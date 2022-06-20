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«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама

Фестивальная колонка >>
20 июня 2022
В Великом Новгороде завершает работу четырехдневный фестиваль мультфильмов «Новая анимация», который проходил здесь впервые. Смотр возложил на себя просветительскую миссию: помимо анимадискотек и кинопоказов, знакомящих зрителей с современной российской и зарубежной анимацией, и эстетических блоков лучших мультфильмов XXI века, зашла речь и о новых горизонтах восприятия. Специальные программы и мастер-классы, на которых горожане могли познакомиться с известными авторами мультфильмов и новыми технологиями в их ремесле, позволяли убедиться, что анимация – это огромный и невероятный по широте возможностей пласт искусства. И знакомство это проходило совершенно бесплатно.



Темнота – друг молодежи: Студенческая анимация

Две программы студенческой анимации наиболее интересны тем зрителям, кто сам ищет возможность заняться этим видом искусства. Авторы фильмов — учащиеся разных вузов страны — демонстрируют полную свободу в выборе средств самовыражения и создают короткие и эмоциональные фильмы, в которых важен не сюжет, а стиль, поскольку они учатся именно этому – технологиям оживления. Пожалуй, студенческие фильмы программы наиболее живописны и приближены к пониманию истинной природы кино. Часто создатели пользуются минимальными средствами, даже в выборе красок используя всего несколько цветов – синий и белый, черный и белый, синий и оранжевый. Зачастую эти фильмы обходятся без диалогов и закадрового текста, описывая эмоции, видения и разнообразные состояния. «Искры в темноте» Евгении Девятовой из СПбГИКиТ – мечты о неслучившейся любви. «До темноты» Паши Погудина и Макса Куликова – похожи на первобытные рисунки, оживающие в сумерках камни на берегу водоема. «Как воет ветер» Ивана Ханжина из УрГАХУ — вольная экранизация стихотворения Басе («Как воет ветер. Поймет лишь тот, кто в поле ночевал»). Еще одна работа трех студентов этого уральского вуза — «Набор для создания мышки» — смешное дурачество в технике стоп-моушн про то, как нарисованные уши, глаза, нос и хвост мыши превращают в нее любой предмет. Из нескольких работ учащихся анимационного потока Высшей Школы Экономики хочется выделить «Мармелад» Анны Любимцевой — футуристический триллер об одиночестве и любви… к сладкому. И «Запрет на соски» Инги Татаршау – исторический и феминистский экскурс о том, как изменялось отношение к обнаженной женской груди.

Прекрасная и остроумная работа студентки ВГИКа Натальи Абрамовой «Подружки» рассказывает грустную историю о двух неразлучных смешливых девочках, чья крепкая связь оборвалась с появлением юноши на белом коне. В работах ВГИКовских студентов, кстати, драматургическая составляющая более крепка, чем у учащихся других вузов. Анна Догаева сделала фильм «На море» — про одинокого моряка и чаек, которые прогнали из его домика неприятную подружку. А графическая курсовая работа Людмилы Смоляр «Маруська» повествует о жизни одной шкодливой кошки.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "На море"

В студенческих работах часто заметно влияние преподавателей-мастеров, а также мирового изобразительного или других искусств. Так, стиль яркой и выразительной дипломной работы Ирины Жарковой из Театрально-художественного технического колледжа Москвы «Калокери» явно навеян картинами европейских импрессионистов. А музыкальный клип «Маяк» студента из Омска Александра Соломенникова, сделанный на песню группы «Сплин», вдохновлен, вероятно, комиксами. Его герои — современный Владимир Маяковский и современный Петербург с отлично прорисованными деталями и фонами.

Несколько работ сделаны группами авторов в рамках мастерских фестиваля. Самая достойная — «У неба нет края» учащихся академии анимационного искусства им. Хитрука. Это поэтичная и изобретательно выполненная стоп-моушн анимация из кусочков керамической смальты, традиционного материала для создания мозаичных панно. В целом, студенческие работы – одно из самых интересных зрелищ, дающих представление о том, что такое искусство анимации сегодня и какое у него будущее.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "У неба нет края"


Жизнь без иллюзий: Взрослая и специальная анимация

С целью рассказать о разнообразии анимационных техник собран и отдельный блок «Суета сует: технологии в анимации». В нем были представлены работы разных лет, иллюстрирующие всевозможные способы создания мультфильмов, включая и классические, и самые экзотические. Единственный мультфильм всей программы из прошлого тысячелетия – «Конфликт» Гари Бардина (1983) – сделан из спичек. Просто потому, что никто, кроме Бардина, из спичек сейчас мультфильмы не делает. Зато делают из чая («Чинти» Натальи Мирзоян), пластилина («Белоснежье» Ирины Эльшанской), при помощи компьютерного генерирования («Чик-Чирик» Жанны Бекмамбетовой), рисунка на стекле («Еще раз!» группы авторов мастерской Александра Петрова) и даже 3d-ручки («Узы» Дины Великовской). Кстати, эти и другие фильмы программы интересны не только с технической точки зрения. Это сплошь отборные шедевры, победители многих мировых фестивалей, которые можно пересматривать много раз.

Документальная анимация – один из самых ярких примеров взрослых мультфильмов, популярный как в России, так и за рубежом. В этом блоке собрали анимированные реальные истории, иногда записанные заранее на диктофон. Техники и сюжеты также разнообразны. Это и печальная жизнь в ПНИ «За забором» — довольно известная работа Марии Коган-Лернер, и приключения трех художниц в Алтуфьево («Привидения в Алтуфьево»), где режиссер Яна Исаева рассказывает, как они с подругами стали снимать видео, заработали популярность, а потом к ним пришла полиция по доносу соседей. Две истории внучек о дедах: «Дополнить ничего не могу» и «Как говорил мой дед» — и еще несколько фильмов. Самая удивительная и трогающая — «Мамины волосы» Алексея Евстигнеева. Это реальная история девушки с алопецией, которая 13 лет носила парики из маминых волос. Фильм сделан в смешанной технике с использованием настоящих волос, а в конце, в качестве документальных свидетельств, показаны реальные фотографии героев.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "Мамины волосы"

В двух других сугубо взрослых программам участвовали не только российские короткометражные мультфильмы, но и иностранные работы. В секции целиком 18+ под названием «Разные лики любви» собраны изобретательные мультфильмы о близких связях – и речь тут не обязательно о чувствах между мужчиной и женщиной: например, есть фильм, в котором сом влюбляется в Луну («Сом и Луна» Наталии Рысс), а старый стул — в красивую попу («Стул» Константина Щекина). А в остроумном «Хард и софт» звуки секса (на сей раз между людьми) зарифмованы с изображением команд на экране компьютера. Сначала система не может найти нужные драйвера, потом говорит, что устройство может работать быстрее, а в конце сообщает, что оно может быть безопасно извлечено. Однако из-за несоблюдения ряда мер устройство самостоятельно копирует в систему 50 тысяч элементов и вместе с ними, увы, оставляет вирус.

И, наконец, небольшая, но важная программа «Недетские проблемы» — о том, с какими серьезными трудностями сталкиваются дети и подростки. В ней, например, показали японский фильм «Откуси косточку», сделанный в очень красивой технике рисования точками: девочка на похоронах отца вспоминает, как они вместе провели лето. И израильский Your bad animals про гиперопекающую мать-мышь и ее дочь, подавляющую свою сексуальность и влюбляющуюся в виртуальных мужчин. И армянский «Улица Фирдус» Наиры Мурадян – тонкое и прекрасное сновидческое кино, сложенное из обрывочных детских воспоминаний. И новейший российский фильм «Исчезающий папа». И, наконец «Дневник Андрюши», снятый компанией Bazelevs к Международному дню человека с синдромом Дауна.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "Улица Фирдус"


Волка семеро казнят: Анимация для детей

Разнообразие техник, эстетик и творческих подходов иногда сложно понять. В одном блоке могут соседствовать что-то понятное, с сюжетом, героями — и нечто абстрактное, провокационное и неизвестно из чего сделанное. Иногда — завораживающее, иногда — то, что трудно оценить и воспринять. Смотреть большое количество мультфильмов – это все-таки недетская работа. Но были, конечно, в программе и ленты для юных зрителей, возвращающие любовь к отечественной анимации. Ведь большинство родителей, воспитанных на советских мультфильмах, продолжают показывать детям шедевры старой школы (что хорошо), но даже не подозревают, что качественная детская анимация производится и сейчас, в том числе — на хорошо знакомой нам студии «Союзмультфильм». Работы флагмана отечественной мультипликации отличаются как занимательными фантазийными сюжетами, так и качеством исполнения. Иногда даже удивительным созвучием с актуальной картиной мира. Фильм «Кораблик, который хотел летать» Екатерины Филипповой рассказывает о заводе, который выпускает крохотные суденышки и самолетики. Их собирают и отвозят в специальный детский сад, где детенышей выращивают, учат плавать и летать. Один кораблик решил, что он неверно рожден в теле кораблика, и на самом деле он самолет. Он очень хотел летать, и тогда приемный папа-летчик сделал ему крылья и воплотил его мечту. Закадровый текст в фильме читает Сергей Безруков.

Другая отличная работа «Союзмультфильма» — «Девочка и тигр» Татьяны Киселевой — тоже рассказывает о взрослении счастливой темнокожей девочки и ее питомца, сперва напоминавшего рыжую кошку, но со временем вымахавшего в огромного зверя. Тигр неустанно сопровождает девочку, а когда она вырастает — отпустит его в лес, прощаясь не только с большим другом, но и с детством.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "Кораблик, который хотел летать"

В детских программах, разумеется, больше всего веселых и добрых историй. Целых два фильма переиначивают старую сказку о волке и семерых козлятах. В «Волке наоборот» серый хищник возвращается в лес после долгого отсутствия. Три поросенка, Красная Шапочка с бабушкой и Коза с козлятами готовятся дать ему отпор, но оказывается, что волк сильно изменился – стал вегетарианцем, музицирует и называет себя Клов. Самый младший из козлят – инвалид-колясочник – единственный, кто верит в перемену и сближается с бывшим хулиганом, дабы он научил его играть на дудке. Другая картина — «Семеро козлят» Марины Карповой — рассказывает, как непослушные козлята нашли спрятанный от них смартфон и бросились играть в стрелялки. Внезапно пришел серый волк и допоздна, пока Коза продавала капусту на рынке, воспитывал рогатую молодежь, заставлял убираться и пить молоко, а потом даже на мотике покатал по ночному лесу разных зверей. Еще одна сказочная история-перевертыш — «Баба Яга и малышка» Евгении Голубевой — рассказала про гиперактивную королевскую дочку и злую лесную колдунью, которые очень понравились друг-другу.

Редкий фестиваль анимации обходится без самого известного детского сказочного цикла «Гора самоцветов». В Новгороде показали один из последних мультфильмов цикла — «Идет коза рогатая. Русские народные потешки». Сергей Меринов и группа авторов на сей раз слепили из пластилина и оживили Сороку-белобоку, Петушка — Золотого гребешка, Ворона-на-дубу и многих других знакомых с младенчества персонажей, включая, разумеется, козу, стращающую всех, кто кашу не ест, острыми рогами и желтыми глазами. Несмотря на заведомо детский контент, серия получилась совершенно не скучная, изобилующая фирменным юмором и неожиданными пластилиновыми трансформациями.

«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама
фото: "Идет коза рогатая"

В череде мультфильмов, снятых в традициях советской анимации («Бегомания» о круговороте добра в отдельно взятом парке, «Мамин помощник» о сомнительной радости семейной жизни на примере медведей, «Мой комбез» о приключениях джинсового комбинезона на земле и на море), и эпизодов познавательных российских сериалов («Клуб вопросики», «Бодо Бородо», «Детский альбом» и «Морси») отметим отдельным пунктом лирические фильмы известного аниматора из Екатеринбурга Нины Бисяриной «Маленькая большая мечта» и «Поездка к морю». В них взрослый мир показан глазами ребенка. Первая картина рассказывает о том, как малыш вернул маме мечту, во втором с некоторой грустью утверждается, что реальность не похожа на красивые мечты с открытки, но как будто нужно ничего не ждать, а радоваться тому, что есть. В число лирических картин можно отнести и короткую «Колыбельную», сделанную на стихи Валерия Брюсова.


Мы рассказали лишь о малой части фильмов и программ фестиваля «Новая анимация». Надеемся, что смотр продолжится здесь и в будущем, а также распространится на другие города. Фестивальный формат для зрителей – всегда более качественное и вдумчивое погружение в то или иное искусство. Для анимации это особенно важно, поскольку просмотр мультфильмов, который имел регулярный режим в наше советское детство, изменился, и многие зрители утратили доверие к российскому контенту. Такие мероприятия, как смотр в Великом Новгороде или Большой фестиваль мультфильмов в Москве, ориентированные на большую аудиторию, призваны это доверие вернуть, а может — даже завербовать потенциальных аниматоров в свою особую добрую секту.

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