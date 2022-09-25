Вечера на Хуторе: Сатана, Козловский и подростки на фестивале «Новый сезон-2022»

На курорте «Роза Хутор» завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где отечественные платформы START, Иви, Okko, PREMIER, Кинопоиск, KION, а также Wink и more.tv, в июле объявившие о слиянии, представили свои новинки. Большую часть конкурсной программы заняли 14 сериалов — в отличие от другого важного для индустрии сериального фестиваля «Пилот», на смотре в Сочи показали сразу по два эпизода каждого проекта. Полных метров в конкурсе было всего шесть — и часть из них уже вплотную подобралась к прокату. Команда «Нового сезона» решила отказаться от привычной системы отбора как самих конкурсных лент, так и победителей. Фильмы и сериалы предоставляли платформы, а имена лауреатов определяли зрители с помощью интернет-голосования. Попечительский совет во главе с генпродюсером и сооснователем START Эдуардом Илояном оставил за собой право назвать лучшего лишь в одной номинации. И хотя подобный формат распределения наград для индустрии сравнительно новый, самые сильные проекты не остались без внимания и призов.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Среди сериалов победу одержала драма Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» — о девочке-подростке, которая узнает, что скоро полностью потеряет зрение. В оставшееся время она решает рассмотреть жизнь во всех ее оттенках, в том числе — не самых радужных. Мама Алисы (Анна Михалкова) скрывала от девочки диагноз, и потому поплатилась за ложь во благо полным незнанием планов дочери. Алиса бросает престижную школу, и, пока темнота ее медленно окутывает, сама делает навстречу беспросветной бездне первые шаги, решая продать девственность. На фоне терзаний подростка разворачивается драма старшей сестры Алисы, живущей с мужем-абьюзером. По мере развития сюжета фасад благополучной с виду семьи начинает рушится, во многом вторя синопсису к сборнику Мещаниновой «Рассказы»: «Ни одного, в общем, нормального человека у нас в семье нет. Так что извините». Похожим образом устроен предыдущий сериальный проект постановщицы — «Пингвины моей мамы», где подросток, остро воспринимающий реальность, остается непонятым самыми близкими людьми и в ответ на равнодушие выращивает прочный защитный панцирь. Если в «Пингвинах» настоящим актерским открытием стал Макар Хлебников, то «Алиса» подарила яркую и противоречивую роль 16-летней Лизе Ищенко, до этого сыгравшей незрячую девочку в драмеди «Сама дура». Новое перевоплощение Ищенко принесло ей приз как лучшей актрисе «Нового сезона».
Еще одним проектом START о подростках стала драма «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любови Львовой — режиссеров картин «Зимний путь» и «Метаморфозис», где пристально исследовались людские пороки, душевные терзания и невозможность любви. На этот раз постановщики вывели на авансцену молодых дуэлянтов, которыми в наши дни — с присущей ураганной и взрывоопасной энергией — могли стать только подростки. История бушующей юности разворачивается на фоне такого же неспокойного моря в небольшом городке и, кажется, зацепит и раскроет с разных сторон не только банду молодых ребят, но и членов их семьей. «Черная весна» на смотре вошла в тройку лидеров зрительского голосования, но, увы, осталась без приза. Однако можно предположить, что после премьеры этот проект, наряду с «Алиса не может ждать», станет флагманскими в новой подростковой линейке START YOUNG, сложившейся из оригинальных сериалов платформы «Смычок», «Жиза» и «Новенький».
фото: «Черная весна» / Пресс-служба START
В тройку лучших сериалов «Нового сезона» вошел и мистический процедурал Иви «13 клиническая», созданный режиссером Климом Козинским. Тяжело больной врач (Данила Козловский) в роли пациента попадает, пожалуй, в самую необычную государственную больницу: там лечат людей, одержимых потусторонними сущностями. Сценарист Андрей Золотарев для этого проекта разработал универсальную классификацию фантастических тварей, паразитирующих в организме. Во главу угла он поставил вопрос «За что нам все это?», намекая, что любая болезнь, даже вызванная сверхъестественной жутью, не возникает в теле просто так, а идет от головы – то есть от демонов внутренних. Их у героя Козловского, судя по тяжести заболевания, предостаточно, а пока ему предстоит разбираться с болячками других пациентов и устройством закрытого учреждения, где поступивших то ли лечат, то ли калечат, ставя над ними эксперименты. Вполне закономерно роль в «13 клинической» обеспечила Козловскому победу в номинации «Герой "Нового сезона"», где он опередил Степана Девонина и Глеба Калюжного, который за последние несколько лет прочно занял нишу непонятого и бунтующего героя-подростка.
А вот другой конкурсный проект с Козловским в главной роли – сериал «Надвое» от Wink/more.tv – остался без наград, что тоже вполне закономерно. В новой работе Валерия Тодоровского имелись все составляющие зрительского успеха: в первую очередь, две суперзвезды российского кино — Александр Петров и Данила Козловский. Тем не менее яркого актерского взаимодействия или противостояния в кадре не получилось. Они сыграли двух коллег, которые приехали в однодневную командировку из Москвы в Питер и познакомились с девушками, перевернувшими жизни обоих. Все ностальгическое и романтическое в сериале выходит нарочито несовременным, и история про любовь между двух огней/городов/женщин получается не душевной, а душной. Помимо прочего на протяжении всего путешествия Петров развлекает зрителя шутками в духе «в моем плотном графике нет окон, но зато есть форточка» (она, к слову, звучит в трейлере), а Ирина Старшенбаум изображает «девушку-мечту», порхающую на крыльях любви по питерским крышам.
фото: «13 клиническая» / Пресс-служба Иви
Наряду с подростковыми историями отечественные стриминги продолжают развивать уже оформившийся тренд на сюжеты о сильных женщинах. Платформа PREMIER привезла на фестиваль сразу два таких проекта. «С нуля» оперного режиссера Василия Бархатова завлекает и одновременно путает зрителя соединением двух временных отрезков из жизни подруг в исполнении Маруси Фоминой и Надежды Калегановой. На первом курсе института они были уверены, что мир у их ног, а спустя десятилетие превратились в заклятых соперниц, пытаясь разделить наследство отца одной из девушек (по совместительству — мужа второй). Без супруга осталась и героиня сериала Юлии Трофимовой «Я любила мужа», предлагающего отечественную версию «Почему женщины убивают». Светлана Ходченкова в образе затюканной домохозяйки во время секса случайно удушила своего благоверного, который вполне успешно обеспечивал ей асфиксию эмоциональную. Однако сравнение с зарубежным проектом выходит отнюдь не в пользу отечественного драмеди: сюжету об отчаявшейся домохозяйке отчаянно не хватает должного сарказма, драйва и нотки абсурда.
фото: «аврора» / Пресс-служба more.tv
Отсутствие комедий в конкурсе компенсирует проект Кинопоиска «Конец света», снятый стендапером Александром Незлобиным. Как режиссер он официально поставил комедию «Жених» и ее продолжение «Жених 2: На Берлин!», которое находится в производстве и, хочется верить, сменит название. Неофициально – сериал «Я не шучу», где, согласно титрам, режиссерское кресло заняла несуществующая Саша Тапочек. В случае «Конца света» Незлобин не скрывает своего авторства, обрушивая на москвичей дьявольский гнев в облике Юрия Колокольникова. Настоящий Сатана, намеревающийся организовать Апокалипсис, в черном плаще с кровавым подбоем шагает по Патриаршим и не дает проекту свернуть на скользкую псевдоюмористическую дорожку «Беспринципных». Тем временем ангелы и демоны русского кино пытаются склонить молодого Антихриста (Семен Трескунов) на свою сторону, выдавая острую сатиру про здесь и сейчас.
После слияния Wink и more.tv новая платформа очевидно будет привлекать аудиторию драмеди Романа Волобуева «Аврора», которая еще не успела обзавестись датой премьеры. Проект, заявленный как черная комедия, со временем трансформируется в производственную драму с детективным движком. Блестящая Лена Тронина играет актрису несчастливой судьбы Сашу Зорину, снискавшую народную славу в детстве и так же рано опустившуюся на дно. Ища истину в вине и рассуждая о ненужности профессии, девушка обнаруживает, что у нее из памяти выпал целый месяц, за который она успела расстаться с бойфрендом, украсть сапоги Анны Чиповской и натворить еще много чего. В попытках реанимировать жизнь и карьеру Зорина ищет деньги на оплату аренды, обзванивая всех знакомых и все больше понимая, что она очень нехороший человек.
фото: К/ф «Далекие близкие»
На церемонии закрытия фестиваля гендиректор KION Игорь Мишин пожелал гостям «Нового сезона» и российскому кино вообще сохранять здравый смысл и надежду, выразив легкое беспокойство, что надежды в конкурсных проектах было мало. За нее отвечали лишь два полных метра – «Экспресс» Руслана Братова и «Далекие близкие» Ивана Соснина, которые перекочевали в программу прямиком из конкурса выборгского «Окна в Европу» и взяли в Сочи главные награды – за лучший фильм и открытие фестиваля соответственно. Ранее Братов и Соснин с короткометражными работами выигрывали на «Кинотавре», с которым неминуемо продолжают сравнивать «Новый сезон». По итогу первого смотра можно сделать вывод, что фокус фестиваля все же на стриминговых сериалах, а потому и полные метры привезли из программы Выборга. Что касается надежды, то «Экспресс» оставляет все на откуп посконному «авось», а «Далекие близкие» напоминают, что все исчезает, кроме любви и поддержки близких. В турбулентные времена, на которые пришелся фестиваль, это кажется единственно верным выводом.
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