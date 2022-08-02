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Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Фестивальная колонка >>
2 августа 2022
Фестиваль веб-сериалов REALIST в этом году прошел четвертый раз, хотя сменил локацию и акцент: в конкурс вошли только российские проекты, а гостей смотра впервые принял Ярославль. Жюри выделило в основном работы независимых авторов, обойдя стороной онлайн-платформы, и мы оказались почти во всем солидарны с выбором экспертов при составлении собственного топ-5.


«Особо крупные» – Лучший сценарий

Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Двое полицейских застряли в засаде и по ходу дела обсуждают еду – своеобразный оммаж сцене из тарантиновского «Криминального чтива», где Винсент рассказывает Джулсу об отличии европейского бургера от американского. Предыдущая работа дуэта Велимира Русакова и Владимира Болгова «Zakon i Besporyadok» (победитель REALIST-2020) тоже была посвящена стражам правопорядка, но в пародийно-комедийном жанре воздавала сразу всем культовым картинам 90-х и 2000-х. В новой работе режиссеры поместили персонажей в реальность и смешали драму с комедией. У одного из главных героев помимо чувства справедливости развивается биполярное расстройство, значительно усложняя жизнь и работу. Особенно если задержанным закладчиком с солидной партией наркотиков оказывается его собственный сын.


«Сама дура-2»
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Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Во втором сезоне проекта Анны Зайцевой сестры-подростки продолжают вздорить и кое-как уживаться в одной комнате, вытаскивая друг друга из передряг — ненавидя и любя. У незрячей Маши (Елизавета Ищенко) появляется парень, в отличие от нее совершенно неадаптированный к жизни «в темноте»: мама кормит его с ложечки, запрещает одному ходить на улицу, да и он сам предпочитает заменить прогулку прослушиванием «звуков леса» из колонки. Вместе с бойкой сестрой Кристиной (Полина Гухман) девочка пытается вытащить его из футляра, но изобретательные методы не действуют. Рефреном с другими молодежными проектами конкурса здесь звучит мысль о том, что молодые люди просто хотят быть собой, пробовать новое, прощупывая границы рамок. А незрячими оказываются вовсе не из-за показателей здоровья.


«Собака» – Специальный приз жюри

Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Обаятельная комедийная история Андрея Феночки о том, как встреча с псом может изменить судьбу человека, хотя поначалу он сильно сопротивляется спонтанному появлению четвероногого друга. Алексей (Алексей Марков) работает переводчиком с арамейского и вместо поездки на конференцию в Верону ему светит только работа над материалами про унитазы. В один из таких серых рабочих дней у его двери неожиданно начинает выть собака, которая никуда не собирается уходить и ведет себя с мужчиной очень по-свойски, так что уже с первого эпизода очевидно, что «пускаю на час» прозвучало довольно неправдоподобно. Пес становится для Алексея проводником, социальным лифтом в другую жизнь, сталкивая с новыми людьми и местами города.


«Френдзона» – Лучший веб-сериал
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Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Обладатель главного приза – зумерский сериал о студенте психологического факультета Кирилле (Алексей Славкин), который не может разобраться в своей личной жизни и буквально решает посвятить этому научную работу. Гипотеза заключается в том, что при определенных обстоятельствах дружба между парнем и девушкой обязательно превратится в любовь. Проверять теорию и выводить универсальную формулу Кирилл собирается с помощью эксперимента над друзьями-сокурсниками. Каждая из восьми серий снята разными режиссерами, для которых этот сериал вырос из дипломной работы, и эта честная интонация — снимать о том, что знаешь, — чувствуется во всем вплоть до выбора саундтрека.


«Черепица» – Самый яркий персонаж (Антон Вохмин)

Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST

Абсурдная комедия про брутального детектива Григория Черепицу (Матвей Матвеев), одержимого насилием и желанием поймать всех преступников в обход законодательства. Он безответно влюблен в своего психотерапевта Веронику, жену товарища майора, предпочитающего легальные методы борьбы с нарушителями. В семье у Черепицы тоже все спорно: мать героя возглавляет секретный спецотдел и откровенно шантажирует его, решая свои проблемы. У Черепицы есть только один верный помощник – молдованин Адриан (Антон Вохмин), успешно окончивший под Подольском курсы видеоблогеров – а заодно и выживания. Гриша нанимает его, чтобы фиксировать свои подвиги на камеру, тем самым спасти город и заполучить внимание прекрасной дамы. Проект сделан гротескно, динамично и иногда в стилистике тех самых американских боевиков конца прошлого столетия, которые сформировали Черепицу как личность.

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Zakon i BesporyadokКриминальное чтивоСама дура-2

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Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST фотографии
Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST фотографии
Френдзона в особо крупных размерах: Пять лучших веб-сериалов фестиваля REALIST фотографии
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