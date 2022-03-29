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Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске

Фестивальная колонка >>
29 марта 2022

В последнюю декаду марта в первой столице Сибири состоялся I кинофестиваль «Алафейская гора». Вопреки 435-летней истории города и переводу топонима, давшего имя фестивалю – «царский», — на экранах в Тобольске нет места боярским бородам и крестьянским лаптям. Новый фестиваль посвящен отечественному актуальному кино.

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: пресс-служба фестиваля "Алафейская гора"

По словам художественного руководителя смотра Сергея Новожилова, Тобольск был выбран как город и многовековых традиций, и одновременно динамично развивающийся, в том числе благодаря присутствию здесь холдинга СИБУР, выступившего генеральным партнером и «Алафейской горы». Двадцать шесть картин, вошедших в конкурсы полного и короткого метра, претендовали на призы — статуэтки в виде пера Жар-птицы, выполненной тобольскими мастерами-косторезами.

Фильмы программы, не сгущая краски, рассказали тоболякам о болевых точках современного мира: от ковида до подросткового суицида, и от неприглядной изнанки телешоу до невозможности диалога в политике. Конкурс полнометражных фильмов начался картиной Натальи Назаровой «Райцентр», выведя на первый план главного героя фестиваля – подростка, находящегося в конфликте с родителями и вообще миром взрослых. Историю про парня, поневоле попавшего в криминальный переплет, сама Назарова сравнивает с работами Брагинского или Данелии, и не случайно жюри, под председательством Андрея Руденского, присудило ей диплом с формулировкой «За человечность в каждом кадре, за актуальность и гуманизм».

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: кадр из фильма "Райцентр"

О предательстве детей – дебют Татьяны Федоровской «Белый кит». Эта социальная драма с религиозным подтекстом – первый в отечественном (и возможно мировом) кино откровенный разговор о приемных семьях, доходящих до эмоционального предела и принимающих решения вернуть ребенка в детдом.

Но если об актуальной проблеме «возвращенцев» не все готовы говорить, считая, что это слишком локальный разговор, то тема соцсетей близка сейчас всем. Можно не сомневаться, что большинство зрителей Тобольска задумались о виртуальной жизни своих детей, посмотрев драму Марии Тумовой «Выйти из группы», в которой подростка соцсети затягивают на самое дно, толкая на убийство невинного человека.

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: пресс-служба фестиваля "Алафейская гора"

Бонни и Клайдом становятся юные возлюбленные в картине «Межсезонье», второй работе Александра Ханта, автора нашумевшего роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Пытаясь отстоять право быть самими собою, они легко переходят черту дозволенного, отрицая ценности родителей, в том числе саму жизнь. Чтобы разобраться, где пролегает пропасть непонимания между нынешними поколениями отцов и детей, Хант общался с десятками подростков, и ради этого даже устроился в летний лагерь. Триггером для появления «Межсезонья» стала произошедшая в 2016 году трагедия с участием псковских школьников, которые украли оружие, обстреляли полицию и покончили с собой.

Несмотря на то, что сценарий основан на реальных событиях, режиссер избежал публицистики и вывел фильм на уровень высокохудожественного высказывания. В итоге «Межсезонье» стало лидером «Алафейской горы», взяв три приза – за лучшую операторскую работу (Наталья Макарова), за главную женскую роль (невозможно не отметить, как органично выглядит в образе тинейджера 24-летняя Женя Виноградова), и наконец, гран-при фестиваля.

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: кадр из фильма "Межсезонье"

Как ни странно, в основу острохарактерной комедии «Бабки», снятую режиссером-дебютантом Никитой Владимировым, тоже легла реальная история – однажды в Крыму две пенсионерки открыли бордель. Бог знает, какая мотивация была у крымских бабок, у питерских, которых сыграли Ольга Волкова и Анна Алексахина, случилась необходимость расплатиться за нечаянный долг в два миллиона рублей. В этом сжатом как пружина фарсе есть место и сценам штурма полиции, и мести наркобарону, и походу в секс-шоп, и стариковскому одиночеству. И, конечно, любви. Жюри этот микс пришелся по душе, и оно отметило за лучший сценарий команду авторов «Бабок» — Андрея Таратухина, Юлию Крутову, Наталью Милашкину.

Если в «Бабках» два миллиона – долг, то в «Дьулуур: мас-рестлинг» ровно таков призовой фонд, который так необходим молодому якуту, чтобы выкупить дом, отобранный коллекторами, и забрать из детдома младшую сестренку. Картина из соцдрамы с национальным колоритом трансформировалась в спортивное кино в духе «Каратэ-пацан», только на этот раз деревенский парнишка за считанные месяцы превращается в чемпиона якутского рестлинга. Жюри оценило по достоинству мастерство режиссера Валентина Макарова, которому удалось лирику помножить на зрелищную подачу состязания по перетягиваю деревянной палки. Приз достался и Гавриле Менкярову, сыгравшему главную роль, не отступающего перед невзгодами Джулура.

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: кадр из фильма "Бабки"

Кинопрограмма «Алафейской горы» — обширна и разнообразна с точки зрения и жанра, и художественного языка. И как всегда наиболее ярко это отразила конкурсная программа короткого метра. Авторы 17 картин охватили множество самых разнообразных проблем – от отчаянной необходимости брать правосудие в свои руки в дебюте Максима Лаврова «Батя» до саркастического взгляда на мечту в виде «Мерседеса» тоже дебютной работы Натальи Мишкиной «Машина». Никто не оспорит актуальность рассказа о неприглядной изнанки кастинга в телешоу, («Пой», режиссера Сергея Швыдкого) или историю журналистки, уничтожившей потоком вранья и грязи «объект» своего первого репортажа.

Но жюри короткого метра во главе с директором Центрального Дома кинематографистов Екатериной Головней, сделало выбор в пользу других короткометражек. Считая, что жанр мистики незаслуженно обходят в коротком месте, эксперты поощрили дипломом «за оригинальность идеи и чистоту жанра» автора фильма «Сборы» Натальи Гуркиной, о маленькой девочке, которая единственная из всей семьи видит незримого гостя.

Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске
фото: кадр из фильма "Холодно"

Приз за лучшую режиссуру достался Алексею Сапрыкину и Екатерине Герм-Уваровой, которые словно предвидя сегодняшнюю политическую повестку, сняли картину «Высшие уровни», о переговорах двух ядерных держав, где судьбу мира решают… переводчики-синхронисты.

И, наконец, лучшим короткометражным фильмом была признана работа Данила Иванова «Холодно», ироничная, на грани нашего извечного сюра роуд-муви про двух полицейских, везущих по бескрайней зимней дороге труп замерзшего рыбака. И хотя, по словам продюсера картины Никиты Владимирова (увезшего из Тобольска и этот, второй приз), смысл фильма – «очень хочется быть хорошим, но, с…а, холодно», — финал ее жизнеутверждающий. Тоболяки-то уж точно не боятся холода!

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персоны
Анна АлексахинаГригорий БрагинскийЖеня ВиноградоваНикита ВладимировОльга ВолковаЕкатерина Герм-УвароваЕкатерина ГоловняНаталья ГуркинаГеоргий ДанелияДанил ИвановМаксим Лавров (II)Валентин Макаров (IV)Наталья Макарова (IV)Гаврил МенкяровНаталия МилашкинаНаталья МишкинаНаталья Назарова (II)Сергей НовожиловАндрей РуденскийАлексей Сапрыкин (II)Андрей ТаратухинТатьяна ФедоровскаяАлександр ХантСергей Швыдкой
фильмы
БабкиБатяБелый китВыйти из группыВысшие уровниДжулур: мас-рестлингКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовКаратэ-пацанМашинаМежсезоньеПойРайцентрСборыХолодно

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Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске фотографии
Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске фотографии
Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске фотографии
Хочется быть хорошим, но холодно: «Алафейская гора» — новый кинофестиваль в Тобольске фотографии
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