Любовь, фо-бо и чай: лучшие короткометражки юбилейного фестиваля «Короче»

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«Новый мир»: Есть ли жизнь после пандемии

14 августа

Живое и мертвое: 6 лучших документальных фильмов фестиваля ДОКер-2022

Смотрите в Москве в киноцентре «Октябрь» с 15 по 24 августа, а следом и в других городах