«Окно в Европу»: Душнилы и чудики на фестивале российского кино в Выборге

5 августа в Выборге открылся 30-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Сергей Оболонков, постоянный «выборгский» автор Кино-Театр.Ру, рассказывает о том, как проходит смотр и что интересного случилось в первой части «Окна», победителей которого объявят 11 августа.
фото: кадр из фильма "1000 дешевых зажигалок"
Символ юбилейного мероприятия — лента Андрея Тарковского «Андрей Рублев»; сценой, в которой герой Солоницына защищает юродивую в храме, предваряется каждый фестивальный показ. Церемония открытия на этот раз не предполагала развлекательной составляющей, а ее соведущим стал президент «Окна» Армен Медведев. Его выход к микрофону был встречен аплодисментами и криками «браво». Медведев представил жюри, подчеркнул, что число его участников совпадает с числом лент основного конкурса (речь идет о всех трех выборгских жюри — пять человек оценивают полнометражные художественные картины, по три — документальные и анимационные) и отметил, что «любит жюри больше, чем конкурсные фильмы». Кроме того, Медведев отметил, что восемь из одиннадцати картин основного конкурса — дебюты (по мнению президента «Окна в Европу», это обнадеживает).
Еще один спикер церемонии открытия, председатель жюри основного конкурса Алексей Федорченко, поднялся на сцену в том числе для того, чтобы представить зрителям свою работу «Монета страны Малави», которой в этом году открылся фестиваль. Жанр фильма режиссер определил как «комедия-реквием». Это документальная лента, посвященная Василию Шукшину, точнее его культу. «Монета» собрана из эклектичных составляющих — в ней есть сцены из театральной постановки «Калина красная» с участием Андрея Мерзликина, материалы, записанные во время Шукшинских дней на Алтае (включая песни под фанеру и лобзание статуи) и даже фрагменты телешоу «Поле чудес». Еще один важный элемент — интервью с «героями ненаписанных рассказов Шукшина», алтайскими «чудиками» — мастерами, занимающимися кто чем: выращиванием виноградников в не вполне пригодном климате, рисованием картин на камнях, художественной обработкой бересты. Из этих разрозненных составляющихся складывается цельное повествование — увлекательное, ироничное, а порой даже откровенно смешное. Кроме того, Федорченко к финалу достигает цели, которую он сам определяет так: «найти настоящего, не бронзового Шукшина». Где именно Федорченко его обнаруживает, рассказывать не хочется: в случае с «Монетой» лучше обойтись без спойлеров.
фото: кадр из фильма "Монета страны Малави"
Первой конкурсной лентой стала драма Алисы Ерохиной «Накануне». Картина рассказывает о подростке Максе. Его отец ушел в другую семью, мать-маникюрщица, принимающая клиенток на дому, сыном не особо интересуется. Пытаясь сблизиться с отцом, Макс обнаруживает, что у того есть любовница по имени Анна. Поначалу женщина вызывает в нем ненависть, но позже Макс умудряется разглядеть в ней такого же одинокого и потерянного человека, как и он сам. «Накануне» — довольно неоднородная лента; ее эстетику лучше всего отражает эпизод, где сотрудник общепита в кепке с умильной надписью KAWAII утрамбовывает в емкость какую-то отталкивающе бурую еду. С месседжем тоже не все однозначно: граффити «Дева Мария внутри» в этой ленте соседствует с взглядом на женщин, который кто-то из зрителей может счесть мизогинным. При этом отдельные актерские работы кажутся довольно убедительными; скажем, сцены подросткового взаимодействия с участием Артема Яковлева (Макс) и Вероники Жуковой (Марина, подруга главного героя) вышли живыми, порой даже трогательными. Посетителям «Окна в Европу» лента Ерохиной запомнилась еще и благодаря тому факту, что съемочная группа перед показом поднялась на сцену с собакой (животное тоже было занято в фильме).
В следующей ленте — драме Тамары Дондурей «Рядом» — можно разглядеть некоторые параллели с фильмом «Накануне». Картина Дондурей также поднимает тему родителей и детей, правда, в этом случае речь идет о взрослом ребенке, архитекторе Кире (впечатляющая работа Кати Ермишиной). Ее отношения с матерью (Ингеборга Дапкунайте) даже не холодны — их попросту нет. В результате у Киры выстраивается расстраивается взаимодействие со всем миром; окружающим она кажется слишком прагматичной, отстраненной, зацикленной на себе. Ермишина настолько убедительна в этой роли, что для части аудитории Кира может стать причиной, не позволящей погрузиться в фильм: она в буквальном смысле отталкивает. И — да, как и в «Накануне», одну из ключевых ролей в «Рядом» исполняет пес.
фото: кадр из фильма "Рядом"
Лента «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой снова подняла тему подросткового бунта. Главные бунтари фильма — студенты колледжа («шараги», как предпочитают называть учебное заведение сами герои) Артем и Костя. Их увлечение петардами приводит к тому, что обоих вносят в «список взрывников» — перечень самых опасных студентов. Костя, считающий себя полным неудачником, решает воспользоваться ситуацией, и старается добиться уважения со стороны сокурсников. В результате их пути с Артемом, бунтующим ради того, чтобы быть услышанным, расходятся. Завязка у фильма Обидовой любопытная, но герои и ситуации часто кажутся фальшивыми. Особенно неубедительной выглядит девушка Артема, «мажорка» из хорошей семьи, перенимающая у героя «бунтарские» навыки — в частности, она учится рисовать мужской половой орган на асфальте и громко выкрикивать его название. Любопытно, что «Зажигалкам» был присвоен рейтинг 18+, при этом аудитория, на которую картина может произвести наибольшее впечатление, — определенно, подростки лет 16-ти.
Криминальная комедия «Экспресс» — одна из самых ожидаемых лент конкурса. Ее режиссер и сценарист Руслан Братов впечатлил аудиторию «Кинотавра» в 2017 году дебютным коротким метром «Лалай Балалай». Как и дебют Братова, «Экспресс» — комедия довольно черная. Она рассказывает о Саше «Сос» Сосланове, парне из Черкесска, решившем разбогатеть с помощью ставок на спорт. Удача улыбается герою, ставки выстреливают одна за другой, но когда крупный выигрыш вроде бы оказывается на расстоянии вытянутой руки, судьба вдруг начинает ставить перед Сашей новые неожиданные препятствия. У ленты Братова хватает достоинств (интересная операторская работа, уместный саундтрек), но все же «Экспресс» не складывается в стройную историю, а распадается на отдельные анекдоты, и далеко не все они одинаково смешные. Сам же Сосланов мог бы составить конкуренцию Кире из ленты Дондурей в номинации «Отталкивающий главный герой»; если Киру можно охарактеризовать как душного человека в душных обстоятельствах, то Саша — своего рода недобрый (пускай и жизнерадостный в подавляющем большинстве ситуаций) Иван-дурак.
фото: кадр из фильма "Экспресс"
«Миттельмарш» Софьи Мелединой — одна из самых слабых конкурсных работ текущего года. Спродюсированная Алексеем Учителем приключенческая мелодрама рассказывает о 18-летнем жителе Питера Мите. После смерти отца подросток принял обет молчания, что расстраивает его бабушку (мать общается с сыном по «Скайпу» в формате монолога — она слишком занята выращиванием пальм за полярным кругом). Чтобы разговорить внука, бабушка нанимает карманника Ковальски, а тот в свою очередь подключает собственную девушку Полину. Неубедительная игра актеров, нелепые сюжетные ходы, следующие один за другим, невнятный любовный треугольник, нечеткий посыл (кажется, что-то про важность сохранения культурных объектов и родственных связей) — в общем, «Миттельмарш» запоминается прежде всего как лента с повышенной концентрацией разнообразных «не».
Выступая на церемонии открытия, Алексей Федорченко не только представил «Монету страны Малави». Чуть ранее он поделился с аудиторией информацией, которую «по секрету» получил от президента фестиваля Медведева: программа в этом году сильная. Федорченко, разумеется, это порадовало: «Обидно, когда приходится искать фильм под приз. Хорошо, когда фильмы толкаются вокруг призов». Поскольку фестиваль еще не завершился, сложно сказать, как кинематографист и его коллеги по жюри оценивают картины, но после ознакомления с первой половиной основного конкурса создается ощущение, что самым сильным новым фильмом, показанным на текущем «Окне в Европу», может стать работа самого Федорченко.
обсуждение >>