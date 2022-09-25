Вечера на Хуторе: Сатана, Козловский и подростки на фестивале «Новый сезон-2022»

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На фестивале показали все грани человеческого бытия

«Сердце Пармы», «Молодость», «Здоровый человек», «Похожий человек» и немного страшно

29 августа

ММКФ-2022: Маньяк, порноактриса, каратисты, узница ГУЛАГА и другие герои питчинга дебютантов

Репортаж о защите проектов в категории игровое полнометражное кино, а также немного о победителях остальных категорий