«Новая анимация» в Великом Новгороде: О чем мечтает твоя мама

В Великом Новгороде завершает работу четырехдневный фестиваль мультфильмов «Новая анимация», который проходил здесь впервые. Смотр возложил на себя просветительскую миссию: помимо анимадискотек и кинопоказов, знакомящих зрителей с современной российской и зарубежной анимацией, и эстетических блоков лучших мультфильмов XXI века, зашла речь и о новых горизонтах восприятия. Специальные программы и мастер-классы, на которых горожане могли познакомиться с известными авторами мультфильмов и новыми технологиями в их ремесле, позволяли убедиться, что анимация – это огромный и невероятный по широте возможностей пласт искусства. И знакомство это проходило совершенно бесплатно.
Темнота – друг молодежи: Студенческая анимация
Две программы студенческой анимации наиболее интересны тем зрителям, кто сам ищет возможность заняться этим видом искусства. Авторы фильмов — учащиеся разных вузов страны — демонстрируют полную свободу в выборе средств самовыражения и создают короткие и эмоциональные фильмы, в которых важен не сюжет, а стиль, поскольку они учатся именно этому – технологиям оживления. Пожалуй, студенческие фильмы программы наиболее живописны и приближены к пониманию истинной природы кино. Часто создатели пользуются минимальными средствами, даже в выборе красок используя всего несколько цветов – синий и белый, черный и белый, синий и оранжевый. Зачастую эти фильмы обходятся без диалогов и закадрового текста, описывая эмоции, видения и разнообразные состояния. «Искры в темноте» Евгении Девятовой из СПбГИКиТ – мечты о неслучившейся любви. «До темноты» Паши Погудина и Макса Куликова – похожи на первобытные рисунки, оживающие в сумерках камни на берегу водоема. «Как воет ветер» Ивана Ханжина из УрГАХУ — вольная экранизация стихотворения Басе («Как воет ветер. Поймет лишь тот, кто в поле ночевал»). Еще одна работа трех студентов этого уральского вуза — «Набор для создания мышки» — смешное дурачество в технике стоп-моушн про то, как нарисованные уши, глаза, нос и хвост мыши превращают в нее любой предмет. Из нескольких работ учащихся анимационного потока Высшей Школы Экономики хочется выделить «Мармелад» Анны Любимцевой — футуристический триллер об одиночестве и любви… к сладкому. И «Запрет на соски» Инги Татаршау – исторический и феминистский экскурс о том, как изменялось отношение к обнаженной женской груди.
Прекрасная и остроумная работа студентки ВГИКа Натальи Абрамовой «Подружки» рассказывает грустную историю о двух неразлучных смешливых девочках, чья крепкая связь оборвалась с появлением юноши на белом коне. В работах ВГИКовских студентов, кстати, драматургическая составляющая более крепка, чем у учащихся других вузов. Анна Догаева сделала фильм «На море» — про одинокого моряка и чаек, которые прогнали из его домика неприятную подружку. А графическая курсовая работа Людмилы Смоляр «Маруська» повествует о жизни одной шкодливой кошки.
фото: "На море"
В студенческих работах часто заметно влияние преподавателей-мастеров, а также мирового изобразительного или других искусств. Так, стиль яркой и выразительной дипломной работы Ирины Жарковой из Театрально-художественного технического колледжа Москвы «Калокери» явно навеян картинами европейских импрессионистов. А музыкальный клип «Маяк» студента из Омска Александра Соломенникова, сделанный на песню группы «Сплин», вдохновлен, вероятно, комиксами. Его герои — современный Владимир Маяковский и современный Петербург с отлично прорисованными деталями и фонами.
Несколько работ сделаны группами авторов в рамках мастерских фестиваля. Самая достойная — «У неба нет края» учащихся академии анимационного искусства им. Хитрука. Это поэтичная и изобретательно выполненная стоп-моушн анимация из кусочков керамической смальты, традиционного материала для создания мозаичных панно. В целом, студенческие работы – одно из самых интересных зрелищ, дающих представление о том, что такое искусство анимации сегодня и какое у него будущее.
фото: "У неба нет края"
Жизнь без иллюзий: Взрослая и специальная анимация
С целью рассказать о разнообразии анимационных техник собран и отдельный блок «Суета сует: технологии в анимации». В нем были представлены работы разных лет, иллюстрирующие всевозможные способы создания мультфильмов, включая и классические, и самые экзотические. Единственный мультфильм всей программы из прошлого тысячелетия – «Конфликт» Гари Бардина (1983) – сделан из спичек. Просто потому, что никто, кроме Бардина, из спичек сейчас мультфильмы не делает. Зато делают из чая («Чинти» Натальи Мирзоян), пластилина («Белоснежье»Ирины Эльшанской), при помощи компьютерного генерирования («Чик-Чирик» Жанны Бекмамбетовой), рисунка на стекле («Еще раз!» группы авторов мастерской Александра Петрова) и даже 3d-ручки («Узы» Дины Великовской). Кстати, эти и другие фильмы программы интересны не только с технической точки зрения. Это сплошь отборные шедевры, победители многих мировых фестивалей, которые можно пересматривать много раз.
Документальная анимация – один из самых ярких примеров взрослых мультфильмов, популярный как в России, так и за рубежом. В этом блоке собрали анимированные реальные истории, иногда записанные заранее на диктофон. Техники и сюжеты также разнообразны. Это и печальная жизнь в ПНИ «За забором» — довольно известная работа Марии Коган-Лернер, и приключения трех художниц в Алтуфьево («Привидения в Алтуфьево»), где режиссер Яна Исаева рассказывает, как они с подругами стали снимать видео, заработали популярность, а потом к ним пришла полиция по доносу соседей. Две истории внучек о дедах: «Дополнить ничего не могу» и «Как говорил мой дед» — и еще несколько фильмов. Самая удивительная и трогающая — «Мамины волосы» Алексея Евстигнеева. Это реальная история девушки с алопецией, которая 13 лет носила парики из маминых волос. Фильм сделан в смешанной технике с использованием настоящих волос, а в конце, в качестве документальных свидетельств, показаны реальные фотографии героев.
фото: "Мамины волосы"
В двух других сугубо взрослых программам участвовали не только российские короткометражные мультфильмы, но и иностранные работы. В секции целиком 18+ под названием «Разные лики любви» собраны изобретательные мультфильмы о близких связях – и речь тут не обязательно о чувствах между мужчиной и женщиной: например, есть фильм, в котором сом влюбляется в Луну («Сом и Луна»Наталии Рысс), а старый стул — в красивую попу («Стул»Константина Щекина). А в остроумном «Хард и софт» звуки секса (на сей раз между людьми) зарифмованы с изображением команд на экране компьютера. Сначала система не может найти нужные драйвера, потом говорит, что устройство может работать быстрее, а в конце сообщает, что оно может быть безопасно извлечено. Однако из-за несоблюдения ряда мер устройство самостоятельно копирует в систему 50 тысяч элементов и вместе с ними, увы, оставляет вирус.
И, наконец, небольшая, но важная программа «Недетские проблемы» — о том, с какими серьезными трудностями сталкиваются дети и подростки. В ней, например, показали японский фильм «Откуси косточку», сделанный в очень красивой технике рисования точками: девочка на похоронах отца вспоминает, как они вместе провели лето. И израильский Your bad animals про гиперопекающую мать-мышь и ее дочь, подавляющую свою сексуальность и влюбляющуюся в виртуальных мужчин. И армянский «Улица Фирдус»Наиры Мурадян – тонкое и прекрасное сновидческое кино, сложенное из обрывочных детских воспоминаний. И новейший российский фильм «Исчезающий папа». И, наконец «Дневник Андрюши», снятый компанией Bazelevs к Международному дню человека с синдромом Дауна.
фото: "Улица Фирдус"
Волка семеро казнят: Анимация для детей
Разнообразие техник, эстетик и творческих подходов иногда сложно понять. В одном блоке могут соседствовать что-то понятное, с сюжетом, героями — и нечто абстрактное, провокационное и неизвестно из чего сделанное. Иногда — завораживающее, иногда — то, что трудно оценить и воспринять. Смотреть большое количество мультфильмов – это все-таки недетская работа. Но были, конечно, в программе и ленты для юных зрителей, возвращающие любовь к отечественной анимации. Ведь большинство родителей, воспитанных на советских мультфильмах, продолжают показывать детям шедевры старой школы (что хорошо), но даже не подозревают, что качественная детская анимация производится и сейчас, в том числе — на хорошо знакомой нам студии «Союзмультфильм». Работы флагмана отечественной мультипликации отличаются как занимательными фантазийными сюжетами, так и качеством исполнения. Иногда даже удивительным созвучием с актуальной картиной мира. Фильм «Кораблик, который хотел летать»Екатерины Филипповой рассказывает о заводе, который выпускает крохотные суденышки и самолетики. Их собирают и отвозят в специальный детский сад, где детенышей выращивают, учат плавать и летать. Один кораблик решил, что он неверно рожден в теле кораблика, и на самом деле он самолет. Он очень хотел летать, и тогда приемный папа-летчик сделал ему крылья и воплотил его мечту. Закадровый текст в фильме читает Сергей Безруков.
Другая отличная работа «Союзмультфильма» — «Девочка и тигр»Татьяны Киселевой — тоже рассказывает о взрослении счастливой темнокожей девочки и ее питомца, сперва напоминавшего рыжую кошку, но со временем вымахавшего в огромного зверя. Тигр неустанно сопровождает девочку, а когда она вырастает — отпустит его в лес, прощаясь не только с большим другом, но и с детством.
фото: "Кораблик, который хотел летать"
В детских программах, разумеется, больше всего веселых и добрых историй. Целых два фильма переиначивают старую сказку о волке и семерых козлятах. В «Волке наоборот» серый хищник возвращается в лес после долгого отсутствия. Три поросенка, Красная Шапочка с бабушкой и Коза с козлятами готовятся дать ему отпор, но оказывается, что волк сильно изменился – стал вегетарианцем, музицирует и называет себя Клов. Самый младший из козлят – инвалид-колясочник – единственный, кто верит в перемену и сближается с бывшим хулиганом, дабы он научил его играть на дудке. Другая картина — «Семеро козлят»Марины Карповой — рассказывает, как непослушные козлята нашли спрятанный от них смартфон и бросились играть в стрелялки. Внезапно пришел серый волк и допоздна, пока Коза продавала капусту на рынке, воспитывал рогатую молодежь, заставлял убираться и пить молоко, а потом даже на мотике покатал по ночному лесу разных зверей. Еще одна сказочная история-перевертыш — «Баба Яга и малышка»Евгении Голубевой — рассказала про гиперактивную королевскую дочку и злую лесную колдунью, которые очень понравились друг-другу.
Редкий фестиваль анимации обходится без самого известного детского сказочного цикла «Гора самоцветов». В Новгороде показали один из последних мультфильмов цикла — «Идет коза рогатая. Русские народные потешки». Сергей Меринов и группа авторов на сей раз слепили из пластилина и оживили Сороку-белобоку, Петушка — Золотого гребешка, Ворона-на-дубу и многих других знакомых с младенчества персонажей, включая, разумеется, козу, стращающую всех, кто кашу не ест, острыми рогами и желтыми глазами. Несмотря на заведомо детский контент, серия получилась совершенно не скучная, изобилующая фирменным юмором и неожиданными пластилиновыми трансформациями.
фото: "Идет коза рогатая"
В череде мультфильмов, снятых в традициях советской анимации («Бегомания» о круговороте добра в отдельно взятом парке, «Мамин помощник» о сомнительной радости семейной жизни на примере медведей, «Мой комбез» о приключениях джинсового комбинезона на земле и на море), и эпизодов познавательных российских сериалов («Клуб вопросики», «Бодо Бородо», «Детский альбом» и «Морси») отметим отдельным пунктом лирические фильмы известного аниматора из Екатеринбурга Нины Бисяриной«Маленькая большая мечта» и «Поездка к морю». В них взрослый мир показан глазами ребенка. Первая картина рассказывает о том, как малыш вернул маме мечту, во втором с некоторой грустью утверждается, что реальность не похожа на красивые мечты с открытки, но как будто нужно ничего не ждать, а радоваться тому, что есть. В число лирических картин можно отнести и короткую «Колыбельную», сделанную на стихи Валерия Брюсова.
Мы рассказали лишь о малой части фильмов и программ фестиваля «Новая анимация». Надеемся, что смотр продолжится здесь и в будущем, а также распространится на другие города. Фестивальный формат для зрителей – всегда более качественное и вдумчивое погружение в то или иное искусство. Для анимации это особенно важно, поскольку просмотр мультфильмов, который имел регулярный режим в наше советское детство, изменился, и многие зрители утратили доверие к российскому контенту. Такие мероприятия, как смотр в Великом Новгороде или Большой фестиваль мультфильмов в Москве, ориентированные на большую аудиторию, призваны это доверие вернуть, а может — даже завербовать потенциальных аниматоров в свою особую добрую секту.
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