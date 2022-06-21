Аннесси-2022: Дружбы народов надежный оплот

В субботу 18 июня подведены итоги «анимационных Канн» — Международного анимационного фестиваля в Аннесси, или Анси, как кто привык называть. Итоги киносмотра, который является наиболее влиятельной фестивальной площадкой для мировой анимационной индустрии, специально для Кино-Театр.Ру подвёл Павел Шведов.
фото: "Собакам и итальянцам вход запрещен"
Основная программа Анси включает в себя более сотни фильмов, разделённых по нескольким независимым конкурсам. Главные призы фестиваля – Кристаллы – вручаются по нескольким номинациям, среди которых наиболее престижными являются конкурсы полнометражных работ и короткого метра. Отдельно также выделяются лучшие студенческие, телевизионные, прикладные и VR-работы.
Конкурс полнометражных мультфильмов в этом году был одним из сильнейших за последнее десятилетие. Селекционерам фестиваля удалось собрать программу из десятка во многом феноменальных работ, буквально каждая из которых могла бы стать лидером конкурса. Но, учитывая страну проведения фестиваля, у одного фильма была огромная фора перед всеми остальными претендентами.
«Маленький Николя: Счастлив как никогда» режиссёров Бенжамана Массубре и Амандин Фредон, завоевавший Кристалл Анси за лучший полнометражный фильм, основан на серии популярных комиксов художника Жан-Жака Семпе и писателя Рене Госинни про семилетнего мальчика Николя. Хоть ранее произведения о Николя многократно экранизировались и в игровом кино, и в мультипликации, премьера нового мультфильма, прошедшая на Каннском кинофестивале, моментально придала ему статус канонического произведения. А главная награда Анси лишь закрепила его. Бережно сохраняя визуальный почерк Семпе и драматургию Госинни, создатели фильма не ограничиваются лишь чередой классических новелл про приключения первоклассника. В фильме Николя встречается со своими создателями, которые рассказывают ему истории из жизни, тем самым переводя весь фильм из разряда детских историй в повесть о Франции и Европе середины XX века, где было всё – и радости, и печали. На родине фильм выйдет в прокат в октябре.
фото: "Маленький Николя"
Вторая по значимости награда конкурcа полнометражных фильмов — Приз жюри — досталась картине «Собакам и итальянцам вход запрещён»Алана Угетто. Это кукольный фильм о судьбе дедушки режиссёра, рассказанный через призму одной семьи и показавший все сложности жизни в Европе первой половины XX века. В семейной истории оказались запечатлены войны, эпидемии, голод, попытка эмиграции в Америку, пришествие фашизма в Италию, релокация семьи из фамильного гнезда – деревушки Угетерра на севере Италии – во Францию, повлекшая за собой трансформацию всего уклада вплоть до смены имён детей. Череда смертей родных и близких, скрупулёзно задокументированная в фильме, одновременно оборачивается какой-то удивительной стойкостью и жизнелюбием главных героев, их неувядающей витальностью. А Алан Угетто, бережно и любовно экранизируя семейное предание, при этом успешно создаёт глобальное высказывание о человеческих судьбах, не замкнутое на уникальном кейсе и позволяющее увидеть в истории героев множество аллюзий на окружающую нас реальность.
Упоминания жюри удостоилась ещё одна полуавтобиографическая работа, принявшая участие в полнометражном конкурсе – «Мой роман с браком»Сигне Баумане. С раннего возраста песни и сказки убеждали главную героиню фильма Зельму в том, что настоящая любовь решит все её проблемы, но для этого она должна полностью соответствовать общественным ожиданиям и вести себя как подобает девочкам и женщинам. Но по мере того, как Зельма становилась старше, возникало всё больше несоответствий между навязываемой теорией и той реальностью, в которой она находилась. Примечательный феминистический гимн, создание которого профинансировано при помощи краудфандинга, проводит нас через десятилетия жизни героини, от школы, через первый интимный опыт и пару замужеств разной степени удачности, до осознания своей уникальности и принятия безотносительно мнения окружающих людей.
фото: "Мой роман с браком"
Фильм, мимикрирующий одновременно под мюзикл, социальную драму, комедию семейных отношений и постсоветскую трагедию, действительно во многом основан на опыте и биографии режиссёра, одновременно выступившей в фильме на позициях сценариста, художника и аниматора. Зельма, как и сама Сигне Баумане, жила на Сахалине, училась в латвийской школе и в Москве, была замужем за шведским художником. Примечательно, как иронично деконструируется в фильме Советский Союз с его атрибутами и правилами поведения. Вкупе с прекрасными песенными композициями: в какой-то момент сердцебиением фильма становится Гимн СССР, что, конечно, должно сильно поражать современного эмансипированного западного зрителя. У Сигне Баумане получилось создать великолепное послание о самообретении/принятии человеком себя (и неважно ведь, какого ты пола и гендера) через череду испытаний, провокаций, социального хейтинга и токсичных отношений. В анимации всё, как в жизни.
Ещё одного Упоминания жюри заслужил фильм Пьера Фольдеса«Слепая ива, спящая женщина». Основанная на сборнике рассказов Харуки Мураками «Токийские легенды», картина балансирует на грани реальности и воображения, соединяя в единое повествование землетрясение и цунами, аварию атомной электростанции в Фукусиме, уход жены главного героя, потерю кота, чаепитие с гигантской болтливой лягушкой, пробуждение монстроподобного земляного червя и спасение Токио от многотысячных смертей. Этот фильм является полной альтернативой других осенённых призами фильмов. Главным становится не сюжет, а потаённые за ним ощущения, своеобразный магический реализм повседневности главных героев. Пребывая в новых и неведомых ранее состояниях, главные герои фильма – двое банковских служащих – обретают себя, смысл жизни и внутренний покой.
фото: "Слепая ива и спящая женщина"
В крайне разнообразном в 2022 году основном конкурсе короткометражных работ принимало участие 38 фильмов. Упоминания жюри «за прекрасно выполненную анимацию и отличный физический опыт» удостоилась работа Йорико Мицушири «Тревожное тело» — полуабстрактная работа, в которой живые существа взаимодействуют с вещами и геометрическими фигурами до дрожи на кончиках пальцев. Приз жюри достался Шпеле Чадеш за фильм «Стейкхаус», в котором в жизнь главной героини, утопающей в духоте и жаре токсичных семейных отношений, наконец врывается свежий воздух, а насилие навсегда умолкает.
Кристалл Анси за лучший короткометражный мультфильм завоевала работа «Амок» Балаша Тураи, в которой главный герой, потеряв невесту и привлекательность в результате невероятной катастрофы, должен найти возможность противостоять своему внутреннему демону, чтобы смочь жить дальше.
В этом году фильмы российских студий в основных конкурсах Анси представлены не были. В специальных программах приняло участие две работы, созданных без государственного участия – это «Самый лучший дедушка на свете»Нины Бисяриной и «Красная площадь»Анатоля Чечика. Также в основном конкурсе короткого метра принимал участие фильм «Две сестры» российского режиссёра Анны Будановой, много лет проживающей во Франции и снявшей фильм на французской студии. Надеюсь, что такое исключение России из активного участия в фестивале в Анси не будет продолжаться долго, а фильмы из нашей страны продолжат успешное участие в мировом фестивальном движении.
фото: "Амок"
В предыдущие годы, удостоенные наград Анси полнометражные фильмы добирались до российского зрителя через показы на специализированных анимационных фестивалях, а иногда даже проникали в федеральный прокат. Хочется верить, что и награждённые в 2022 году работы также смогут быть в ближайшие два года показаны в нашей стране.
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