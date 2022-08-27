Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов

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23 августа Любовь, фо-бо и чай: лучшие короткометражки юбилейного фестиваля «Короче» Подростки за свободу, а киношники против цензуры

17 августа «Новый мир»: Есть ли жизнь после пандемии Документальный фильм Дениса Шабаева из конкурсной программы фестиваля «Окно в Европу»

14 августа Живое и мертвое: 6 лучших документальных фильмов фестиваля ДОКер-2022 Смотрите в Москве в киноцентре «Октябрь» с 15 по 24 августа, а следом и в других городах