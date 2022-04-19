Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Фестивальная колонка >>
19 апреля 2022

В российский прокат выходит вторая режиссерская работа Кирилла Соколова, автора провокационного фильма «Папа, сдохни», в России после показа на фестивале «Окно в Европу» прошедшего практически незамеченным, зато заслужившего восторженные отзывы зарубежной публики. В своей новой картине, ее можно было назвать не «Оторви и выбрось», а «Мама, сдохни», Соколов все так же — через кровь и слезы — отдает дань уважения Квентину Тарантино, но на мотивы сугубо русской жизни. Которая не меняется и вне зависимости от поколений точно характеризуется поговоркой «От тюрьмы и от сумы не зарекайся».

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Отсидевшая четыре года Оля (Виктория Короткова) выходит на волю. Позади – абьюзивные отношения с ментом (Александр Яценко), которому она в пылу очередной ссоры выколола глаз, за что собственно и отправилась за решетку, и тюремные пытки со стороны погрязшей в федеральной системе исполнения наказаний семьи (мать Ольга Лапшина и сын Данил Стеклов). Впереди – борьба за дочь Машу (потрясающий дебют Софьи Круговой), все это время находившуюся под гиперопекой токсичной бабушки (Анна Михалкова). Оля хочет для Маши лучшей жизни, хотя, кажется, все вокруг на разные лады учат женщину давней отечественной мудрости про то, что кровь не водица, а яблоко от яблони недалеко падает. В общем, встреча с «исправительной» системой не за горами.

Смотреть онлайн «Папа, сдохни»

Кирилл Соколов – режиссер, безусловно, талантливый и самобытный. Как бывший киножурналист — насмотренный. В «Папа, сдохни» очевидными референсами были корейские фильмы и, конечно, Квентин Тарантино с его лужами крови. В «Оторви и выбрось» Соколов снова привычно идет по избранному пути, уже не стесняясь повторять ближе к кульминации, например, «Убить Билла», а в другие сцены добавлять впридачу отсылки к братьям Коэн. Старикам в среднероссийской глубинке, как и в техасской, тоже не место. Тут вообще не жильцы – все. В лучшем случае, если повезет, – выжившие. Отчаянные, но удивительным образом не отчаявшиеся. Особенно те самые «женщины в русских селеньях», на характерах которых и строится повествование фильма.

«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня

Неприглядная Анна Михалкова с кровью под носом играет бешеную «бабку», хотя лет-то ей немного, но в российской провинции и условные 50 – уже срок. Как в колонии, где работает героиня Ольга Лапшиной – еще одна «возрастная» мать, недовольная своим взрослым сыном потому, что он просто пошел по ее стопам, даже особо и не пытаясь найти свой особенный путь, выйти за рамки этой системы. Среднее, по отечественным меркам, поколение представляет, к сожалению, редко появляющаяся на экране Виктория Короткова, лицо которой то и дело «уродуют» синяками. Отсидевшая Оля желает наконец начать новую жизнь со своей дочерью, которая – ну мало ли – все-таки может и не повторит ошибок мамы и осточертелой бабушки. Героиня Софьи Круговой — главная, конечно, оторва, колючим взглядом озирающая окружающую ядовито-душную, истинно русскую хтонь, в фильме, правда, щедро разбавленную яркими красками (по преимуществу зеленой и красной). Все бы это оторвать и выбросить. Но не выходит. Кровь и впрямь не водица.

Читать Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал: Рецензия на фильм «Папа, сдохни»

Соколов виртуозно миксует исконно российские архетипы с кассовым западным кинотрэшем, щедро поливает не слезами, а кровавыми соплями чуждую большинству новую этику, срывая глотку, перекрикивает фем-активисток, выступающих против домашнего насилия и тюремных пыток, но понимает, что, как и герой Александра Яценко (одного из немногих здесь мужчин), вековые устои сдвинуть не может. Поколения сменяются, а кулаки и пистолеты, как последние аргументы правоты, остаются неизменны. Опыт как минимум двух семей из «Оторви и выбрось» это доказывает. А сколько еще таких – по ту и другую сторону решетки – не сосчитать.

«Оторви и выбрось» в кино с 21 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
kriv_co   19.04.2022 - 12:27
Вообще поддерживаю тех людей, которые не боятся идти на эксперименты и снимают то, что массовой нашей публики не зайдет точно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Домашнее ультранасилие: Анна Михалкова, Ольга Лапшина и Даниил Стеклов
«Оторви и выбрось» и получи билет
Премьерный показ нового фильма Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» состоится 13 апреля в киноцентре «Октябрь»
«Подельники», «Красавица и дракон» и еще 8 фильмов апреля
«Капитан Волконогов» лидирует по количеству номинаций на национальную премию «Ника»
Фильмы «Ника» и «Оторви и выбрось» включены в программу фестиваля South by Southwest
Анна Михалкова бросается в погоню за дочерью и внучкой в трейлере фильма «Оторви и выбрось»
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Дебютантка София Кругова стала лучшей актрисой Таллинского фестиваля «Темные ночи»
Кинотавр-2021: Нас других не будет. И российского кино тоже
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
Кинотавр-2021: Анна Михалкова и ее кровавая родня в фильме «Оторви и выбрось»
Кинотавр-2021: Александр Паль и Агриппина Стеклова в «Дне мертвых» Виктора Рыжакова
Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Фестивальные награды и окупившийся «Текст»: фонд «Кинопрайм» подвел итоги работы за 1,5 года
Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»
Кирилл Соколов: «Если поеду в Голливуд, то позову сниматься Мэг Райан»
Кирилл Соколов снимет комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Виктория КоротковаСофья КруговаОльга ЛапшинаАнна МихалковаКирилл СоколовДанил СтекловАлександр Яценко
фильмы
Оторви и выбросьПапа, сдохни

фотографии >>
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
«Оторви и выбрось»: Анна Михалкова и ее кровавая родня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Тарас Бульба»

Скорбим

Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Николай Гусаров
17 апреля ушёл из жизни актёр, режиссёр Николай Гусаров.
Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.
Борис Заволокин
15 апреля ушёл из жизни актёр Борис Заволокин.
Вячеслав Петриченко
12 апреля ушёл из жизни актёр Вячеслав Петриченко.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Сергей Варчук
Игорь Лесов
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Руслан Сасин
Надежда Федосова
Витаутас Шапранаускас
Катажина Глинка
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Алессандро Прециози
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram