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Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов

Фестивальная колонка >>
27 августа 2022
В Санкт-Петербурге на этой неделе завершился III Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Смотр с множеством смыслов – формально в этом году он приурочен к 90-летию студии «Лендок». На деле показы, презентация перспективных проектов и встреча иностранных гостей с петербургским истеблишментом нацелены на поиск выхода из кинематографического кризиса, изыскание новых идей для развития. Максим Гревцев рассказывает о трех ипостасях прошедшего мероприятия: бизнес-стратегиях прокатчиков, грезах питчинга и политических «дорожных картах».

Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов

Кинофестивали России и стран ближнего зарубежья — это всегда немного про ностальгию по временам советской «студийной системы». Не важно, где они проходят: в Петербурге, Ташкенте или Минске. Тезисы примерно одинаковые, продиктованные спецификой нашей общей истории. Хочется возвращения величественной индустрии, размаха «Вoйны и мира», экзотичности «Манкурта». В конце концов – большого единого рынка, на котором студиям будет обеспечено достойное существование. Год от года на фестивалях звучат призывы к «укреплению связей между кинематографистами», съемке большего числа совместных проектов, диффузии проката. Ну, звучат и звучат. А тем временем наступил 2022 год — и эти заявления вдруг стали очень важны.

В этом году LEFF — это попытки «навести мосты» между РФ и другими странами СНГ. Не только в кино как таковом, но и в дальнейшем сотрудничестве. На главных киноплощадках Петербурга (кинотеатрах «Аврора», «Родина» и «Дом кино») показывают фильмы национальных киностудий — с явной примеркой на дальнейший прокат. В Белом зале «Лендока» проходит питчинг фильмов для совместного производства, где ищут партнеров для реализации новых проектов. А в Мариинском дворце главы студий Содружества два часа обсуждают с петербургскими властями «дорожные карты» партнерства, и это тоже, наверное, важно. Три подхода — очень разные по сути, но равноценные в содержании — рассказывают о том, как может существовать индустрия в турбулентное время.

Мост первый: в ожидании нового импорта

Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов
фото: "Солнце на вкус"

С конца февраля, когда из российских кинотеатров стали пропадать большие зарубежные проекты, в них стали просачиваться казахские военные драмы («Время патриотов», «Лето 1941 года»), узбекские боевики («Позывной “Барон”»). Оптимисты говорят, что кризис — время возможностей, и для некоторых это, видимо, так. Прагматичность фестивальной программы налицо: фильмом открытия LEFF стало «Солнце на вкус» совместного производства Узбекистана и России. Мягкое развлекательное кино в духе «Сокровища нации», с детским наивом приключения, разгадыванием легких, падающих прямо в руки, загадок и восточными мотивами — потенциальный хит для семейного просмотра в уикенд. К тому же, сделанный с заботой о российском зрителе: в главных ролях здесь Александр Ильин, Андрей Мерзликин и Леонид БасовПальма»). Идеологическое значение «Солнца на вкус» (поворот на Восток и новая копродукция) в некотором роде компенсирует его простоту. Это «первая ласточка» обновленных российско-узбекских кинематографических отношений — не фестивальных, но зрительских. Глава «Каро Синема» Алексей Рязанцев на открытии фестиваля заявил, что лента Эльдара Салаватова будет прокатываться в РФ.

Зрительская программа Lendoc Film Festival в этом году состояла из 20 самых разнообразных (в том числе по дате создания) картин. «Земля отцов» («Казахфильм»), дорожная притча Шакена Айманова, – оттепельное кино, поженившее идеи «новой волны» с вечной аксакальской мудростью. «Альпийская баллада» («Беларусьфильм») — двуязычная история побега советского солдата и итальянки из лагеря военнопленных, прогрессивно поставленная Борисом Степановым в 1965 году. «Допрос» («Азербайджанфильм») — триллер о коррупции, навеянный скандалами в номенклатурной среде, и это за десятилетие до сенсационного «хлопкового дела». Зачем показывать это кино, эту бронзовую архаику советского периода? Ответ — для очевидной преемственности смыслов.

Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов
фото: "Допрос"

«Земля отцов» негласно продолжается фильмом Сабита Курманбекова «Оралман» 2016 года — и вот он здесь, тоже в фестивальной программе «Лендока». Шестидесятники рассказывали историю интернационального взрыва, когда родина живущего по укладу старика может простираться от степи до ленинградских топей. Но время не пощадило эту широкую страну — и теперь казах из Афганистана возвращается на землю предков, пережившую развал империи. На месте кладбища теперь космодром, вокруг заметенных снегом юрт — «сталкерские» заброшки, осколки ушедшей цивилизации. Но даже так это место остается Родиной, Ата-Журт, и жить на своей земле так же естественно, как дышать воздухом.

Вечная история вoйны продолжена «Беларусьфильмом» в новой драме «Подрыв», перекликающейся одновременно с «А зори здесь тихие» и немецко-датским фильмом «Моя земля». История об интоксикации боевыми действиями: о неразорвавшихся минах и скрывающихся коллаборантах — контекстуальное высказывание о том, что вoйны не заканчиваются росчерком пера. И еще один объединяющий киноэксперимент – фиксация коррупционного расследования Шохруха Расулова «Рак совести» о криминальных схемах чиновников — емкое признание, что элиты со сменой флага не теряют былых привычек.

Мост второй: будущее за проектами мечты

Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов

Питчинг проектов для совместного производства стран СНГ — один из аттракционов прошедшей конференции на полях «Лендока». Здесь, в отличие от Фонда кино, не ищут денег, и в этом есть свое очарование мероприятия. Представители студий показывают идею на первых этапах разработки, ищут поддержки, совета и, если повезет, партнеров для реализации идей.

В этом формате кроется редкое достоинство. За неимением прочего, на питчинге в «Лендоке» действительно ценят энтузиазм и оригинальность затеи. На сессии анимационных лент жюри отдало предпочтение идее анимационного сериала «Зайцаны» — робкой попытке создания подростковой анимации с очевидным референсом на работы канала Cartoon Network («Вся правда о медведях» и пакет Adult Swim). Неожиданное открытие — киргизский мультсериал Freak-teens, вдохновленный аниме «Моя геройская академия» и сюжетными тропами британских «Отбросов».

Читать: Всё о «Моей геройской академии»

В стане документальных фильмов главным событием стала «Мечеть» Марии Поляковой — расследование «Лендока» об истории петербургской соборной мечети и судьбе эмиров Бухары. Фильм позиционируется как «документальный блокбастер» и уже нашел поддержку в департаменте кинематографии Узбекистана. Авторы рассчитывают, что в дальнейшем к их работе подключатся и другие республики.

Другое, вызвавшее куда больше вопросов, решение — отмеченный жюри сессии сериалов для онлайн-платформ проект «Новый Вавилон». Образчик модного на российском ТВ жанра советского детектива разрабатывался с прицелом на Первый канал, но оказался в «Лендоке» наравне с другими, куда менее подготовленными проектами. Неудивительно, что он потеснил явно достойный внимания веб-сериал Андрея Богатырева и Алексея Шевченкова «Жизнь — как праздник» — сборник воодушевляющих комедийных сюжетов о провинциальной жизни мужчин среднего возраста. Кажется, уже все высказались о том, что в трудное время наибольшим зрительским успехом пользуется легкий жанр, но в этот раз ставка на юмор почему-то не сыграла. Уступила безопасным, все более напоминающим трюизм, военным «казакам-разбойникам».

Lendoc film festival – 2022: три истории о наведении мостов
фото: Алексей Шевченков в фильме Андрея Богатырева "Красный призрак"

Панель полнометражного художественного фильма отмечена сразу двумя знаковыми историями. Первое место жюри отдало совместному проекту России и Киргизии «Пегий пёс, бегущий краем моря» — попытке вновь переосмыслить одноименную повесть Чингиза Айтманова, наполненную мифами, мистическим ощущением и идеями самопожертвования. «Пегий пес» уже один раз становился почвой для кино — в 1990 году с ним работал режиссер Карен Геворкян, и дальневосточный фолк тогда с успехом прошел на нескольких фестивалях. Другая история — социальная драма Али Хамраева «Псих из абрикосового сада», вновь перекличка с ранее упомянутой «Землей отцов». Автор «советских вестернов» предлагает создать новую историю постсоветской общности. Но не о вoйне, как обычно у нас принято, а о ее отголосках. Главный герой ленты берется облагородить братскую могилу советских воинов, где рядом лежат представители разных народов, объединенных одной битвой и судьбой. В ходе питчинга Хамраев уже получил устную поддержку представителей жюри, что вкупе с громким продюсерским именем (за «Психа» отвечает Алексей Учитель) позволяет смотреть на проект с осторожным, но оптимизмом. Может, это будет то самое высказывание о вoйне в духе «Белорусского вокзала», которое мы заслуживаем?

Мост третий: любовь к «дорожным картам»

Киностудии показывают свои достижения, энтузиасты ищут союзников для воплощения идей. Для полноты картины прошедшей конференции необходима разве что толика политической официальности — еще одного уровня взаимодействия. За нее в этот раз отвечало заседание руководителей киностудий стран СНГ в Мариинском дворце. На одной стороне иностранные гости, руководители национальных (и региональных) кинокомпаний. С другой — петербургские депутаты, представители Минкультуры РФ и Роскино. Приветственное слово от спикера петербургского Заксобрания Александра Бельского, напутствия от Никиты Михалкова (режиссер появляется на экране в фирменной бейсболке «Бесогон ТВ»). Обмен комплиментами, дипломами и подарками.

Читать: Все напутствия Никиты Михалкова и не только

Крупные студии рассчитывают в скором времени запустить в прокат программу фильмов из своих «золотых коллекций». Прорабатываются вопросы создания некоммерческой организации, которая объединит кинопроизводителей из разных стран. Задача по мотивам толстовской притчи о венике и прутьях — только сообща студии могут обрести вес, который позволит нарастить свою силу на внешних рынках. Итог заседания — осторожное, но все-таки согласие готовить «дорожные карты» для последующего создания творческого объединения. Окончательно решение о его появлении будет принято позднее – на международном фестивале «Шедевр Шелкового пути» в Ташкенте.

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