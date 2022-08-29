ММКФ-2022: Маньяк, порноактриса, каратисты, узница ГУЛАГА и другие герои питчинга дебютантов

В деловой программе ММКФ питчинг дебютантов работает с 2013 года. Защиты проходят в нескольких категориях: полнометражное игровое, неигровое, сериалы до 24 минут и более 24 минут, короткометражные фильмы, проекты work-in-progress. Победитель в каждой категории получает 1 млн рублей, а для участников первых двух категорий это дополнительно хорошая разминка перед «взрослым» питчингом в министерстве культуры. Питчинг дебютантов в этом году организован совместно с Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России. Рассказываем подробно о защите игровых поднометражных проектов и чуть менее подробно – про всех остальных.
Наиболее интересные проекты были представлены в категории «полнометражный игровой фильм». Победу одержал наиболее проработанный и интересный проект – «История одной матери». Его авторы – ученица Сокурова, режиссер и продюсер Эвелина Барсегян и автор сценария, создательница сериала «А.Л.Ж.И.Р.» Мариэтта Захарян. Работа идет над историей одной матери, образ которой воплотит коллективный портрет женщин, разлученных государством с детьми. Действие происходит в 1955 году, героиню зовут Лена, ее отправляют в ГУЛАГ, и перед этим она отдает свою дочь Василису на воспитание другой женщине, Ольге, которая лжет ей, что она ее настоящая мама. Когда Лена возвращается, Ольга не хочет отдавать девочку, да и сама Василиса считает свою родную маму какой-то Бабой Ягой. Лена крадет дочь, но позже принимает трудное решение вернуть ребенка туда, где ей лучше. Авторы рассказали про особенности видения картины. В нем будет показано три мира: теплый мир приемной матери, холодный – настоящей (первый будет постепенно теплеть, другой наоборот холодеть), и мир девочки, ее фантазий. Визуальный референс – «Война Анны». Роль Елены согласилась сыграть Дарья Екамасова, на роль Ольги автор планирует позвать Евгению Добровольскую. Также в команде оператор Алишер Хамидходжаев. Проект на стадии девелопмента, а дальше авторы собираются идти за деньгами в Минкультуры. Производственный бюджет – около 45 млн.
фото: Екатерина Визгалова
Все остальные проекты – оригинальные и неодинаковые – также заслуживают право на реализацию. «Великий каратист» получил сразу после защиты приглашение от генерального директора «Беларусьфильм» Владимира Карчевского сниматься в Минске. Его авторы – режиссер Валентин Захаров, сценарист Евгения Кашкарова, продюсер Анна Геллер. Это история, происходящая в конце 1980-х, рассказывает о двух бедных студентах Айдаре и Вите, которые решают сделать свои учебники по карате. Попутно Витя занимается фарцовкой и кадрит фотографа Полину, отчим которой является штатным сотрудником КГБ. Предполагаемый бюджет фильма 80 млн рублей, планируемые сборы 8 млн, также авторы хотели бы заполучить в партнеры видеосервис Premier.
Проект «Дюма» снимает режиссер и продюсер Георгий Батриели по сценарию Ивана Охлобыстина. Это трагикомедия о жизни артиста провинциального театра по пьесе, которая идет в «Современнике». Действие крутится вокруг постановки «Трех мушкетеров». Театральные актеры срослись со своими ролями и даже в реальности представляются именами мушкетеров. В их жизнях воспроизводятся сюжетные повороты романа. Главный герой – молодой актер Дмитрий, мечтающий о роли, но кроме Дюма и детских утренников в театре других спектаклей нет. Батриели мечтает предложить все роли очень известным актерам. В жирнющем дримкасте Олег Меньшиков (Атос), Михаил Пореченков (Портос), Константин Хабенский (Арамис) и Павел Деревянко (Д’Артаньян). Будет также роль и для Никиты Михалкова. Режиссер считает, что должен использовать в картине приемы «Догвилля» и «Плезантвиля», а тематическим референсом называет «Упражнения в прекрасном», также рассказывающем о жизни артистов. Планируемый бюджет фильма 100-120 млн рублей.
фото: moviestart
Проект «Капкан» пока что не имеет режиссера, его представила продюсер Дарья Ким. Сценарий написал известный блогер и писатель Максим Бодягин. Это хоррор, слэшер о маньяке, который орудует в Тверской области. В его западню попадает девушка из Латинской Америки, Анна, которая приехала в Россию, сбежав от абьюзивных отношений. Она совсем не умеет постоять за себя, но, побывав у маньяка, преображается, учится давать отпор и переставать чувствовать себя жертвой. Планируется интернациональный каст, кроме латиноамериканки будет еще темнокожий парень, это чтобы показать, что в России учатся студенты разных национальностей. На роль маньяка очень хотят Максима Суханова, на роль хозяйки турбазы Ларису Гузееву. Музыку напишет Никита Резник. Бюджет 85 млн рублей.
Наконец, проект «Сожители» - драма о двух людях старшего поколения и их правах на последнее чувство. Автор сценария и режиссер Иван Шкундов хочет, чтобы прозвучал голос людей, проживших долгую жизнь. В центре действия 60-летняя Мария, которая раньше жила с сыном, а теперь переезжает к Михаилу, своему ровеснику. К ним в квартиру возвращается сын Михаила Дмитрий, и теперь Мария наблюдает развивающийся семейный конфликт, осознавая, что она сама является виной того, что отношения отца и сына разрушаются. Этот проект тоже согласился снимать Алишер Хамидходжаев. Продюсер Мария Бородянская. Референсы: «Любовь» Ханеке, «Развод Надера и Симин» Фархади. Бюджет 72 млн рублей.
фото: moviestart
Победителем в категории «Игровые сериалы хронометражом серии до 24 минут серия» победил проект «Аня и Предки», автор сценария и режиссер – Юлия Свинцова, продюсер Дария Де Консейсао, г. Санкт-Петербург. Это история про замкнутую девушку Аню, биолога, которая предпочитает общаться с растениями. После несчастного случая в кому впадает мать Ани, а сама девушка начинает видеть призраков, которые оказываются ее предками (среди них Дмитрий Куличков). Эти предки шантажируют Аню и обещают помочь ее матери, если Аня спасет от сноса старинную колокольню на кладбище. В ходе сериала Аня начинает выстраивать отношения с людьми, узнает о своем роде и спасает культурную ценность. Проект получил 1 млн рублей, хотя вызвал вопросы у экспертов, но остальные заявки оказались еще слабее.
В триллере «Кто она» сценаристки и режиссера Аллы Болдыревой героиня узнает об ужасном пpоступке в прошлом своего мужа, из-за которого теперь ему пытаются отомстить. Далее она начинает подозревать мужа в измене и находит у него в телефоне сообщения от некой Алисы, которая оказывается мертва. Проект роуд-муви «Полевой дневник» Владимира Литвинова про пятерых друзей, которые ездят по России и составляют рейтинг девушек, а параллельно открывают красоту страны. Режиссер и автор сценария Маргарита Волкова представила комедию «С чистого листа» о муже и жене, которые в каждой серии по-очереди убивают друг друга, но в небесной канцелярии их возвращают назад. Герои – легкомысленная актриса Мила Львовна и чопорный Роман Сергеевич – должны будут в итоге понять смысл своего брака. Последний проект — «Три грации в Кривошеено» — рассказывает о выпускницах МВД, которые разработали приложение для улучшения работы полицейских участков, и их отправили в село, чтобы «обкатать» изобретение. Приложение позволяет лучше следить за порядком, показывая в телефоне наиболее опасные участки. Девушкам предстоит раскрыть кражу коровы и вычислить брачного афериста.
фото: Екатерина Визгалова
В категории «Игровые сериалы с хронометражом серии более 24 минут» победила жесткая драма «Хейт», автор сценария Сергей Настин, г. Москва. По сюжету сына телезвезды сбивает машина. Спеша найти и покарать виновного, она пробивает по базе не тот номер и на всю страну обвиняет в преступлении скромную учительницу Аню, которая всю жизнь старалась быть для всех хорошей, а теперь должна выдержать безумный хейт со всех сторон — в соцсетях, на работе, на улицах. Аня ищет способ доказать свою невиновность, но все осложняется тем, что она продолжает пытаться быть для всех вокруг идеальной — не сдает любовника, который мог бы подтвердить ее алиби, чтобы не спалить его перед женой; не рассказывает никому о том, что муж уже полгода как ушел от нее к другой женщине. Хейт перерастает в угрозы от незнакомцев, а затем случается самое страшное — пропадает дочка Ани. Теперь уж точно пора думать о себе, а не о других, и Аня берет в руки оружие. Проект получил 1 миллион рублей.
«Хейт» конкурировал с мистической детективной драмой «Стужа» от двух сотрудников программы «Вести» ВГТРК, в которой действие происходит на Крайнем Севере, а реальные убийства замаскированы под ритуальные, мелодрамой «На 200 лет назад», по сюжету напоминающей «Холопа», полицейским комедийным сериалом «Лузер в погонах» про толстого сотрудника Службы экономической безопасности ФСБ, переведенного на оперативную работу, и фантастическим проектом «Антиреальность» в духе «Черного зеркала» – в одной из серий люди могут покупать и продавать воспоминания.
фото: moviestart
Лауреатом в категории «Документальное кино» стал проект «Карполь 85», автор сценария и режиссер Арина Прошина-Кулик, продюсер Антон Сумароков. Это фильм-портрет к юбилею выдающегося волейбольного тренера Николая Васильевича Карполя команды «Уралочка-НТМК», которой он руководит с 1969 года. Непрошедшие отбор проекты посвящены наблюдению за жителями одного из Курильских островов после цунами, слепому мотоциклисту, священнику-влогеру и жизни пяти афророссиян.
В категории «Игровое короткометражное кино» победил проект Alina Wild, автор сценария и режиссер Илья Лебедев, продюсер Самат Юзеев. Это комедия о стеснительном Саше, который знакомится со стариком Фроловым, ищущим в интернете свою взрослую внучку Алину. Саша узнает в фотографии внучки известную порноактрису с псевдонимом Alina Wild и, беспокоясь за больное сердце старика, пытается помешать поискам разными способами. А затем он пытается связаться с Алиной через эротический видеочат для поклонников.
фото: moviestart
Из проектов секции Work-in-progress лауреатом стала трагикомедия «Флоу», автор сценария и режиссер Родион Головань, выпускник ВГИКа, автор ленты «Скоро кончится лето».
Обо всех проектах питчинга дебютантов можно прочитать в каталоге
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