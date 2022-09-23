«Амурская осень» - 2022: искусство смерти в ожидании жизни

В фокусе картин, показанных на XX юбилейном фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, представлены все грани человеческого бытия: от любви до ненависти, от предательства до самопожертвования, от жизни до смерти. Неслучайно в полнометражном конкурсе встретились два фильма с противоположными, но в то же время перекликающимися названиями – «Ожидание жизни» и «Искусство смерти».
«Ожидание жизни
» снял режиссер из Липецка, основатель «Липецкой киностудии» Эдуард Ковзан
. Кино из регионов все чаще напоминает о себе. Возможно, толчком к этому послужило недавнее создание Фонда поддержки регионального кинематографа, а скорее всего — назрела необходимость расширять горизонты, искать новые идеи и творческие кадры, что называется, «за пределами Садового кольца». В «Ожидании жизни», безусловно, присутствует некий элемент ученичества, когда начинающий режиссер с азартом неофита хочет продемонстрировать все, что знает и помнит из анналов мирового кинематографа. Тем не менее видно, что делал это человек, уже владеющий ремеслом. Молодой работяга с завода ведет скучную размеренную жизнь, больше напоминающую ее предчувствие нежели воплощение. Черно-белая стилистика и постоянно повторяющиеся эпизоды подчеркивают монотонность его бытия, которое расцветает, лишь когда он спит и видит счастливые сны.
Чего нельзя сказать о герое фильма Владимира Бельдияна
«Искусство смерти
». «Счастливые сны» писателя-диссидента (Антон Васильев
) канули в прошлое. Он переживает последнюю ночь в компании Палача из органов госбезопасности (Сергей Маковецкий
), готового привести в исполнение смертельный приговор. За основу режиссер взял камерную радиопьесу Фридриха Дюрренматта
«Ночной разговор с палачом
», немного подвинув действие во времени (с начала 50-х на конец 60-х, сразу после Пражской весны). В словесной дуэли герои преследуют свои цели: Писатель хочет показать убийце, что «свободный человек не боится смерти
», а Палач, помимо основной задачи, стремится донести до жертвы правила искусства умирать. В итоге, похоже, случается боевая ничья.
Редкий фестиваль в последнее время обходится без представителей якутского кинематографа. В конкурсе полного метра на «Амурской осени» было сразу два картины из Республики Саха. «Белый ангел тундры
» Александра Лукина
– бытописательная картина, основанная на реальных событиях и повествующая о том, как интеллигентная девушка-врач Лидия из Санкт-Петербурга (Анастасия Короленко
), спасаясь от репрессий 1937 года, уже затронувших ее семью, приезжает работать в далекое якутское село. Что тут, несомненно, радует глаз, так это бесконечные снежные просторы и любопытная этническая составляющая. Вторая якутская лента – «Наша зима
» Степана Бурнашева
– бытовая драма о разладе в семейной жизни одной супружеской пары. Режиссер пытается докопаться до фундамента недопонимания двух близких людей. Охлаждение в отношениях хорошо иллюстрируют ледяные зимние пейзажи, прекрасно отображенные камерой оператора Данилы Горюнкова
.
Холодом веет и от фильма Натальи Назаровой
«Плакать нельзя
». Взяв за основу реальные случаи, постановщица рассказывает жутчайшую историю в зимнем антураже одной из условных скандинавских стран. Иллюзорно-прекрасная жизнь россиянки Татьяны (Светлана Чуйкина
), вышедшей в свое время замуж за скандинава и проживавшей у него вместе с сыном Колей (замечательная работа юного артиста Владимира Левченко
), рушится в одночасье. Муж-журналист попадает в сирийский плен и погибает, а ребенок, обидевшись на маму за вполне справедливый подзатыльник, жалуется на нее в Службу охраны детства, что становится началом конца. Ребенка отбирают, а Татьяна начинает хождение по всем кругам ада в надежде вернуть сына. Дежурные улыбки, показное сочувствие, циничный бюрократизм и ложное желание помочь – вот с чем приходится сталкиваться несчастной и отчаявшейся женщине, пока на ее пути не встречается то ли ангел-хранитель, то ли змей-искуситель в лице русского шофера (очень хорош в этом образе Иван Янковский
). Он предлагает Татьяне реальную помощь — не без криминального оттенка, конечно. Правда, его добровольная жертва в итоге тоже не приводит к счастливому финалу. Фильм выходит в прокат 20 октября.
Столкновение власти и индивидуума, но уже на российской почве показано в еще двух картинах – «Дополнительный урок
» и «Один настоящий день
». «Дополнительный урок» Анны Курбатовой
– жесткая психологическая драма с четко расставленными акцентами. Патрульная Вера Шершнёва (Юлия Александрова
) во время торжественной линейки первого сентября в колледже убивает подростка, утверждая на следствии, что парень готовил вооруженное нападение. Ружье, о котором говорит Вера, однако, у убитого подростка не нашли. Фильм поднимает три очень важные темы: подростковый шутинг; вечный вопрос взаимоотношения отцов и детей, а именно — проблемы с общим языком, беспомощность взрослых и зеркальный на это ответ молодых; работа судебной и правоохранительной системы. При этом картина не перегружена дидактичностью: это крепко сбитая динамичная, увлекательная история. Релиз картины — 20 октября.
Коллега Веры Шершнёвой по МВД – следователь СК из фильма Георгия Шенгелия
«Один настоящий день» – за короткое время проходит нелегкий путь от типичного беспринципного мерзавца, готового по указке начальства и за большие деньги посадить за решетку любого, до человека, вынужденного сделать честный выбор в пользу совести и справедливости. Слово «вынужденный» здесь более чем уместно: если бы не обстоятельства, касающиеся близкого человека, вряд ли для следователя подобное перерождение стало бы возможным. В главной роли блестящий Евгений Ткачук
, как всегда виртуозно отыгрывающий нюансы характера и поступков героя.
Главный приз в конкурсе полного метра получила картина Андрея Бурмистрова
«Ева
» – унылая лав-стори, разворачивающаяся на фоне южных пейзажей. Это тот самый случай, когда никто из героев не вызывает симпатии или жалости: ни стриптизерша-проститутка Ева (Валерия Кот
), ни влюбленный в нее бездельник Саша (Александр Мизёв
), ни даже пострадавшая сторона этого любовного треугольника — беременная жена Саши (Анна Рыкова
). Даже председатель жюри, режиссер Александр Котт
, вручая награду, отметил, что фильм бесил, но в то же время не отпускал. Видимо, так же, как бесила Сашу и в то же время не давала себя забыть порочная Ева.
Была в кинопрограмме «Амурской осени» и еще одна Ева – героиня короткометражки Алексея Мячикова
«Песня для Евы
», представленной в новом конкурсе фестиваля «Лаборатория незавершенных проектов». Восьмилетняя малышка в исполнении юной актрисы Надежды Клюшкиной
– воплощение детского очарования и непосредственности. Сама простая история знакомства и дружбы маленькой Евы и взрослого рок-музыканта Пахома растопила сердца жюри этого конкурса, и фильму был вручен диплом «За доброе кино». Что касается «Лаборатории незавершенных проектов» – это отличное нововведение фестиваля, позволяющее режиссерам показать работы на стадии производства коллегам, услышать мнения, замечания и советы, которые, вполне вероятно, помогут им довести проекты до победного финала.
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