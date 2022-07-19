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Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Фестивальная колонка >>
19 июля 2022
В этом году фестиваль сериалов «Пилот» прошел в Иванове четвертый раз, а в программу вошло рекордное для смотра количество проектов – 21. Мы выбрали из них пятерку лучших историй, которые точно продолжили бы смотреть после первого пилотного эпизода.


«Горемыки»

Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Музыкант Никита уехал от жены, оставшейся одной с 32 детьми, и очень скучает по возлюбленной. В его новых соседях возрастной скряга Ефим Маратович, который каждую секунду своей жизни торопится экономить, собирая деньги на кругосветное путешествие, и Гоша, чья предпринимательская жилка вкупе с увлечением сомнительными авантюрами редко доводит его до добра и желаемого богатства, а все чаще – до угроз от братков. Эта разношерстная троица вместе снимает трешку, а еще они — куклы, обитающие среди людей. Однажды в квартире героев исчезает интернет, и причина тому – не техническая ошибка, а настоящее воровство. Горемыки планируют наказать малолетнего соседа-хакера, но выясняется, что мальчик просто хотел сделать уроки, в то время как его отец-пьяница (Юрий Быков) все глубже и глубже погружался в запой, разрывая связь с реальностью. Тогда Макс и Гоша, движимые благородными и прагматическими целями, решили вытащить мужчину из запоя, но для этого им пришлось самим в него погрузиться, как в хитро устроенную вавилонскую башню. К тому же Быков уже взошел на ее вершину и не хочет покидать свой пост смотрителя алко-маяка – этот эпизод натурально стилизован под «Маяк» Роберта Эггерса. Поставил сериал Никита Тамаров, режиссер и сценарист первого сезона «Миллионера из Балашихи», не тронутого дорогим продакшеном и поэтому прекрасного. Здесь же, за счет соединения реального и кукольного, уровень абсурда только растет. Описывать сюжет «Горемык» – как пересказывать своими словами чужую шутку или удачный анекдот – можно долго, но лучше посмотреть оригинал, тем более, впереди у героев полеты в космос, побег из загробного мира, арест Деда Мороза.

Премьера: осень 2022, онлайн-кинотеатр PREMIER и телеканал 2х2


«Друг на час»

Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

В одном кадре встречаются Сергей Шакуров и Борис Дергачев, такой нестандартный дуэт и сам по себе способен привлечь к сериалу зрителей. «Друг на час» – трогательная, искренняя, жизнеутверждающая и попадающая в каждого народная комедия, которая заставляет то плакать, то смеяться (чаще – второе). Завязка не самая оптимистичная – врач-педиатр Николай Сергеевич выходит на пенсию и теряет смысл жить дальше. На выплаченные государством 17 тысяч рублей не разгуляешься, детей у мужчины нет, а жена ушла год назад после тяжелой болезни, правда успела перед этим оставить письма, где настоятельно просит мужа побыть счастливым и предлагает различные варианты досуга. Николай Сергеевич пытается исполнить ее пожелания хотя бы в последний раз – надевает костюм, берет смертельную дозу таблеток и идет красиво ужинать в дорогой ресторан. Только на месте любимого заведения его молодости теперь расположился стриптиз-клуб. В нем мужчину и настигает Леха – страшный сон интроверта и просто рубаха-парень, не лезущий за словом в карман. В компании элитного спиртного и женщин они проводят ночь и встречают утро. Приват за приватом, и общий счет уже достигает четырехсот тысяч рублей. Пенсией такие затраты не покроешь, тем более Леха, работающий другом на час, думал, что Николай Сергеевич – его клиент, и возьмет все затраты на себя. Еле закрыв счет, горе-друг берет с пенсионера «слово пацана» — выплатить половину долга и не накладывать на себя руки. На этом все самое интересное в жизни обоих мужчин, кажется, только начинается.

Премьера: в 2023 году на телеканале ТНТ


«Трансформер»

Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Жить двумя разными жизнями одновременно непросто, особенно если они вдруг начинают пересекаться, и тайное рискует стать явным. Примерный семьянин Саша служит в полиции и начинает расследовать дело об отравлении травести-артистов опасным наркотиком. Но этот мир достаточно закрытый, поэтому герою вместе с напарником дают задание внедриться в один из московских травести-клубов. Коллеги по работе удивляются сашиной смелости взять на себя роль подставной дивы и не подозревают, что накануне он уже прошел туда кастинг. Главная роль в «Трансформере» может стать большой актерской удачей для талантливого и фактурного Артура Бесчастного, чьи герои одинаково врезаются в память – будь то бизнесмен Виталик, обеспечивающий всевозможными гэгами сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», или Иосиф Бродский в байопике «Довлатов». Однако проект о том, что внутри любого нормального мужика живет Трикси Флауэрс, – особенно на фоне внесения в госудуму законопроекта о пропаганде нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей – к сожалению, вряд до дойдет до зрителя в том виде, каким он был задуман создателями.

Дата премьеры и платформа неизвестны


«Химера»

Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Во вселенной «Химеры» есть три мира и три сюжетные линии, которые сперва пересекаются не самым очевидным образом, но по сути олицетворяют разные силы, а иногда и стороны одной медали – это влиятельные наркобароны, сотрудники правоохранительных органов, годами расследующие дела о первых или покрывающие их, и молодые люди, перепридумавшие систему распространения запрещенных веществ с помощью интернета. Отправной точкой становится 2012 год, когда в России налаживается производство более дешевых и опасных синтетических наркотиков. Рынок находится в руках старожилов в исполнении «крестных отцов» Андрея Смирнова и Игоря Миркурбанова, и между ними, бывшими партнерами, нарастает напряженное противостояние за пальму первенства в жестоком и беспощадном бизнесе. За обоими давно следит герой Александра Кузнецова, работающий в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и движимый личным интересом. В это время в Питере активно работают мелкие закладчики, один из которых 25-летний Дима (Эльдар Калимулин). Он живет с матерью, пристрастившейся к алкоголю, и маленьким братишкой с прогрессирующей болезнью и не может найти работу, потому что никому не нужен человек без высшего образования, которое парень не смог получить, потому что он адаптированный аутист — как Стив Джобс. И такое сравнение неслучайно, ведь именно Диме приходит в голову идея передавать закладки без личного контакта, чтобы в конце концов создать безопасный Uber для наркотиков. Судя по пилотному эпизоду, режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко, как и в их предыдущем совместном проекте «Хрустальный», подошли к остросоциальной теме со скальпелем, будучи готовыми погрузить зрителя на самое темное дно, где человек оказывается опаснее любой химеры.

Премьера: осенью 2022 года в онлайн-кинотеатре IVI


«Морозко»

Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»

Хотя член жюри «Пилота» Андрей Золотарев поругал конкурсантов за недостаток ярких женских персонажей, Аглае Тарасовой в «Морозко» есть что на это возразить. У ее героини Риты начался ранний климакс, и остался последний шанс забеременеть, сделав ЭКО. Мужчины и подходящих кандидатов у нее на примете нет, зато есть во всех смыслах экстримальная и всепоглощающая работа в программе о жизни звезд. Врач предлагает решение: нет папы — есть папка, где собраны образцы доноров. Но выбрать какого-то анонима с порядковым номером Д-245, который носит халат из мериноса и слушает пост-шансон, девушка не готова и поэтому даже регистрируется на сайте знакомств сеятель.рф – видимо, появления такого скрепоспасительного ресурса стоит ожидать, если Tinder уйдет из России. Рассказ Риты от первого лица напоминает личный дневник, честную исповедь, рассказанную с юмором и беспощадным отношением к себе. В отличие от тоже комедийного «Цыцгендера» из программы смотра над «Морозко» как над проектом о женщине работала женщина – режиссер Юлия Лысова, которой удалось создать яркое личное высказывание, где нет заезженных клише или стереотипов.

Дата премьеры неизвестна, онлайн-кинотеатр Okko

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Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
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