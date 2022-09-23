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«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

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23 сентября 2022
В фокусе картин, показанных на XX юбилейном фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, представлены все грани человеческого бытия: от любви до ненависти, от предательства до самопожертвования, от жизни до смерти. Неслучайно в полнометражном конкурсе встретились два фильма с противоположными, но в то же время перекликающимися названиями – «Ожидание жизни» и «Искусство смерти».

«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

«Ожидание жизни» снял режиссер из Липецка, основатель «Липецкой киностудии» Эдуард Ковзан. Кино из регионов все чаще напоминает о себе. Возможно, толчком к этому послужило недавнее создание Фонда поддержки регионального кинематографа, а скорее всего — назрела необходимость расширять горизонты, искать новые идеи и творческие кадры, что называется, «за пределами Садового кольца». В «Ожидании жизни», безусловно, присутствует некий элемент ученичества, когда начинающий режиссер с азартом неофита хочет продемонстрировать все, что знает и помнит из анналов мирового кинематографа. Тем не менее видно, что делал это человек, уже владеющий ремеслом. Молодой работяга с завода ведет скучную размеренную жизнь, больше напоминающую ее предчувствие нежели воплощение. Черно-белая стилистика и постоянно повторяющиеся эпизоды подчеркивают монотонность его бытия, которое расцветает, лишь когда он спит и видит счастливые сны.

Чего нельзя сказать о герое фильма Владимира Бельдияна «Искусство смерти». «Счастливые сны» писателя-диссидента (Антон Васильев) канули в прошлое. Он переживает последнюю ночь в компании Палача из органов госбезопасности (Сергей Маковецкий), готового привести в исполнение смертельный приговор. За основу режиссер взял камерную радиопьесу Фридриха Дюрренматта «Ночной разговор с палачом», немного подвинув действие во времени (с начала 50-х на конец 60-х, сразу после Пражской весны). В словесной дуэли герои преследуют свои цели: Писатель хочет показать убийце, что «свободный человек не боится смерти», а Палач, помимо основной задачи, стремится донести до жертвы правила искусства умирать. В итоге, похоже, случается боевая ничья.

«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

Редкий фестиваль в последнее время обходится без представителей якутского кинематографа. В конкурсе полного метра на «Амурской осени» было сразу два картины из Республики Саха. «Белый ангел тундры» Александра Лукина – бытописательная картина, основанная на реальных событиях и повествующая о том, как интеллигентная девушка-врач Лидия из Санкт-Петербурга (Анастасия Короленко), спасаясь от репрессий 1937 года, уже затронувших ее семью, приезжает работать в далекое якутское село. Что тут, несомненно, радует глаз, так это бесконечные снежные просторы и любопытная этническая составляющая. Вторая якутская лента – «Наша зима» Степана Бурнашева – бытовая драма о разладе в семейной жизни одной супружеской пары. Режиссер пытается докопаться до фундамента недопонимания двух близких людей. Охлаждение в отношениях хорошо иллюстрируют ледяные зимние пейзажи, прекрасно отображенные камерой оператора Данилы Горюнкова.

Холодом веет и от фильма Натальи Назаровой «Плакать нельзя». Взяв за основу реальные случаи, постановщица рассказывает жутчайшую историю в зимнем антураже одной из условных скандинавских стран. Иллюзорно-прекрасная жизнь россиянки Татьяны (Светлана Чуйкина), вышедшей в свое время замуж за скандинава и проживавшей у него вместе с сыном Колей (замечательная работа юного артиста Владимира Левченко), рушится в одночасье. Муж-журналист попадает в сирийский плен и погибает, а ребенок, обидевшись на маму за вполне справедливый подзатыльник, жалуется на нее в Службу охраны детства, что становится началом конца. Ребенка отбирают, а Татьяна начинает хождение по всем кругам ада в надежде вернуть сына. Дежурные улыбки, показное сочувствие, циничный бюрократизм и ложное желание помочь – вот с чем приходится сталкиваться несчастной и отчаявшейся женщине, пока на ее пути не встречается то ли ангел-хранитель, то ли змей-искуситель в лице русского шофера (очень хорош в этом образе Иван Янковский). Он предлагает Татьяне реальную помощь — не без криминального оттенка, конечно. Правда, его добровольная жертва в итоге тоже не приводит к счастливому финалу. Фильм выходит в прокат 20 октября.

«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

Столкновение власти и индивидуума, но уже на российской почве показано в еще двух картинах – «Дополнительный урок» и «Один настоящий день». «Дополнительный урок» Анны Курбатовой – жесткая психологическая драма с четко расставленными акцентами. Патрульная Вера Шершнёва (Юлия Александрова) во время торжественной линейки первого сентября в колледже убивает подростка, утверждая на следствии, что парень готовил вооруженное нападение. Ружье, о котором говорит Вера, однако, у убитого подростка не нашли. Фильм поднимает три очень важные темы: подростковый шутинг; вечный вопрос взаимоотношения отцов и детей, а именно — проблемы с общим языком, беспомощность взрослых и зеркальный на это ответ молодых; работа судебной и правоохранительной системы. При этом картина не перегружена дидактичностью: это крепко сбитая динамичная, увлекательная история. Релиз картины — 20 октября.

Коллега Веры Шершнёвой по МВД – следователь СК из фильма Георгия Шенгелия «Один настоящий день» – за короткое время проходит нелегкий путь от типичного беспринципного мерзавца, готового по указке начальства и за большие деньги посадить за решетку любого, до человека, вынужденного сделать честный выбор в пользу совести и справедливости. Слово «вынужденный» здесь более чем уместно: если бы не обстоятельства, касающиеся близкого человека, вряд ли для следователя подобное перерождение стало бы возможным. В главной роли блестящий Евгений Ткачук, как всегда виртуозно отыгрывающий нюансы характера и поступков героя.

«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

Главный приз в конкурсе полного метра получила картина Андрея Бурмистрова «Ева» – унылая лав-стори, разворачивающаяся на фоне южных пейзажей. Это тот самый случай, когда никто из героев не вызывает симпатии или жалости: ни стриптизерша-проститутка Ева (Валерия Кот), ни влюбленный в нее бездельник Саша (Александр Мизёв), ни даже пострадавшая сторона этого любовного треугольника — беременная жена Саши (Анна Рыкова). Даже председатель жюри, режиссер Александр Котт, вручая награду, отметил, что фильм бесил, но в то же время не отпускал. Видимо, так же, как бесила Сашу и в то же время не давала себя забыть порочная Ева.

Была в кинопрограмме «Амурской осени» и еще одна Ева – героиня короткометражки Алексея Мячикова «Песня для Евы», представленной в новом конкурсе фестиваля «Лаборатория незавершенных проектов». Восьмилетняя малышка в исполнении юной актрисы Надежды Клюшкиной – воплощение детского очарования и непосредственности. Сама простая история знакомства и дружбы маленькой Евы и взрослого рок-музыканта Пахома растопила сердца жюри этого конкурса, и фильму был вручен диплом «За доброе кино». Что касается «Лаборатории незавершенных проектов» – это отличное нововведение фестиваля, позволяющее режиссерам показать работы на стадии производства коллегам, услышать мнения, замечания и советы, которые, вполне вероятно, помогут им довести проекты до победного финала.

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Юля АлександроваВладимир БельдиянСтепан БурнашевАнтон ВасильевДанила ГорюнковНадежда КлюшкинаАлександр КоттАнна КурбатоваАлександр Лукин (II)Сергей МаковецкийАлександр МизевНаталья Назарова (II)Анна РыковаЕвгений ТкачукСветлана ЧуйкинаГеоргий ШенгелияИван Янковский
фильмы
Белый ангел тундрыДополнительный урокЕваИскусство смертиНаша зимаОдин настоящий деньОжидание жизниПесня для ЕвыПлакать нельзя

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«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни фотографии
«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни фотографии
«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни фотографии
«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни фотографии
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