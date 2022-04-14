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«Восход» мобильного кино

Фестивальная колонка >>
14 апреля 2022
Фестиваль мобильного кино прошел в Москве в 4-ый раз. Особенность его конкурса в том, что все представленные картины сняты на мобильный телефон. Главный приз получил китайский фильм Kids of Paradise режиссера Мо Ша, а среди российских участников победителем оказалась короткометражка Flying Евгении Саргиной. Фильмом закрытия фестиваля стала драма «Восход», снятая режиссёром-дебютантом Вячеславом Ширяевым. Гость фестиваля, продюсер Ольга Леснова после просмотра сказала: «Как зритель я получила огромное удовольствие от работы, я впечатлена. И тема на злобу дня».

«Восход» мобильного кино
фото: Вячеслав Ширяев и Ольга Леснова

Дебют Вячеслава Ширяева — это притча-рефлексия о поколенческом разрыве в современной России. Но главное в фильме не политическая подоплека (которую нельзя обойти вниманием), а история отношений отца и сына. Подполковник ФСБ Олег Рузин возвращается в родной город, чтобы разобраться с подростковым страйкбольным клубом «Восход», который из Москвы выглядит подозрительно. Среди членов группы оказывается его внебрачный сын Андрей. Проникаясь к мальчику симпатией, а затем и подлинными отцовскими чувствами, Рузин пытается вытащить сына из западни, им же самим устроенной. Но план рушится, когда его ожидания сталкиваются с нравственными принципами Андрея.

«Я всегда говорю, что кино должно так или иначе отражать современную реальность, — говорит сопродюсер фильма Борис Гуц. — Я как продюсер и режиссер стараюсь заниматься только актуальными темами. «Восход» — именно такой фильм. В нем сочетается узнаваемая Россия наших дней с почти притчевой формой, от чего история противостояния спецслужб и оппозиции в лице подростков выходит на более глубокий уровень проблемы отцов и детей».

«Восход» мобильного кино
фото: кадр из фильма "Восход"

«Я увидел в «Восходе» историю Авраама и Исаака, — продолжает сопродюсер проекта Максим Муссель, — это история о том, как отец, руководствуясь теми ценностями, которые он считает правильными и взрослыми, заставляет сына стать предателем. К счастью, ребенок находит в себе силы избавиться от этого гнета. Политическая подоплека тут вторична».

Главные роли в фильме сыграли Максим Митяшин и Лукьян Томсон. Максим снимается в кино давно, на его счету десятки ролей в сериалах и полнометражных фильмах, но роль Олега Рузина для него стала особой. «Для меня роль Рузина стала эмоциональным аттракционом, — рассказывает актер, — девять дней я существовал в эмоциональном облике этого персонажа. Это загнанный зверь, хищник, который, пытаясь вырваться, крушит вокруг себя все. В нем есть сила, но нет любви».

«Восход» мобильного кино
фото: кадр из фильма "Восход"

А для Лукьяна Томсона роль Андрея Никитенко стала актерским дебютом. Еще во время съемок Лука заметил, что с главным героем у него много общего и что он фактически сыграл самого себя. Действительно, при просмотре «Восхода» поражает его неподдельная искренность и полное отсутствие фальши. Поколенческий разрыв, конфликт отцов и детей – ключевая тема «Восхода». У детей своя правда — они хотят жить «нормально», а это значит не переступать через себя и свои принципы. А у отцов нет ответов на вопросы приходящего им на смену поколения, нет ценностей, ради которых стоило бы чем-то жертвовать. Ведь жертвы стоят лишь любовь, настоящая дружба, идеалы добра. Поэтому отцы оправдываются и обнуляют ценности детей. Даже пройдя путь от тщеславного и безжалостного в своем слепом цинизме спецслужбиста до любящего отца, Рузин не перестает обесценивать сына, отказывая его ценностям в праве на существование. В этом и есть главная его трагедия.

«Восход» — это не просто название подростковой организации. Восход в картине у каждого свой, как и Голгофа — у каждого своя. Андрей, единственный участник «Восхода», оставшийся на свободе, стремится в тюрьму к друзьям: только там, среди своих он ощущает свободу, а воля для него — тюрьма. Финал у фильма открытый: зритель слышит выстрел и не понимает, какой выбор сделал Рузин. Но ответ у каждого свой — как и «восход».

«Восход» мобильного кино
фото: кадр из фильма "Восход"

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Борис ГуцОльга ЛесноваМаксим МитяшинМаксим МуссельЛукьян ТомсонВячеслав Ширяев
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