не знаем, о какой войне идет речь, но понимаем: война где-то совсем рядом. И понимаем также, что ласковый пушок на щеках этих почти ребят в любой момент может быть залит кровью.

Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
фото: "Брат во всем"

Рассказать о страшном через прекрасное, об уродливом через красивое, о брутальном – через нежное – это ценное умение, без которого немыслимо ни кино, ни искусство вообще. И в этом смысле фильм Золотухина просто на голову выше того, что было в основном конкурсе Берлинале и что «подслеповатое» жюри отметило своим неожиданным вниманием.

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