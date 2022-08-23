Любовь, фо-бо и чай: лучшие короткометражки юбилейного фестиваля «Короче»

Калининград традиционно принял фестиваль короткометражного кино «Короче», который в этом году отметил первый юбилей — десять лет. Рассказываем о пятерке самых запоминающихся конкурсных работ, чьим авторам пора в большое кино.
«Веселый понедельник», реж. Софья Райзман
В этой черно-белой лирической комедии эстетика французской новой волны соединяется с романтикой Подмосковья, откуда практически самолетом-поездом-автомобилем Маша (Мария Карпова
) и Илья (Искандер Шайхутдинов
) выбираются в один из столичных торговых центров, чтобы провести долгожданный выходной. Трикотажная кофта с белым воротничком, высокие зимние сапоги, заправленные в джинсы скинни, и шапка с меховым помпоном – Машу строгим взглядом обдает продавщица одного из магазинов, заявляя, что черное пальто, которое она примерила, стоит 90 тысяч рублей. Пока девушка скромно озирает другие наряды не по карману, консультант всем своим видом демонстрирует раздражение, и тут вместо «спасибо, мы подумаем» Илья – работник курьерской службы и счастливый обладатель ипотеки – неожиданно и настойчиво отдает неподъемную сумму за черное пальто, повергая девушку в шок. Их возвращение домой выглядит не только комично, но и держит в напряжении, заставляя каждую секунду интуитивно переживать за сохранность покупки. У Софьи Райзман получилось невероятно трогательное, жизненное и смешное высказывание о любви, заслуженно отмеченное главным призом юбилейного «Короче». Предыдущий короткий метр постановщицы, «Герой
» с Григорием Добрыгиным
в образе русского аристократа, удостоился диплома жюри «Кинотавра»
, а сейчас она снимает пилот сериала «Фонд
» о молодом карьеристе и его странной семьей. Уверены, эту работу стоит ждать.
«Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник
Производственная комедия о киношниках и цензуре забрала на фестивале приз за сценарий. Главный герой короткометражки Максим (Виталий Дудник
) берется за первый полный метр и, придавленный продюсерским словом, в последний момент полностью меняет сюжет, убирая оттуда митинг и другие крамольные сцены. Классная драма про мента, который помешался на насилии и сам вершит правосудие, превращается в милую картину о двух полицейских, борющихся за повышение. Но оказывается, продать душу только в творчестве нельзя, и цензура магическим образом проникает в повседневность Максима: произнесенный мат запикивается, а женская грудь и средний палец видятся ему исключительно в блюре. Парень терпит, ведь только так его фильм будет снят. Правда, прибывший на площадку Константин Юрьевич (Хабенский
в роли самого себя) был не в курсе изменения и соглашался на старый сценарий, которому позавидовал сам Юрий Быков
. Впрочем, освобождение от проклятия Максима возможно, если послать на *** не свои принципы, а конкретных людей. Этим летом «Как с Максимом х(пип)ня случилась» смотрится еще злободневнее, напоминая, что карма обязательно настигнет, если твоя жизнь и кино – сплошной проклятый компромисс.
«На глубине», реж. Лиза Старикова
Хотя приз за лучшую анимационную работу отошел российскому ответу «Интерстеллару
» — «Унесенный в звездную глубину
», — несправедливо оставить без внимания камерную семейную историю Лизы Стариковой. Она родилась в маленьком городе Заозерск (бывший Мурманск-150), где ее отец служил на подводной лодке – как и у маленькой героини ее картины. Море здесь становится метафорой горя и тяжкой службы, которую папа приносит с собой после возвращения из экспедиции. Его комната наполняется водой, сигаретный дым напоминает тот, что выходит из корабельных труб, и только маленькой дочери под силу вернуть отца в реальность из подводных глубин.
«Похороны чая», реж. Александра Гавриленко
Четверо ребят планируют побег из благовещенской колонии-поселения в Китай. Когда все готово, за ними балластом увязывается деревенский мальчишка, ставя успех рискованного мероприятия под вопрос. Да еще и главарь банды Игорь задерживается в гостях у таинственной незнакомки (Маша Мацель
). На волне популярности сериалов и полных метров о подростках – трудных, бунтующих или влюбленных — эта работа смотрится выигрышнее предшественников. Не скатываясь в чернуху и серость предлагаемых обстоятельств, Александра Гавриленко конструирует яркий киношный мир с ритуальными танцами, выкрученными цветами и энергией мятежной юности, которая верит, доказывает и пишет на стенах, что свобода — это рай.
«Слезы капали в фо-бо», реж. Сергей Филатов
Новый короткий метр призера «Короче-2021»
Сергея Филатова, мастерски работающего с комедией, вновь претендует на статус зрительского хита. Если в «Как разжечь потухший огонь
» эксцентричный персонаж Кирилла Фролова
терпит фиаско в любовных отношениях, то здесь неудачи преследуют молодую актрису Соню (Софья Александрович
), оплакивающую – преимущественно над тарелкой с фо-бо – свою карьеру. Режиссер увольняет ее из театра за критику своей важной персоны, так что девушка становится оператором «холодных» звонков в колл-центре, но даже там от Сони ждут, что она будет служить, а не просто работать. В первый же день ей доводится продвигать «уникальное предложение» Черепу, который в ходе формального разговора по алгоритму резко заявляет, что хочет «выпилиться», поскольку его «ляля» не отвечает взаимностью. Соня быстро осваивает блатной жаргон и спасает парня от необдуманного поступка, но не саму себя от очередной потери работы. Тем не менее судьба подкидывает ей новый случай применить актерские навыки – уже при подходящей публике. К режиссеру приходит озарение, что Соня должно сыграть инфернальную версию Отелло. The devil is a woman.
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